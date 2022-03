Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Test av beltelykt

Beltelykt fremfor hodelykt - revolusjonerende eller dumt?

Lei av å løpe med svette hodelyktbånd, eller å ha uklar sikt fordi det snør, og hodelykten heller vil lyse opp snøen som daler ned foran øynene dine, enn veien du går på?

Det kan det virke som noen andre har fått nok av også, for «beltelykten» Hikebeam, som altså festes i beltet, lover å forbedre samtlige av disse potensielle irritasjonsmomentene.

Men er det genialt, eller er det bare tull?

Vi har egentlig allerede testet beltelykten Hikebeam for en stund tilbake. Den gang ble den testet mot en rekke hodelykter, med det resultat at produktet falt litt gjennom fordi, vel, det rett og slett ikke er en hodelykt.

For å vurdere Hikebeam på deres egne premisser tok vi derfor beltelykten inn til test på ny.

Konklusjonen er at vi fortsatt er enige med oss selv hva gjelder hvilke begrensninger Hikebeam faktisk har. Men vi har likevel oppjustert karakteren betraktelig.

6.5 Helt greit Beltlamp Hikebeam 400 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Godt lys, men den har en rekke begrensninger " Fordeler Krysse av Godt lys med god spredning

Krysse av Enkel å feste

Krysse av Flere lysstyrker, som er enkle å skifte mellom

Krysse av Kan vippe ned en brem for å unngå å blende andre Ting å tenke på Bytt Beltet er stort sett under jakken, krever derfor andre stropper

Bytt Lite fleksibel i bevegelsene fordi den er festet til beltet

Bytt Ved feste i sekkbeltet faller den enklere av i bevegelse

Bytt Koster en del

Kommer med eget belte og batteri

Hikebeam er en avlang lykt med tre dioder, som man kan feste i et belte. Det følger også med et eget magebelte man kan feste lykten i, samt et nødbatteri.

Det tok oss ikke lang tid før vi innså hvorfor det kom med et magebelte til en lykt som i teorien kan festes i bukselinningen. Beltet vårt ligger tross alt stort sett under jakken, og når det er såpass mørkt at man trenger ekstra belysning, ja, da har man stort sett på seg jakke.

Magebeltet gjør naturlig nok lykten hakket mer funksjonell, men vi registrerte likevel at det ikke skulle mye bevegelse til før lykten stod i fare for å falle av. Etter lett klyving opp noen steinete traseer, en slåsskamp med langlinen til bikkjen og noen brodder som måtte rettes opp i, hadde beltelykten truet med å løsne fra beltet flere ganger.

Har du i tillegg festet den i beltet på sekken, som gjerne er slankere enn Hikebeams eget belte, da henger lykten fort bokstavelig talt og dingler etter ledningstråden til batteriet.

For den har altså et eget nødbatteri, som det opplyses at skal gi deg hele seks timer med fullt lys. Både lykten og nødbatteriet kan lades opp separat, men vi må oppdatere med batteritiden senere, da uforutsette hendelser forhindret målinger.

Det følger også med en egen lomme til batteriet, som også kan festes enkelt på magebeltet. Eventuelt får denne veldig enkelt plass i en bukse- eller jakkelomme. En gul beskyttelsesknapp festes utenpå ledningsinngangen, for å unngå den klassiske «vann møtte elektronikk og resten er historie»-fellen.

Av andre gode funksjoner og kvaliteter kan det også nevnes at den har muligheten til å enkelt justere lykten opp og ned. Altså, den har en «caps» som gjør at du kan løfte og senke lykten, avhengig av hvor langt du trenger at den lyser. Det gjør også at du enklere kan justere for å unngå å blende andre turgåere.

De kjedelige, men likevel så nyttige lysmålingene

I likhet med både hodelykttesten for rimelige og dyrere hodelykter har vi gjennomført en rekke lystester. For å måle lysstyrken setter vi opp et lerret med målelinjer. Lysmåleren plasseres i midten av disse punktene, mens lykten som skal testes plasseres i en strak linje rett frem mot måleren, med to meters avstand.

Lysmåleren måler lux fremfor lumen, hvilket vil si at den ikke måler mengden lys som skilles ut fra lyskilden (lumen), men mengden lys som treffer en flate (lux). Det vil derfor kunne være en forskjell mellom oppgitt lumen og målt lux. Det bør også regnes med noe variasjon i målingene våre, altså at selv ved måling på 500 lux, vil det riktige svaret ligge et sted mellom 490–510 lux.

