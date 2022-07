Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Asus ROG Phone 6

Gamingtelefonen imponerer

ROG Phone 6 Pro er annerledes på alle de riktige stedene.

Finn Jarle Kvalheim

Jeg har et elsk-hat-forhold til gamingtelefoner, så jeg får litt rynker i pannen hver gang en mobilprodusent stolt avduker en ny og forteller meg at de har sendt en jeg kan teste.

Og nå har det skjedd igjen. Verdensmesterne i glorete RGB og mer eller mindre nyttig gamingtilbehør har sendt meg en pakke.

Asus er de som kanskje har holdt på mest og lengst med gamingmobiler, og de har en solid stamtavle fra PC-en. Tidligere ROG-mobiler har dessuten vært ganske gode, så kanskje er nye ROG Phone 6 Pro det også?

PS! ROG Phone 6 Pro er den dyreste av flere telefoner i ROG Phone 6-serien. Billigste utgave starter rundt 10.000 kroner, og er lik på de viktigste områdene, så som batteri, prosessor og skjerm.

Asus ROG Phone 6 Pro 5G Dual SIM 18GB RAM 512GB

Krysse av Digert batteri som holder lenge

Krysse av Raskeste skjerm du kan oppdrive

Krysse av Massevis av lyd i høyttalerne

Krysse av Fancypants skjerm på baksiden (?)

Krysse av To USB-C-kontakter (tilbehør + lading, etc)

Krysse av Kan brukes med vanlige "kjedelige" menyer også

Krysse av Heldekkende skjerm uten kamerahull

Krysse av Svart "letterboxing" rundt skjermen er fint å holde i

Krysse av Air Triggers kan være kjekt å ha Ting å tenke på Bytt Et design 14 år gamle gutter liker best, og resten av oss må venne oss til

Bytt Ikke vanntett (bare sprutsikker)

Bytt Bedre kamera i andre toppmodeller

Bytt Skjermen kunne vært mer lyssterk

Gamingmobilenes «forbannelse»

At jeg er mistenksom til gamingmobiler skyldes hangen til «billige gimmicks» gamingmobilene har. For mange er «en iPhone» den beste gamingmobilen på markedet, rett og slett fordi den er lynrask, spillutvalget til iOS er ganske stort, og «alle har en iPhone» - for de spillene som ikke er kryssplattform. Du kan antakeligvis ta bussen, toget eller banen en hel måned i strekk uten å se en annen person med en ROG Phone, uansett generasjon.

Når det attpåtil er til dels dårlige spill å oppdrive på mobile plattformer har jeg tenkt mitt om nytten av disse rendyrka spillmobilene. Men nok en gang får en ROG Phone til å tenke meg om to ganger.

Den og traktorlasset tilbehør som Asus sendte.

En haug av tilbehør

«Jeg prøvde å legge den i postkassen din, men pakken var for stor», fikk jeg beskjed om fra den hyggelige damen som forsøkte å bude den til meg mens jeg ikke var hjemme. No shit! Her er det spillkontrollere, tre-fire ekstra deksler og noe så sprøtt som en peltier-basert kjøler å boltre seg i.

Tilbehøret er ganske dyrt, må nevnes:

Asus AeroActive Cooler 6 (ca. 1000 kroner)

Asus Kunai 3 Gamepad (ca. 1300 kroner)

Et utvalg deksler og temperert beskyttelsesglass til å ha rundt telefonen.

I en begrenset periode følger AeroActive-cooleren med når du kjøper telefonen. Vi har prøvekjørt alt tilbehøret grundig, og kommer tilbake til hver enkelt del av det.

Men først en liten bit om selve telefonen.

Designet er ikke for alle

Designet her er mildt sagt spesielt. Det er blå streker på hvit bakgrunn, og en liten skjerm midt på baksiden av telefonen. Kamerahumpen er en kantete åttesidet affære. Det er to USB-C-porter og en hodetelefonutgang her.

