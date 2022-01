Test Elko Smart

Elko Smart er ikke så dumt

Fallhøyden er stor, men Elko leverer stort sett godt med sitt smarthussystem.

Med sin helnorske opprinnelse er elektromateriellprodusenten Elko en kjenning i mange hjem her på berget. Ikke få hus eller leiligheter er utstyrt med slikt som lysbrytere og stikkontakter fra dette selskapet.

Men de siste årene har det skjedd en liten revolusjon hjemme, med blant annet smartere styring av lys og oppvarming. Dette har resultert i at vi har fått mange nye aktører som har gått hardt inn med utstyr som enkelt kan ettermonteres – for eksempel små hjemmesentraler (smarthuber), smartplugger og lyspærer.

Dette har gitt teknologiinteresserte gode muligheter for å eksperimentere og snekre sammen sine egne mer eller mindre smarte systemer.

Samtidig har ikke dette gått helt upåaktet hen hos Elko, som har kommet på banen med sitt eget smarthjemsystem. Det har fått navnet Elko Smart, og skiller seg ut fra en del andre systemer vi har testet ved at det også er å finne integrert i selskapets stikkontakter og lysbrytere.

Krysse av Relativt oversiktlig og forståelig app

Krysse av En del automatiseringer er lokale

Krysse av Brytere/dimmere og stikkkontakter kan skrus av/på uten nettverk eller hub Ting å tenke på Bytt Elko SmartHUB fungerer kun med Elkos egne enheter

Bytt Noen automatiseringer virker ikke uten internett

Salgspunktet her er at dersom du har en smart lysbryter eller dimmer, trenger du egentlig ikke en smart lyspære. Problemet med denne tilnærmingen er at vanlige folk enkelt kan bytte en lyspære selv, mens det å bytte en dimmer er en jobb kun elektrikere har lov til å utføre.

Derfor er Elko Smart også en løsning som nok i hovedsak sikter seg inn på nye bygg eller oppussingsprosjekter som innbefatter det elektriske anlegget.

Akkurat dette har også gjort det relativt problematisk å teste systemet, og selv om vi oppgir selve huben som testobjekt, er det egentlig en lang liste med Elko Smart-enheter som kan listes opp.

Det som kompliserer det hele er at selve huben kun fungerer med Elkos smarte enheter, altså brytere og sensorer, samtidig som mange av disse enhetene også kan benyttes sammen med andre kompatible smarthuber.

Men for å teste hele systemet blir det vanskelig å skille det ene fra det andre. Videre er det ikke gjort enklere at flere av enhetene må installeres av fagfolk. Løsningen vi endte opp med var at Elko sendte over en elektriker for å installere et utvalg smarte brytere, dimmere og stikkontakter i undertegnedes relativt beskjedne leilighet.

Til å komplettere opplevelsen fikk vi også prøve systemets trådløse bryter, en dør- og vindussensor, en trådløs temperatursensor, en termostat og selvfølgelig «hjernen» i showet: Elko SmartHUB.

Når det gjelder priser er Elko normalt sett litt tilbakeholdne og vil typisk minne oss om at dette vil variere etter sted, forhandler og utførelse. Men etter å ha kikket litt på nettet kan vi liste følgende omtrentlige priser på enheter som er nevnt i denne testen:

SmartHUB – ca. 2000 kr

Trådløs smartbryter – ca. 1500 kr

Diverse sensorer – ca. 600 kr

Smart dimmer/bryter – ca. 2000 kr

Smart termostat – ca. 2000 kr

Smart stikkontakt – fra ca. 1000 kr

Bruker åpen standard

Med alt fra samme produsent er det lett å tenke at du binder deg godt fast i ett bestemt system, men Elko har gått for den trådløse Zigbee 3.0-standarden. Dette betyr at Elkos enheter potensielt er kompatible med flere andre systemer med Zigbee-støtte.

Har du allerede et velfungerende smarthjem basert på for eksempel Futurehome eller Homey, men samtidig kaster øynene dine på Elkos dimmere, termostat eller trådløse sensorer, vil du kunne bruke dette – det er altså ikke sånn at Elko insisterer på at du må benytte deg av akkurat deres hub.

