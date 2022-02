Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Huawei Watch GT 3

En smartklokke som er knallgod på mye

Men som mangler noen funksjoner for å være aller best.

Vi har testet mange smartklokker de siste årene, og tradisjonelt sett har Huawei-klokkene gjort det svært godt i testene våre. Sammen med konkurrentene fra Apple og Samsung har de vært blant de beste smartklokkene på markedet.

Men mye har skjedd siden vi sist testet en Huawei-klokke. Selskapet har for eksempel mer eller mindre sluttet å selge mobiler i Norge, etter at USAs satte inn strenge restriksjoner som forhindrer Huawei fra å bruke Google-apper helt fritt. Som vi skal se i denne testen påvirker dette også smartklokken deres.

For på testbenken vår er det selskapets nye modell Huawei Watch GT3 Elite Edition som har ankommet. Dette er en smartklokke med stållenke som måler hele 46 millimeter i størrelse.

Prisen for et eksemplar ligger på rundt 3500 kroner, hvilket plasserer den i direkte konkurranse med for eksempel Samsung Watch 4 44mm LTE eller Apple Watch SE 44mm på pris.

7.5 Bra Huawei Watch GT 3 46mm Elite Edition annonse 3 463,- Sjekk nå 3 490,- Sjekk nå 3 490,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Solid smartklokke for deg som kan leve med det du får ut av esken. " Fordeler Krysse av Stor og tydelig skjerm

Krysse av God batteritid

Krysse av Ganske presis pulsmåler

Krysse av Solid og behagelig byggekvalitet

Krysse av Enkel løsning for å justere lenken

Krysse av Godt med treningsprogrammer

Krysse av God søvnmåling

Krysse av Ganske hyggelig priset

Krysse av Stor klokke for de som liker det.

Krysse av Rask GPS

Krysse av Kjapp og brukervennlig

Krysse av Enkel og ryddig app Ting å tenke på Bytt Ingen LTE

Bytt Ingen støtte for NFC

Bytt Får ikke lagt til tredjepartsapper

Bytt 46 mm kan bli litt stort for noen.

Bytt GPS-en er ikke alltid like nøyaktig

Bytt Ikke støtte for Wifi

Huawei Watch GT 3 46mm Elite Edition Pris 3 463,- Funksjoner Innebygd pulsmåler, Vibrasjonsvarsel., Gyroskop/Accelerometer, Søvnmåling, Pulse Ox-sensor Bluetooth Ja Innebygget satelittnavigasjonssystem Ja Operativsystem Huawei LiteOS

Klokken er stilren og har god byggekvalitet

God byggekvalitet

Det finnes flere utgaver av Huawei Watch GT3, men det er altså Elite Edition vi har hatt inne til test. Utenom denne finnes det også en Classic-, Elegant- og Active-versjon av klokken. Disse er også noe rimeligere i pris.

Det som skiller Elite Edition-utgaven mest ut fra de andre er stållenken som følger med. Den både ser tøff ut, men har også en smart løsning for å enkelt fjerne eller legge til ekstra ledd. Med i esken får du med fire ekstra ledd, så du har rikelig med justeringsmuligheter.

Den har langsgående ledd med en ren overflate, og leddene er såpass korte at lenken føyer seg godt etter håndleddet.

Lenken har et smart system som gjør det enkelt å fjerne eller legge til ledd.

Og skulle du ønske å variere litt, kan du enten kjøpe andre originalreimer fra Huawei eller reimer som måler 22 millimeter bredde ved innfestningen. Med andre ord en ganske vanlig bredde.

Klokken er 46 millimeter i størrelse, og er ganske stor av seg i bredden. Likevel er den ikke så høy, og kombinert med en slank lenke gjør at den ikke oppleves så ruvende likevel. Med sine 42 gram holder den en relativt lav vekt, i alle fall sammenlignet med tradisjonelle klokker med mekaniske verk.

Vi liker designen som Huawei har valgt, hvor glasset på skjermen er i flukt med bezelringen som skrår ned mot urkassen. Samtidig er overgangen mellom luggsene og lenken stilren. Det eneste som bryter med disse rene linjene er funksjonskronen og en ekstra knapp som sitter på den venstre siden av urkassen.

Skjermen er god. Og enkel å tyde selv i direkte sollys.

Meget god skjerm

En god skjerm på en smartklokke er viktig, og her leverer Huawei med bravur.

Siden klokken er såpass stor i seg selv, er det også plass til en stor skjerm. Den måler hele 1.43 tommer og bruker AMOLED-teknologi. Oppløsningen er på 466 x 466 piksler, noe som gir en pikseltetthet på 326. Dette er på høyde med Apple Watch, men litt bak Samsungs smartklokke på pikseltettheten.

