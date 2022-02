Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Rayvolt Clubman Black Shadow og Torino Grey Power

Sjelden har vi fått så mye oppmerksomhet når vi har testet elsykler

Rayvolt lager sykler for deg som digger retro. Her modellert av Teks egen Vegar Jansen.

Elsykler har på kort tid blitt meget populært her på berget. Slike sykler koster deg alt fra noen tusenlapper og oppover, men som regel ser de mer eller mindre like ut, hvor det som avslører at den er elektrisk ofte er batteripakken.

Nå har vi testet elsyklene for deg som vil skille deg ut fra mengden. Rayvolt lager elsykler med retrodesign, ofte inspirert av eldre motorsykler fra flere tiår tilbake.

Vi har tatt for oss to av disse modellene. Den billigste varianten heter Rayvolt Clubman Black Shadow og koster deg 26 500 kroner, mens Rayvolt Torino Grey Power ligger til 48 000 kroner.

Rayvolt Torino Grey Power annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Råtøff kafèracer " Fordeler Krysse av Knalltøft utseende

Krysse av Meget bra lys (ekstrautstyr)

Krysse av Trekkvillig motor

Krysse av Enkel app

Krysse av Brede og stabile dekk

Krysse av Mange tøffe detaljer i skinn og metall

Krysse av Opptil 120 kilometer rekkevidde (Ekstrautstyr)

Krysse av Behagelige skinnholker Ting å tenke på Bytt Dyr

Bytt Kostbart ekstrautstyr

Bytt Ingen demping

Bytt Motoren burde kunne justert seg bedre etter tråkkekraften din til denne prisen.

Bytt Ingen gir

Retro så det suser

Vi har den siste tiden testet mange elsykler, som for eksempel denne gjengen fra 25 000 til 40 000 kroner. Men det er syklene fra Rayvolt som har gitt oss mest oppmerksomhet.

Og det med rette. De skiller seg nemlig veldig ut fra resten av markedet. Og de er skikkelig tøffe å se på.

Om vi starter med Clubman, er dette en sykkel med mye særpreg. Dekkene har blant annet hvite vegger, akkurat slik du ønsker deg på en eldre, klassisk amerikaner, og den øvre delen av rammen er forstørret slik at den ligner en nett bensintank.

Samtidig så er styret enkelt og stilrent, med behagelige skinnholker. Skinn er også noe som går igjen i andre detaljer på sykkelen. Blant annet er den avtagbare batteripakken trukket i skinn. Det samme gjelder salen, samt detaljer rundt gaffelen på sykkelen.

I tillegg har sykkelen flere detaljer i kobberfarge, og dette, kombinert med den matte, svarte rammen og det mørke skinnet, gir et velbalansert design.

Torino-modellen har også mange detaljer i både skinn og kobber, men likevel en helt annen stil. Denne sykkelen har et mer minimalt preg, altså mindre skjermer og en langt nettere sal.

Samtidig så er den kortere og mer aggressiv i uttrykket. Den øvre rammen har en nokså kraftig bue, og skal minne litt om hvordan en okse buer ryggen når den skal avgjøre en kamp om rang. Derav også navnet Torino, som betyr ungokse på italiensk. Den kraftige buen ser bra ut, og gir massivt med særpreg.

Denne sykkelen har også fysisk større motor montert til det bakre navet, som også er med å forme utseende på sykkelen. Dette kombinert med enda større dekk, dog uten hvite vegger, er med å gjøre utseende komplett. En slags kaféracer, om du vil.

Dekkene på disse syklene er store, og det kommer godt med når resten av sykkelen ikke har noe demping.

Komfortable å sykle på

Sammen med designet er også komforten tatt vare på - om du holder deg til vanlige veier.

Det kan se ut som begge syklene har massive dempere foran, men det er altså ikke tilfelle. Her er det strake gafler fra styret og ned til hjulet som gjelder. Så det som kommer av dumper vil håndteres av svikten i dekkene.

Heldigvis er det massive dekk på begge disse modellene, så til sykling på vanlig asfalt har vi lite problemer med at det rister eller slår for mye. Bare husk å være nøye med lufttrykket. For mye luft vil gi deg mindre hjelp med å jevne ut humper i veien.

Samtidig er det verdt å nevne at Clubman har et skikkelig godt polstret sete med fjærer, som gjør det behagelig å sitte på salen selv om du skulle være uheldig å treffe på en skikkelig dump i veien. Torino på sin side har en hardere sal og vil være langt mindre vennlig mot bakenden om du treffer på noe uventet.

Sittestillingen er også ganske så forskjellig på disse to modellene. På Clubman sitter du ganske lavt på salen i forhold til styret, så du sitter relativt rett når du sykler. Men slettes ikke ubehagelig.

Det gjør du heller ikke på Torino-modellen. Men den sitter du likevel litt mer krumrygget og aggressivt på.

Rayvolt sin egenutviklede motor er trekkvillig.

Den ene modellen er råsterk

De to syklene har begge motorer som er montert på navet i bakhjulet. Clubman har en motor fra Bafang, mens Torino-modellen har en egenutviklet motor som kan yte opp mot hele 1000 watt.

