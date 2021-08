En støvsuger som nesten er litt for kraftig for sitt eget beste

Men den er suveren til å støvsuge sofaen med.

Roborock Mace H7 er en jevnt over ganske god støvsuger. David Johansen Auby, Tek.no

David Johansen Auby 29 Aug 2021 06:30

I vår større samletest av håndholdte støvsugere testet vi blant annet Roborock Mace H6, altså forrige modell i denne Roborock-serien (Roborock er et undermerke av Xiaomi). Da ga vi modellen vårt «Godt kjøp»-stempel og konkluderte med at «det var en jevnt over god støvsuger til en behagelig pris». Derfor var forventningene til Roborock Mace H7 relativt høye.

Hva slags endringer, forhåpentligvis til det (enda) bedre, kunne vi vente oss denne gangen?

Lite nytt under solen

H7 er - i hvert fall utseendemessig - nærmest som en blåkopi av H6. Støvkammeret er økt fra 0,4 til 0,5 liter. Også motorkraften har økt, fra 420 til 480 watt. Sugeeffekten, som måles i AW (Air Watts), er økt fra 140 til 160. Bedre på papiret, altså, men erfaring viser at dette alene ikke nødvendigvis gir noen bedre støvsuger.

Også nytt med H7 er muligheten for å sette en støvsugerpose inn i støvkammeret. Hvorfor, spør du kanskje? Det lurer vi på også. Mer om det utover i saken. Utover dette følger det med de samme munnstykkene som på H6 - vi er spesielt fornøyd med at det følger med eget motorisert munnstykke til bruk på sofa, seng og så videre. Dette er i tillegg forbedret siden forrige modell. Nytt med H7 er også at veggfestet som følger med er magnetisk, slik at man kan henge munnstykkene på den.

På H7 er det fremdeles slik at man kan velge om man skal holde inne på-knappen eller bruke låsemekanismen. Vi foretrekker sistnevnte, men er glad for at det er mulig å velge. Det er det for eksempel ikke hos Dyson. At motoren kun går når knappen holdes inne kan være en fordel hvis man for eksempel støvsuger sofa på full effekt - da går gjerne batteriet tomt rimelig kjapt.

Product Roborock Mace H7 Roborock Mace H6 ON Stick Vacuum 10 4542.58 NOK 3924 NOK 799 NOK Pris testet 4600 kr 3549 kr 799 kr Vekt total/håndholdt 2540/1480 gram 2480/1430 gram 2310/1410 gram Type batteri Li-Po Li-Po Li-ion Bruksinnstillinger 2-i-1 2-i-1 2-i-1 Opptak ris i gram 92 92 96 Trinnvis styrke 3 trinn 3 trinn 2 trinn Volum 73 db 64 db 65 db Munnstykker 5 5 4 LED-lys Nei Nei Ja Ladestativ Ja (dockingstasjon med magnetfeste) Ja Ja Ekstrautstyr Støvsugerposer (valgfritt) Nei Nei

Superrask ladetid

Det første vi legger merke til er at ladetiden på denne modellen er merkbart kortere enn på mange andre modeller. Nå er ikke dette noe vi pleier å sjekke i våre støvsugertester, men her er ladetiden opp til fullt batteri kun på rundt 2,5 timer. Selve batteritiden er også god. I økomodus holdt H7 i 86 minutter og på full effekt i 11 minutter. Vi kunne kanskje ønsket oss noe lenger batteritid på full effekt, siden det er her støvsugeren virkelig kommer til sin fulle rett. Spesielt da vi støvsuget over sofa var det praktisk å kunne skru opp sugekraften.

Ønsker man lengre batteritid kan man altså bruke økomodus. Bruker man denne vil støvsugeren automatisk justere sugekraften basert på hva slags underlag man støvsuger. I praksis vil det si at den veksler mellom to styrkenivåer: en for parkett eller andre harde underlag og en for tepper.

Økomodusen er nyttig å bruke, spesielt hvis man har mye tepper på gulvene. Vi opplever imidlertid at støvsugeren er litt treg i overgangene fra parkett til teppe, noe som hele tiden blir et lite irritasjonsmoment. På enkelte tynne tepper klarer heller ikke støvsugeren å registrere overgangen, og blir dermed kjørende på lav effekt.

Ellers må vi si at selve sugeeffekten her er svært god. I vår ristest klarte den riktignok «bare» 92 gram. Det er bra, men ikke oppsiktsvekkende bra. Allikevel mistenker vi at disse modellene (for det gjaldt også H6) til Roborock ikke passer perfekt til akkurat denne utfordringen. Sugekraften kombinert med selve utformingen på munnstykket får riskornene til å bli spredt utover. Når vi ellers går over på parketten kan vi se at støvsugeren trekker til seg støv og hår også fra området rundt munnstykket, noe som tyder på sterk sugekraft.