I motsetning til de fleste nyere mobiler er det ikke heldekkende skjerm helt ut i kantene. I stedet stopper skjermen noen millimeter unna. Det gir deg et område å holde i, og et sted å plassere frontkameraet. I tillegg sørger det for at spilldetaljer aldri gjemmer seg «bak» kamerahullet. Forøvrig er dette et design som likner det Sony har i sine Xperia 1-modeller.

Rent praktisk er det store fordeler her. De to USB-kontaktene gjør at du kan koble til både tilbehør og lader, eller i noen fall to tilbehør, der du kan lade gjennom ett eller begge.

Hodetelefonkontakten er en truet art, men stadig like nyttig. Spesielt når forsinkelsesfri lyd er ønskelig. Derfor er det topp å se den i gamingtelefoner.

Velg GAMING-menyer eller helt vanlig meny

Hvis du er den som må bruke et deksel på ROG Phone 6 Pro i sosiale samlinger, kan du velge helt vanlige Android-menyer. Det er ikke utgangspunktet dens, men du får valget. Det er svært praktisk, siden du da har en nesten helt vanlig telefon med tanke på brukervennlighet og grafisk uttrykk.

Det er likevel et rimelig omfattende gamingtema som er utgangspunktet her. Det forandrer fargeprofil avhengig av hva slags ytelsesmodus telefonen er i. Det er ikke så innmari nyttig, men det står greit i stil til resten av telefonen, og det er raskt og fint - så det er i alle fall ikke i veien.

Dermed blir det egentlig bare en smakssak hva du bruker. Du kan uansett også enkelt bytte tema underveis.

Skjermen på forsiden

Hovedskjermen er en 6,78-tommers AMOLED-variant fra Samsung. Den er utradisjonelt vektet. Der Samsung og flere av konkurrentene satser på mest mulig lys i de dyreste mobilene sine, er lys underordnet her. Typisk lysstyrke for ROG Phone 6 Pro er faktisk bare 800 nits, som tidvis oppleves som litt dårlig i sola. På absolutt maks går den til 1200 nits, men det er i korte perioder og ved spesielle omstendigheter.

Til sammenlikning strekker Samsungs S22 Ultra seg til 1750 nits på full spiker i korte perioder. Det er en svært stor forskjell.

Asus ROG Phone 6 Pro 5G Dual SIM 18GB RAM 512GB Apple iPhone 13 Pro Max 128GB OnePlus 10 Pro 5G Dual SIM 8GB RAM 128GB Samsung Galaxy S22 Ultra 5G S908B Dual Sim 8GB RAM 128GB annonse Pris 13 999,- 10 724,- 9 890,- 11 980,- Skjermstørrelse (tommer) - 6,7 6,7 6,8 Oppløsning (piksler/standard) 2448 x 1080 2778 x 1284 3216 x 1440 (QHD) 3080 x 1440 / QHD Hastighet/berøring (Hz) 165 / 720 120 / ? 120 / ? 120 / 240 Maks/typisk lys (NIT) 1200 / 800 1200 / 1000 1300 / 800 1750 / 1200 Type AMOLED AMOLED Fluid AMOLED, LTPO2 Dynamic AMOLED, LTPO2 - - - - Dimensjoner (cm) 17,3 x 7,7 x 1,03 16,08 x 7,81 x 0,77 16,3 x 7,39 x 0,86 16,33 x 7,79 x 0,89 Vekt (gram) 239 240 201 227 Materialer Gorilla Glass Victus og aluminium Stål, herdet glass Victus, aluminium, keramikk Victus+ / Armor aluminium Vanntetting IPX4 IP68 - IP68 - - - - Prosessor Snapdragon 8+ gen 1 Apple A15 Bionic Snapdragon 8 gen 1 Exynos 2200 RAM (GB) 18 6 8 eller 12 8 eller 12 Lagring (GB) 512 128 / 256 / 512 / 1024 128 eller 256 128 / 256 / 512 / 1024 Batteri (mAh) 6000 4352 5000 5000 Lading (W) 65, lader medfølger 27W, lader medfølger ikke 80W, lader medfølger 45, lader medfølger ikke Trådløs lading (W) - 15W Magsafe / 7,5W Qi 50W proprietært, 15W Qi 15W Qi - - - - Hovedkamera 50 MP, f/1.9, PDAF 12 MP, f/1,5, PDAF, Sensor shift OIS, lidar 48 MP, f/1.8, PDAF, OIS, laser 108 MP, f/1.8, OIS, TOF Zoom - 12 MP, f/2.8, PDAF, OIS, 3X 8 MP, f/2.4, PDAF, OIS, 3,3X 10 MP, f/4,9, OIS, 10X Ultravidvinkel 13 MP, f/2.2 12 MP, f/1.8, PDAF 50 MP, f/2,2, AF 12 MP, f/2.2, PDAF Annet 5 MP makro, dobbel USB C, hodetelefonkontakt - - Ekstra 3X zoom-kamera

