Med denne elbåtmotoren slipper du å drasse med deg et kjempebatteri

4,5 kg ga oss flerfoldige timer med fisking.

Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Ole Henrik Johansen 22 Aug 2021 05:30

Selv om det har sin egen sjarm å ro båten når du skal ut og fiske, er det likevel deilig å kunne bruke en elmotor i stedet. Samtidig så vil enkelte ferskvann, som et i nærheten av undertegnede, med tiden forby bruk av båtmotorer som går på fossilt brennstoff. Og da er en med elektrisk drift eneste løsning om du ikke vil ta årene fatt.

Elmotorer til båt har vært på markedet i en årrekke, og er både kompakte og stillegående. Den største ulempen har som regel har vært at du må drasse med deg et gigantisk bilbatteri for å ha nok strøm til en fisketur på noen timer.

Men det finnes alternativer. En av disse kommer fra Thrustme og heter Kicker. En elektrisk båtmotor som har batteriet inkludert i konstruksjonen – og som totalt veier under 4,5 kilogram. Vi har i en periode testet denne motoren for å se om den kan erstatte vår tradisjonelle løsning.

Motoren koster i skrivende stund rett under 13.000 kroner på nett.

Kraftig nok til mange, mindre båter

Grei batterilevetid – spesielt i sakte dorgefart

Enkel å bruke

Solid konstruksjon

Kommer i en egen oppbevaringsbag Ting å tenke på Kostbar

Dødmannsknappen ramler litt for lett av.

Vil gå fortere tom for strøm om du tenker å bruke den på større, tyngre båter.

Thrustme Kicker er robust og godt bygget. Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Kompakt og robust

Motoren, laderen og annet nødvendig utstyr kommer levert i en hendig bag som lar deg holde styr på lader og annet når du ikke bruker motoren.

Det som slår oss først er hvor robust og kompakt motoren føles. Og fortsatt er den er såpass lett at du fint kan plukke den opp og holde den med en hånd. Motoren er delvis laget i hardplast og aluminium, og det er lite å utsette på byggekvaliteten her.

Under vår testperiode var vi uheldig og fikk dratt inn en relativt tykk multifilament-sene i propellen, og resultatet var at plastbeskyttelsen foran propellen knakk på et par punkter. Og kun det. Fordelen viser seg da ved at du ved å løsne tre skruer enkelt kan erstatte denne delen. En smart løsning når uhellet først er ute.

Ut av bagen så trenger du ikke montere noe mer enn styrehåndtaket til motoren. Resten sitter klar til bruk, altså en fjernkontroll og en dødmannsknapp, som er de to eneste løse delene om du ser bort fra håndtaket.

For at ikke håndtaket skal butte i setet der vi sitter, må vi vri motoren sideveis for å tilte den opp av vannet. Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Enkel montering

Å feste motoren til båten er ingen kunst. Det gjøres ved at du setter festebraketten over festet på båten og strammer til med to store håndtvinger. Du skrur bare til den sitter skikkelig, og stort mer trenger du ikke bekymre deg over.

Med motoren skrudd fast har du en egen hendel ved festebraketten som du trekker i for å løse ut, slik at du kan vippe stammen ned i vannet. En ting som er verdt å merke seg her at du, i alle fall under vår testperiode, må legge motorens håndtak sideveis når du trekker den opp av vannet igjen for å få hele motoren opp. Dette kan sikkert variere etter hvordan båten er konstruert, og hvor dypt du velger å ha propellen i vannet.

Du har i tillegg en strammeskrue på siden av braketten som bestemmer hvor løst og ledig motoren skal kunne svinges. Etter en del bruk kom vi frem til at det passet best å stramme denne til en del, slik at motoren kunne holde stø kurs uten altfor mye tilsyn. Men dette vil naturligvis være opp til enhver enkelt å tilpasse eget behov.

