Ikeas smartknapp er ikke så dum

Selv om den gjerne kunne vært hakket smartere.

Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 23 Jan 2021 14:00

Så ramlet den plutselig inn døra, den vidgjetne snarveisknappen fra Ikea . Møbelgiganten har uten tvil hatt delvis suksess med sin smartsatsing kjent under navnet Trådfri – ikke fordi den er spesielt avansert eller sofistikert, men fordi den er rimelig og enkel å bruke.

I tillegg kan Ikeas smarte lyspærer i samme serie brukes sammen med den populære og mer utbredte løsningen Philips Hue.

Men det er altså denne ganske ukompliserte smartknappen vi skal se nærmere på i denne testen. Knappen kom på markedet rett før jul, men har ikke vært så lett å få tak i.

Full pakke: Knapp, batteri, festeplate, teip, klistremerker og enkel dokumentasjon. Eventuelle skruer må du stå for selv. Vegar Jansen / Tek.no

Den har en prislapp pålydende 99 kroner, og for den summen får du en trådløs knapp, ett batteri, en metallplate, dobbeltsidig teip og seks klistremerker som kan brukes til å merke knappen.

Knappens bakside er magnetisk, så du ganske enkelt kan sette den på kjøleskapet eller en annen metalloverflate.

Mangler du et egnet sted å ha den, kan du eventuelt feste den medfølgende metallplata på en passende sted, enten med skruer eller den dobbeltsidige teipen. Eller du kan bare la den ligge på nattbordet. Uansett – vi tipper du kommer til å finne ut av det.

7 Bra IKEA Trådfri Shortcut Button annonse Sjekk prisen En enkel knapp med potensial for litt mer avansert bruk. Fordeler Liten og praktisk

Magnetisk bakside

Kan merkes etter ønske og behov

Batteri og festeplate i metall følger med i pakka Ting å tenke på Støtter kun ett enkelt klikk (kan endre seg)

Dårlig støtte hos tredjeparts smarthuber (kan endre seg)

Kjent design

Ikea har ikke akkurat funnet opp kruttet på nytt med snarveisknappen sin. Her har vi en kjent form og stil, i hvert fall for de som har noen Trådfri-produkter fra før. Blant annet er fjernkontrollen som følger med selskapets batteridrevne rullegardiner og Ikeas lille lyspæredimmer på samme størrelse.

De virker dog ikke på helt samme måte. De andre bryterne kontrollerer bestemte produkter – enten direkte eller gjennom Ikeas smarthub – mens snarveisknappen skrur på en «scene».

Snarveisknappen i midten sammen med to andre Trådfri-brytere fra Ikea. Men der andre brytere går rett mot enkelte produkter, er snarveisknappen kun ment for å aktivere en bestemt «scene» i Ikeas Trådfri-app. Vegar Jansen / Tek.no

Det fine med disse scenene, som tidligere ble kalt «stemninger», er at man ikke er begrenset til å kun bestemme lyssettingen i huset. En scene inkluderer også styring av eventuelle rullegardiner, smartplugger (strømuttak) og høyttalere.

Med ett klikk på knappen kan man altså for eksempel heve rullegardinen, sette lyspærene til et passe behagelig nivå og bevilge seg selv litt rolig morgenjazz – samtidig som kaffetrakteren putrer i gang på kjøkkenet.

For at den skal virke, må snarveisknappen pares med Ikeas smarthub. Det er prosess som heldigvis er godt forklart i appen. Vegar Jansen / Tek.no

Dette høres selvsagt ganske kjekt ut, men løsningen har også noen klare begrensninger. For å sette en scene er vi nemlig fullstendig avhengige av Ikeas smarthub, også kjent som Trådfri Gateway. Uten denne er det bare å glemme snarveisknappen.

