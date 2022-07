Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Hövding sykkelhjelm

Vi har testet en sykkelhjelm som ikke er en hjelm

... men en airbag.

Tester ny type hjelm: - Åh, shit!

«Verdens sikreste sykkelhjelm er ikke en sykkelhjelm», skryter produsentene bak airbag-hjelmen Hövding.

Akkurat dét er vanskelig å etterprøve i en test, men etter endt testperiode kan vi bekrefte at Hövdings «hjelm» er nærmere en krage enn en hjelm. Samt at den tilbyr noe helt annet enn vanlige sykkelhjelmer.

Betyr det at vi alle nå bør bytte ut sykkelhjelmene våre? Nei, absolutt ikke. Men noen kan likevel foretrekke airbag-hjelmen til sitt bruk.

Fordi det er et såpass unikt produkt har vi latt være å gi det en testkarakter.

Testet på grussti, asfalt, brostein og i full fart over en stein

Stuntmann Stian K. Andersen klarte å utløse to av to hjelmer. Den ene ved et uhell, den andre ved å fly over sykkelstyret.

Hövding beskrives som en hjelm for den urbane syklisten. Det betyr at den er ment for sykling i byområder og landevei, og ikke for konkurransesykling eller i terreng.

Vi har ikke tatt med hjelmen på tur i terreng med mye røtter og ulendte partier, men vi har likevel kjørt opp og ned gruslagte og humpete stier, i hurtig fart over brostein og med kraftig bremsing i nedoverbakke. Alt i et forsøk på å få airbagen til å utløses. Og stort sett uten hell.

Men, som flere påpekte på Instagram-storyen vår: vi måtte jo få airbagen til å bli løst ut for å vite om den faktisk fungerte. Og den ene gangen vi virkelig trengte at den fungerte, altså, da vi sendte stuntmann Stian K. Andersen over styret, da funket den til sitt formål.

Resultatet kan du se i videoen over.

Airbagen skal løses ut på 0,1 sekunder

Airbag-hjelmene vi fikk inn til test var den nyeste utgaven av Hövding, altså 3.0. Denne inneholder en rekke forbedringer fra foregående versjon, 2.0, blant annet bluetooth for å koble opp mot en app. Uten å ha testet 2.0, kan det likevel se ut som de fungerer rimelig likt.

I all sin enkelhet skal airbagen utløses på et tidels sekund hvis du blir utsatt for en ulykke. Denne utløses hvis airbagens sensorer, som angivelig leser syklistens bevegelser 200 ganger i sekundet, registrerer en brå bevegelse som ikke samsvarer med vanlig sykling.

Forutsetningen for at den kan forstå hva som er hva, er at Hövdings programvare baserer seg på kunstig intelligens som har blitt matet med data fra en rekke stuntpersoners flere tusen iscenesatte fall. I tillegg har den også fått data fra frivillige som har syklet tusentalls timer med hjelmene på, samt gjennomført ikke-ulykker som å plukke opp nøkler som falt i bakken. Ved hjelp av maskinlæring har derfor den kunstige intelligensen i stor grad lært seg hva som er ulykker, og hva som ikke er det.

Du bør likevel unngå å bevege deg for mye rundt med airbagen utover tiden du bruker på sykkel, da den kan komme til å gå av fordi sensorene tror den registrerer bevegelser som ikke samsvarer med sykling. Dette fant vi ut på typisk «ååh shit»-vis: vi ristet litt på airbagen mens vi hadde den på.

Lad den opp, juster passformen og ta på hjelmen

Det bakerste partiet heller litt ned på ryggen. Husk å slå på airbagen før du begynner sykkelturen.

Hjelmen er altså ikke en hjelm, men en krage du fester rundt halsen. Den tyngste «utstikkeren» skal henge bak på ryggen din, og den festes med glidelås foran.

Du tilpasser hjelmen ved hjelp av et såkalt BOA-system. Dette er en rund knapp som du skrur på for å stramme hjelmen. Vi erfarte at hjelmen ikke bør være for stramt på, all den tid airbagen tross alt strammer innmari når den blåses opp.

Men for at hjelmen i det hele tatt skal fungere som den skal, må den lades opp på forhånd. Under «utstikkeren» finner du en ladeinngang for USB-C. Det tar rundt to timer å lade den helt opp.

Ved å trykke på knappen vil du kunne se hvor batterinivået ligger. Rødt indikerer at det er mindre enn 20 prosent igjen, blinkende grønt lys er 20–50 prosent, og et fast grønt lys forteller oss at batterinivået er på mer enn 50 prosent.

Vi har forsøkt å finne ut nøyaktig hvor lang tid det tar før den er utladet. Men vi opplever å få forskjellig tid hver gang. Produsenten oppgir i alle fall at Hövding skal kunne vare i opp til 12 timer avhengig av en rekke variabler som bluetooth-tilkobling, temperaturer og bruk.