AOD (Always on Display) er litt kronglete å finne. Du må rote deg inn i menyene før du finner veien.

Kontrastene og fargene i skjermen er meget gode, og skarpheten er det heller ingenting å utsette på. Dessuten er skjermen ganske lyssterk, i alle fall mer enn nok til at du fint kan bruke den ute i solen uten å ha problemer med å se hva det står.

Du kan også velge at skjermen skal stå på hele tiden, men funksjonen er ganske godt gjemt i menysystemet, og ligger under justeringer for "urskive og startskjerm". Dette burde vært mer tilgjengelig, for eksempel ved å flytte det til hurtigmenyen du får om du sveiper fingeren ned på skjermen.

Hurtigmenyen finner du ved å sveipe ned med fingeren.

Kjapp å bruke

Vi liker at det ikke er noen rammer rundt skjermen, slik at du kan sveipe helt uanstrengt rundt i menyene uten at fingeren «henger» seg opp i kantene.

Det er god respons og nøyaktighet når du bruker fingrene, samtidig som kronen på siden gir deg enda en mulighet til å bla deg rundt i menyene på en presis måte.

Funksjonene kan vises som et ikonteppe.

Menyene er enkle og ryddige, og du kan sveipe fingeren ned for å komme til en hurtigmeny. Her kan du for eksempel få rask tilgang til funksjoner som alarm, finne telefonen eller ikke forstyr. I tillegg finner du en hurtigtilgang til innstillingene, noe som er hendig.

Trykker du inn kronen kommer du til en oversikt over alle apper og funksjoner som ligger installert. Her kan du via menyene velge om du vil ha de vist som en liste, eller som et ikonteppe på samme måte som Apple Watch har.

Noe av det vi setter pris på med Watch GT3 er hvor kjapp den er til å reagere. Her slipper du tenkepauser, og klokken jobber imponerende raskt. Et klart pluss i boken.

Les også Apple Watch Series 7 : Apples transportetappe

Appen gir deg mye informasjon om helsen din

Fokus på helsen din

Huawei Watch GT3 kommer med en rekke sensorer innebygget, og det som har skilt seg mest positivt ut er den svært presise pulsmåleren. Skulle du ha et pulsbelte liggende, har klokken eventuelt støtte for å koble dette til.

Samtidig har du andre målinger som hjelper til med å gi en oversikt over helsen din. Som for eksempel oksygenmetning i blodet ditt. Her kan du velge om klokken skal hente inn dette automatisk eller om du heller vil gjøre det manuelt.

Sensorene sitter under klokken.

I tillegg måler klokken hudtemperaturen din, og ikke minst holder styr på hvor godt du sover om natten. Temperaturen du får fra huden din ved håndleddet er naturlig nok noe lavere, men gir likevel en indikasjon om du er i ferd med å få feber.

Alle disse målingene vil gi deg en indikasjon på hvordan helsen din er. Det er altså ingen fasit, men likevel hendig for å se forandringer om du for eksempel har kommet i gang med en diett eller trening.

Alt er satt opp veldig oversiktlig i helseappen til Huawei. Appen er muligens den enkleste og mest intuitive appene vi har brukt sammen med en smartklokke.

Les også Fitbit Charge 5 er stappfull av funksjoner

Appen gir deg godt med informasjon om treningen din.

Gode treningsmuligheter

Vil du komme i form har Huawei GT3 rikelig med funksjoner og verktøy ombord for å hjelpe deg i riktig retning.

Klokken har som nevnt en god pulsmåler, og har i tillegg GPS innebygget som er rask med å finne ut hvor i verden du befinner deg.

Det skal sies at vi under vår testperiode gikk noen turer på en gangsti ved siden av en vei, og innimellom mente GPS-en at vi var ute i veibanen. Nøyaktigheten er ikke den aller beste. Men du får i alle fall en rask tilkobling du ikke trenger å vente på.

Når du skal trene har du en rekke moduser å velge blant:

Utendørs løping

Innendørs løping

Utendørs gå

Sykling utendørs

Sykling innendørs

Svømming i basseng

Svømming i sjøen (Open water)

Hoppetau

Fjelltur

Fottur

Terrengløp

Ski

Snowboard

Langrenn

Triatlon

Elipsemaskin

Romaskin

Annet

Egendefinert

De ulike modusene er enkle bruke, og igjen er GPS-en raskt på plass med å fungere. Og kombinert med gode pulsmålinger ligger alt til rette for å få vite det du ønsker om treningsrunden din.

Du får tegnet opp ruten du har løpt, detaljerte opplysninger om farten per kilometer, høydeforskjeller og pulsgjennomretting for å nevne noe.