Men det er egentlig helt greit. Ikeas smarthub er anstendig priset og en sak vi uansett vil anbefale til alle som har mer enn et par Trådfri-dingser i hus.

annonse Ikea Trådfri Gateway Sjekk prisen

Av Ikea, for Ikea

Samtidig er det viktig å ha på det rene at Ikeas smarthub i hovedsak er lagd for nettopp smartprodukter fra Ikea – det er ikke et produkt som Athom Homey , Futurehome eller Samsung SmartThings som er ment å styre et større utvalg enheter fra forskjellige produsenter.

Noen unntak er det jo, som at vanlige Sonos-høyttalere støttes i tillegg til Ikea Symfonisk , men de bruker tross alt det samme systemet. Og visse tredjeparts Zigbee-lyspærer kan kobles til Ikeas system, men det vil sjelden lønne seg rent økonomisk.

I det store og hele er det altså slik at Ikeas smarthub, og derfor også snarveisknappen, kun vil virke med Ikeas egne Trådfri-enheter.

Samtidig er det altså slik at knappen bruker den energigjerrige trådløse standarden Zigbee , noe som betyr at den på papiret vil kunne brukes sammen med andre, mer allsidige smarthusløsninger. Vel å merke så lenge det er støtte for det.

Smarte ting

Per i dag har vi ikke funnet noen god tredjeparts støtte for snarveisknappen. Homey har støtte for mange Ikea Trådfri-enheter, men vi har fremdeles til gode å se en fjernkontroll eller knapp dukke opp i den lista.

Det finnes flere smartknapper som virker med forskjellige smarthuber. Her har vi Philips Hues dimmer/svitsj helt til venstre i bildet, SmartThings Button i midten og Ikeas alternativ til høyre. Vegar Jansen / Tek.no

Ikeas smarthub støtter også Apple HomeKit , men igjen er ikke Ikeas smartknapper eller lysbrytere noe som dukker opp i Apples Hjem-app.

Men selv om vi ennå ikke ser god og offisiell støtte, betyr det ikke at løpet er kjørt. Produktet er tross alt nytt på markedet, og slikt tar gjerne litt tid å få på plass.

Dersom du ikke har noe imot å knote litt, kan du faktisk allerede i dag få knappen til å virke med Samsung SmartThings . Med tiden regner vi med at den prosessen vil bli enklere, og at det vil komme støtte mot andre systemer også.

Er du av typen som vil ha det på plass så fort som mulig, finner du en litt forvirrende oppskrift i denne SmartThings-forumtråden . I korte trekk må du:

Pare snarveisknappen mot SmartThings-huben ved hjelp av SmartThings-appen. Å legge til knappen som «Ikea Button» vil da gi deg en «Thing». Logge deg inn på Samsungs nettportal for å ta i bruk SmartThings Groovy IDE – egentlig et slags enkelt utviklerverktøy – hvor det er mulig å endre verdiene eller egenskapene for de enkelte enhetene koblet til SmartThings-huben. Endre knappens Type-verdi til «ZigBee Button» og lagre. (Nei, navnet spiller ingen rolle.)

Dette ser ut til å fungere, om enn ikke alltid på første forsøk. Hos oss hjalp det å slette knappen i appen og gjenta prosessen. Det kan også være at det bare tar litt tid, da ting må synkroniseres mellom SmartThings-skyen og huben.

Hvis dette blir for komplisert, kan du altså vente og håpe på bedre offisiell støtte. Et annet alternativ er å heller gå for SmartThings-systemets dedikerte knapp, som støtter flere typer klikk og dessuten har termometer innabords.

annonse Samsung SmartThings Button Sjekk prisen

Ulempen med SmartThings-knappen er at den koster det dobbelte av Ikeas alternativ. Spesielt dersom du ønsker deg mange knapper, vil den være mindre attraktiv. Og så virker den så vidt vi vet kun med SmartThings-huben.

Kun ett klikk

En klar begrensning med Ikeas snarveisknapp er at den kun fungerer med ett klikk. Knapper er noe vi ellers er vant til kan virke på flere måter – med slikt som enkle, doble og lange klikk – men her er det kun korte enkeltklikk som gir oss et resultat.

Dette betyr på sin side at produktet er tilnærmet idiotsikkert å bruke når systemet først er satt opp, siden knappen kun vil aktivere den ene scenen.

