Helt trådløse plugger med perfekt passform

Nå kan du få formstøpt lyd uten masse ekstra dilldall.

Til venstre Grove 21-øreproppene, som i praksis er MEP 2G, bare med hardplastpropper støpt fast i elektronikken, og mye høyere pris. Til høyre - MEP 2G der proppene er i silikon og kan tas av og på elektronikken, og brukes på for eksempel dempefilter til konsert eller arbeid.

Ett av de største problemene med øreplugger er passform. Ulike folk har ulike ører. Derfor passer ikke alltid universale ørepropper. Det finnes heldigvis skreddersøm å få tak i. Men lenge var ikke formstøpte ørepropper å få tak i som helt trådløse. I stedet måtte man enten ha kabel til lydkilden, eller i hvert fall en kabel mellom pluggene.

Det slipper man nå.

En kombinasjon av Variphones plugger og Fiios ørepluggmoduler gjør at øreplugger med perfekt passform ikke tar opp mer plass enn at de kan henge i øret. Rett nok er de litt større enn øreplugger flest, og minner aller mest om et høreapparat med litt raffere utseende - men de er fortsatt uten «dingeldangel» bak nakken, og i hvert fall uten kabel til telefonen.

8 Meget bra Fiio / Variphone MEP 2G Custom ørepropper annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " Ørepropp som garantert passer - med nyttige ekstrafunksjoner. " Fordeler Krysse av Fullstendig fysisk isolasjon

Krysse av Bunnsolid bass

Krysse av God mellomtone og diskant

Krysse av Flott stereoperspektiv

Krysse av Grei lyd under samtale

Krysse av Ikke behov for aktiv støydemping

Krysse av Mulighet for bruk med dempefilter - enten for fullstendig stillhet, eller x dB på konsert

Krysse av Du kan velge farge/design selv

Krysse av Prismessig på linje med universale toppmodeller Ting å tenke på Bytt Ingen omgivelsesmodus - skal du høre noen må du ta ut proppen

Bytt Ganske stor elektronikk som henger på øret

Bytt Ikke gode å snakke i i bråkete omgivelser

Bytt Fremstår som "førstegenerasjon" der universale er kommet lenger

Til venstre første forsøk på en propp - som ikke hadde lyst til å sitte skikkelig med elektronikken på. Til høyre en mer utfyllende propp som sitter skikkelig. I den venstre står det et dempefilter laget for konsertbruk. Gode konsertpropper i skreddersøm koster normalt en bit over 1500 kroner. Filter til disse øreproppene koster 400 kroner paret.

Forutsetter litt egeninnsats

Prismessig ligger disse øreproppene på rundt det samme som du betaler for påkostede universale ørepropper. Selve proppene, hvis du har øreavstøpning fra før koster 2900 kroner, mens øreavstøp i samme slengen koster 500 kroner - en totalpris på 3400 kroner, altså. De forutsetter også en viss «egeninnsats» ved at du frakter ørene dine til en audiograf. Der må avstøpningen gjøres med et materiale som sprøytes inn i ørene, herder og så trekkes ut. Det scannes eller sendes i sin helhet til Variphone som produserer proppene.

Avtrykk til proppene kan tas over hele landet, men de vi har testet er levert av Høvik Hørsel utenfor Oslo.

Det finnes ulike typer filter, enten full blokk for bruk som hørselsvern eller demping til bruk på konsert.

Nullrisiko for umulige ører

Undertegnede er nesten to meter lang, har ganske store ører, men svært liten plass inni ørene. Rundt halvparten av vanlige universale øreproppene passer meg ikke. Øregangene er til og med så smale at også formstøpte ørepropper må lages med omhu for å tette godt nok.

Det måtte tas to ulike avstøpninger i forkant av denne testen, og tre varianter av øreproppene er prøvd ut - fordi første omgang ikke ble tett. Andre omgang ble derimot potte tett, og kunne fint brukes under aktivitet uten å miste «forsegling» mot øregangen.

Høvik Hørsel, som er en av leverandørene bak denne løsningen, forklarte at de prøver flere ganger for å få proppene til å bli tette og fungere, og hvis de til slutt ikke får det til blir kostnaden kreditert. Altså skal det i praksis være null økonomisk risiko ved å gå for et formstøpt alternativ som dette.

Det står i motsetning til universale ørepropper som man sjelden får prøve før man kjøper dem, og ofte fremstår som et sjansespill. Å få byttet ting som går inni ørene er heller ikke nødvendigvis enkelt.

