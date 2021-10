Test Arlo Ultra 2

Nei, høy oppløsning er ikke alt

Arlo Ultra 2 er altfor dyr.

Over de siste årene har vi vært borti flere av Arlos overvåkningskameraer. Siden disse er utstyrt med bevegelsessensorer i tillegg til en kameradel, trenger de ikke nødvendigvis bruke så mye strøm. Derfor kan de også være «helt trådløse» kjørende på kun batteridrift og bruk av Wi-Fi.

Denne gangen skal vi se nærmere på det nåværende flaggskipet i Arlos lille kameraflåte, nemlig Ultra 2. Denne modellen skiller seg fra sine småbrødre ved å tilby høyere oppløsning, bredere synsvinkel og bedre mikrofonlyd. I hvert fall på papiret.

Vi har ikke testet den opprinnelige Ultra, men ut ifra spesifikasjonene er den eneste åpenbare forskjellen at den nyere modellen også støtter 5 GHz Wi-Fi, mens den første Ultra kun har støtte for 2,4 GHz-båndet. Avhengig av plassering, kan dette bety bedre båndbredde og muligens bedre billedkvalitet.

I denne testen vil vi i hovedsak se på Ultra 2 mot Arlo Pro 3. Ja, det har også kommet en Pro 4 på markedet, men denne ser ut til å være nesten identisk med Pro 3. Forskjellen ligger i at sistnevnte krever en basestasjon, mens Pro 4 kan fungere direkte via ruteren akkurat som Arlo Essential Spotlight.

Et viktig spørsmål er derfor hvordan Ultra 2 – med sin betraktelig høyere prislapp – egentlig står seg mot sine slektninger lenger ned på rangstigen. For ikke å glemme konkurrenter som Google Nest Cam (batteri).

5 Middelmådig Arlo Ultra 2 annonse 3495 NOK Sjekk nå 3690 NOK 3690 NOK sitat " Kameraet er greit nok i seg selv, men du får mer valuta for pengene med Arlos rimeligere modeller. " Fordeler Krysse av Enkelt oppsett og installasjon

Krysse av Kan lagre video lokalt på basestasjonen

Krysse av Meget plasseringsvennlig kamera

Krysse av Kamera fungerer med kun batteridrift

Krysse av Kamera har sirene, lys, «nattsyn», høyttaler og mikrofon

Krysse av Både for utendørs og innendørs bruk Ting å tenke på Bytt Pris

Bytt Litt svakt volum på sirenen

Bytt Proprietær strømforsyning/ladekabel

Bytt Krever basestasjon med kablet nettverkstilkobling

Bytt Smarte varsler krever abonnement

Bytt Videolagring i nettskyen krever abonnement

Bytt Lokal lagring i 4K er kun mulig uten abonnement eller med Arlos dyreste abonnement

Vi skal ikke gå i veldig detalj rundt det som får Arlos overvåkningkameaer til å fungere. For dette kan du ta en kikk på testen av den nevnte Arlo Pro 3, ettersom det benytter seg av de samme løsningene.

Men for å ta kortversjonen: Arlo Ultra 2 (og Pro 3) er et kamera som kan henges opp hvor du skulle ønske, utendørs eller innendørs. Den benytter seg av en skytjeneste og kommuniserer over Wi-Fi via en egen basestasjon eller «SmartHub».

Basert på innstillingene, som du vanligvis stiller på via en mobilapp, kan du sette kameraet til å reagere på bevegelser, samt filme og/eller varsle deg. Du kan videre se hva som skjer direkte, eller i hvert fall nokså direkte ettersom det er en liten forsinkelse. Ettersom kameraet også har mikrofoner og en høyttaler, er det i tillegg mulig å kommunisere over appen. I hvert fall så lenge du tar hensyn til at det tar et par sekunder hver vei.

Kameraet har også et par LED-lys og en sirene som kan sette et lite støkk i en eventuell inntrenger.

Mye kjent

Ultra 2 til venstre skiller seg fra Pro 3 ved å ha to mikrofonåpninger og større linseglass.

At vi ikke går så veldig i detaljene kommer av at Ultra 2 i stor grad er en Arlo Pro 3 med forbedret innmat. Den kan bruke de samme festene, batteriene, laderne, strømledningene og er også kompatibel med eldre basestasjoner.

