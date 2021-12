Test Xiaomi Mi Mix 4

Keramisk luksusmobil

Xiaomi Mi Mix 4 er rålekker.

Xiaomi Mi Mix 4 er bygget i keramikk og har kamera gjemt under skjermen. Det er en svært uvanlig telefon på våre breddegrader.

Xiaomi var først ute med mobiler laget i keramisk materiale. Mi Mix var også en av de første telefonene til å omfavne nesten rammeløst design - og serien finnes fortsatt, selv om det er noe mindre fokus på den enn før. Denne høsten ble Mi Mix 4 lansert - og vi har fått tatt en titt på den svært så spesielle telefonen.

Telefonen føles svært uvanlig i hånden - selv om den ikke ser så uvanlig ut.

De hvite, blanke sidene på den strekker seg rundt langsidene og buer inn mot skjermen som går i flukt. Det hele fremstår som en «to-tone-design» når skjermen er avslått, og svart og hvitt passer alltid pent sammen. Men den store greia her er selve materialfølelsen på telefonen. Den kjennes annerledes ut i lanken enn andre telefoner - på ett eller annet udefinerbart vis. Om det er tyngden i materialet eller temperaturen når man tar på det vet jeg ikke, men noe er det som får dette til å kjennes som noe ganske annet enn glasstelefoner flest.

Selv om den er aldri så fancy er dette neppe en telefon du bør gå ut for å kjøpe. Enn så lenge er det en kinesisk modell med programvare laget for kina. Det er likevel mulig å komme seg rundt disse begrensningene - blant annet ved at telefonen synes å ha en snedig «latent Google-støtte» for mobilfiklere som prøver seg frem.

Uansett er den ikke så lett å få tak i - vårt testeksemplar er visstnok det eneste produsenten selv har å vise frem i Norden.

Det er vanskelig å fange på bilder, men Mi Mix 4-baksiden fremstår som om den var i perlemor i riktig lys.

9 Imponerende Xiaomi Mi Mix 4 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " Mi Mix-serien er Xiaomis beste våpen mot toppmodeller fra Apple og Samsung. " Fordeler Krysse av Ekstrem byggekvalitet

Krysse av Flott skjerm

Krysse av Allsidig kamera

Krysse av God batteritid

Krysse av Lader lyhurtig

Krysse av Ligger godt i hånden

Krysse av Frontkamera gjemt under skjermen

Krysse av Keramiske bakside og knapper

Krysse av Fingeravtrykkleser under skjermen Ting å tenke på Bytt Foreløpig kun med kinesisk programvare

Bytt Antatt vanskelig å reparere

Bytt Ikke spesielt enkel å få tak i

Bytt Det finnes vesentlig bedre kamera i prisklassen

Ekstrem byggekvalitet

Det er fullt mulig å knuse keramikk. Det har flere Mi Mix-kjøpere fått erfare, og da er det gjerne ikke spesielt lett eller billig å få telefonen reparert igjen heller, all den stund det er en sjelden tass og materialet er dyrt. Men slitestyrken er det ingenting å si på. Ei heller finishen.

Det hvite har nesten en perlemoraktig glans i lyset, og gjennom et par uker i lommer og sekker har det ikke kommet så mye som en liten ripe i baksiden av telefonen.

Det bidrar til følelsen av luksus at også knappene langs siden av telefonen er i keramisk materiale. Dermed har alt den samme, litt kalde og «harde» følelsen.

Klarer du å se hvor frontkameraet er?

Noe mangler i denne skjermen ..?

Skjermen gjør også sitt, der OLED-fargene er stilt med høykontrast og fargesprut som prioritet. Det er en rask 120-hertz-skjerm også, som er behagelig å se lenge på. Du kan selvfølgelig plukke på innstillingene selv, og dra ned fargemetningen til litt mer naturlige nivåer, men personlig synes jeg de sterke kontrastene kler denne telefonen godt.