Samtidig må vi legge til at knappen er lagd for i hvert fall én annen type klikk. Et langt trykk fører nemlig til at det ikke skjer noe som helst, og Ikea opplyser til Tek.no at de kontinuerlig evaluerer om de skal legge til et langt klikk til knappen også.

Vegar Jansen / Tek.no

Men for tiden foreligger det altså ingen bestemte planer om dette, så det er ikke noe du kan vente å se med det første – om enn noensinne.

Kun ett klikk er også det som gjelder dersom knappen brukes med SmartThings-huben. Men her gir systemet oss også muligheten til å skru enheter som lys av eller på med det samme klikket. Scener kan dog fremdeles bare slås på.

Løsningen på kun ett klikk vil nok for mange være å ha flere snarveisknapper, altså med mindre det dukker opp andre løsninger som gjør det mulig å bruke knappen på flere måter.

Det var verdt et forsøk, om ikke annet. Vegar Jansen / Tek.no

Det vil uansett ikke by på problemer å ha flere slike knapper. Måten den kan merkes på vil i hvert fall sørge for at det ikke trenger være noen tvil om hvilken scene knappen setter i gang.

Bak et gjennomsiktig plastdeksel på oversiden er det plass til ett av seks medfølgende klistremerker – tre med ferdige symboler og tre du selv kan tegne eller skrive på. Eller bruk fantasien og lim inn et passende bilde.

Konklusjon

Ikea Trådfri snarveisknapp er et produkt det er litt begrenset hvor mye vi kan skrive om uten å repetere oss selv så altfor mye. Den er lagd for å brukes med Ikeas smarthub, og knappen støtter per i dag kun ett trykk, som da aktiverer én scene. Og det er det.

Vegar Jansen / Tek.no

Så kan vi selvsagt ønske oss støtte for et alternativt trykk, eller i hvert fall mulighet for å kunne skru lys av eller på. Men akkurat for lys har Ikea allerede en av/på-bryter, som også kan dimme og heller ikke er avhengig av smarthuben. Den koster også 99 kroner – altså det samme som snarveisknappen.

Nei, snarveisknappen er ment for deg som har lagd en litt mer komplisert scene i Ikeas Trådfri-app, og vil ha en enkel måte å aktivere den scenen på uten å måtte gå inn i appen.

Ikke akkurat banebrytende rakettforskning dette altså, så det er ikke merkelig at knappen utfører sin ene oppgave med glans.

Samtidig ser vi at snarveisknappen kunne blitt enda mer anvendelig med støtte for både korte og lange trykk. Enten for å kunne veksle mellom to lignende scener eller for enkelt å kunne gå tilbake til normal modus.

Slik det er nå, føler vi nærmest at to snarveisknapper er et minimum av hva man faktisk trenger.

Vegar Jansen / Tek.no

Ikeas nye knapp kan også brukes med andre smarthussystemer, men enn så lenge har vi kun fått den til å virke med Samsung SmartThings. Og det kreves litt jobb for å få det til.

Vi ser likevel på dette som et tegn på at ting kan komme skikkelig på plass etter hvert. Forhåpentligvis også for andre systemer som eksempelvis Homey og Futurehome.

Ellers må vi selvsagt minne om at det også finnes andre programmerbare knapper på markedet. Vi har allerede nevnt SmartThings Button, men må også trekke fram Philips Hues dimmebryter, som kan programmeres både med Homey og HomeKit.

En slik er riktignok ikke like liten og nett, og koster dessuten nærmere det dobbelte av Ikea-knappen, men så gir den også flere muligheter.

7 Bra IKEA Trådfri Shortcut Button annonse Sjekk prisen En enkel knapp med potensial for litt mer avansert bruk. Fordeler Liten og praktisk

Magnetisk bakside

Kan merkes etter ønske og behov

Batteri og festeplate i metall følger med i pakka Ting å tenke på Støtter kun ett enkelt klikk (kan endre seg)

Dårlig støtte hos tredjeparts smarthuber (kan endre seg)