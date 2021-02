Huawei FreeBuds Studio er kanskje ikke så originale, men de er gode

Huawei FreeBuds Studio er Huaweis forsøk på premium-hodetelefoner med aktiv støydemping. Oppskriften er etter hvert ganske velkjent.

31 Jan 2021

Huawei har nærmest gjort det til forretningsidéen sin på noen områder å «kopiere» Apple-produkter helt ned til navnet. Apple lanserte AirPods og AirPods Pro , Huawei kom med FreeBuds og etter hvert også FreeBuds Pro. Apple har MacBook-serien, og jammen lanserte ikke Huawei en serie med laptoper kalt MateBook - riktignok en god serie, skal vi tro våre tester.

Med produktet vi har til test i dag slo faktisk Huawei Apple til markedet. FreeBuds Studio kom på markedet mens Apples store hodetelefoner fortsatt bare var på ryktestadiet. Men hva var det ryktene hevdet at hodetelefonene skulle hete? Det var ikke AirPods Max , for å si det sånn. Du skjønner sikkert hvor jeg vil. Og da har jeg ikke engang rørt borti det paradokset som er at du kaller slike store hodetelefoner for buds eller pods, men det lar vi være.

Huawei FreeBuds Studio. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Designmessig har FreeBuds Studio lite til felles med AirPods Max . De ser heller ut som en slags blanding av Jabra Elite 85h og Bose Noise Cancelling Headphones 700 , med en tynn metallbøyle som er festet midt på hver av de to øreklokkene. Dette er ganske minimalistiske hodetelefoner, sikkert til glede for dem som vil skille seg minst mulig ut i mengden. De veier dessuten ikke mer enn 260 gram, som gjør dem for ganske lette hodetelefoner å regne (seks gram mer enn Sony WH-1000XM4 , for eksempel), og polstringen over hodet er dessuten myk og god.

Myke er også øreputene, men de kunne kanskje vært hakket fyldigere for enda litt bedre komfort. Spesielt med briller kan FreeBuds Studio være litt slitsomme å ha på, spesielt i begynnelsen, før fabrikkstrammingen har gitt seg litt. Totalt sett gir imidlertid lav vekt og stort sett behagelige kontaktflater at dette er et komfortabelt par hodetelefoner. De sitter dog ganske løst på hodet, så vi ville nok kanskje vurdert noe annet om vi skulle bedrive noe særlig mer intens trening enn jogging med dem.

Touch + knapper

Huawei bruker en kombinasjon av et touchpanel på den høyre øreklokka og et par fysiske knapper spredt rundt på hodetelefonene. Touchpanelet lar deg sveipe opp og ned for å justere volum, sveipe til høyre og venstre for å hoppe en låt frem eller tilbake, dobbelttappe for å pause eller spille og holde inne for å aktivere taleassistenten på telefonen din. Ganske intuitivt, og selve touchpanelet fungerer også godt, etter vår erfaring.

I tillegg får du en av/på-knapp, en knapp for blåtannparing og en knapp for å bytte mellom støydempingsmoduser. Eneste irritasjonsmoment er kanskje at lysdioden som forklarer hva du egentlig har gjort sitter mellom strøm- og blåtannknappen, og hvis du har litt feite tomler er risikoen ganske stor for at du blokkerer for dioden om du holder hodetelefonene litt feil vei.

En ting skal Huawei få skryt for, og det er bluetooth-stabiliteten. FreeBuds Studio bruker Bluetooth 5.2, og har doble antenner i hver øreklokke som skal sørge for at det hele tiden er antennene med best tilkobling som brukes. Det fungerer utmerket, og også rekkevidden fremstår som meget god. Funksjonen som sørger for at innholdet pauses når du tar hodetelefonene av deg fungerer også slik den skal.