Men den nyeste basestasjonen VMB5000 er den eneste som støtter Wi-Fi på 5 GHz, og derfor har vi testet Ultra 2 med denne. Denne basestasjonen lagrer også video på et microSD-minnekort i stedet for USB, som har vært standard for lokal lagring på tidligere enheter.

Den nyere basestasjonen VMB5000 har gjemt plass til et microSD-minnekort på undersiden.

Men bortsett fra dette har VBM5000 fysisk sett fått den samme formen og størrelsen som forgjengeren VBM4540, som blant annet kom i pakkeløsningene med Pro 3. Det samme er altså tilfelle for selve kameraet. Ultra 2 skiller seg ut ved å ha to mikrofonåpninger, en litt større frontlinse og veie noen få gram mer.

At Ultra 2 har samme formfaktor gjør oss ingen ting. Faktisk ser vi det som en fordel å kunne mikse utstyr for å enklere sette opp et system basert på faktiske behov.

Ultra 2 er for øvrig å få som enkeltstående produkt og i pakker med både base og flere kameraer.

Oppløsning, vinkel og lyd

Sett mot Arlo Essential og Pro 3/4 har Ultra 2 noen klare salgspunkter. De viktigste forskjellene mellom de nevnte modellene har vi listet i tabellen under.

For pris har vi listet det du typisk må betale for ett enkelt kamera ved publisering av testen. Merk at pakkepriser med flere kameraer og eventuelle basestasjoner kompliserer dette bildet og fører til at prisforskjellen kan variere.

Maks oppløsning Vinkel Mikrofon Batteri Auto zoom og spor Auto HDR Ca pris (én stk) Arlo Ultra/Ultra 2 3840 x 2160 120/155/180 grader 2 stk Utskiftbart Krysse av Krysse av 3500 kr Arlo Pro 3/Pro 4 2560 x 1440 110/125/160 grader 1 stk Utskiftbart Krysse av Krysse av 2500 kr Arlo Essential Spotlight / XL 1920 x 1080 130 grader 1 stk Fast Bytt Bytt 1200 kr

4K-oppløsningen er det helt åpenbare, men Ultra 2 har også en vidvinkel på opptil 180 grader. Samt en ekstra mikrofon.

Ellers skal vi ikke glemme at det ellers ikke er all verden av forskjeller heller. Samtlige kameraer har sirene, men hos alle ligger ikke lyden på mer enn rundt 80 desibel – mer irriterende enn direkte ubehagelig.

Lysstyrken fra de to LED-ene på kameraene er også den samme. Arlo oppgir lyset til å være på 6500 Kelvin med 42 lux på én meters avstand. Vår uhøytidelige måling fra Arlo Essential sa «i overkant av hundre lux på en halvmeters avstand», så det var ikke så galt.

Ultra 2 deler også egenskapene som gir kameraene «nattsyn» ved hjelp av IR og fargebilder selv i mørke.

Men hvor mye har disse forskjellene egentlig å si for den faktiske billedkvaliteten?

Et spørsmål om abonnement – eller ikke

For å få maksimalt ut av Arlos nyere kameramodeller trenger du et abonnement. Dette koster fra 29 kroner per måned for ett kamera. Men for skylagring i 4K-oppløsning må du betale for det dyreste abonnementet til 149 kroner i måneden.

Vi kan også lagre 4K-video lokalt på basestasjonen, men uten abonnement går du glipp av såkalte «smartvarsler». Dette kan slås på i appen og gjør at Ultra 2 kan se forskjell på mennesker, dyr og kjøretøy, samt reagere på lyder.

Å skille på folk, fe og kjøretøy er noe Googles batteridrevne kamera for øvrig gjør gratis. Google har også lavere abonnementsavgifter for flere kameraer, så vi er glad for at de nå gir Arlo konkurranse.

Arlo Ultra 2 benytter seg naturlig nok av den samme appen for Android og iOS som andre Arlo-kameraer, og dette fører til at det er enkelt å lage et oppsett med forskjellige Arlo-kameraer. I tillegg til appene finnes det en webportal slik at du i praksis kan få tilgang til kameraene fra en hvilken som helst datamaskin.

Oppsett

Å sette opp eller installere Ultra 2 er like enkelt som å styre med andre Arlo-kameraer. Du laster ganske enkelt ned appen og følger instruksjonene. Kameraet kan brukes med flere typer fester, men vi liker magnetfestet best. I hvert fall for innendørs bruk.