Product Roborock Mace H7 Roborock Maze H6 ON Stick Vacuum 10 4542.58 NOK 3924 NOK 799 NOK Pris Batteritid maks/min 11/86 min 11/80 min 16/28 min God på hår Svært god Svært god Middels Ergonomi Svært god Svært god Svært god Komme til lavt under møbler God God Svært god Størrelse støvbeholder/utforming 0,5 l/God 0,4 l/God 0,5 l/Svært god Sugekraft Svært god Svært god Svært god Filtersystem Svært god Svært god Middels

Hard på teppene

Apropos sterk sugekraft. Det kan bli for mye av det gode også. Etter å ha støvsuget et større rødt teppe oppdaget vi at mye av innholdet i støvkammeret var farget rødt. Uten at vi har gjort noen nøyaktig sammenligning med andre modeller, mistenker vi altså at denne modellen sliter en del på teppene.

Vi brukte også støvsugeren på et hvitt langhåret teppe og la merke til det var mistenkelig mye hår inne i beholderen. Årsaken kan være at “børsten” inne i munnstykket er justert litt vel langt ned eller materialene som er brukt. Det er vanskelig å vite sikkert, men det er uansett noe å være obs på.

Mye røde fiber inne i støvkammeret, noe som kan tyde på tynnslitte tepper. David Johansen Auby, Tek.no

Ergonomisk, men ...

Roborock Mace H7 er en ergonomisk støvsuger. Vekten er lav, noe som gjør den super å støvsuge blant annet møbler med. Det følger også med et fleksibel forlenger-rør som kan være hendig hvis man for eksempel skal støvsuge øverst i en hylle eller på toppen av en lampe.

Støvsugeren er også designet på en måte som gjør at man kommer til relativt lavt. Samtidig opplever vi at fleksibiliteten i leddet til munnstykket ikke er god nok når vi skal støvsuge på lave steder. Her blir det fort knotete og litt tungvint å støvsuge under for eksempel en større seng. Her må vi si at den langt rimeligere ON Stick Vacuum 10, som vi nylig testet gjorde det mye bedre.

Lavt, men ikke lavt nok. Det er heller ikke LED-lys på modellen. David Johansen Auby, Tek.no

Det hjelper heller ikke at denne modellen kommer uten LED-lys. Her kunne vi ha sagt at en støvsuger til rundt 4000 kr burde ha LED-lys, samtidig har vi sett at langt dyrere modeller (som de fra Dyson) heller ikke har dette.

Forsøk på innovasjon

Som vi har nevnt tidligere er det gjort flere forbedringer på denne modellen over H6, blant annet sterkere sugekraft og motor. Bra! Men så finnes det også forbedringer av den ikke så gode sorten.

H7 kommer for eksempel med mulighet for å bruke støvsugerposer. Ja, du leste riktig. Dette nye posedesignet er et godt eksempel på at all innovasjon ikke er god innovasjon. Å slippe styret med støvsugerposer er jo nettopp noe av poenget med en håndholdt støvsuger. Å bruke posene er selvfølgelig valgfritt, men allikevel blir vi bare oppgitt over at det er brukt tid og ressurser på en så meningsløs innovasjon. Ja, det er i teorien mer hygienisk, men det veier ikke opp for ulempene.

Posene blir dessuten fort fylt opp, og det følger bare to stykker med, så her må man eventuelt gå til innkjøp av nye ganske snart.

Poser til håndholdt støvsuger. Hvorfor? Nei, det forsto vi aldri. David Johansen Auby, Tek.no

Posedesignet undergraver også noe av det som faktisk fungerer utmerket på denne modellen - nemlig filtersystemet. Her kan både HEPA-filter og det andre noe grovere filteret enkelt tas ut og vaskes for hånd. Ingen grunn til å knote med støvsugerposer. På filter-siden er det her for øvrig noe å hente i forhold til rimelige støvsugere, som for eksempel nylig testede ON Stick Vaccum 10 , siden filterne og da spesielt HEPA-filteret fjerner finere partikler som blant annet pollen.

Oppsummert

Roborock Mace H7 er en god støvsuger med et par irriterende sider. Den har sterk sugekraft, men er samtidig veldig røff med teppene. Den har et supert filtersystem, men kommer allikevel med støvsugerposer.

Vi hadde kanskje forventet oss noe mer av en ny modell i denne serien, og ser i hvert fall ingen grunn til å oppdatere hvis du allerede eier Roborock Mace H6. Når det er sagt så er Roborock Mace H7 en god støvsuger, og vi opplevde den spesielt bra til dyrehår og til støvsuging på parkett og av møbler. Allikevel, til en pris på rundt 4000 kroner hadde vi håpet på enda litt mer.

PS: Distributør Gandalf forteller at tilgjengeligheten i Norden har blitt noe forsinket som følge av stengte havner og mangel på containere i Kina, men at de håper å lansere Mace H7 i butikk i midten av september.