FreeBuds Studio er relativt lette og behagelige å ha på. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Svært velbalanserte

FreeBuds Studio benytter 40 millimeter store polymermembran-elementer, og de støtter AAC-kodeken for mer høyoppløst lyd enn hva du får med SBC (men ikke Aptx). I tillegg støtter de Huaweis egen L2HC-kodek, som kan sammenliknes med Sonys LDAC og som støtter overføring med inntil 960 kbit/sek - rundt tre ganger så mye som hva du får med AAC. Denne kan imidlertid kun brukes sammen med Huawei Mate 40- og P40-serien.

Disse har undertegnede dessverre ikke hatt tilgang til i testperioden, men selv med AAC er det svært flott lyd FreeBuds Studio produserer. De er flott balansert, fyldige og relativt nøytrale i fremtoningen, men også både veloppløste og detaljerte - en flott mellomting for eksempel mellom de ganske basstunge Sony WH-1000XM4 og de mer nøkterne Bose NCH 700, og både komfortabelt og ganske engasjerende å lytte til.

De har verken basstrøkket eller luftigheten til AirPods Max eller råheten i diskanten til Shure Aonic 50, men er heller en god middelvei som er veldig vanskelig å mislike. Huaweis lydingeniører har i det hele tatt truffet veldig godt her - de er veloppløste uten å være for skarpe, fyldige og engasjerende uten å være overdrevet basstunge og komfortable å høre på uten at diskanten rundes av for mye. I det hele tatt ganske fornøyelige å lytte til, og de passer også til det aller meste av sjangre.

Av/på- og paringsknapp på den høyre øreklokka. På den venstre sitter en knapp som veksler mellom støydemping, omgivelsesmodus og ingen av delene. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ikke helt beint frem med appen

For støydempingens del er standardinnstillingen «Dynamic», som betyr at hodetelefonene selv avgjør hvilken av de tre støydempingsmodusene de skal bruke, basert på støyen rundt deg. De tre kalles Cozy, General og Ultra, og er i praksis tre styrkegrader som skal passe til ulike scenarier - de kunne nesten heller vært kalt mild, medium og sterk.

Om du heller vil at støydempingen alltid skal være på maks kan du gå inn i Huaweis AI Life-app og velge bort Dynamic-innstillingen, men vær oppmerksom på at Google Play Store-versjonen ikke har støtte for FreeBuds Studio, siden den ikke er oppdatert siden august. Du må bruke QR-koden på produktesken for å få riktig versjon, i alle fall inntil Huawei kommer inn i varmen hos Google og USA igjen.

AI Life-appen er riktignok ikke spesielt funksjonsrik. Utover støydempingen kan du bruke den til å skru av og på autopausefunksjonen og å oppdatere fastvaren på hodetelefonene, men det er også det. Her er ingen equalizer, ingen mulighet til å justere noe særlig på touchkommandoene eller liknende.

AI Life-appen inneholder det aller mest nødvendige, men ikke mer. Den fås kun til Android eller via Huaweis App Gallery. Stein Jarle Olsen, Tek.no

God støydemping

Støydempingen i seg selv er faktisk ganske god. Huawei er ikke like gode som Sony og ikke minst Apple, men de har definitivt god effekt på å lage en boble av stillhet rundt deg. De er ikke helt like gode verken på jevn, lavfrekvent støy eller på mer høyfrekvente og ujevne lyder, men de er ikke veldig langt bak og kanskje et lite hakk over den bølingen med støydempende hodetelefoner vi vanligvis plasserer bak Sony, Bose og Apple.

Det skal sies at det ikke er voldsomt stor forskjell mellom de tre støydempingsmodusene. Ultra-innstillingen er nok hakket sterkere enn Cozy-innstillingen, men den introduserer også en viss elektronisk støy, som kan være irriterende. Den hører du imidlertid kun om det er rimelig stille rundt deg og du ikke har noe spillende i hodetelefonene. I tillegg har du en helt grei omgivelsesmodus som du aktiverer med knappen på den venstre øreklokka.