Vel ladet og klar for bruk må du også huske å faktisk «slå på» airbagen. Dette gjør du ved å feste knappen foran. Den avgir en lyd både når du tar den av og på, slik at du er sikker på at den er avslått.

For øvrig finnes en egen side hvor du kan sjekke ut alle de ulike lydsignalene til Hövding, og hva hver enkelt betyr.

App og nødkontakter – en viss nytteverdi

Dette er meldingen dine nødkontakter får når airbagen løses ut.

Hövding 3.0 kommer også med bluetooth og mulighet for å koble til en app. Den appen gir deg ymse informasjon om blant annet hvor langt du har syklet med hjelmen, hvor mange turer, og hvor mye tid du har brukt på den.

Dens viktigste funksjoner er likevel å vise hvor mye batteritid hjelmen har, og muligheten til å legge inn nødkontakter.

Du har mulighet til å legge inn opp til fem personer som dine nødkontakter. Skulle ulykken inntreffe skal alle fem få en melding om at hjelmen har blitt utløst, og en oppfordring om å ta kontakt med eieren for å sjekke om det går bra – forutsatt at du har telefonen med deg og at den er koblet til airbag-hjelmen.

Husk også å si fra til dine nødkontakter om at de er lagt til på listen. Vi kan ha glemt den delen, med alt det medførte av «Hva skjer – er du i live?!»-meldinger og -oppringinger. Unnskyld til alle dem det gjelder, men vi kan i alle fall bekrefte at nødfunksjonen faktisk fungerer.

Sikkerhet og begrensninger

Hjelmen har visse begrensninger i hva den kan beskytte mot, og produsentene bak Hövding poengterer at de ikke kan garantere for sikkerheten ved fall mot skarpe kanter. I tillegg vil ikke airbagen kunne beskytte deg i det hele tatt hvis noe faller fra oven, ettersom den kun går av når den registrerer at du beveger deg annerledes.

Dette er nok blant grunnene til at denne hjelmen ikke skal brukes til annet enn sykling på enklere føre, fremfor terrengsykling som potensielt ville fått airbagen til å løses av på feil steder, eller ikke i det hele tatt.

Selv om vi kan bekrefte at airbagen blåser seg ut så fort stuntmannen vår gikk over styret, er det vanskelig å si noe konkret om hvordan det ville vært hvis hodet hans hadde truffet en murvegg. Det vi kan si derimot er at airbagen er såpass hard og tett rundt hodet og nakken at den definitivt beskytter noe mot harde slag i en ulykke. Men hvor mye får ikke vi testet selv.

Komfort og hodekrets



Du må også sørge for at du ikke dekker kanten av Hövdings krage med for eksempel et skjerf, da airbagen skyter ut herfra. Samt unngå hodeplagg som er for store til å passe inn i selve airbagen. Dette gjelder også noen hårfrisyrer. Det opplyses at hvis du måler håret rundt nakkepartiet, og omkretsen rundt det tykkeste partiet da er mindre enn 45 centimeter, så vil det passe inn i airbagen.

Sykler du uten sekk, eller har en svært løs sekk, så er hjelmen forholdsvis behagelig å ha på. Men så fort du har en sekk som sitter relativt tett opp mot nakken, opplevde vi at Hövding ble innmari ubehagelig.

Det er heller ikke en hjelm for dem under 15 år, og du må ha en hodeomkrets mellom 52–59 centimeter, samt en nakkeomkrets mellom 32–45 centimeter (for best komfort regnes minst 34 centimeter), for å bruke Hövding.

Stiv pris for en sykkelhjelm

Prisen på gildet er også stiv, og du må altså ut med over 3000 kroner for airbag-hjelmen. Du kan dessuten ikke fylle den opp igjen på egen hånd hvis den først er blåst ut.

Airbagen er fylt med gass, som sørger for at den sprenger ut av kragen, og du får ikke selv sydd sammen og fylt opp hjelmen på ny. Dermed er hjelmen helt ubrukelig så fort den er blåst ut.

Mange ville nok kunne legitimert kostnaden likevel, forutsatt at man fikk en ny subsidiert av forsikringsselskapet ved en ulykke. Men da vi tok kontakt med If forsikring og Gjensidige, fikk vi bekreftet at det hos dem ikke foreligger noen ordning som gir deg tilbake penger for en utblåst airbag-hjelm ved en eventuell ulykke.

Det finnes derimot denne typen forsikringer i andre land, som for eksempel Danmark og Sverige, hvilket gjør at vi kan håpe på at vi også kan få noe lignende i Norge etter hvert.