Oppløsningen ser også «dårlig ut» sammenliknet med de feteste skjermene, der toppmodeller flest har 1440p-oppløsning og Sony strekker sin Xperia 1 IV helt til 4K-oppløsning. Her får du bare litt over full-HD.

Men det får du ved 165 oppdateringer i sekundet. Og berøringssensoren jobber ved vanvittige 720 oppdateringer i sekundet. Det finnes ikke en mobil med null forsinkelse fra trykk til registrert input, men vi beveger oss ned mot null med løsninger som denne.

Kanskje er den ikke best i verden når sola steker, men du kan iallfall ikke klage på at ROG Phone leste av trykket ditt for treigt om du taper i spillet ditt.

Skjermen på baksiden

I de par siste ROG Phone Pro-modellene har det vært skjerm på baksiden. I denne utgaven kan skjermen for eksempel vise vettuge ting så som hvem som ringer, hvis telefonen ligger «ansiktet ned» på bordet. Den kan vise klokkeslett med en rekke ulike grafiske profiler, og den kan også vise ladestatus akkompagnert av artige spillfigurer. Du vet, nyttige greier.

Den kan dessuten også vise for eksempel at du starter et spill eller har et tilbehør koblet til. Og om telefonen er i maks ytelse med X-modus. Kanskje ikke så innmari nyttig, men mer nyttig enn «Systemlyset».

For på baksiden er det en liten lysstripe med ordene «DARE TO PLAY» skrevet i. Og denne kan vise tilfeldig valgt farge og pulsere eller blinke. Skulle du ha et sanseløst begjær etter å få to ROG Phone 6 Pro-mobiler til å pulsere i takt er det også mulig å få til.

Kjølig under gaming

ROG Phone 6 Pro skryter av kjølingen sin, og det opplever jeg at holder mål i praksis også. Jeg kan spille spill som hadde fått en iPhone til å nesten koke over i time etter time uten at ROG Phone-prosessorene tipper så veldig langt over 55 grader. Det blir en god lunk i telefonen, men ikke mer.

Det skal innrømmes at tross en flammende kommentar tidligere i sommer, er det Diablo Immortal som har fått mest spilletid, siden det tross alt er et ganske digert spill med mye innhold, i motsetning til mobilspill flest.

Det er nokså imponerende hvor lite varme Asusen lager, for samme spill er en svett opplevelse på Apples telefon. En kjølig telefon er dessuten bra for konsentrasjonen. Man spiller sjelden allverdens godt med klamme, svette hender.

Aero Active-kjøleren fungerer faktisk

Hvis du vil ha det enda kjøligere under bruk kjøper du Aero Active-kjøleren sammen med telefonen. Er du tidlig ute er den inkludert på forhåndskjøpet av telefonen. Og her er det faktisk en viss verdi.

