En liten og hendig snøfreser på batteri

Den koster halvparten av maskinen fra EGO. Men er den god nok?

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 13 Feb 2021 12:00

Med vinteren følger ofte snø, og det betyr at du må måke den vekk om den daler ned i større mengder. På markedet finnes en rekke redskaper som hjelper deg med denne jobben, som for eksempel elektriske snøskuffer .

For en stund tilbake testet vi en av de første snøfreserne på batteri fra produsenten EGO . Denne imponerte oss ved å vise uante krefter, hvor den ikke hadde noen problemer med å ta for seg selv 25 centimeter med våt snø. Men den koster også rett under 25.000 kroner.

Derfor har vi nå tatt en nærmere kikk på et langt billigere alternativ. Denne gangen en maskin fra Multicom, som kommer på markedet med en prislapp mellom 11.000 og 16.000 kroner – alt ettersom hvor kraftige batterier du vil ha.

Ontario PRO 84v batteridrevet snøfreser annonse Sjekk prisen Enkel og lett freser på batteri Fordeler Enkel og lett maskin

Enkel å bruke

Gummi-skovler er skånsomme mot underlaget

God batteritid med 5 Ah-batterier

Sterk nok til normal måking av gårdsplassen din

Har motorisert justering av retning på snøutkastet Ting å tenke på Blir litt lett om du skal måke veldig mye snø

Mangler fremdrift på hjulene

Ikke en freser du "finner frem til hytta" med

8 Ah-batteriene gjør freseren litt vel kostbar

Freseren fra Multicom er ganske kompakt og lett. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Obs: Før du begynner å lese om snøfreseren er det verdt å nevne at den ikke er tilgjengelig ennå. Vi fikk spørsmål fra Multicom om vi ville teste et produkt de var i ferd med å lansere, og vi trodde det ville bety at det var tilgjengelig relativt snart. Nå viser det seg at det har blitt store leveringsproblemer, og freseren blir ikke tilgjengelig før om flere måneder. Vi regner ikke med at du dere vil lese om en snøfreser midt på sommeren, så vi har valgt å publisere den nå i stedet.

Ganske kompakt

Maskinen fra Multicom er ganske kompakt utformet, og veier heller ikke avskrekkende mye. Vi fikk ikke målt vekten, men undertegnede hadde ingen problemer med å løfte maskinen opp og ned fra planet på en pickup.

Selve maskinen er for det meste laget av plast, annet enn rommet der snøen kvernes inn og skytes ut via utkastet. Her har de brukt metall.

En annen ting som er verdt å merke seg er at selve kvernen foran på maskinen ikke er laget i metall. Skovlene er faktisk laget i armert gummi, og kan enkelt skiftes ut ved hjelp av noen få bolter.

Generelt så er byggekvaliteten helt grei, selv om du vil merke stor forskjell fra EGO-maskinen, som var en del bedre på akkurat dette. Men til prisen må vi si at kvaliteten er helt innenfor, og at freseren er en del bedre enn for eksempel disse billige freserne som bruker 220 volt .

Les også Det er glatt ute - slik holder du deg på beina

Hjulene er ganske små. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Maskinen har ingen fremdrift på hjulene, og disse er i seg selv ganske små.

Kontrollpanelet består av en tohåndsfunksjon for å aktivere utkastet, samt at du har et eget hjul som lar deg regulere hvor mange omdreininger i minuttet maskinen skal brukes ved. En hendig funksjon som gjør at du kan dempe utkastet når snøen er lett, og på den måten forlenge batterilevetiden.

Foruten dette har du en knapp som lar deg slå av og på lyset, som er montert foran på freseren. I tillegg har du to styreknapper som lar deg justere hvilken retning snøen skal kastes ut. For å regulere høyden på utkastet, må du trykke inn en knapp på selve utkasttrakten, og regulere det der.

Batteriladeren lader 5 Ah i timen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Grei batteritid

Som nevnt i innledningen så kan denne freseren i utgangspunktet kombineres med ulike størrelser batterier. Maskinen kjøres for øvrig på 84 volt, og du trenger totalt to batterier for å kunne bruke freseren – og minner en del om løsningen til EGO i hvordan de plasseres og låses på plass.

Det skal altså være en mulighet til å enten velge 2,5 Ah eller 5,0 Ah foruten det største alternativet, som altså er 8.0 Ah.

Under vår testperiode har vi kjørt freseren en del, og det var kaldt i nesten hele perioden testingen foregikk. Så vi har altså til gode å teste hvor god maskinen er når den utfordres med våt snø, med unntak av en kort prøvekjøring i null grader dagen vi mottok maskinen.

Batteriene viser hvor mye effekt som er igjen om du trykker på den blanke knappen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi testet å vanne litt snø for å simulere dette, men det fungerte heller dårlig. Vi må derfor komme tilbake med erfaringer om vi får mye snø og rundt null grader før vinteren er over.

Med vanlig, lett snø vil du trolig ha mye kapasitet å boltre deg i med to 5 Ah-batterier. Vi freste et område på 200 kvadratmeter med rundt 15–20 centimeter snø, og fortsatt hadde vi godt over 50 prosent batteri igjen. Gitt at de lysende batteri-indikatorene på batteriet stemmer.

Merk at vi under testperioden testet en løsning med ett 8.0 Ah-batteri og ett 5.0 Ah-batteri. For mange vil med andre ord 2 x 5.0 Ah-batterier holde i massevis.