Dødmannsknappen sitter festet med en litt slapp magnet. Og den virker samtidig som en av/på-bryter for motoren. Husk å trekke den ut når du er ferdig å kjøre. Finn Jarle Kvalheim

Litt nervøs dødmannsknapp

For å slå på motoren må du sette på en dødmannsknapp på venstre side av motoren. Denne er magnetisk, og skulle raskt vise seg å være et lite irritasjonsmoment for oss. Den sitter nemlig veldig dårlig, slik at det skal veldig lite til før den nappes av, som jo igjen vil gjøre at motoren stopper.

Det er for all del viktig at dødmannsknappen fungerer skikkelig, men her kunne den gjerne hengt seg fast bedre. Har du snoren festet til armen må du sitte særs forsiktig for at ikke knappen skal rykkes ut.

Med knappen på plass så tenner skjermen og motoren til liv. Du har en grei og oversiktlig skjerm som viser batteritiden i prosent, samt en enkel indikasjon på hvor mye «gass» du gir forover eller bakover. Skjermen tåler sollys godt, og er aldri vanskelig å lese av.

Du justerer farten ved å trykke på knappene på kontrollen. Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Kontrollen kan du også ta av og heller ha i hånden. Bare husk å ta den med deg. Uten denne er det ingen annen måte å kjøre motoren på. Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Litt uvant i starten

Under skjermen sitter det en fjernkontroll med tre knapper på. Fremover, stopp og bakover. Veldig enkelt og greit. Er du vant til tradisjonell gassrulle på en styrekult, så vil det ta litt tid å venne seg til denne løsningen.

Som med mange andre elmotorer sitter styrehåndtaket rett ut fra midten av motoren. Du kan med andre ord ikke sitte i midten av båten og styre uten å holde hendene bak ryggen. På tradisjonelle båtmotorer sitter ofte kulten på en av sidene av motoren, slik at du kan sitte med hånden på siden og styre.

Det som er hendig er at du enkelt kan hekte av fjernkontrollen og heller sitte med denne i hånden når du kjører, om det passer bedre. Responsen fra kontrollen er god, og det er ingen nevneverdig forsinkelse fra du trykker på knappene til motoren har reagert.

Med alubåten er det ikke mye å utsette på denne motoren hva gjelder skyvkraft. Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Propellen er ganske liten, og er godt beskyttet. Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Funker meget bra til lette båter

Så var det kapasiteten. Ved første øyekast tenkte vi at den kanskje ville få det tøft med å dytte båten fremover, siden den har en såpass liten propell. Den er jo på størrelse med en tradisjonell kabinettvifte til PC. Men dette viste seg å ikke være noe problem. Spesielt ikke om du har en litt mindre båt. For vår del ble motoren for det meste brukt sammen med en 14 fots aluminiumsbåt – og disse to passet hverandre godt.

Du har seks steg med effekt å velge blant, og under stille forhold og med to godt voksne personer i båten, lå farten mellom 1,8 knop på den laveste hastigheten og rett rundt fire knop på den høyeste. Merk likevel at ved å skru ned effekten et knepp eller to, så vil ikke farten falle spesielt mye - noe som kan være verdt å ha i tankene om du vil hale mest mulig kjøretid ut av denne motoren.

Vi testet også for ordens skyld denne motoren på en større båt, en 18 fots skjærgårdsjeep, siden produsenten selv skriver at den kan brukes på modeller opp mot 20 fot. Det gikk greit nok, men du kan ikke forvente at batteriet vil holde koken i samme grad om du skal prøve å skyve en større båt fremover i noe av den samme hastigheten. Spesielt ikke når den fort veier mange ganger så mye som den lette aluminiumsbåten vi testet med først.

En ting vi merker oss, som nok kommer som en følge av den lille propellen, er at den lager en litt mer høyfrekvent dur enn hva vi er vant til fra vår gamle, trofaste Minn Kota-motor. Det skal samtidig sies at aluminiumsbåter gir en del resonans fra motor og vann. Likevel er det ikke noe bråkmaker vi har med å gjøre.

