Test Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T Pro: En flott telefon til ålreit pris

Xiaomi 12T Pro kan skilte med den nyeste maskinvaren og et kamera som skal være på hele 200 megapiksler. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Xiaomi leverer noen mobiljokere hvert år, og pleier å by på solid ytelse for en litt mer spiselig prislapp enn Apple og Samsung. Denne høsten heter Xiaomien 12T Pro, og den har en lillebror i den mindre profesjonelle 12T.

Hvis du føler deg proffsig og vil ha tak i et eksemplar av 12T Pro sier ryktene at det er nok med rundt 7.700 kronestykker, eller aller helst et bankkort.

For den prisen får du spesifikasjoner fra øverste hylle, og en litt annerledes mobilopplevelse.

Og selv om du kanskje ikke hører om Xiaomi hver dag, er de verdens tredje største mobilprodusent. Så det er ikke snakk om dyr kuriosa.

Så hva får du for pengene? Ganske mye. Og en del av verdien her ligger i at 12T Pro er annerledes enn toppmodeller flest.

8 Meget bra Lagre Sammenlign Xiaomi 12T Pro 256GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Rask og god mobil som ikke koster håpløst mye. Fordeler + Flott skjerm

+ Lynrask mobil

+ Forholdsvis god batteritid (inntil 2 døgn)

+ Værsikret (IP53)

+ Lynrask lader følger med (120W)

+ Siste generasjon maskinvare

+ Nokså pen design

+ Mange foretrekker flat skjerm som her

+ Innebygget IR-fjernkontroll Ting å tenke på — Ingen trådløs lading

— Kameraet har svakheter innendørs

— Hvorfor USB-A-kabel i 2022?

— En del dobbelt opp av apper

— Kan vi slutte med 2-megapiksels makrokamera snart?

Skjermen kan gå opp i ganske grei lysstyrke ved behov, og bildekvaliteten er topp. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vår testmobil er en lyseblå sak, med buet bakside i glass og en diger kameraklump øverst. Hovedkameraet skjuler seg i en stor firkant på rundt 1,5 x 1,5 centimeter, mens makrokamera og ultravidvinkel får plass bak mer ordinære linser under. Et dobbelt LED-lys bor i sitt eget felt.

Forsiden av telefonen domineres av en knapt 6,7 tommer stor OLED-skjerm som har optisk fingerleser bygget inn i bunn. Skjermen er flat og helt uten bøyde kanter - her det ikke såkalt 2,5D-design engang. Skjermen slutter brått og ugjenkallelig i kanten.

Et hull i skjermen til selfiekameraet gjemmer seg i midten øverst på telefonen. Skjermen kommer forøvrig med en forhåndsinstallert skjermbeskytter som slites svært fort.

Det er en lekker farge på vår Xiaomi 12T Pro. Avhengig av lyset er den lysere eller dypere blå. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mye tilbehør i esken

Typisk for en kinesisk modell kan du være sikker på to ting; det følger med en ekstremt rask lader, og deksel kommer også med. Dekselet er et helt grunnleggende blankt, gjennomsiktig plastdeksel. Men for svært mange vil det gjøre nytten helt fint, og ta brodden av mersalgshyllen der deksler som regel starter på 200 kroner i butikken.

Sånn ved siden av at butikker flest for det meste bare har tilbehør for Apple og Samsung uansett. 12T Pro kan lades med 120 watt effekt, noe som er rimelig heftig. Alt dette er ekstra kjekt med tanke på prisen som altså er på rundt 8.500 kroner for denne telefonen.

Hvorfor gammel plugg på kabelen?

Lynrask lader følger med, og det liker vi. Men hvorfor kjører den gammel USB-kontakt? Én ting er at laderen fremstår som litt umoderne, men kabelen du får med telefonen passer slett ikke i alle nye PC-er. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En underlighet med en del av disse ekstra kraftige laderne er at noen av dem bruker eldre USB-A og ikke USB-C til overføring av kraft. Den pluggen blir stadig mindre aktuell, så for å lade Xiaomi 12T Pro fra en moderne laptop vil du faktisk ofte trenge en helt annen kabel enn den som følger med. Det er unektelig et irritasjonsmoment at ikke bare er USB-C-«standarden» egentlig mange ulike ting, men spesialvarianter av eldre tilkoblinger som denne lever videre.

Og i likhet med Apples Lightning-kontakt er det ekstra vanskelig å argumentere for denne kabelen, selv om den fungerer fint til akkurat denne telefonen - ladere for andre telefoner og lynladere du kjøper i butikken kommer i økende grad med USB-C, så det betyr at tilbehøret som kan lade Xiaomi 12T Pro fort - sannsynligvis ikke vil være særlig nyttig til husstandens andre dingser.

Jeg mener, det er jo kjekt å få tilbehør gratis - men det er en bismak ved det når det ikke følger standarder. Xiaomi er ikke alene om å ikke ha fulgt slike, men USB-A lever virkelig på lånt tid nå.