Meget god batteritid

Huawei har hatt for vane å lage klokker med god batteritid. Ofte på høyde med Samsung, hvor begge disse alternativene har slått Apple grundig på antall timer mellom besøkene hos laderen.

Under vår testperiode har vi kjørt klokken hardt. Og da kan du forvente å ha strøm nok i rundt fire dager før batteriet nærmer seg tomt. Velger du å ha et litt mer nøkternt bruk hvor skjermen ikke står på, og GPSen ikke brukes mye, vil du nok fint kunne doble tiden du kan bruke klokken.

Les også Blir vi lurt av smartklokkene?

Klokken er kompakt og flott å se til. Men under panseret savner vi likevel enkelte ting.

Dette savner vi

Huawei Watch GT3 er på mange områder en god smartklokke, men for å henge med de aller beste er det likevel noen funksjoner vi savner.

Vi kan starte med tredjepartsapper. Du kan hente inn noen om du tilgang til Huawei AppGallery, men det får du for eksempel ikke om du har en iPhone. Vi sjekket også med en Samsung-telefon, men heller ikke denne lot oss hente ned appen fra markedet. Dermed er det en viss sannsynlighet for at du blir «stuck» med de appene som følger med.

De appene som ligger i klokken fra fabrikk er:

Trening

Treningslogg

Treningsstatus

Puls

Sp02

Hudtemperatur

Sunn livsstil

Aktivitetslogg

Søvn

Stress

Pusteøvelser

Anropslogg

Kontakter

Musikk

Barometer

Kompass

Varsler

Vær

Stoppeklokke

Tidtaker

Alarm

Lommelykt

Finn Telefonen

Innstillinger

Samtidig har ikke klokken noe støtte for LTE. Så du kan ikke bruke et eSIM og gjøre at klokken kan klare seg på egen hånd uten å være tilkoblet en telefon for å bruke nett.

Sånn sett har heller ikke klokken noe innebygget Wifi om bord. Du må da sende over klokkeutseender og eventuelle apper via Bluetooth. Men har du for eksempel en iOS-telefon, vil du neppe savne dette i like stor grad når du likevel ikke kan hente ned apper.

Du får godt med varsler på denne telefonen. Ringer noen vil det komme opp hvem det er som ringer kan du velge å ta samtalen på klokken, og lydkvaliteten er faktisk ganske god. Men får du meldinger via for eksempel SMS eller Messenger, kan du bare lese disse og ikke svare fra klokken.

Til slutt savner vi også NFC-støtte. Er du blitt vant med å betale ved hjelp av smartklokken, er dette en funksjon du fort kan savne.

Konklusjon

Huawei Watch GT3 er langt ifra noen dårlig smartklokke. Snarere tvert imot, kan du nøye deg med de funksjonene som klokken tilbyr uten behov for tredjepartsapper, vil GT3 være et godt alternativ om du ønsker deg en stilren klokke med god batteritid.

For Watch GT3 er en rask og responsiv smartklokke med en meget god skjerm, som ikke står tilbake for noen av konkurrentene på markedet.

Klokken har et klart fokus på helsemålinger, hvor du får en enkel og ryddig oversikt over puls, oksygenmetningen i blodet ditt, søvnkvaliteten og temperaturen på huden din.

Samtidig har du godt med treningsmoduser å velge blant. Det skal nok mye til at du ikke finner noe som passer deg blant mulighetene den leveres med.

Kan du gi avkall på muligheten for trådløs betaling, eget simkort i klokken og ingen støtte for Wifi, er Huawei Watch GT3 slettes ingen dårlig smartklokke til prisen du betaler.

7.5 Bra Huawei Watch GT 3 46mm Elite Edition annonse 3 463,- Sjekk nå 3 490,- Sjekk nå 3 490,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Solid smartklokke for deg som kan leve med det du får ut av esken. " Fordeler Krysse av Stor og tydelig skjerm

Krysse av God batteritid

Krysse av Ganske presis pulsmåler

Krysse av Solid og behagelig byggekvalitet

Krysse av Enkel løsning for å justere lenken

Krysse av Godt med treningsprogrammer

Krysse av God søvnmåling

Krysse av Ganske hyggelig priset

Krysse av Stor klokke for de som liker det.

Krysse av Rask GPS

Krysse av Kjapp og brukervennlig

Krysse av Enkel og ryddig app Ting å tenke på Bytt Ingen LTE

Bytt Ingen støtte for NFC

Bytt Får ikke lagt til tredjepartsapper

Bytt 46 mm kan bli litt stort for noen.

Bytt GPS-en er ikke alltid like nøyaktig

Bytt Ikke støtte for Wifi

Les også Samsung Galaxy Watch 4 og Galaxy Watch 4 Classic : Samsungs smartklokker har blitt helt nye