I tillegg følger det med en lader. Denne gir 5 ampere, hvilket betyr at det tar rett over halvannen time å tanke de største batteriene helt opp. Siden du har to batterier å lade, så vil nok enda en lader være hendig om du har behov for å holde maskinen i gang ofte. Men normalt vil du ha nok tid mellom slagene til å fint kunne lade begge batteriene med den samme laderen.

Maskinen kaster snøen mer enn langt nok. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Greit med krefter

Du kan justere hvor raskt utkastet til maskinen skal rotere. Og ved lett snø hadde vi ingen behov for å kjøre denne på maks om det for eksempel ligger 10 centimeter snø. Midt på skalaen kaster den nemlig snøen mer enn langt nok, og skulle du savne litt lengde, kan du enkelt skru opp litt mer på kreftene.

Vi prøvde å provosere frem litt vanskeligheter for maskinen, hvor vi dyttet på så godt vi kunne i rundt 25 centimeter med snø. Da merker vi at maskinen begynner å slite litt med å holde unna all snøen, men dette er heller ikke noen normal måte å bruke maskinen på.

En ting som kan være verdt å merke seg er at du altså ikke har egen fremdrift på hjulene på denne freseren. Men den er ikke så tung av seg, så jobben med å dytte den rundt på gårdsplassen er ikke så tung som man kunne frykte. Men likevel er det jo fortsatt mer behagelig om maskinen har drift på hjulene, spesielt når du kjører i motbakker.

Knappene er enkle, og spesielt godt liker vi at du enkelt kan styre retningen snøen kastes ved hjelp av en motorisert løsning. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Og du merker at hjulene er små om du prøver å navigere deg rundt i dyp snø. Men til normal måking på fast underlag så er ikke det noe nevneverdig problem.

Vi fikk som nevnt så vidt testet maskinen dagen før kuldeperioden slo inn, og da merket vi at maskinen «trekker» seg fremover for egen maskin om snøen er kram. Men vi kommer som nevnt tilbake til dette dersom det skulle bli litt varmere og mer snø.

Denne justerer du ved hjelp av en motor. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Hendige knapper

En av tingene som raskt kommer til nytte med denne maskinen er at du enkelt kan styre retningen som snøen kastes ut. På kontrollpanelet har du to knapper som dreier utkastet enten mot høyre eller venstre.

Knappene er enkle å trykke på, og etter litt tilvenning så sitter plasseringene godt i fingrene. Selve motoren som vrir utkastet fra side til side er sånn passe rask, altså er det ingen sinke det er snakk om – men heller ikke oljet lyn.

Ved siden av disse to justeringsknappene har du i tillegg en knapp hvor du kan slå av eller på lysene på freseren. Disse sitter rett over inntaket til maskinen, og lyser akkurat nok til at det hjelper på om du ikke har en godt opplyst gårdsplass.

Skovlene er av gummi, og virker å enkelt kunne erstattes. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Gummi i skovlene

Da vi pakket ut maskinen så skal vi ærlig innrømme at vi ble skeptiske til bruken av gummi som materiale i skovlene. Men etter å ha brukt maskinen på en del forskjellige underlag, viser det seg at løsningen ikke er så dum som enn kanskje skulle tro.

For maskinen klarer greit å spise i seg vanlig snø, og samtidig så gjør den myke gummien at skovlene ikke er for hard mot underlaget – om du for eksempel skal frese en terrasse laget av treverk.

En annen fordel er at skovlene er gode til å skrape med seg snø mot harde underlag. Men desto mer utfordrende blir det om du har løs grus eller singel på gårdsplassen. Da ender du ofte opp, som med de fleste fresere, med å skyte småstein ut av utkastet.

Lys kan være kjekt å ha på mørke vinterdager Ole Henrik Johansen / Tek.no

Maskinen er som nevnt lett. Og det at den mangler litt «marktrykk» merker du om du skal frese i veldig mye snø. Vi testet på et parti hvor vinden hadde føyket sammen rundt 60 centimeter med snø, og da måtte vi måke vekk dette i flere omganger – lag for lag om du vil.

En ting vi kan nevne med maskinen er at vi prøvde å måke en ishockeybane med den. Og da fungerer de gummierte skovlene godt. Men mellom midten av skovlen, hvor snøen kastes ut, legger den likevel igjen litt snø i overgangen mellom midten og de to skruene. Ikke noe stort problem, men likevel verdt å nevne.

Konklusjon

Multicom sin batteridrevne freser vil være et godt alternativ for deg som trenger en lett og hendig freser til å holde gårdsplassen eller terrassen fri for snø. Trenger du en freser til å «finne» veien inn til hytta di, hvor flere døgn med snø har begravd stien opp til inngangsdøren, vil du nok være tjent med å velge en kraftigere løsning.

Men likevel er det ganske godt med krefter i denne freseren. Nok til å dekke manges behov. Vi kjørte en del i tørr snø på 25 centimeter, og da kastes snøen mer enn langt nok på full fres. Hvordan den takler våt snø har vi i denne omgang ikke fått prøvd, og vil komme tilbake med en oppdatering om forholdene tillater det.

Freseren har en smart løsning i at du enkelt kan justere retningen snøen skal skytes ved hjelp av et motorisert utkast. Samtidig kan du enkelt justere hastigheten på utkastet for å forlenge batteritiden.

Noen vil muligens savne fremdrift på hjulene om det er mye motbakke som skal måkes, men en lav egenvekt gjør at denne freseren er enkel og grei å håndtere. Så lenge batteriene er ladet har du en frihet til å få jobben gjort som for eksempel billige snøfresere på 220 volt ikke kan matche.

Alt i alt er dette et godt produkt som, til en ikke så altfor avskrekkende pris, får jobben gjort når kong vinter strør rundt seg med snøvær.