Test Bowers & Wilkins P17

Kanskje de beste proppene vi har testet

B&W P17 parer en helt spesiell funksjon med godlyd og heftig pris.

Bowers & Wilkins P17 er antakelig de beste øreproppene vi noen gang har testet. Men de har en prislapp som gjør at du betaler dyrt for hver millimeter ekstra kvalitet.

Helt trådløse ørepropper har tatt over en stor del av markedet for bærbar lyd. De strekker seg fra få hundrelapper til mange tusen kroner - samtidig som de fleste har nokså like egenskaper. Unntatt akkurat disse; B&W P17 har en funksjon knapt noen annen ørepropp har. De kan nemlig videresende kablet lyd via ladeetuiet.

Dermed er dette ørepropper som faktisk kan videresende lyden du kobler til fra LP-spilleren eller underholdningsanlegget på flyet. Tidligere har dette vært større hodetelefoners domene, siden de gjerne har vært solgt sammen med en kabel ved siden av.

Disse øreproppene kan brukes nesten på samme måte. Men du verden som det koster.

4300 kroner koster dette råskinnet av et øreproppsett i skrivende stund, til tross for at de alt har vært på markedet siden forsommeren i fjor.

9 Imponerende Bowers & Wilkins PI7 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " P17 er ekstremt dyre, ekstremt gode og har funksjon som ingen andre har. " Fordeler Krysse av Kan brukes kablet

Krysse av Helt utrolig bassfundament

Krysse av Forholdsvis god passform

Krysse av Kompakt og pent ladeetui

Krysse av Meget god lyd

Krysse av Ålreit støydemping

Krysse av Breeeedt stereoperspektiv

Krysse av "Nøytrale" nok til å være både hifi og livsstil i lyden

Krysse av Meget gode til telefonsamtaler Ting å tenke på Bytt Stikker godt ut av ørene

Bytt Proprietær lydkabel

Bytt Vanvittig prislapp

Bytt Ikke forsinkelsesfri (spill-)lyd ved trådløs tilkobling

Bowers & Wilkins er kjent for å lage særdeles gode høyttalere, og har det siste tiåret også slått seg opp på heftige hodetelefoner. Øreplugger er en satsing av litt nyere dato - og tradisjonen tro er det «all in»-strategien som gjelder; her loves det mye både for lyd og funksjoner. Og Proppene lever stort sett opp.

Ladeetuiets design er kanskje litt «skuffende». Etuiet er utformet nesten som en betydelig mer kompakt variant av Sonys WF-1000XM3. Ingenting galt med det, i grunnen - størrelsen er rett og ekstra batteritid får man utav det. Det er bare litt uspennende når prisen er der den er og resten er såpass heftig.

En filleting og en smakssak, men du vet - når prisen er 4200 kroner tar vi med det meste som er å nevne.

Selve proppene er forholdsvis store og tunge. De passer noenlunde greit i mine ører på grunn av relativt smal stamme inni gummiforsatsene, men de er litt på grensen og må av og til trykkes litt ekstra fast inn i øret. Det til tross for at de er varianten som vris fast mot bakveggen på øret, og er tenkt fastkilt inni øret.

På dette punktet vil resultatene variere fra ørepar til ørepar, og noen ganger innenfor samme ørepar, siden øreganger ikke alltid er like. Jeg har svært smale øreganger, så hvis du sjelden eller aldri har hatt problemer med propper i dine ører burde P17 være rimelig bankers på det området. De er ikke tykkere eller verre å få til å sitte enn for eksempel de siste par generasjonene Galaxy Buds fra Samsung, som har mye tykkere «stilker» inn i øret.

Stilken som stikker inn i øret er forholdsvis smal. De burde gi ok passform for de fleste, men for undertegnedes ører er de akkurat litt på grensen. Mine øreganger er av det svært tynne og kronglete slaget.

Fabelaktig musikklyd

De er kanskje litt større enn ørepropper flest, men størrelsen rommer i det minste doble drivere. Det betyr at dypbassen skilles fra mellomtonen og diskanten, slik at ikke det samme elementet må håndtere alle deler av lyden.