Batteritiden er oppgitt til 20 timer med støydempingen aktiv, og 24 timer uten. Om du bruker en Huawei-telefon med Huaweis lydkodek sparer de tilsynelatende også litt strøm, for da kan du strekke batteritiden til henholdsvis 22 og 34 timer. 20 timer er uansett på nivå med Apples AirPods Max, Boses NCH 700 og Shures Aonic 50, men noe bak de beste, som Sony og Jabra. 20 timer er uansett brukbar batteritid, selv om det merkes godt at vi må lade disse oftere enn Elite 85h eller WH-1000XM4.

FreeBuds Studio har dessuten det Huawei kaller SuperCharge, altså en form for hurtiglading. Den skal være nok til å fullade hodetelefonene på en time eller lade nok til fem timers avspilling på ti minutter.

Det følger med et pent etui, men kun ladekabel. Minijackport har FreeBuds Studio ikke, og det virker heller ikke som om de kan brukes kablet med USB. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Helt greie til samtaler

FreeBuds Studio har totalt seks mikrofoner som ifølge Huawei skal gi «krystallklare» samtaler. Vi er nok ikke helt overbeviste. Samtalekvaliteten er helt grei, men Huawei-hodetelefonene er ikke spesielt flinke til å dempe omgivelsesstøy, så motparten vil nok oppleve det som både vanskelig å få med seg alt du sier og litt slitsomt å høre på om du for eksempel forsøker å gjennomføre en samtale i travle bygater eller langs en trafikkert vei.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Innendørs og i stille omgivelser fungerer de riktignok helt fint, selv om stemmen kanskje ikke fremstår like skarp eller dynamisk som på enkelte andre hodetelefoner. Jeg gjennomførte for eksempel en timeslang samtale under en spasertur utendørs, og motparten hørte meg godt hele veien, med unntak av når det var biler i nærheten.

Ellers har Huawei en Apple-liknende funksjon som gjør at tilkoblingsinformasjonen til hodetelefonene deles med alle Huawei-enhetene dine som er innlogget med en Huawei ID. Det vil også sprette opp en egen paringsskjerm om du holder dem i nærheten av en Huawei-enhet, og de kan dessuten kobles til to enheter samtidig over bluetooth (og ikke bare Huawei-enheter).

Det fungerer tilsynelatende omtrent slik det bør - du kan høre på medieinnhold på PC-en og være tilkoblet mobilen samtidig, og så bytter den automatisk om det ringer på mobilen. Hodetelefonene kobler imidlertid fra den andre enheten mens du er i samtalen, og de kobler ikke til automatisk igjen etterpå, så løsningen virker ikke å være helt optimal. Samtidig er det selvfølgelig en smal sak å gjenopprette tilkoblingen manuelt.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Huawei Freebuds Studio er gode hodetelefoner, men til 3000 kroner er også konkurransen svært stiv. Det er for eksempel ikke veldig mye med disse som du ikke også får i Jabra Elite 85h, som innimellom er å få til 1500 kroner. Huaweiene har kanskje ørlite bedre lyd og ørlite bedre støydemping, men Jabraene er bedre på talekvalitet og batteritid.

Samtidig er det ikke veldig mye å utsette på FreeBuds Studio. De har flott lyd, god støydemping, er komfortable å ha på og har grei batteritid. Har du et arsenal av Huawei-enheter å pare dem med får du dessuten litt av det samme som Apple tilbyr i sitt økosystem, med enkel bytting mellom enheter og egen popup for paring.

Du kan alltids hente enkeltpunkter som er bedre på mange av konkurrentene, men dette er like fullt en attraktiv pakke som absolutt melder seg på i kampen om hodetelefonkundene.

Oppdatert: I en tidligere versjon av denne testen het det at Huaweis AI Life-app ikke er tilgjengelig på iOS. Det stemmer ikke, og er nå rettet opp. Rettelsen skjedde tirsdag 02. februar kl 09.55.