Designmessig gjør jo dette at syklene ser enda mer retro ut, men sammenlignet med motorer som er montert på kranken, blir disse litt annerledes å bruke. Spesielt Clubman.

Du merker stor forskjell når du skal tråkke i gang. Det tar nemlig litt tid før sensorene reagerer og motoren responderer på at du har startet å tråkke. Og når du først er i gang så må du bruke styrkemodusene på styret til å justere hvor mye hjelp du vil ha. Og den stopper ikke før tilsvarende lang tid etter at du har sluttet å tråkke.

Setter du Clubman i modus 6, altså den kraftigste styrken, vil den klemme til med det den har å gi av effekt. Sammenlignet med en krankmotor virker altså denne løsningen litt mer røff. Og det krever litt tilvenning.

Girsystemet på Clubman kunne gjerne vært bedre.

Clubman-modellen kommer med syv gir. Og disse kommer godt med. Sammenlignet med for eksempel noen av modellene vi testet i samletesten av elsykler med krankmotor, har Bafang-motoren litt mindre krefter å by på. Du er nødt å bruke girene aktivt for å komme opp de bratteste bakkene om du - som undertegnede - i tillegg har litt godt med kroppsvekt.

Samtidig så er det greit å merke seg at girsystemet til Clubman ikke er fra øverste hylle. Den får jo jobben gjort, men til denne prisen hadde vi nok ønsket oss et par hakk opp på Shimano-stigen, hvilket du får på alle modellene som var med i samletesten av elsykler med krankmotor. Og flere av modellene der ligger rundt den samme prisen. Samtidig kan vi nevne at modellen har wireoverføring til kaliperne.

Torino-modellen har på sin side langt mer krefter å spa på med. Det kan virke rart at den ikke har gir, men motoren har ingen problemer med å trekke deg opp bakker.

Du er helt avhengig av å bruke appen for å justere styrken til motoren, for selv om denne responderer langt raskere på når du starter å tråkke, er den fortsatt «av og på» med effekten, den også. Her er også bremsene bedre. Hydraulisk overføring gir deg bedre bremsekraft.

Rayvolt har lyktes med å få selv batteripakken til å se bra ut.

Greit med rekkevidde

Begge syklene leveres med kurante batteripakker. Og den er spesielt enkel å ta av på Clubman.

Denne sykkelen holder det gående ganske så lenge, og vi syklet en tur på godt over to timer uten at batteriet var under 50 prosent når vi var ferdige.

Også Torino-modellen kommer med et batteri som gir om lag 40 kilometer med rekkevidde. Og her kan du i tillegg kjøpe større pakker som gir deg rekkevidde opp mot 120 kilometer.

Begge modellene har som nevnt avtagbar batteripakke, og du kan velge om du lader disse i sykkelen eller innendørs. Uansett tar det om lag tre timer fra de er tomme til spenningen er på topp igjen. Med mindre du kjøper en raskere lader som ekstrautstyr til nesten fire tusen kroner.

Du justerer Torino-modellen via en egen app.

Grei brukervennlighet

Clubman-modellen har en egen skjerm på styret hvor du enkelt kan justere hvilken nivå du ønsker at motoren skal jobbe på, eller hvor fort du sykler. Som andre elsykler hjelper også denne sykkelen deg opp til 25 km/t før den slutter å bistå.

Torino på sin side har ingen skjerm på styret. Her er jo fokuset å holde designet rent og enkelt. Sykkelen kan enkelt kobles til telefonen din, og via Rayvolt sin egen app kan du holde styr på både hastighet og hvor mye tråkkeassistanse du trenger.

Du får kjøpt en mobilholder som ekstrautstyr, så du kan ha mobilen som skjerm på styret. Den koster sviende 1.998 kroner. I tillegg er det også mye annet tilbehør du kan kjøpe til. På vårt testeksemplar satt det montert et LED-lys foran, og denne pakken koster også rett under to tusen kroner. Men når det er sagt, så er dette nok det aller beste lyset vi har sett fra en elsykkel, samtidig som det naturligvis bidrar til å forsterke retroutseendet til sykkelen.

Rayvolt vet å lage elsykler som ser bra ut.

Konklusjon

La det ikke være noen tvil om at du vil få mye oppmerksomhet om du kjøper deg en elsykkel fra Rayvolt. Utseendet er imponerende tøft, men så betaler du også en solid slump penger for fornøyelsen.

For motoren som brukes i Clubman er ikke blant de sterkeste, og vi hadde jo gjerne sett at det ikke var wireoverføring til bremsekaliperne. Sammenligner du med en tradisjonell elsykkel i samme prisklasse, vil du få mer motor og utstyr for pengene der.

Torino-modellen på sin side har en bedre og mer presis motor. Og bremsene er bedre. Men til 48.000 kroner så skulle det også bare mangle.

Så du betaler mye for å skille deg ut. Men det er i alle fall helt sikkert at du gjør. Sjelden har vi opplevd så mye interesse for et produkt vi tester, og uansett hvor vi har vært med disse syklene, har komplimentene haglet – og det er med rette de aller tøffeste elsyklene vi prøvd.

