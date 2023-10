Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Test Xbox Series S

Series S er et utmerket alternativ for deg som ikke bryr deg om 4K-gaming

Men lagringsplassen kan bli veldig knapp.

Series S er den minste, svakeste og billigste av de to nye Xbox-konsollene. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen Publisert 5. november 2020 Lagre

Både Sony og Microsoft har valgt å lansere ikke bare én, men to konsoller i denne konsollgenerasjonen. Men mens Sony kun differensierer på hvorvidt de to konsollene har optisk drev, har Microsoft valgt å lansere to konsoller med ulik maskinvare og dertil (noe) ulike egenskaper.

Prismessig er det også større forskjell på Microsofts to konsoller, med 5.490 kroner for den «fullutstyrte» Xbox Series X, mens den mindre og svakere Series S ligger på 3.290 kroner ved lansering - ikke mange hundrelappene mer enn mange butikker fortsatt skal ha for forrigegenerasjons Xbox One S.

Obs: Høsten 2023 slapp Microsoft også en ny variant av Xbox Series S med utvidet lagringsplass. Denne har nå 1 TB lagringsplass, med over 800 GB du faktisk kan bruke. Altså mer enn dobbelt av 512 GB-modellen. Den koster 800 kroner mer. Les mer om den her »

Kraftig, men ikke like kraftig

For den prisen får du ikke noe optisk drev, men må klare deg helt og holdent med digitalversjoner av spill. Ellers er forskjellene omtrent som følger:

Samme åttekjernede AMD Zen 2-prosessor, men i Series S er den klokket litt lavere: 3,6 mot 3,8 GHz.

Kun 10 GB RAM mot 16 i Series X. RAM-minnet i Series S er dessuten betydelig treigere enn det som sitter i storebror, med maks 224 GB/s her mot 560 GB/s i Series X.

Kun 512 GB innebygget nVME-SSD-lagring, mot 1 TB i Series X. Ytelsesmessig er lagringen imidlertid like rask.

Den største forskjellen ligger imidlertid i grafikkprosessoren, som er betydelig nedskalert versus prosessoren i Series X. Begge benytter en AMD RDNA 2-brikke, men Series S-brikken har kun 20 såkalte CU-er (compute units) mot 52 i Series X, og de er attpåtil klokket noe lavere i Series S.

I sum gir det rundt en tredel av den teoretiske grafikkytelsen - fire såkalte teraflops mot 12,15 i Series X og 6,0 i Xbox One X, og det gjør at Series S ikke er i stand til å tegne opp spill i «ekte» 4K-oppløsning, men stopper på 1440P (eller en oppskalert 4K-versjon).

Begge skal imidlertid være i stand til å levere inntil 120 bilder i sekundet (fps).

Meget bra fjerne Sammenlign Microsoft Xbox Series S 512 GB annonse Utvalgte butikker 3495 hos Elkjøp Sjekk nå 3495 hos Power Sjekk nå 3499 hos Komplett Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 3389 hos MaxGaming.no Sjekk nå Meget bra sitat En utmerket inngang til nestegenerasjons-gaming Fordeler + Svært responsiv i bruk, Quick Resume er kjekt

+ Klarer 1440P ved 60 fps, kan oppskalere til 4K

+ Liten og plasseringsvennlig

+ Utmerket kontroller, lang batteritid. Kan også bruke gamle Xbox-kontrollere

+ I praksis fullstendig stillegående

+ Enormt bibliotek av bakoverkompatible spill

+ Xbox Game Pass er en flott tjeneste Ting å tenke på — 512 GB lagring er i praksis 364 GB

— Ytelsen gjør den mindre fremtidsrettet enn Series X

— Trøbbel med 120 Hz og VRR

— Oppladbare batterier til kontrolleren er tilleggsutstyr

— Dyrt å utvide lagringsplassen

— At den ikke har diskdrev gjør at du ikke kan spille gamle spill du måtte ha fysisk

— En del spill kjøres i 1080P

Liten og plasseringsvennlig

Den nedskalerte maskinvaren gjør også at Xbox Series S er en betydelig mindre konsoll enn storebror Series X, for ikke å snakke om mastodonten Playstation 5. Når du legger Series S ned med vifteåpningen vendt opp måler den ikke mer enn drøye seks centimeter i høyden, og det gjør eksempelvis at du kan få plass til den under TV-en om du har en TV hvor foten løfter selve skjermen litt opp fra underlaget. De fulle målene er cirka 6,5 x 27,6 x 15,1 centimeter.

