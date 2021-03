Må en retromobil være dårlig?

For Nokia 6300 er svaret et rungende, skuffende ja.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 11 Mar 2021 19:48

Jeg har ikke alltid skrevet om mobiltelefoner. I 2006 solgte jeg dem, og da dukket Nokia 6300 opp. En lettsolgt ståltelefon som alle likte, med store taster, helt kurant kamera og flott skjerm for sin tid.

15 år senere har Nokia bestemt seg for å relansere en nostalgiversjon av den klassiske mobilen med 4G. Det må vel bli en opplagt bli en hit?

Vel.

I den grå plastklumpen som ankom forleden er det jaggu ikke mye som minner om den tvers gjennom trivelige hiten.

2 Elendig Nokia 6300 4G annonse Sjekk prisen Den 15 år gamle originalen er bedre. Fordeler Gode taster

4G og WiFi i telefon under 1000 kroner Ting å tenke på Kjip plast

Elendig skjerm

Grusomt kamera

Svak batteritid

Høy pris for det du får

Elendig brukeropplevelse

Knapp tilgang på tjenester

Er musikktjenesten i det hele tatt lovlig?

Å få et tydelig fokusert bilde av skjermen på Nokia 6300 er tidvis vanskelig. Den er for lite lyssterk, og har et litt blast plastdekke over seg. Men slik ser den ut fra best mulige vinkel. Telefonen har forøvrig Snake-spill - dette er dog kun et bilde av en skremmeslange mot fugler i hagen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Førsteinntrykk på få sekunder

Da vi testet den originale Nokia 6300 åpnet vår tester saken med følgende godbit:

– Det tar ikke mange sekunder å legge merke til at 6300 er en bunnsolid telefon.

Femten år senere tar det fortsatt ikke mange sekunder å legge merke til hva den moderniserte 6300 4G er:

– Har de prøvd å få den til å virke så billig som overhodet mulig, tenkte jeg, mens jeg slo den på.

Tastene er store og gode fortsatt. Det er saktens noe. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nokia 6300 4G Pris 649 NOK Serie Nokia 6000-Series Datatilkobling USB Type USB-kontakt Micro-USB Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) Ja Type kontakt 3,5mm Skjermoppløsning 240x320 piksler Skjermstørrelse 2.4 Tommer Skjermteknologi LCD Trykkskjerm (touchscreen) Nei Farge Sort, Hvit, Grønn, Grå Bredde 53 mm Dybde 13.7 mm Høyde 131.4 mm Produktvekt 104.67 g Type SIM-kort Nano sim 2G (GSM) Ja 3G (UMTS) Ja 4G (LTE) Ja Bluetooth Ja Innebygget satelittnavigasjonssystem Ja System GPS, A-GPS NFC Nei Trådløst nettverk Ja Intern lagringsplass (størrelse) 4 GB Minnekortleser Ja Kompatible minnekort microSD, microSDHC RAM-minne 512MB Prosessorhastighet 1.1 GHz Batterikapasitet 1500 mAh Lanseringsår 2020

Den aller dårligste mobilskjermen

Og på skjermen foran meg foldet den verste innsynsvinkelen jeg har sett på en lagelig lang stund seg ut. Vrir jeg den litt for mye i feil retning ser hele skjermbildet ut som en gammeldags film-negativ. Enda mer nostalgi der, altså.

Skjermen er 2,4 tommer stor- 0,4 tommer større enn originalen.

Den blør lys og den er blass og dårlig. Nokia 6300 hadde jo en av de bedre skjermene for sin tid, selv om også det strengt tatt var samme teknologi - LCD TFT, og ikke dagens IPS- eller AMOLED-skjermer.

Og vi setter nok en gang over til «studio» for 15 år siden:

– Det er ingen tvil om at skjermen til 6300 er skarp. Med en oppløsning på 240 x 320 piksler og en fargedybde på opptil 16,7 millioner farger, får du definitivt en god skjerm for pengene, sa testen av 6300 om skjermen.

I dag blir konklusjonen motsatt. Problemet er ikke bare at den relativt sett er dårligere enn 2021-mobiler flest - men at den også er dårligere enn originalen.

Du trenger bare å se litt skjevt på skjermen i 6300 for at bildet skal se ut som en negativ. Det kan ganske lett skje om du for eksempel titter på bilder eller Youtube-video. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Helt klart en snegle

Skuffelsene fortsetter.