Men elefanten i rommet er selfiekameraet. Uten å ha lest meg opp på forhånd tok det meg dager å legge merke til at det ikke var noe synlig hull for det. Det skyldtes også delvis at telefonen hadde et mørkt tema, og derfor lite «aktivitet» over toppen av skjermen. Men dette er en av relativt få telefoner så langt som har selfiekameraet under aktive deler av skjermen.

Så fort kameraet skal brukes gjøres pikslene som dekker det gjennomsiktige, og det titter frem.

På det norske markedet er det stort sett bare Samsungs Galaxy Z Fold 3 som har en variant av denne teknologien, men med store, svært synlige «piksler» som dekker området der kameraet er, fremfor noe som ser helt ut som vanlig skjerm som her. Det er kliss umulig, selv med intens titting, å se hvor kameraet er før det åpenbarer seg når du skrur det på. Dermed får du i pose og i sekk - normal og ålreit plassering på frontkameraet og hel og uavbrutt skjerm til å se film eller game på.

Å tilpasse kinesiske menyer

Det er kinesisk programvare på vårt testeksemplar. Det betyr at Google Play i utgangspunktet ikke er inne. Men et lite stykke inne i menyene finner vi noe som omtales som kompatibilitetsmodus for Google-tjenester. Det skal visstnok være nyttig om man ikke får brukt Google-tjenester, ifølge beskrivelsen.

Få minutter senere hadde jeg via tjenesten Apkpure lagt inn to «lakmustester» på Google-støtten; Google Maps og Google Play. Hvis Google-tjenester virkelig ikke virker, vil som regel ikke Maps fungere, og det er de færreste telefoner jeg har prøvd som fungerer med Google Play - men hvorfor ikke prøve det også. Kanskje den knappen kunne få til noe?

Jeg ble overrasket over at både Maps og Google Play fungerte fint, og telefonen hadde plutselig fått en sentral pålogget Google-konto. Derfra kan den tilsynelatende brukes normalt.

Mye her er veldig kinesisk - selv etter at mye er tilpasset til norsk og engelsk, og vestlige tjenester.

Men vær obs; det er veldig vanskelig å si om dette er et triks alle Mi Mixer kan diske opp med. Vårt eksemplar kom med det som likner mest på kinesisk testprogramvare, der alle de mest utbredte kinesiske appene var forinstallert.

Det jeg har plukket på av telefoner i kinesiske butikker har ikke på langt nær like mye skrot installert - så dette er mest sannsynlig en egen programvare for å teste ut ulike apper og sørge for at alt virker. Det kan også innebære spesielle løsninger for Google-tjenestene som ikke bor i telefonene du kjøper fra utlandet. For de mest iherdige vil det uansett være mulig å bruke tjenester som nevnte Apkpure for å installere vestlige apper - men uten en fungerende Google-støtte i bånn er det mye som ikke vil fungere, deriblant Vipps - som ser ut til å virke helt fint på testeksemplaret.

Vær uansett klar over at ikke alle butikker i utlandet er like trygge å kjøpe telefoner fra, og noen av dem legger inn egne versjoner av programvaren på telefoner. Så om du planlegger å kjøpe en Mix 4 og hive inn Google-støtte og egne kontoer på den, bør du være påpasselig med å lese butikktilbakemeldinger før du handler.

Kameraet er ganske allsidig, men ser nok litt mer imponerende ut enn det er i praksis.

Et ålreit kamera

Det begynner å bli vanlig med et kameraoppsett som dette i dyrere telefoner; her får du en svært høyoppløst og ganske stor kamerabrikke til de vanlige bildene dine, og attåt det får du en ultravidvinkel og et relativt kraftig zoom-kamera der forstørringen fikses av et sidelengs orientert «periskop»-objektiv.