For kjøleren som inneholder et lite peltier-element, av samme typen du gjerne finner i små 12-volts kjøleskap, holder telefonen merkbart kjøligere. I mine forsøk lander en time i slengen med Diablo-spilling på rundt 40–45 grader med Aero Active-kjøleren på, mens uten snakker vi 5–15 grader opp. Tendensen gjentar seg gang på gang, selv om temperaturen også er avhengig av hvor intenst det som foregår på skjermen er. Selve lysstyrken har jeg satt til rundt 30 prosent uten automatisk stilling.

En fin bivirkning er at Aero Active også kjøler hendene dine mens du spiller. Det er ekstra knapper på selve enheten i fall spillet støtter det, men de har jeg ikke funnet noe særlig å bruke til. De føles gode å trykke på, i det minste.

En ufin bivirkning er all støyen. Det bråker ganske godt når Aero Active setter i gang.

Kunai-kontrolleren er litt meh

For en 1300-lapp attåt telefonprisen kan du kjøpe Asus’ egen Kunai 3-kontroller. Den kan brukes på to forskjellige måter. Enten kan den monteres sammen til noe som likner en Xbox-kontroller, eller så kan de to faktiske stikkedelene av kontrolleren festes på sidene av et mobildeksel og kobles til fysisk ved at telefonen plantes nedi. Da fremstår hele pakken som en slags Nintendo Switch.

Brukt som «Xbox-kontroller» gir opplegget lite mersmak. Først og fremst fordi det kjennes ganske godt at dette er et puslespill av deler som er satt sammen. Det føles ikke solid, og det føles i hvert fall ikke som 1300 kroner i spillkontroller. I tillegg tar håndtaksdelen som du må dra på ganske mye plass, så den er ikke spesielt kompakt i lomma eller ryggsekken heller.

Jeg var egentlig forberedt på å ikke ha så mye positivt å si om denne kontrolleren, før «Switch-modusen» overbeviste langt mer. Med de analoge stikkene montert på hver side av telefonen, med enda mer å holde i uten å dekke skjermen og full, forsinkelsesløs kontroll ble det en langt bedre spillopplevelse. Såpass at jeg lett ville vurdert å bruke løsningen fremfor bare skjermkontroller.

Som en slags kombinasjon av en Switch-kontroller og en Xbox-kontroller fungerer Kunai greit, så lenge sistnevnte er «reservemodusen» du ikke spiller mest med. Hvis det er mest en trådløs kontroller du vil ha, bør du heller jakte på en fullblods variant, for eksempel en Xbox-kontroller, hvis du finner på lager. De har en listepris på rundt det halve av Kunai 3.

Innebygd «kontroller»

Verdt å vite om er de såkalte «Air Triggers»-ene på denne telefonen. Den har sensorer i den ene siden som kan brukes for å styre spillfunksjoner. Dermed fungerer de omtrent som skulderknappene på spillkontrollerne du har brukt.

Og disse har faktisk blitt ganske gode etter hvert. De er ikke et nytt konsept, men de har tidligere vært mindre følsomme eller mer krøkkete å bruke. Her gir de en svært presis og god følelse.

Løsningen er også mulig å bruke til å starte forskjellige apper eller funksjoner på telefonen ved korte klem når du holder den i hånden. Du kan og regulere hvor hardt du skal klemme før de reagerer.

Du kan forøvrig også sveipe på sensorene for å fremkalle ulike handlinger.

Og en annen god nyhet; samtlige deksler jeg har prøvd på telefonen fungerer med funksjonen. Til og med tredjepartsdekselet har «utskjæringer» for akkurat disse sensorene som gjør at telefonen ligger enda bedre i hånden og Air Triggers-ene funker enda noen knepp bedre.

Sabla bra batteritid

En ting som er viktig når du gamer på farten er at ikke prosentviseren synker som en stein. Det gjør den på de fleste av ROG Phones høytytende konkurrenter, og kanskje spesielt på iPhone 13-serien. Kanskje ikke så rart når de er ytelsesmessige kraftverk med ganske små batterier som er avhengig av forsiktig kraftbruk for å gi lang batteritid.