Variasjoner til tross, du får det Beltlamp lover av lysstyrke. 400 lumen skilter de med at Hikebeam skal gi deg. Vi målte 400 lux.

I tillegg har du valget mellom å bruke alle de tre diodene, eller bare en eller to av dem samtidig - nærlys, breddelys, eller alt på en gang, med tre ulike lysstyrker. På det svakeste er vi nede i 64 lux.

Sammenlignet med hodelykt

Åpne fullskjerm Led Lenser H7R Signature Hikebeam beltelykt Petzl IKO Core Led Lenser H7R Signature Hikebeam beltelykt Petzl IKO Core

Vi har også testet lykten i mer «faktiske» omgivelser - altså utendørs - for å se hvordan den fungerer. I bilde-sammenligningene har vi gjort det mulig å sammenligne Hikebeam med to hodelykter vi tidligere har testet. Henholdsvis løpelykten Petzl IKO Core, som vi målte til 460 lux, og turlykten LedLenser H7R Signature, som ble målt til 1684 lux på det sterkeste.

Det er helt klart tydelige forskjeller mellom lykten fra LedLenser, som på alle mulige vis er en sterkere lykt, og Hikebeam, hvilket også er poenget med å vise det i en slik bildesammenligning - de er beregnet på særdeles ulike turer. Den ene gir deg mye lykt både fokusert og i bredden, mens både Hikebeam og Petzl er lykter som i større grad kan vurderes anvendt sammen.

Åpne fullskjerm Led Lenser H7R Signature Hikebeam beltelykt Petzl IKO Core Led Lenser H7R Signature Hikebeam beltelykt Petzl IKO Core

Ut på tur med både beltelykt og hodelykt

Hodelykten er sentrert på hunden, beltelykten er nederst.

For å forstå de reelle forskjellene mellom hodelykter og beltelykten, tok vi derfor også med oss de to hodelyktene Petzl IKO Core og LedLenser H7R Signature med på tur for sammenligning.

Det som fort ble tydelig i etterkant av den famøse klyveturen, kranglingen med langlinen og broddene på avveie, var at beltelykten tross alt er vesentlig bedre på nærlys enn hodelyktene.

Da vi skulle klyve oppover steinene oppdaget vi at selv om hodelykten gir et bra lys, så fordrer det at du hele tiden ser «helt riktig» for å se hvor du setter føttene dine. Og akkurat dette er helt vesentlig når du går tur i ulendt terreng med varierende grad av is, snø, sludd og røtter.

Med det sagt, Beltlamp klarer likevel ikke å ta over for hodelykten. For selv om den er god på nærlys, så trenger jeg også å se rundt meg. Å måtte flytte skrittet mitt i retning av «men herrefred, hvor eeeeer den bikkjen nå da?!» når den firbeinte har funnet det for godt å teste både langlinens evne og eierens tålmodighet, er ikke kjempeaktuelt.

Med andre ord: fint med lykt rett ved føttene mine, men det erstatter overhodet ikke behovet for en lykt som styres dit jeg til enhver tid trenger å feste blikket.

Forrige Neste Silje Glidbjørg Østensen, Tek.no Venstre plante: Petzl IKO Core. Høyre plante: Hikebeam Silje Glidbjørg Østensen, Tek.no Venstre plante: LedLenser H7R Signature. Høyre plante: Hikebeam Silje Glidbjørg Østensen, Tek.no Plantene hadde to meter mellom seg, og to meter til personen med hode- og beltelyktene. Åpne fullskjerm

Flere gode kvaliteter, men når likevel ikke helt opp

Vi har fått et bedre inntrykk av beltelykten Hikebeam enn tidligere, da den ble inkludert i en ren hodelykttest.

Vi ser absolutt nytteverdien av en lykt som kan plasseres lenger ned på kroppen. Spesielt i de tilfellene hvor det er voldsomt med snø, eller det er så kaldt at hodelykten velger å lyse opp røykpusten din, fremfor å gi deg ordentlig sikt.

Men dette er små irritasjonsmomenter, og ikke kritiske problemstillinger som gjør at vi velger beltelykt over hodelykt. For det som irriterer mer enn røykpust, er å ikke ha en lykt som følger blikket ditt.

Misforstå oss rett, Hikebeam er ingen dårlig lykt. Den er utmerket sammen med en hodelykt. Eventuelt på turer uten klyving, og helst hvor det ikke er milevis med bekmørk skog. Og med en hund som ikke er helt klovn.

Men med de helt klare begrensningene i bruken, og en prislapp på nesten to tusen kroner, så spørs det om ikke vi heller skaffer oss en sterkere hodelykt.