Nydelig skjerm

Fargegjengivelse og hurtighet er stikkord for skjermen i 12T Pro, og mot normalt for påkostede mobiler er den helt flat, uten buer eller annet dilldall i kantene. Det vet jeg mange setter pris på. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er en uvanlig høyoppløst skjerm som er valgt i Xiaomi 12T Pro. Ikke at du kommer til å merke forskjellen på vanlig Full-HD med mindre du er særs skarp i synet - jeg gjør sjelden det, ei heller her. Men OLED-skjermen gir greit med lysstyrke til de fleste situasjoner og fargegjengivelsen er flott.

Det er også en rask skjerm som er svært behagelig å bruke over lang tid, enten det er til å se film eller spille på. Eller bare til å vise menyanimasjoner.

Høy oppdateringshastighet begynner å bli vanlig på Android-telefoner etter hvert, men hos Apple må du fortsatt betale ekstra for det i Pro-modellene.

Menyene skiller seg ut

Du kan tilpasse menyene med tema og bakgrunnsbilder som endres over tid. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det blir stadig vanligere med mobilmenyer som er så like standard Android som mulig. Xiaomis MIUI-menyer holder seg på trygg avstand, og er fortsatt sin egen greie. Det betyr alt fra andre ikoner til annerledes virkemåter i menyene.

Xiaomi har valgt nedtrekksmenyer som minner om Apples, med én for styring og snarveier og en annen for varslinger og meldinger. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

For eksempel har du ikke én nedtrekksmeny, men to. Én er for varslinger, og viser seg om du trekker ned fingeren fra venstre kant, mens den andre er for innstillinger og viser seg om du trekker ned fra høyre kant av skjermen. Et konsept vi i grunnen kjenner godt fra iPhoner.

Som alle Xiaomier liker den best menynavigasjon med knapper og alle appene dine utover alle startskjermene, heller enn en appskuff som skjuler dem du ikke bruker. Men du kan fint bytte til sveipenavigasjon og appskuff hvis du foretrekker.

Du kan stille på det meste her, og har du passe dårlig dekning på hytta kan du velge å gi operatøren din et lite flatterende navn som vises i stedet. Vi har hørt flere. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Du kan tilpasse det meste av det grafiske, for eksempel ved å bytte navn på mobiloperatøren din, vise tilkoblingshastighet eller større greier så som temabytte og automatisk veksling mellom bilder fra internett på låseskjermen.

Her er det i det hele tatt mye som ikke er å finne i en vanlig Android-meny.

Ytelsen er forøvrig helt i toppklasse for en Android-telefon:

Skryter på seg 200 megapiksler - er helt ok

Alt utenpå tyder på at her er det kamerakvaliteter å hente. Men telefonen lever ikke helt opp. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er etter alt å dømme en 200-megapikslers bildesensor i denne telefonen. Såpass skrytes det av på baksiden. Men i realiteten tar mobilen bilder med langt mer fornuftige 12 megapiksler, og du kan presse den opp i 50 megapiksler hvis du vil ha så mye detaljer som du kan få ut av sensoren.

Disse nye telefonene med voldsomme oppløsninger lyver på seg forbedringer de etter min mening ikke kan vise til. For en ting er fraværet av 200 megapikslers bildeinformasjon - det skal mye lys til å få maks ut av en sånn sensor uansett, og lavere oppløste sensorer kontrer med større piksler til å samle lyset i. Den andre tingen er at hverken Motorola eller Xiaomi, som jeg så langt har sett denne oppløsningen i, er «innmari bra» kameratelefoner.

De er gode nok, og de kommer i nokså fordelaktige prisklasser for utstyret de har, men fotografisk blåser heller ikke 12T Pro noen av banen. Slik «200 MP»-påskriften på baksiden nok gjerne ønsker å hevde.

Høyoppløstmodusen tar bilder med 50 megapiksler. Vi synes ikke den store oppløsningen i kameraet er spesielt merkbar annet enn ved zoom - i en telefon som ikke har noe eget fysisk zoomkamera. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og uansett oppløsning synes jeg ikke telefonen er god nok på bilder i vanlig innebelysning - dette er et utbredt problem. Det handler ikke bare om kvaliteten på sensoren, men også om hvilke valg kameraappen og bildebehandlingen tar når lyset er «mellomgodt». 12T Pro har nesten alltid lyst på litt lang eksponering innendørs, som betyr at kjæledyr og barn omtrent alltid vil ende som uklare.

Men gitt god belysning får du superdupre bilder ut av denne telefonen. Den er langt fra best, men den er helt grei - spesielt til sin pris. Og helt grei er i og for seg dommen vi kan felle over selfiekameraet foran også.

Mens ultravidvinkelen på 8 megapiksler faller ned i det jeg vil hevde er «forglemmelig», og et 2 megapiksels makrokamera - som sedvanlig kan kalles «fullstendig bortkastet».