Series S er litt høyere, men totalt sett betydelig mindre enn Xbox One S og X, om du ser for deg å bytte ut en av dem med den nye. Den litt skrikete hvitfargen den foreløpig kun kommer i glir ikke akkurat sømløst inn i interiøret hjemme hos undertegnede, men ellers vil vi si at det er en pen og nett liten sak. Kjekt også at Microsoft leverer med en lang og solid HDMI-kabel i esken, selvfølgelig med HDMI 2.1-støtte, som er nødvendig for 4K og 120 fps.

Series S (hvit) er mindre både i høyde og bredde enn den massive Series X. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bakpå finner vi kontakter for strøm, HDMI, to USB-A-porter og ethernet-inngang, og i tillegg får du en enkelt USB-A-inngang foran. Microsoft har altså ikke våget seg over på USB-C foreløpig, verken på Series S eller X.

I tillegg får du en port bak for Microsoft proprietære lagringsløsning, som lar deg utvide den interne lagringen med et tilleggskort på 1 terabyte. Dette skal være akkurat like raskt som den interne lagringsløsningen, men til 2.799 kroner er dette langt fra en billig utvidelse. Du kan også koble til vanlige eksterne USB-harddisker som tidligere, men disse vil kun kunne brukes til å spille spill fra tidligere konsollgenerasjoner, selv om du også kan lagre Series S/X-spill på dem.

Fra venstre: Ethernet, to USB-porter, HDMI, port for ekstra lagring, strøm og lås. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

512 GB = 364 GB utnyttbart

Lagringen er også noe vi må snakke om. Det heter altså at Series S skal ha 512 gigabyte lagring, men i virkeligheten har du bare drøye 360 gigabyte tilgjengelig. Det må sies å være ganske moderat med tanke på at mange storspill gjerne tar 80–100 gigabyte eller mer. Også på Series X forsvinner rundt 150 gigabyte til systemet, men det merkes altså ekstra godt her siden det utgjør en så mye større del av totalen. Det er verdt å tenke på om du sitter og funderer på hvilken av de to du skal anskaffe.

Oppsettet gjøres kjapt unna med Xbox-appen på mobilen, og krever at du kobler til konsollens eget wifi-nett. Vi måtte gjennom en solid oppdatering til både konsoll og kontroller (!) før vi fikk komme i gang, men dette var rimelig kjapt unnagjort. Det første som dukker opp på skjermen etter oppsettet er for øvrig tilbud om å anskaffe Xbox Game Pass Ultimate - ingen tvil om at Microsoft satser hardt på denne abonnementsløsningen, for å si det sånn.

512 GB er i praksis 364 GB på Xbox Series S. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lavere kvalitet med Series S

Selve spillopplevelsen har i testperioden i all hovedsak vært identisk med på Series X, men det er stort sett på grunn av at vi nærmest ikke har hatt tilgang til noen titler som har vært optimalisert for de nye konsollene.

Om vi for eksempel ser på Gears 5, som kjører i full 4K og 60 fps (inntil 120 fps i flerspillermodus) på Series X og enten en oppskalert 4K-versjon eller 1440P på Series S, ser de i utgangspunktet veldig like ut. Om vi tar et skjermbilde fra hver av de to konsollene og zoomer inn, ser vi imidlertid at Series X’ «ekte» 4K er betydelig skarpere og mer detaljrikt enn den oppskalerte varianten fra Series S. Det har selvfølgelig også noe å gjøre med at Gears 5 utnytter den ekstra maskinvarekraften i Series X til å kjøre de fulle «Ultra»-innstillingene fra PC-utgaven.

Fullt utzoomet er det ikke lett å se forskjell på de to.

Åpne fullskjerm Gears 5 på Xbox Series S Gears 5 på Xbox Series X

I sammenlikningen under har vi imidlertid zoomet inn og blåst opp til 200 prosent av opprinnelig størrelse, slik at man virkelig kan se forskjellen.

I praksis stiller vi nok oss også litt tvilende til om du ser noen veldig stor forskjell fra vanlig sitteavstand, i alle fall midt i kampens hete. Spillet kjører utmerket på begge konsollene, om enn altså med litt ulike kvalitetsinnstillinger.

Series S-versjonen benytter også «dynamisk» oppløsning som varierer litt mellom 1080P og 1440P for å holde bilderatene stabile.