For ærverdige Nokia 6300 hadde enkle Series 40-menyer. De trengte ikke gigahertz eller gigabyte for å virke. De var akkurat passe tregkjappe, uten at du måtte vente til neste år etter å ha trykket på en knapp. Ingen sportsbil, men heller ingen snegle, liksom.

Nokia 6300 4G er helt klart en snegle.

Herregud for en eneverende telefon å trykke på. Som du ser i videoen over kan det ta flere sekunder bare å gå inn i «appmenyen», mens skjermen enten viser forrige skjermbilde, eller raderer ut alt foruten bakgrunnsbildet.

Det nydelige ventesukkertøyet for øynene mens dette pågår blir bare enda bedre av at fargene stikker i alle retninger, og at skjermen rett og slett fremstår mer brusete og mindre skarp enn den burde være. Den er tross alt hele 240 x 320 piksler - i så små størrelser er det helt tilstrekkelig. En pikseltetthet på 160-ish piksler per tomme er svakt, men ingen krise. Det må sies at originalen lå rundt 200 piksler per tomme fordi den hadde samme oppløsning med mindre skjerm.

Se originalen i aksjon

Her viser Youtube-brukeren Nokia Phones collection frem originalen, og legg merke til de smidige, raske menyene - oppførsel helt motsatt av det du kan forvente fra retromodellen:

Kan kjøre apper, men ...

Plastorama. Ingenting her virker velbygget som i originalen. Volumtastene har også blitt vekke i moderniseringen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og vips er kaffen klar. Og det er jaggu menyene på Nokia 6300 4G også. Her kan du for eksempel velge ett av de mange Gameloft-ikonene for spill du neppe har lyst til å spille. Men KaiOS som kjører på denne telefonen kan faktisk installere enkle apper. Sånn sett får du brukt megahertzene og gigabytene til noe vettugt, hvis du vil.

Du har hele fire sånne gigabyte å lagre apper på, og det er ikke så verst, egentlig. En halv gigabyte arbeidsminne gir prosessoren litt tumleplass til å jobbe med flere saker samtidig.

Her utklasses gamlefar, som hadde stakkarslige 7 megabyte lagringsplass, og måtte ha minnekort for å drive med aggressiv gatefotografering eller musikkavspilling. Men hva du skal installere er likevel et spørsmål - utvalget i Kai-butikken er ikke stort.

Facebook er forhåndsinstallert og nyttig. Det samme er Youtube-appen og Google-kontostøtte. Men glem musikkstrømming fra tradisjonelle kilder. Ingen av tjenestene du kommer på er på plass her. Videostrømming i Youtube fungerer, men ikke når du skrur av skjermen.

Hvor er de strømmetjenestene vi faktisk har hørt om?

Skal du spille musikk må du ha dine egne filer, eller så må du installere en fra appbutikken for Kai OS. Boomplayer er det enkleste alternativet, men hvorvidt du piratlytter eller bruker en fornuftig tjeneste er ikke klart. Jeg fant ingen av Sias låter der, men nesten alt av Sofi Tukker var hjertelig til stede, og spilte av uten hverken reklame eller konto. Hmm!

Jaja - det er iallfall lyd på den. På en måte. Hvis man klarer seg med et smalere utvalg av favorittartistene sine, og ikke er så nøye på å vite om de får betalt eller ikke.

Kameraet tar bilder i VGA-oppløsning, eller fattige 0,3 megapiksler om du vil. Det er betydelig mindre og dårligere enn de 2 megapikslene originalen knipset. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Elendig kamera

Nokia 6300 hadde et helt greit kamera. Det var 2 megapiksler og tok fine bilder i godt lys - og litt dårlige bilder, selv for sin tid, i dårlig lys. Til de mest utadvendte mobilfotografene fantes jo ting som Sony Ericsson K800i med autofokus og 3,2 megapiksler. Cybershot sto det på den, og den var med i en Bond-film.

Du kunne forvente litt støyete, av og til ute av fokus bilder fra en Nokia 6300, men det fantes veldig mye «verktøy» der ute som var dårligere enn Nokias stålmobil med de store tastene.

Du kan i grunnen forvente litt samme type bilder fra Nokia 6300 4G også. Bare i mye lavere oppløsning, og at det i dag ikke finnes så mye der ute som er dårligere. Og at du så godt som aldri vil få de noen ganger helt ålreite resultatene som originalen kunne diske opp med, forutsatt godt lys og bittelitt flaks.