Et eksempel på dette er at vi fint kan bruke den trådløse smartbryteren fra Elko (mer om denne senere) paret med Homey for å skru av og på Philips Hue-pærene her hjemme.

I tillegg må vi nevne at Elko har varslet at deres smarte enheter skal støtte smarthusstandarden Matter når den omsider kommer på banen. Hva dette faktisk vil bety i praksis vil bli interessant å se, men negativt er det i hvert fall ikke.

Det å teste ut relativt enkle enheter som lysbrytere er vanskelig uten også å kunne snakke om programvaren, så her har vi kjørt full Elko Smart fra første stund. Dette inkluderer eget oppsett av enheter og programmering av automatiseringer, selv om Elko anbefaler at dette gjøres av en kyndig elektriker eller installatør.

Dette kan vi egentlig godt forstå. Ikke at Elkos smartsystem egentlig er noe spesielt vanskeligere å traktere eller mindre forståelig enn andre systemer, men det er fort gjort å henge seg opp i programmeringen og tenke at dette er representativt for daglig drift.

Men det stemmer jo ikke – slikt trenger man egentlig ikke å sette opp mer enn én gang, om det først gjøres riktig. Så hvis du først har en installatør på plass som også kan ta den jobben, hvorfor ikke.

Plasseringsvennlig hub

Selv om mange av Elkos brytere, sensorer og andre enheter også kan benyttes sammen med andre systemer, har vi altså i denne testen kjørt disse mot selskapets egen SmartHUB – som naturligvis også har sin egen app.

Selve huben har fått en størrelse og form som gjør at den vil passe i en veggboks, men må da i så fall kobles til en 12 volts kurs eller strømforsyning som eventuelt må ordnes i tillegg.

De fleste vil nok heller foretrekke å bare skru den rett på veggen eller gjemme den unna i et skap, og da benytte seg av den medfølgende adapteren som serverer fem watt via microUSB.

I tillegg er det enkleste å koble huben til kablet internett, men den kan også konfigureres til å fungere over Wi-Fi.

Først satt opp skikkelig har huben oppført seg ganske eksemplarisk under hele testperioden, og som nevnt er dette «hjernen» i systemet. Denne styrer direkte eller indirekte alle tilkoblede lys og smarte stikkontakter, samt iverksetting av stemninger og automasjoner – selvfølgelig gitt at du ikke har overlatt jobben til en annen hub.

Elko SmartHUB kan passe i en veggboks, men har også festepunkter så den kan monteres rett på veggen.

Elko SmartHUB sørger også for å oppdatere de forskjellige bryterne og sensorene til nyere fastvare dersom det skulle være nødvendig.

Huben har både lokal og skybasert styringsmodus. Enklere automasjoner som i første rekke er avhengige av triggede sensorer er lokale, mens mer avansert tidsstyring er avhengig av Elkos skybaserte tjeneste.

Systemet er uansett gratis å bruke, men en skytjeneste kan by på noen små problemer dersom internettet blir borte. Heldigvis skjer nok ikke det så ofte for de fleste av oss.

Og uansett er det slik at Elkos smarte dimmere og brytere fremdeles vil fungere som helt vanlige manuelle enheter uansett problemer – du kan fjerne hele huben om du så ønsker. Det samme gjelder for Elkos smarte stikkontakter, som kan slås av og på med knappen på selve kontakten.

App med grei kontroll

Elko ser nok for seg at brukere flest skal la fagfolk ta seg av jobben, og derfor mener at folk flest heller ikke skal surre for mye med oppsett eller programmering av Elko Smart, og derfor heller ikke appen, men en kort gjennomgang må vi ha med likevel.

Elko Smart-appen fungerer generelt godt, med et logisk grensesnitt og klare instruksjoner for hvordan man kan legge til nye enheter.

Appen gir brukerne direkte styring av lys og kontroll på vanlige funksjoner, samt tilgang til historikk og eventuelle innstillinger. I tillegg vil appen brukes til å sette opp såkalte stemninger og automasjoner.