Takket være batteriet er ikke plasseringen nødvendigvis så viktig. Men dersom du skal ha 24/7-overvåkning, bør du også tenke på hvordan du skal få strøm fram til kameraet. Arlo Pro og Ultra har en proprietær strømkabel som kan kjøpes i flere lengder.

Under ytterskallet finner vi det utskiftbare batteriet. Men egen batterilader er ekstrautstyr, så vi må ta ned kameraet for å lade det opp.

Ellers bør du i hovedsak tenke på hvor basestasjonen – som krever kablet nettverk – skal plasseres for å gi god dekning til kameraene.

Vel plassert på veggen, i taket eller hvor det enn skulle passe, kan kameraet settes til å reagere, og gjennom innstillingene velger man hvordan kameraet og systemet skal reagere med lys, lyd, registrering og varsling.

Å aktivere eller deaktivere systemet kan gjøres via en stedsbasert «hjemme»- og «borte»-status via Arlos app. Men vi kan også enkelt skru ting på manuelt, eller la det skje automatisk gjennom en tidsplan.

I tillegg kan du koble Arlo-systemet opp mot andre smarthusløsninger som Apple HomeKit, Google Home, Homey og Samsung SmartThings. Men ikke alt fungerer like godt, så det kan være like greit å holde seg til Arlos app med mindre du har spesielle preferanser.

4K-forviklinger

Høy oppløsning tar seg alltid bra ut i spesifikasjonslista. For en del mennesker skal jo ha «det beste» uansett, og derfor har også folk kastet penger etter TV-er med 8K-oppløsning i noen år nå.

Problemet med høy oppløsning er at det tar mye plass, eller båndbredde for videostrømmer. Dette kan trikses med ved å bruke komprimering, alternativt variere bitrate og/eller billedfrekvens. Men da går det ut over kvaliteten.

Høyere oppløsning betyr derfor ikke nødvendigvis et mye klarere og bedre bilde.

Jo da, Arlo Ultra 2 byr på 4K-oppløsning, men dersom du tror at dette vil gjøre deg i stand til å zoome inn på detaljer som i en dårlig filmproduksjon tar du dessverre feil.

I scenen under har vi tatt et skjermbilde fra opptak med Arlo Essential XL, Pro 3 og Ultra 2. Ettersom alle kameraene egentlig har forskjellig vidvinkel, har vi prøvd å «normalisere» dette så mye som mulig ved å velge en smalere videomodus for Ultra 2 og Pro 3 – mens Essential etter spesifikasjonene skal være fast på 130 grader.

Men alle forandringer gjøres i programvare, så selv om Ultra 2 er stilt til 120 graders vidvinkel og Pro 3 skal være på 125 grader, stemmer det nok ikke helt.

Åpne fullskjerm Essential XL Pro 3 Ultra 2 Essential XL Pro 3 Ultra 2

Poenget med øvelsen er uansett å få et inntrykk av forskjellene i billedkvalitet. Og ja, Ultra 2 har det bedre bildet, men ikke så mye bedre at vi enkelt kan plukke ut helt spesielle detaljer.

I et annet eksempel har vi tatt skjermbilder fra kameraenes direktestrøm tatt fra samme sted. Vi har så zoomet manuelt inn på en figur. Ifølge Arlo støtter Pro 3 og Ultra 2 lokal strømming i henholdsvis «2K» og «4K», mot bare Full HD for Essential.

Alle de tre kameraene støtter på papiret 12X digital zoom, men på grunn av Ultra 2s videre vidvinkel har den i praksis dårligere zoom enn de andre – det tilsvarer noe slikt som 8X for Pro 3 og Essential. I sammenligningen under har vi derfor også zoomet disse tilbake et par hakk for å gjøre det rettferdig.

Igjen ikke all verdens forskjell, og igjen er Pro 3 litt mørk, men dette kan stilles på – vi har bare brukt standard innstillinger. Ultra 2 er bedre, men tja, er det verdt prisforskjellen?

I vårt siste eksempel har vi zoomet helt inn på en bil som står på den andre siden av veien. Her gikk vi til 12X for alle kameraene, så du kan se den faktiske forskjellen.

Det du også kan merke deg, er at det hjelper fint lite med Ultra 2s 4K-oppløsning for å plukke ut detaljer som for eksempel nummerskiltet på bilen – noe vi fint kan se med det blotte øyet fra samme avstand.