Så hvem er den for?

Nokia 6300 4G er ikke fullstendig uten forsonende egenskaper. Rask 4G-tilkobling og WiFi har den. Dermed kan den blant få enkle telefoner som kan være WiFi-sone for PC-en din. De store, gode tastene er delt med originalen - så om du vil sende meldinger lynkjapt med taktile klikketaster er den et greit alternativ.

Men du må stort sett forholde deg til SMS, Whatsapp eller til dels Facebook Messenger som du må bruke inni Facebook-appen. Noen egen Messenger-app med varslinger finnes ikke for telefonen.

Batteritiden om du bruker den litt er relativt svak. Den varer 2–3 dager om den for det meste er i hvilemodus, men ved jevn bruk og utnyttelse av funksjonene må den lades hver dag.

Lydkvalitet og demping er blant de få lyspunktene med denne telefonen. Den er helt grei å snakke i, også om det suser litt vind og støy rundt. Men volumtasten som var på originalen er borte til fordel for den vanlige pilknappen under skjermen - det gjør det litt mer knotete å justere lyden her.

Teknisk er den grei, men ...

Det er en liten, lavoppløst skjerm her, og og 6300 4G har prosessor og RAM som burde være mer enn godt nok. Rent teknisk er jo dette vel og bra. Det er mye bedre enn det som sto i originalen, fra en tid der ingen tenkte på gigahertz i mobilen.

Hadde du hatt innmaten til Nokia 6300 4G i hånda i 2006, da originalen var i salg, hadde det vært noe i nærheten av mobilenes supersportsbil. Å drive de gamle Nokia-menyene på dette jernet her hadde antakeligvis gitt den mest silkemyke og fine brukeropplevelsen du kunne tenkt deg.

Men i stedet er det sirupsbøtta KaiOS som drypper over tannhjulene, og drivverket er omgitt av den billigste gråplasten du kan tenke deg.

Og alt dette skal liksom gjøre ære på en mobil i rustfritt stål. En telefon jeg solgte hundrevis av i sin tid. En telefon det alltid var hyggelig å selge - fordi jeg visste at den passet så mange, og at ekstremt få av dem ville komme tilbake. Det var en trygg mobil på mange måter, både for meg som solgte den og for kundene som kjøpte den.

Nokia 6300 4G er det nærmeste jeg har støtt på en provoserende dårlig mobiltelefon på en god stund.

Det er ikke det at den ikke virker, men du får en rimelig knappemobil fra 180 kroner, hvis du bare trenger å ringe . Og hvis du vil ha noe som er i nærheten av smart med 4G og noenlunde fornuftig brukeropplevelse kan du få det fra rundt 1100 kroner i form av en Motorola E7 .

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Risikerer å støve ned i skuffen

Mange vil lese denne kjappe testen og innvende; men den er jo bare en billig telefon for barna, eller noen som vil ha en ekstramobil til sin digitale avrusning.

Og jeg hører dere. Jeg hører den samme stemmen i eget bakhode også.

Samtidig er det umulig å komme unna at dette er en helt vanvittig frustrerende mobil å bruke. At den rent teknisk virker er ikke det samme som at den er god nok.

Det snakkes stadig om miljøpåvirkningen i dagens samfunn, og om å begrense bruk og kast. Om å reparere mobilene våre og å ha dem lenger.

Vel - da kommer man dessverre ikke utenom en annen tanke; kjøp noe som er godt nok i utgangspunktet. Noe som ikke risikerer å støve ned i skuffen etter kort tid. Hvis du må ned godt under 1500 kroner for å få deg en mobil, kan det være like greit å gå for det aller billigste, fremfor dette som hverken helt er en billigmobil eller en mer brukbar smartmobil.

Mens vi venter på badeandversjonen av den ultimate Nokia-klassikeren, N95, får dagens konklusjon bli:

Hvis du ikke absolutt må ha 4G, WiFi og dårlig appopplevelse på en superbillig telefon, bør du gå for noe enda billigere. Hvis du faktisk vil ha smartfunksjonene 6300 4G kan by på, starter en mobil som vil vare noen år på rundt dobbel pris. Med andre ord - styr unna denne, hvis du ikke har helt spesielle behov.