Og her merkes det at lydressursene er heftige - det er dynamisk og det er basstungt når det trenger å være det, samtidig som diskanten er krisp og til stede. Vi hadde gjerne sett at diskanten var enda et hakk i forgrunnen og med den samme uanstrengtheten som i Sennheiser Momentum TW2, men samtidig merkes det titt og ofte at Momemtum TW2 er langt fra like solide i bunnen. P17 er mer treffsikker på maskerade som nøytrale enn Momentum TW2 er det som engasjerende partypropper.

Måten disse ørepluggene maler en scene og skaper rom mellom seg er også nokså uvanlig til øreplugger å være. Selv når vi ser til andre relativt kostbare øreplugger er det mange som knapt skaper et stereoperspektiv, og nesten ingen som skaper ett som likner på det disse får til. Å lytte til B&P P17 føles litt som å være i rommet der musikken lages - rett og slett fordi romfølelsen er så godt ivaretatt. Dette er det motsatte av proppelyd der det føles som alle instrumentene samles i en grøt på midten.

All lyden kommer et sted fra.

Disse proppene har en superkraft; du kan koble P17 til lydkilden med kabel. Da forsvinner også all merkbar forsinkelse, slik at du for eksempel kan bruke dem til å game.

I sum er dette en av de beste kombinasjonene av det man kan kalle «livsstilslyd» tilpasset bruk på gata og litt mer nøytral high end-lyd jeg har hørt fra ørepropper. Vi snakker fortsatt et godt stykke unna helt nøytralt. Og selv med equalizer blir det ikke perfekt om det er det du foretrekker. Da havner Sennheiser nærmere.

Men til bruken folk flest har for bærbar lyd inkluderer også å noe som kan engasjere og dra opp tempoet ute i det fri, omgitt av lyder og støy. Der treffer P17 spikern og litt til.

P17 får musikken til å fremstå engasjerende og heftig nok til å gi et ekstra sprett i ganglaget når jeg rusler rundt ute, og når jeg setter meg ned inne begynner jeg umiddelbart å lytte til detaljene i lyden. Det er ganske vanlig at denne typen produkter treffer én av disse to modusene, men høyst uvanlig at de treffer begge, slik disse kameleonene her gjør.

Kun unntaksvis låter det under middels - det er gjerne på enkelte klassiske «gode opptak» der produksjonen er klar, men litt spinkel. Der kan mellomtonen og bassen breie seg såpass at det blir antydninger til «naboen har party», og det er ikke alltid justering på lyden får bukt med det inntrykket på de låtene. Men det er heldigvis for B&P P17 langt mellom dem.

Mange mikrofoner

Støydemping er en helt ok øvelse for P17 sin del. Markedslederne fra Sony må de bare se hjelpeløst på på horisonten. Men mot andre propper i samme segment er de helt ok og litt til. Trafikkstøy dempes greit nok, men ikke mer. Flystøy dempes bedre. Det er en autofunksjon som skal velge riktig dempenivå her - den synes jeg virker middels minus. Av en eller annen grunn slipper mer trafikkstøy gjennom med auto påskrudd. Jeg er litt usikker på om proppene rett og slett ønsker det, av trafikksikkerhetshensyn - slik enkelte brukere også gjør. Det er og en funksjon her for større transparens og gjennomslipp av lyd nettopp til det formålet, så det kan være det er den som brukes.

Uansett gjør de seg slett ikke bort. Det er god støydemping her - men langt fra den fantastiske dempingen som gjør at alt annet blir borte.

I telefonsamtaler låter de helt prima. Det er ett av svært få sett ørepropper som virker uaffisert av det aller meste av støy rundt. Men som med den aktive støydempingen ved lytting liker de jevn brumlelyd av typen fly eller tørketrommel best. Med mer ujevn lyd som trafikkstøy blir det også noe mer ujevnt resultat for samtalepartneren.

Vi har ikke testet fullt ut hvor gode de er med motvind fra aller retninger, og samtalen med «flystøy» ble foretatt i et rom med et par voksne og temmelig buldrete høyttalere i.