Sistnevnte sørger for at systemet kan reagere på en eller flere sensorer, typisk bevegelse eller temperatur – alternativt bestemte tidspunkter. Et eksempel kan være at lyset i gangen skal tennes dersom bevegelsessensoren trigges, men kun mellom solnedgang og soloppgang.

Fordi vår termostat er plassert utenfor badet, henter vi heller temperaturen der fra Elkos batteridrevne sensor. Her har vi satt opp en automasjon som ved behov øker gulvvarmen på nettene, når jo strømmen er rimeligere. En egen automasjon skrur termostaten ned igjen når det er blitt varmt nok.

Også været utenfor kan fungere som en faktor, men her må det sies at Elko-appen har servert oss en del data som har vært langt unna faktiske forhold. Det må samtidig innrømmes at inntrykket har blitt bedre mot slutten av testperioden.

Men noen egen værstasjon har ikke Elko i skrivende stund, så dette er data vi i mindre grad har kontroll på. Og det minner oss selvfølgelig om svakheten ved å bruke Elkos egen hub og programvare, nemlig at det ikke er mulig å hente input fra tredjepart til systemet.

Om det fremdeles skulle være uklart: Med Elkos hub får vi kun brukt Elkos egne enheter og sensorer, som selvsagt er en begrensning. På den annen gjør dette alt så mye enklere for Elko, og det er tross alt også et anstendig utvalg av forskjellige enheter. For et smartsystem som i hovedsak kontrollerer lys og varme, trenger det heller ikke være kritisk.

Foruten automasjoner lar appen oss også sette opp «stemninger», som kanskje i større grad kan tenkes på som makroer som kan aktivere med appen eller Elkos trådløse smartbryter – som er en slags snarveisknapp. En stemning kan også brukes i flere forskjellige automasjoner, slik at man slipper å programmere inn det samme flere ganger.

Stemninger kan også brukes til å midlertidig slå automasjoner av og på. Setter du for eksempel opp stemninger for slikt som «Hjemme», «Borte» og «Natt» eller lignende, kan du enklere sørge for at smarthuset ditt oppfører seg akkurat slik du vil.

For det er gøy å ha en automasjon som trigger og slår på diverse lys når du kommer hjem for dagen, men du vil jo ikke at den skal slå inn hver gang du åpner døra. Sånn sett kan du for eksempel bestemme at den kun skal slå inn når du har satt stemningen til «Borte».

Merk dog at dette eventuelt må gjøres manuelt, ettersom systemet ikke benytter seg for noen form for sporing via geolokasjonsdata. På den annen side er det veldig enkelt å sette opp en ekstra smartbryter rett ved ytterdøra – den er jo batteridrevet. Da er det bare et lite trykk (med programmert forsinkelse) på veien ut som skal til.

Appen gir mulighet til å skru av og på enheter i forskjellige rom. Men målet med et smarthussystem er å slippe å drive med akkurat det.

Til slutt må vi nevne at appen, som finnes både til Android og iOS, per i dag kun tillater at samme bruker er innlogget på én enhet om gangen. Det fører til at man må logge seg inn på nytt dersom man bytter fra for eksempel mobilen til nettbrettet. For mange vil dette uansett ikke være noen problemstilling, mens andre kan vurdere å lage en ekstra bruker for å slippe å surre med slikt.

Men generelt er jo ikke poenget med Elko Smart – eller smarthussystemer generelt – at du må fiske fram mobiltelefonen for å gjøre noe. Det er dette vi har lysbrytere, knapper og sensorer til. Samt stemmestyring, som undertegnede er ganske så begeistret for. Vi har brukt Elko Smart med Google Home, men systemet skal også være kompatibelt med Amazon Alexa.

Men altså, dette med programmering av bruker eller installatør vil være en nødvendighet for å få ting til å flyte som det burde.

Litt om (noen av) enhetene

Undertegnedes erfaringer med andre smarte elkomponenter for installasjon er sterkt begrenset, så sammenligningsgrunnlaget mot Elkos enheter er relativt tynt.