Åpne fullskjerm Gears 5 på Xbox Series S Gears 5 på Xbox Series X

120 Hz-trøbbel

Det må dessuten nevnes at jeg har hatt store problemer med å få både Series S og Series X til å levere 120 fps i 4K. Ethvert forsøk på å aktivere både 120 Hz og 4K-oppløsning samtidig gir voldsom flimring i bildet så fort jeg forsøker å starte et spill, uavhengig av om spillet støtter 120 Hz eller ei.

Det virker som om det er den såkalte variable refresh rate-funksjonen (VRR) som er synderen. Denne lar TV-en (i dette tilfellet en Samsung 75Q80T, som støtter inntil nettopp 120 Hz og VRR) synkronisere bildet mot hvor mange bilder i sekundet kilden, altså konsollen, leverer. Det gjør at du får et bilde uten riving og hakking, ettersom TV-en slipper å vise halve «frames» fordi den neste ikke er levert fra kilden.

Skrur vi av VRR på konsollen, fungerer 120 Hz som det skal. Vi kan ikke utelukke at det er TV-en som er synderen her, og Microsoft har foreløpig ikke kommet med noe annet løsningsforslag enn å skru av VRR. Nevnte Gears 5 støtter som nevnt 120 Hz i flerspiller, som i teorien skal gi jevnere bevegelser og følgelig mer nøyaktighet i siktebevegelsene, for eksempel.

Se feilen under.

Ytelsen på SSD-en hevdes som nevnt å være identisk med på Series X, og det kan vi bekrefte. Vi målte lastetider som var identiske på de to konsollene, både fra oppstart og i Quick Resume-funksjonen, som lar deg hoppe mellom spill omtrent som du ville gjort med Alt-tab på en PC.

Quick Resume dumper rett og slett hele spilløkten fra minnet til SSD-lagringen, og tilbake, på bare noen sekunder, og resulterer i en utrolig smidig bruksopplevelse. Denne funksjonen er veldig kjekk å ha, og føles virkelig som et ekte salgsargument for begge de nye Xbox-konsollene. Også PS5 har som kjent lynrask lagring, men den har ingen funksjon lik denne.

Det må ellers også nevnes at Quick Resume foreløpig ikke fungerer i alle spill. Gears 5 er et eksempel, men etter det vi får opplyst dreier det seg om en bug.

Konsollen kan også settes på høykant. Den har små gummiknotter på begge sider. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lite nytt, mye gammelt

Som kollega Niklas Plikk skriver i sin Series X-test handler dessuten de nye Xbox-konsollene nesten i like stor grad om å tilføre noe nytt til det voldsomme biblioteket av bakoverkompatible spill. Her kommer også noe du potensielt går glipp av med Series S inn. På Series X kan du i praksis bare dytte inn en hvilken som helst spillplate fra tidligere generasjoner, og så laster konsollen ned spillet på SSD-disken.

Du må fortsatt ha spilldisken i drevet for å kunne spille, men dette går du altså glipp av med Series S. Undertegnede har i alle fall et ganske betydelig bibliotek med klassikere stående i hylla, og muligheten til å dra dem frem igjen er noe jeg ville tatt med i vurderingen om jeg satt og forsøkte å velge mellom Series S og Series X.

For øvrig må det sies at de nye konsollene tilfører mye også til disse gamle spillene - de drastisk kortere lastetidene gjør at gamle storspill føles som «nye», og auto HDR-funksjonen gir også mer liv til fargene.

Utmerkede Lost Odyssey fra Xbox 360-generasjonen, kjørende på en Xbox Series X. Gamle spill du måtte ha fysisk kan du ikke kjøre på Series S, takket være det manglende diskdrevet. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Støymessig er Series S i likhet med Series X knapt hørbar i bruk. I vanlig sitteavstand kan vi ikke si at vi har merket vifta i konsollene i det hele og store, mens du kan høre et forsiktig sus om du flytter øret nært inntil.

For moro skyld målte vi Series S til 41 desibel helt inntil vifteåpningen og 30 desibel fra rundt 20 centimeters avstand, mens Series X i tilsvarende test ble målt til henholdsvis 40 og 32 desibel hjemme hos meg, 38 og 30 desibel hos kollega Plikk.