Appen er svært enkel og grei å bruke, men tilbyr ikke allverdens med funksjonalitet. Her er det mest programvareoppdateringer og av eller på med stødemping og omgivelsesmodus.

Appen

Å installere seg på appen og bruke disse proppene går lekende lett. I motsetning til en del andre ørepluggprodusenter er det ikke masse knuffing hvis du har koblet til proppene først og lagt til appen siden. Appen finner automatisk proppene uansett. Men den er svært spartansk.

Her mangler grunnleggende ting som equalizer og styring av berøringsfeltene på siden av proppene. Det er irriterende for et produkt som ellers er så komplett. Underlig nok har B&W funnet tid til å legge ved en rekke varianter av hvit støy. Om de ikke stakk ut av ørene som et forskjøvet sett av Frankenstein-monsteret halsbolter kunne de potensielt konkurrert med Boses Sleepbuds.

Men jeg hadde nok foretrukket å kunne justere en fornuftig innebygget equalizer, og å skru av berøringsfeltene. En våt lue over disse risikerer å bety avbrudd og hopp i musikken siden touchkontrollene alltid er på.

Å koble til med kabel er forøvrig svært enkelt løst. Bruk den medfølgende USB-C til minijack-kabelen og koble lydkilden direkte til ladeetuiet. Trykk på tilkoblingsknappen på etuiet, og pluggene kobles til. Derfra og ut er det plankekjøring og god lyd. Det er faktisk ingen merkbar forsinkelse, som både gjør video og spilling til gode alternativ. Muligens ikke den største overraskelsen - siden den kanskje viktigste årsaken til å legge til kablet tilkobling er å kunne se film på flyunderholdning, og det er fint hvis stemmer er synkrone.

Ulempene med kablet tilkobling er to. På den ene siden er det en særdeles proprietær kabel dette - du får ikke umiddelbart tak i en ny hvis du mister den som følger med. Den andre er at kabelen ikke støtter mikrofonlyd, så du kan ikke føre en samtale gjennom PC-en eller en telefon med minijack her. Lyden er og blir enveis ut fra lydkilden.

Til slutt

Bowers & Wilkins P17 er kameleoner. De setter i gang festen på gata, mens du blir sittende og lytte i godstolen. De har et like bredt stereoperspektiv som et par store høyttalere med god avstand i stua kan vise til, og de engasjerer så det holder. P17 kan dessuten kobles til lydkilder med kabel, enten det er flyunderholdninga eller kanskje en platespiller eller noe annet.

Til mobilsamtaler er de overraskende prima, med knallbra lyd også bråkete omgivelser. Og støydempingen gjør en jobb som må kunne kalles «ok pluss», selv om Sony er betydelig bedre på akkurat den øvelsen. Her er det uansett konkurransen fra andre produsenter relativt sparsom.

Det er en ulempe at de har litt forsinkelse på spillyd fra alle typer trådløse enheter bortsett fra sitt eget batterietui - videolyd synkroniseres for det meste automatisk av både Android-telefoner og iPhoner. Med bare fire timer spilletid med støydemping på er batteritiden dessuten litt kort, men et kvarter i ladeetuiet gir to nye timer avspilling. Kabelen for direktetilkobling som følger med er neppe god å erstatte om den blir borte eller ødelagt.

I en og annen låt føles vokal og topp i lyden litt inneklemt under bass og nedre mellomtone. Men låtene der man opplever det er det forholdsvis langt mellom.

Summa summarum er dette antakelig de aller beste øreproppene vi noen gang har testet. På bassfundament i lydavspiling og under mobilsamtaler er de vesentlig bedre enn svært mange av sine konkurrenter, mens det for andre egenskaper for det meste er nyanseforskjeller det er snakk om. Kontra Sony kommer de langt til kort på støydemping, og diskanten er kvassere hos Sennheiser. Men totalpakken B&W P17 kan vise til er likevel unik.

Det er synd at prisen er hele 2,5 ganger så høy som for Sennheisers Momentum TW2 - for den er den aller viktigste ulempen her.