Men fra den lille erfaringen vi har, virker komponentene generelt til å være av anstendig kvalitet. Prisene er på sin side ikke noe å skryte av – de ligger jevnt noe over de fleste konkurrenter. For de fleste enheter snakker vi likevel ikke om en avskrekkende avstand, og sett mot prisen for en elektriker i arbeid og garantert fungerende økosystem mot Elko SmartHUB er det likevel overkommelig.

Likevel må vi påpeke at dersom du leter litt, kan du som regel finne rimeligere alternativer. Så spørsmålet er hvor mye kronasjer du ønsker å legge i et Elko SmartHUB-kompatibelt system, og ikke minst hva som eventuelt passer dine behov for et eventuelt annet smarthjemsystem.

Ideelt sett skulle vi skrevet om hver enkelt komponent vi har fått prøve oss på i Elko Smart-systemet. Men det hadde blitt som å beskrive en hel liten elektrikerkatalog med dimmere og lysbrytere i forskjellige farger og stiler, stikkontakter og diverse sensorer.

Likevel skal vi ofre noen ord på de viktigste komponentene. Først og fremst er det greit å minne om at samtlige enheter har oppgraderbar fastvare, om ikke annet for å fikse eventuelle problemer med Zigbee-forbindelsen. Videre kan noen av de forskjellige enhetene stilles inn via appen, eller man kan se historiske data.

Elkos dimmere og brytere kommer for øvrig i flere former og utførelser.

Smartbryter og smartdimmer

Dersom huben er strømsystemets hjerne, må de smarte lysbryterne og dimmerne være systemets hjerte. Å ha god kontroll på lyset er gjerne det mest synlige i et smarthjem, og å kunne betjene lyset fra veggen er viktig for at ingen skal diskrimineres.

Elkos smarte vippedimmere og brytere er bygd på samme lest. Fordelen med å ha smarte dimmere eller brytere montert rett på de elektriske kretsene, er at «smartheten» strengt tatt kun er en bonus. Ellers fungerer de som vanlige brytere eller dimmere – hverken nettverk eller hub er egentlig påkrevd for noe annet enn fjernstyring og automatisering.

Men merk at dimmere ikke passer overalt. Elko anbefaler for eksempel ikke å bruke selvdimmende (smarte) lyspærer sammen med dimmebrytere. Så der undertegnede ønsket å bruke Philips Hue-pærer, ble det i stedet benyttet smarte brytere. Selv om usmarte brytere strengt tatt hadde gjort den samme nytten i 99 prosent av tiden.

En fin ting med dimmerne og bryterne er det lille lyset som kan tennes når den er slått av eller på. Her er det mulig å velge om de skal lyse ved eller uten belastning via appen, som gir henholdsvis rød og grønn farge på lyset. Perfekt, da slipper undertegnede å glemme seg og røre bryterne på kjøkkenet, som å så fall resulterer i en avslått Google Nest Hub og ingen styring av Hue-pærer i taket. Det røde lyset sier «fy fy».

Dimmerne er på sin side satt opp slik at de lyser grønt med avslåtte lys, som signaliserer at de kan trykkes på for å få det lysere og hyggeligere.

Termostat

Elkos termostat fungerer utmerket, men virker umiddelbart ikke spesielt smart, ettersom de fleste litt avanserte innstillinger må gjøres ved å trykke på selve termostaten i stedet for å kunne gå via appen. Heldigvis er dette en engangsgreie som normalt sett gjøres av en erfaren elektriker.

Etter dette kan vi bruke appen til daglig styring, altså sette opp automasjoner, fjernstyring og vi kan se historiske temperaturdata. De viktigste funksjonene er sånn sett på plass i appen.

Ifølge Elko jobbes det for øvrig også med å integrere smartere varmestyring der systemet måler strømforbruket og slår varmen av og på for å unngå for høyt timeforbruk – dette med tanke på den nye nettleiemodellen som har slått inn for en del strømkunder nå etter nyttår.