Hovedkameraet tar forholdsvis kjappe og skarpe bilder - mange av bildene i karusellen under er tatt i litt middels lysforhold, slik det gjerne er for tiden. Det er ikke det aller raskeste jeg har støtt på, siden det av og til sliter med viltre dyr i relativt greit dagslys, men jeg har også vært borti selv ganske dyre telefoner som sliter med veldig raske bevegelser i flombelysning. Så ytelsen her forekommer meg på nedre midten av treet for kostbare telefoner. I virkelig kraftig lys er det slett ikke så verst.

Bildekvaliteten gitt nok lys eller tid til å samle lys er meget god. Ultravidvinkelen er mer gjennomsnittlig - grei nok, men først og fremst hvis det er masse lys tilgjengelig.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Mange andre kinesiske telefoner, deriblant OnePlus og Huawei, bruker ultravidvinkelen som makrokamera. Hverken hovedkameraet eller vidvinkelen gir noen fordeler på nært hold med Mi Mix 4 - derimot er det en ekstremt kapabel fokus på zoomkameraet. Hvis du virkelig vil komme nærme nok innpå tastaturet ditt til å telle støvpartikler - er det nok å trykke på 5x-knappen i vanvare. Det blir forholdsvis skarpt og detaljert.

Zoomkameraet gir dessuten nokså gode bilder på avstand, slik man forventer.

Selfiekameraet gjør også en god jobb - spesielt med tanke på at det har skjermpiksler foran seg.

Tradisjonen tro for mobiler beregnet på et asiatisk publikum er det haugevis av muligheter for ting som hudutjevning, endring av ansiktsform og øyestørrelse og slike ting her. «Beauty mode» har ikke slått fullt så godt an her hjemme, men andre steder i verden finnes det fotobokser som kan ta slike «forbedrede» bilder av deg og spytte ut på remser av papir.

Vår utgave av denne tassen har forøvrig enorm lagringsplass - med rundt 460 gigabyte ledig - av de drygt 500 totalt. Det rekker til noen videosnutter.

Pris: Omtrent 8.000 til 10.000 kroner i utlandet Størrelse Dimensjoner: 16,26 x 7,54 x 0,8 centimeter Vekt: 225 gram Skjerm: 6,67 tommer, 2400 x 1080 piksler, OLED, 120 Hz, Gorilla Glass Victus, Dolby Vision HDR10+, 800 NITS Maskinvare Prosessor: Snapdragon 888+ 5G RAM og lagring: 8/12 GB RAM, 128 / 256 / 512 GB lagring, UFS3.1, MicroSD-støtte Kamera Hovedkamera: 108 MP, f/1.9, PDAF, Laser AF OIS, 1/1,33" Ultravidvinkel: 13 MP, f/2.2 Telekamera: Periskopobjektiv, 8 MP 5x zoom, f4,1, OIS, PDAF Frontkamera: 20 MP, Under display Annet Batteristørrelse: 4500 mAh (1,5 - 2 dagers brukstid) Lading: 120 watt hurtiglader medfølger Vannavstøtende, IP53, støtter UWB, stereohøyttalere, IR-fjernkontroll Mer +

En spennende mobil vi ikke får kjøpt

Mi Mix 4 er en av de telefonene man aner kunne tuktet Galaxy S21-er og iPhone 13-er hvis den bare var tilgjengelig. Den er også annerledes nok til å gjøre firkantmobiler litt mer spennende, med keramiske byggematerialer og en form som ligger ekstra godt i hånden.

Med stort batteri og ålreite egenskaper på alt fra hastighet og funksjoner til foto og underholdning gjør den seg ikke bort på noen spesielle områder. Og selv om dette neppe hadde blitt noen billigtelefon i det norske markedet - ingen Mi Mix har vært det så langt - ville den neppe blitt dyrest heller, gitt at dagens mobilpriser strekker seg godt oppover.

Så vi får nøye oss med å være litt misunnelige på teknologien Xiaomi gjør tilgjengelig andre steder, og håpe at neste generasjon Mix kanskje finner veien også hjem til oss fjellaper.