Ingen av delene er altså hørbare fra avstand, og må sies å være en ganske stor forbedring fra en del tidligere Xbox-konsoller, kanskje først og fremst jetflyet som var Xbox 360. Minuset med det lave støynivået er kanskje at konsollene blir ganske varme i bruk. Varmen er imidlertid konsentrert akkurat i vifteåpningen, og det virker som om konsollen gjør av med varmen på en veldig god måte, for resten av konsollen er faktisk ganske kjølig. Jeg har ikke hatt måleutstyr tilgjengelig, men lufta som kommer ut av viftegrillen må sies å være varm, men langt fra brennende - omtrent akkurat som på Series X.

Endrer ikke (mye) på en veldig god kontroller

Kontrolleren er også i hovedsak den samme som vi kjenner fra tidligere Xbox-versjoner, og den er fortsatt meget, meget god. Det var ikke tilfeldig at vi ga Microsoft både første og andreplass i vår store samletest av spillkontrollere, tross alt. Den nye kontrolleren har kanskje hakket bedre friksjon på baksiden, og den har fått en ny delingsknapp som brukes til å ta skjermbilder og klipp fra spillingen din. Disse lastes automatisk opp til Xbox-appen på telefonen din, slik at du kan dele dem videre.

Har du brukt en Xbox-kontroller tidligere, føles den nye umiddelbart kjent ut i hånden. Den er utmerket. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

I motsetning til hos Sony kommer ikke Xbox-kontrolleren med oppladbart batteri (tross at den har fått USB-C-port), men bruker i stedet to vanlige AA-batterier. Det gjør det enkelt å bytte batterier om du skulle gå tom, men kan vel ikke sies å være det mest miljøvennlige. Vi opplevde at batteritiden strakk seg godt over 50 timer, men det avhenger naturligvis blant annet av hvor mye vibrasjon det er i spillene dine. Oppladbare batteripakker til Xbox-kontrolleren kan selvfølgelig også kjøpes som tilleggsutstyr, og du kan også bruke de gamle Xbox-kontrollerne dine også på Series S og X. Det er kjekt.

Menyene er i all hovedsak de samme som tidligere, og det har også vært tydelig i testperioden at veldig lite av systemet har vært tilpasset Series S og X på noen måte, med referanser til Xbox One veldig mange steder. Menyene til Microsoft er imidlertid lettfattelige og ikke minst gjør responsiviteten at det er behagelig å navigere seg gjennom, selv om det visuelle kanskje ikke er like spennende som hos Sony.

Series S og Series X har identiske menyer. Her fra Series X. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Konklusjon

Series S er nok konsollen for deg som gjerne vil slippe å bruke 5.000–6.000 kroner på en nestegenerasjonskonsoll, og du får egentlig svært mye for pengene her. Du hadde nok hatt svært store problemer med å sette sammen en PC som klarer å spille toppmoderne spill i 1440P-oppløsning med 60 bilder i sekundet. Det får du altså her, og det også i en fullstendig støyfri maskin.

Om du ikke har hengt TV-en på veggen er sjansen stor for at Series S kan passe under den. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Series S føles også i all hovedsak like hvass i bruk som storebror Series X, men i et langt mer plasseringsvennlig format. En til dels ganske stor ulempe her er at nesten 150 gigabyte av den oppgitte lagringsplassen på 512 GB går bort til systemet, så tilgjengelig lagringsplass er bare 364 gigabyte.

Om du ser for deg at du trenger mer kan du nesten like godt kjøpe Series X, som har en betydelig større tilgjengelig lagringsplass (du kan selvfølgelig også koble til en ekstern disk, men om du ikke kjøper den offisielle Seagate-disken til Xbox Series S/X kan du ikke installere Series S/X-spill på den).

Ellers er kontrolleren i hovedsak den samme gamle og gode, og Xbox Game Pass er unektelig en attraktiv tjeneste som gir tilgang til et tresifret antall spill for en relativt lav månedspris. Microsofts satsing på bakoverkompabilitet gir også mulighet til å spille tusenvis av spill til tidligere Xbox-generasjoner, men om du har spill på plate må du faktisk over på Series X, for Series S mangler altså optisk drev. Det er sannsynligvis en faktor som teller for mange, men det må selvfølgelig også sies at Series S kan kjøre alle kommende spill som Series X kan, om enn i noe lavere kvalitet.

Oppsummert: Series S er et utmerket alternativ til den større Series X, kanskje i hovedsak for deg som ikke bryr deg nevneverdig om 4K-oppløsning, avansert strålesporing og andre moderne buzz-ord. Så får det være at nesten alle spillene her også er tilgjengelig på PC.