Stikkontakt

Elkos smarte stikkontakter kommer for tiden i enkel og dobbel utførelse, men selv på sistnevnte er kun én av de to kontaktene som kan fjernstyres eller programmeres. Vi er ikke helt sikre på hvorfor, men må innrømme at det uansett kan være kjekt å ha noen kontakter som ikke lar seg påvirke av eventuelle problemer med smartsystemet.

Lite illustrerer dette bedre enn da undertegnede skulle gi Google-høyttaleren beskjed om å slå av alt lys, men brukte såpass lang tid på å komme til «lys» at Google iverksatte etter «slå av alt». Så da forsvant strømmen i smartkontaktene også, inkludert den Google-høyttaleren var koblet til. Akk.

Ved siden av fjernstyring og programmering måler også den smarte kontakten hvor mye strøm som benyttes, og gjør det mulig å se historisk forbruk i appen. Veldig kjekt om du har «dumme» varmeovner eller andre apparater koblet til som du ikke helt er sikre på hvor mye koster deg.

Ettersom Elkos enheter i første omgang er tiltenkt installatører er det knapt med lokkende design på eskene. Enhetene ser på sin side helt greie ut. Her har vi temperatursensor og bevegelsessensor.

Sensorer

Elkos batteridrevne sensorer gjør ikke så mye alene, men er kjekke å ha når du skal sette opp automasjoner i appen. Et eksempel er å bruke temperatursensoren til å slå av og på en smart stikkontakt med en usmart varmeovn. En annen klassisk mulighet er å bruke bevegelsessensoren til å slå på lys automatisk, eller den magnetiske vindus-/dørsensoren til å oppdage at du er kommet hjem.

Det er også verdt å merke seg at systemet registrerer historikk fra de forskjellige sensorene. Så dersom du ikke helt husker når du faktisk kom hjem fra festen i natt, kan dette fint sjekkes i ettertid.

Trådløs (batteridrevet) smartbryter øverst med strømtilkoblet smartdimmer på plassen under.

Trådløs smartbryter

Vi kunne vel egentlig kalt dette for en smartknapp med fire separate knapper, litt som Philips Hue Dimmer Switch. Samtidig er denne bryteren utformet slik at den passer fint installert sammen med Elkos lysbrytere eller dimmere. Men ettersom den faktisk er batteridrevet, kan den også brukes helt frittstående – eller i hvert fall fritt plassert på en eller annen vegg.

Der kan den fungere som av/på-bryter og dimmer for lysgrupper, som vil si flere lys på en gang, eller som snarvei for stemninger. Dette kan også være å kontrollere lys, eksempelvis gjennom å bruke egne stemninger som hjemme-, borte eller nattmodus, men det kan også inkludere styring av termostater, smarte stikkontakter og lignende.

Samtidig har undertegnede litt blandede følelser for Elkos smartbryter. Så kjekk som den kan være, er det litt leit at den så åpenbart må sitte fast på veggen. I det minste skulle vi likt å se en hybrid løsning eller «fjernkontroll» i tillegg.

Et annet irritasjonsmoment er at vi må ta av frontpanelet for å (re)programmere den. Men det er trolig godt for sikkerheten.

Konklusjon

Elko Smart – og herunder kontrollenheten SmartHUB med tilhørende app – er Elkos relativt nye satsing på smarte hjem. Utstyret kommuniserer trådløst over Zigbee 3.0-standarden. I motsetning til det meste av smarthjemsutstyr vi har testet tidligere, har vi under vår test også tatt i bruk komponenter som krever installasjon av en elektriker.

Kvaliteten på de mange forskjellige enhetene virker jevnt over god, og vi har heller ikke hatt nevneverdige problemer med tjenesten eller programvaren – med unntak av noe språklig surr i de mindre brukte delene av appen.

Det skal nevnes at Elko selger en startpakke med huben, en smartplugg, et IP-kamera og forskjellige batteridrevne sensorer som kan settes opp av hvem som helst. Men det er en vei vi ikke ville valgt – komponentene koster gjerne litt mer enn sammenlignbart utstyr fra konkurrentene, og hvis du ønsker å utvide systemet må du gjøre det med flere enheter fra Elko.