En telefons kvalitet måles ikke i antall øyne på baksiden - det skal bo noe fornuftig bak de øynene.

Noen særegne Xiaomi-funksjoner

Det er temmelig ålreit batteritid på denne telefonen, og den bør greit kunne strekke seg opp mot to dager for den som bruker den middels mye. Det sørger en rask og relativt strømsnill prosessor for, og telefonens egen strømstyring - som nok er litt striktere enn mange.

Xiaomis MIUI minner på sett og vis litt om Huaweis EMUI, i at de fleste vanlige apper settes i strikt strømsparing fra de installeres - altså er det begrenset hvilke som får holde på med sitt i bakgrunnen. Telefonen spør deg tidvis om du vil tillate slik aktivitet for apper som behøver det.

Det er en del ekstra Xiaomi-styrt sikkerhet på 12T Pro som kan være litt irriterende av og til, men definitivt er litt annerledes enn det du får på Android-mobiler flest. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

At Xioami er sitt eget lille univers understrekes også av at telefonen gjør sine egne sikkerhetskontroller av apper ved installasjon. Det er sikkerhetsmekanismer både ved opplasting av apper til Google Play-butikken og som del av Android-økosystemet fra før, men Xiaomi har altså sin egen løsning.

Om den er mer effektiv er ikke godt å si, men som bruker er det ørlite grann irriterende med den stadige «alt var visst ok»-skjermen som kommer etter hver app-installasjon. Det er formodentlig hakket mindre irriterende den dagen den stopper noe du ikke burde installert.

Kjapp fingerleser

Til bruk i det norske mobilnettet er det greit å registrere at tale over 4G er støttet, slik at du får den beste samtalekvaliteten. Jeg har heller ikke hatt noen problemer med 5G-dekningen underveis.

Rent praktisk synes jeg både ansiktsgjenkjenningen og fingerlåsen fungerer utmerket. Begge er raske. Jeg rekker sjelden å måtte prøve fingeren, men hvis jeg gjør det går den også rimelig raskt og gir sjelden feilmeldinger - til tross for at det er en «enklere» optisk variant, og ikke en ultrasonisk variant av typen en del dyrere telefoner har.

Stappet med apper

Tile Fun og WPS Office er apper vi ikke har installert. Det følger med en del tredjeparts apper på testmobilen - det er uklart hvor mange av dem som er med på den du kjøper i butikken. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dette er ellers ikke en telefon å kjøpe om du vil ha «ryddigst» mulig omgivelser. Her kommer det et par apper med telefonen, rett nok er Genshin Impact etter alle solemerker ganske poppis om dagen - men ikke noe jeg har bedt om. Ei heller er Bubble Shoot eller Tile Fun ting jeg har bedt om å få ned.

Det er også noe dobbelt opp appmessig her. Vår testmobil kom med både Mi-nettleseren, Opera og Chrome, for eksempel. Det kan skyldes Xiaomis testprogramvare - det er vanskelig å si sikkert om butikkferdige eksemplarer er såpass nedlessa i apper. Men det er uansett et preg vi var mer vant til for tre til fem år siden, mens antallet unødvendige apper generelt har blitt strippet ned de siste årene.

Konklusjon: Topp ytelse og fornuftig-ish pris

Låseskjermen kan hente inn bilder med tekst fra internett og bytte regelmessig. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dette er en telefon utstyrt og ytende som en toppmodell. Den starter under 8000 kroner, og det er få ting å være skikkelig misfornøyd med her. Den har ålreit byggekvalitet, veldig god skjerm og rask respons enten du bare skal låse den opp for å sjekke handlelista eller du surrer rundt i apputvalget ditt.

Telefonen har stort batteri, er grunnleggende sikret mot fukt (om enn ikke helt tett) og den har alt som skal til for å fungere supert i norske mobilnett.

På toppen av 12T Pro finnes et bittelite IR-øye som kan fungere som fjernkontroll. Det er temmelig praktisk! Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den eneste skuffelsen her er at 200 MP-logoen på kameraet i grunnen ikke betyr stort, og at de to andre kameralinsene mest er der til pynt. Xiaomi 12T Pro tar ålreite bilder, men det krever greit nok lys - som for telefoner flest. Og at det er vanvittig mange piksler på bildebrikken gir deg egentlig kun ekstra zoom-muligheter, og til dels ganske store 50-megapikselsbilder. Jeg hadde langt foretrukket et kamera som var kjappere innendørs enn et skrytete antall megapiksler. Akkurat det kravet får du oppfylt i billigere mobiler enn denne.

Men til knappe 8000 kroner er dette langt fra noen dårlig deal. Det er for eksempel blant de mer fornuftig prisede telefonene som har ekte toppmodellinnmat, for den som gamer eller kjører krevende apper hele dagen. Og det store batteriet er også kjekt å ha.

Totalpakken her er med andre ord fin, men ikke fantastisk. Og det til en pris som holder seg på nokså trygg avstand av 10.000-lappen der toppmodeller flest bor.