Er det derfor ikke noe faktisk poeng med Arlo Ultra 2? Vel, kameraet har da fremdeles noen styrker, som at det har de ekstra gradene i bredden. Siden det ikke kan rotere, vil det likevel med sitt «vidsyn» få med seg mye av det som skjer.

Da egner det seg også godt sammen med «zoom og spor»-funksjonaliteten – som naturlig nok slår av 4K-oppløsningen.

Samtidig er det noen andre merkelige begrensninger rundt dette med oppløsning. Bruk av 2K og 4K ved lokal strømming fører for eksempel til at det ikke er mulig å sette på opptak eller ta bilder manuelt. Dette gjelder altså også for Pro 3.

Det er heller ikke mulig å strømme 4K lokalt dersom man også skal lagre klippet i 2K-oppløsning i nettskyen, ifølge Arlo. Det vil si at dersom du ønsker å lagre 4K-video på basestasjonen, må du enten IKKE ha noe abonnement knyttet til kameraet, eller finne deg i å betale for det dyreste abonnementet som tillater 4K i skyen. Slå den.

Ultra 2-kameraet kommer for øvrig med et tre måneders prøveabonnement inkludert.

Lyden fra mikrofonene har vi ikke brukt så mye krefter på å analysere, men rent samtalemessig kan vi ikke si at det er store forskjellen mellom Ultra 2 og Pro 3. Men det kan jo være at Ultra 2s to mikrofoner kan plukke opp ting lenger unna.

Det som i hvert fall er sikkert, er at Ultra 2 er langt mindre følsom for vindstøy. Det er også blitt en egen knapp for dette i kameraets innstillinger.

Konklusjon

Arlo Ultra 2 med VMB5000 bak.

Arlo Ultra 2 er et overvåkningskamera som ser ganske imponerende ut på papiret. Ifølge produsentens skryteliste byr det på «4x flere detaljer», og det høres selvfølgelig ut som noe man bare er nødt til å spandere på seg.

Men at dette kameraet kan dytte ut fire ganger Full HD-oppløsning betyr selvfølgelig ikke at du får fire ganger så mye relevant informasjon i bildet. Vi har prøvd, sammenlignet og funnet ut at det ikke er noe helt spesielt og magisk med denne Arlo-modellen.

Vi skal ikke påstå at kameraet er lagd kun for å få deg til å bruke penger på piksler du ikke trenger, men det er lett å kunne tro det. Først må du betale ekstra for selve maskinvaren, deretter bør du ha Arlos dyreste løpende abonnement for å få utnyttet det på best mulig måte.

Samtidig er det heller ikke slik at Ultra 2 er et dårlig kamera – vi snakker tross alt om selskapets flaggskip. Det byr faktisk på god billedkvalitet, et ekstra vidvinklet bilde og det har mange innstillingsmuligheter.

Men i våre øyne står ikke kvalitetene i forhold til det vi betaler for. Vi tenker at Arlo Pro 3 (eller Pro 4) er et alternativ som i det store og hele byr på de samme egenskapene, men til lavere pris og gir mindre surr med dyre abonnementer.

Klarer du deg med enda mindre, er Arlo Essential Spotlight også et greit valg – du får tross alt tre slike kameraer til prisen av ett Ultra 2-eksemplar.

5 Middelmådig Arlo Ultra 2 annonse 3495 NOK Sjekk nå 3690 NOK 3690 NOK sitat " Kameraet er greit nok i seg selv, men du får mer valuta for pengene med Arlos rimeligere modeller. " Fordeler Krysse av Enkelt oppsett og installasjon

Krysse av Kan lagre video lokalt på basestasjonen

Krysse av Meget plasseringsvennlig kamera

Krysse av Kamera fungerer med kun batteridrift

Krysse av Kamera har sirene, lys, «nattsyn», høyttaler og mikrofon

Krysse av Både for utendørs og innendørs bruk Ting å tenke på Bytt Pris

Bytt Litt svakt volum på sirenen

Bytt Proprietær strømforsyning/ladekabel

Bytt Krever basestasjon med kablet nettverkstilkobling

Bytt Smarte varsler krever abonnement

Bytt Videolagring i nettskyen krever abonnement

Bytt Lokal lagring i 4K er kun mulig uten abonnement eller med Arlos dyreste abonnement

Les også Google Nest Cam (batteri) : Godt kamera, haltende programvare