Samtidig er det verdt å ta med at ørene forandrer seg hele livet. Etter rundt fem år kan det hende du merker at skreddersømmen din ikke sitter like godt lenger. For noen går det litt fortere, for andre kan øreproppene vare lenger. Du kan ikke forvente at de gjør jobben til evig tid. Det kan du dog vanligvis ikke med andre ørepropper heller - siden batterier og teknologien inni gjerne blir slitt av vær, vind og bruk.

Slik ser MEP 2G ut i ladeetuiet.

Godlyd fra Fiio

Selv om Variphone og ditt lokale «ørestøperi» står for selve pluggene er det kinesiske Fiio som står bak selve lyden. Fiio er kjent for å stå bak en rekke lydprodukter - alt fra musikkspillere til hodetelefonforsterkere og i noen fall også selve hodetelefonene. Denne gangen leverer de altså halve regnestykket, i form av en høreapparatliknende konstruksjon som henger på baksiden av øret, med en liten tut inn til den formstøpte ørepluggen som går inn i selve øregangen.

Lyden i de såkalte MEP 2G-enhetene er tidvis meget god. Det er to drivere i hver av dem, slik at diskant og dypbass ikke blir en umulig oppgave for samme bittelille «element». De Spiller godt på nesten alle typer musikk.

Bassen er dyp og sjelsettende, uten å låte ullen. Den låter heller ikke overdrevet - selv ikke på bassig musikk. Disse proppene kan uanstrengt gi deg følelsen av å være på raveparty i en trang kjeller full av folk og høyttalere. De gjør heldigvis ikke alltid det, men de kan.

Mellomtonen er greit avrundet og passe til stede i lydbildet. Stemmer og de fleste instrumenter låter naturlig og utmerket, og hverken drukner eller skingrer. Det betyr ikke at lyden er helt perfekt i mine ører. Jeg hadde satt pris på enda litt krispere diskant. Den som er her er absolutt til stede, men det låter litt «livsstil» - i så måte at mørk og bassfokusert lyd ofte er det folk vil ha når de vasser rundt på gata i bråket fra byen.

I denne typen øreplugger forventer jeg hakket mer balansert og «audiofil» lyd - der har diskanten litt større plass enn den får her. Men den som er her er absolutt pen og stikker ikke i ørene, slik enkelte øreplugger noen ganger gjør. Det kunne bare vært litt mer av den, og i noen låter er den typisk litt lysere presentert enn her.

Grove 21 har faststøpt propp i hardplast.

Funker på de fleste sjangre

I testperioden har jeg prøvd to utgaver av støpte propper, der den første utgaven ikke klarte å holde tett under fysisk aktivitet, mens den andre gjorde det. Elektronisk musikk fra house og elektronika til hiphop og trap er vanligvis førstevalget, men også jazz, pop og ulike varianter rock har blitt spilt. Det er egentlig kun på rock jeg synes disse øreproppene noen ganger sliter. Der dynamikken ellers er mer enn god nok blir det ofte litt flatt på rocken - og da tar jeg høyde for at mye rock er elendig produsert.

Selv ferskere innhold som Ghost, Gojira og Mastodon låter litt mindre engasjerende enn det pleier i en del utstyr. Men det finnes flere unntak, og Zeal & Ardor tar av her. Uansett er det ikke snakk om dårlig lyd. Det handler kun om at den lyden som engasjerer minst i akkurat disse proppene er den med mest piggtråd, mens tempofylt pop og elektronisk er der de virkelig skinner.

De gjør en dugelig jobb også på jazz, som typisk er krevende på utstyret det spilles på. Men der er også ofte lydproduksjonen i særklasse god, så det veier nok litt opp på et sett propper som disse.

Slik ser det ut når Grove 21 sitter i øret. I testperioden er både denne og to varianter av MEP 2G testet.

Har ikke støydemping - og trenger det ikke

Disse øreproppene har ikke bygget inn støydemping, men det er det ikke behov for. Ved full tetting i øregangene kommer uansett ikke støyen utenfra forbi. Ulempen her er naturligvis at du ikke med et raskt trykk kan skru på omgivelsesmodus og høre lyden av folk og trafikk rundt deg, slik du kan på et tradisjonelt sett hodetelefoner.

En ting som imidlertid er spennende med disse er muligheten til å kjøpe dempepropper som gjør selve silikontuppene til de perfekte konsertørepropper. Vi fikk med et sett dempere som skrur ned volumet 15 dB. De fikk kjørt seg godt på konsert og levde meget godt opp til forhåpningene; opplevelsen var lavere volum, ikke ull og elendig lyd slik normalen er gjennom vanlige 3M-propper fra pose. Perfekt som rimelig tilbehør.

Du kan forøvrig også kjøpe dempere til andre formål - slik at du kan bruke dem som vanlig hørselsvern, for eksempel.