Men dersom du har planer om å bruke Elko Smart-utstyret sammen med en annen kompatibel smarthub – eksempelvis fra Futurehome eller Homey – har vi absolutt ingen reservasjoner. Da står du nemlig fritt til å mikse Elkos brytere eller sensorer med alskens annet utstyr som din hub fungerer med.

Men hvis vi ser på Elko SmartHUB vil det mest logiske være å gå all in. Fordelen med dette er at det er mindre muligheter for surr og dårlig kompatibilitet mellom enheter og systemer. En Elko Smart-enhet er garantert å fungere med en annen, og du slipper å lure på hva du egentlig skal plukke.

Men for en person som liker å kunne velge, blir det altså litt begrenset. Og ser du etter de rimeligste alternativene finner du typisk ikke det i Elko-hyllen.

Å sette karakter på Elko Smart blir uansett vanskelig – skal vi legge vekt på at de fleste enhetene fungerer godt med tredjeparts huber, eller skal vi være strenge på at Elkos SmartHUB kun skal fungere med selskapets egne produkter?

Det førstnevnte gjør oss åpenbart begeistret. Hubens begrensninger kan vi rynke litt på nesen av, men samtidig må vi innrømme at Elko Smart slett ikke er dumt. Det er funksjonelt, forståelig og oppfyller de fleste krav til et godt smarthussystem. Det ser også ut til å stadig få noen små forbedringer. Og utvalget av Elko Smart-enheter er faktisk ikke så galt.

Vi savner selvsagt muligheten for å bruke andre Zigbee-enheter med systemet. I første omgang skulle vi kanskje aller helst ønsket oss en eller annen form for bedre integrasjon mot smarte lyspærer – for eksempel benytter Ikea, Ledvance og Philips Hue seg også av Zigbee og kunne latt oss sette litt mer farge på tilværelsen – eller i hvert fall velge mellom varmt og kaldt lys uten å måtte skifte lyspærer for å gjøre det.

En fordel med direktekoblede smartbrytere eller -dimmere er at de også fungerer uten nettverk – eller uten hub.

Samtidig må vi presisere at Elko SmartHUB fungerer fint ved siden av andre smartsystemer. I vårt testmiljø har vi også Philips Hue og Ikea kjørende parallelt, så det åpner for muligheter til å samkjøre usmarte spotlys og smarte lyspærer. Men det betyr også kompromisser, som at vi må bruke Google Home for å kunne kontrollere alle lysene samtidig – og da er det stemmestyring som gjelder.

Likevel, ettersom enhetene også vil kunne fungere med tredjeparts huber, tenker vi at Elko Smart er et ganske så trygt og sikkert valg uansett.

Helt til slutt har vi dette med kroner og øre. Det er ikke enkelt å si noe sikkert om de faktiske kostnadene for en full Elko Smart-pakke, ettersom du vil være avhengig av å få fatt i en dugende elektriker som kan ta jobben og faktisk har kunnskapen til å sette opp systemet uten at det koster skjorta. Med mindre du vil ha det moro med å sette opp ting selv, da.

Likevel – dersom du først skal ha noen hjem og fikle med elektriske ting i veggen, er du nesten uansett garantert å måtte betale en god del mer enn om du selv skulle byttet til noen litt smartere lyspærer. Derfor vil nok en løsning med nye pærer stadig være å foretrekke for de aller fleste.

Men smarte lyspærer passer ikke overalt, og det å få på plass noen smarte stikkontakter, lysbrytere eller dimmere føles uansett som en langt mer varig og skikkelig oppgradering. Så dersom du først er i en situasjon hvor det skal pusses skikkelig opp eller det elektriske krever en oppgradering, kan man også benytte anledningen til å få på plass noe nytt og bedre i veggene.

Og da kan Elko Smart være et godt valg.

Krysse av Relativt oversiktlig og forståelig app

Krysse av En del automatiseringer er lokale

Krysse av Brytere/dimmere og stikkkontakter kan skrus av/på uten nettverk eller hub Ting å tenke på Bytt Elko SmartHUB fungerer kun med Elkos egne enheter

Bytt Noen automatiseringer virker ikke uten internett