Skjermen er enkel å lese av. Her har vi dorget rundt i nesten 2,5 timer. Og batteriet holder fortsatt koken. Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Grei batterikapasitet

Noe av det som er praktisk med denne motoren er at den har et litiumbatteri innebygget. Og skulle det skorte med bare dette, finnes det et eksternt batteri med dobbel kapasitet av det som sitter montert i motoren å få kjøpt. Dette koster rett under 5000 kroner og kobles enkelt til der du normalt lader motoren.

Under vår testperiode så brukte vi motoren ofte i forbindelse med at vi var ute og fisket. Motoren ble oftest brukt på steg én eller to av de seks du har å velge blant. I aluminiumsbåten holdt da batteriet fint i mellom to og en halv og tre timer uten at indikatoren viste at batteriet var tomt. Brukte vi den større båten ble batteriet langt raskere tomt, men vi fikk likevel til å tyne ut rett over en times bruk med skjærgårdsjeepen.

Skulle du ha litt rekkeviddeangst så får du altså kjøpt et ekstra batteri som har dobbel kapasitet av det som sitter internt i motoren. Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Når du vrir over på maks effekt så vil kjøretiden reduseres dramatisk. Likevel klarte vi fint å kjøre på maks effekt i rundt 30 minutter på det innebygde batteriet på den mindre båten – til tross for at indikatoren viste at det var null prosent strøm igjen de siste fem minuttene. Den virker å slite litt med å gi en presis indikasjon på hvor mye strøm det er igjen om du varierer mye på effekten i løpet av en tur.

Alt i alt så vil vi si at batterikapasiteten til motoren alene vil gi deg nok rekkevidde til fint å dra ut på en fisketur på to til tre timer om det er en relativt lett 14 fots båt, og det ikke blåser så alt for voldsomt. Har du i tillegg med deg en ekstra batteripakke, vil du neppe gå tom på mange, mange timer mens du dorger etter storfangsten.

Til større båter så blir dette mer enn avlastningsmotor som kan la deg farte inn og legge til lydløst i en behagelig fart. I praksis kan du altså «putre» rundt på lav effekt rundt en times tid med bare batteriet i motoren. Så er spørsmålet selvfølgelig om du egentlig ønsker det i en båt som er rundt 18 fot.

Thrustme Kicker er en motor vi fort har blitt veldig glad i. Selv om prislappen er en del høyere enn oppsettet vi kjører fra før, er den lette konstruksjonen verdt det i våre øyne. Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Konklusjon

Thrustme Kicker er en robust elmotor som egner seg aller best på litt lettere og mindre båter. I vårt tilfelle, med en 14 fots aluminiumsbåt, fikk vi mange timer med glede ut av denne motoren – mens vi dorget etter storfisken.

Så vi vil si at den primært passer best til dette, eller om du skal farte en rask tur fra hytta og inn til fastlandet «innaskjærs». Så lenge det ikke bølger for mye så er motoren overraskende sterk, og har nok skyvekraft til at du kan holde rundt fire knop på maks effekt med båten vi testet med.

Tenker du å bruke den på større båter, så vil den også her ha krefter nok til å gi deg grei fremdrift, men batteritiden reduseres kraftig.

Selve motoren er robust, og gir en god kvalitetsfølelse. Og ikke minst er den lett. Med under 4,5 kilogram, så er det ikke noe strev å ta med denne under armen – noe vi ikke kan si om vår tradisjonelle løsning der man alltid må «slepe» med seg et bilbatteri i tillegg til motoren.

En av tingene vi gjerne kunne ønsker var bedre er dødmannsknappen. Den faller for lett av.

Og prisen er jo en del høyere en om du kjøper en tradisjonell, rimelig elmotor med bilbatteri ved siden av. Men samtidig så ser vi absolutt gleden av å betale litt ekstra for å få alt i en såpass kompakt og snerten løsning som det Thrustme Kicker faktisk er.

PS: Vi velger å ikke gi karakter i denne omgang, siden vi ikke har testet noe tilsvarende andre modeller i denne prisklassen. Når det er gjort, vil testen oppdateres med karakter.