Ulempen med MEP 2G er at lokket på ladeetuiet gjerne ikke har lyst å lukke seg helt når proppene sitter på elektronikken. Lokket kan presses sammen, eller du kan ta av selve øreproppene når elektronikken lades.

Kronglete ladeløsning

Det er på samme tid både sant og ikke at dette er den første skreddersydde «true wireless»-ørepluggen, siden selve lydenheten er såpass stor at den må henge over øret. Nei, det er såvisst ingen ledninger her - men ingen andre helt trådløse øreplugger er så ... digre. Sånn er det også når vi ser på ladeesken som følger med. Med silikontippene frempå passer pluggene såvidt oppi den, og hverken med de minste, første, pluggene jeg fikk støpt eller med de litt større nyere pluggene går lokket helt igjen uten å måtte hjelpes. Og det blir ofte ikke værende helt lukket. Skal jeg være sikker på at lydenhetene lades må jeg ta av forsatsene og ha dem i sitt eget lille etui, som forøvrig følger med.

Dermed kobler heller ikke proppene alltid fra telefonen når jeg tar dem ut av ørene, og samtaler blir sendt til dem mens de er oppi etuiet.

Apropos samtaler - dette er kanskje ikke førstevalget for ørepropper til å snakke i. For med full avstenging av lyd utenfra får man høre sin egen stemme temmelig bassforsterket gjennom sitt eget hode når man snakker. Det tar det litt tid å bli vant til. Men så lenge det går bra blir samtalelyden helt grei. Forutsatt at du er i rolige omgivelser. Det er doble mikrofoner i hver propp - så de skal faktisk dempe omgivelsesstøy, og gjør det til dels. Men de er ikke særlig gode til det. En ulempe om du skal snakke i trafikken, eller bruker proppene til musikk og demping på en bråkete arbeidsplass. For deg som bare vil ha gode propper til mer ordinære arbeidsomgivelser, og også ha muligheten til å ta imot en samtale eller to er det godt nok.

Forøvrig er det verdt å nevne at batteritiden oppgis å være på sju timer i proppene, og totalt 30 timer med ekstrastrømmen fra ladeetuiet. Det rimer godt med min opplevelse.

Utmerket lyd og relativt lav pris - til skreddersøm å være - gjør MEP 2G til et utmerket valg for deg som virkelig sliter med å få vanlige ørepropper til å passe. Har du ikke det problemet kan du få bedre lyd til lavere pris fra universalpropper - men en passform som ikke under noen omstendigheter faller ut får du bare med «custom»-propper.

Knall løsning, men

For 2900 kroner i tillegg til avstøpning av ørene er disse øreproppene omtrent i prisklasse de dyreste vanlige universalproppene. Ved lansering har de en tendens til å legge seg et sted mellom 3000 og 4000 kroner. Men i motsetning til vanlige universalørepropper får du noen svært annerledes egenskaper her.

Du er helt bombesikker på at det passer, ellers slipper du å betale. Og selv om aktiv støydemping gir muligheter passiv ikke gir, så som omgivelseslyd inn i proppene, er den jevne støydempingen av absolutt all lyd rundt deg disse proppene gir nokså annerledes enn den du får fra annet utstyr.

Når du ikke bruker dem til musikk kan du sette inn dempefilter for enten konserter eller arbeidsplassen og klare deg uten ullent hørselsvern. Hvis du ikke bare fortsetter å la musikken stå på i bråket, da. Dette er med andre ord unike ørepropper på markedet, og lydkvaliteten gjenspeiler prisen. Vi kjenner fra før Fiio som leverandører av forholdsvis rimelig kvalitetslyd.

Ulempen med dette produktet er litt klumpete design og en ganske stor ladeeske som ikke er lett å lukke lokket på.

For deg som vil ha enda litt bedre passform og tryggere «feste» i ørene finnes det en litt mer påkostet utgave med hardplast-propper. Også denne er prøvd i testperioden, og skiller seg først og fremst ved å sitte enda mer som støpt. Hardplast beholder formen når øregangen øver press på proppen, så dermed må disse omtrent skrus ut av øret, der silikonproppene kan trekkes rett ut. Men enda bedre passform kommer altså med høyere pris - og de kan heller ikke frakobles lyddelen for bruk med dempepropper. Det er dog en opptur at det er enkelt å lukke lokket over proppene i hardplast, i motsetning til MEP 2G med silikonstusser.

Etter vår mening er de vanlige MEP 2G-proppene klart mest valuta for pengene, og Grove 21-proppene i hardplast er mer aktuelt for deg som også har problemer med å få formstøpte propper til å sitte. Oss er det sannsynligvis ikke veldig mange av.