Til forskjell fra iPhone 13 Pro Max’ batteri på rundt 3800 mAh, stiller Asusen med hele 6000 mAh. Og det merkes svært godt.

Her kan jeg spille og spille og spille, mens telefonen bare veldig sakte går ned. Hvis den kommer ned på 20 prosent strøm, kan jeg fortsatt holde på en time uten at telefonen plages nevneverdig av min kraftsløsing.

Hvor lang total spilletid du får avhenger nok veldig av spilltittel, og hvor godt optimalisert bruken av prosessor og grafikkdel er for telefonen. Men generelt sett kan det sies slik; ROG Phone 6 Pro lar deg spille lenge av gangen uten lader.

Det som også er fint er at det stemmer om du kobler til tilbehørene også. Selv bråkete, aktivt kjølende Aero Active.

Og dobbelt fint; her er det som nevnt to USB C-tilkoblinger, så du har en ladeport ledig nesten uansett. Og kobler du til både Kunai 3-kontroller og Aero Active, for å lage en diger spillklump av telefonen din, kan du lade hele greia gjennom en USB C-kontakt nederst på Aero Active-kontrolleren.

Asus viser at de har tenkt annerledes enn både Samsung og Apple, som begge sender eventuell kablet lyd ut gjennom ladeporten. Det krever at du gjør én ting av gangen. Asus har altså ikke bare de to USB-portene, men også en dedikert lydutgang.

Det er dette overtydelige fokuset på smarte, praktiske valg som hever ROG Phone 6 Pro over de fleste av dens konkurrenter, enten de er for «gaming» eller helt vanlige toppmodelltelefoner.

Ok nok kamera

Kameraet er ikke ROG Phone 6 Pros aller beste side. Her er det litt som om Asus har tenkt «godt nok», og det har jeg på en måte forståelse for. Kameraet er tross alt noe av det viktigste mobilmarkedets to kamphaner kjemper om. Så når Samsung og Apple kappes om å tilby gode alternativ, gjør Asus noe litt annet med hovedinnsatsen sin.

Det betyr imidlertid ikke at det er noe dårlig kamera her. Du får et hovedkamera på 50 megapiksler. Det gir nokså fine bilder i vanlig innebelysning opp til kraftig utendørs belysning. Jeg stusser litt over at bildene ofte ser mindre dynamiske ut på skjerm idet jeg knipser dem enn når jeg titter på dem etterpå. Det regner jeg med skyldes at skjermen kunne vært mer lyssterk.

Dermed blir det overraskende når jeg tar frem igjen bildene etterpå og ser det som så ut som et stort, mørkt bilde i motlys faktisk ha god dynamikk og greit med lys over det hele. Det kan også hende mobilen behandler bildene etter at de er tatt, og at de faktisk blir bedre mellom «skudd» og «titt».

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Uansett - resultatene fra ROG Phone 6 Pro blir ofte bedre enn du tror, og det er langt mellom fotosituasjonene den ikke takler. Så lenge den har litt lys.

Men i mørket har fotoene en tendens til å bli litt utvisket, og telefonen velger gjerne litt lange lukkertider slik at bildene får et malerisk preg og tidvis ren bevegelsesuskarphet. De beste kameramobilene klarer ved hjelp av bedre kamera og programvare å holde koken lenger inn i skumringen enn denne.

Hvorfor det er slik synes nok i spesifikasjonene, for dette er den lettest utstyrte toppmodellen på kamerafronten jeg har sett på en stund. Det er for eksempel ikke oppgitt noen form for fysisk eller optisk kamerastabilisering. Og autofokusen gjøres kun ved hjelp av såkalt fasedeteksjon, uten hjelp fra ekstra kamera eller laser og liknende.

Men du får altså overraskende ålreite resultater tross alt fra denne telefonen. Bare vit at for 14 tusenlapper finnes det bedre om det er foto som er aller viktigst for deg.

Ny og kraftigere maskinvare

Snapdragon 8+ gen 1 heter prosessoren inni ROG Phone 6 Pro. Den er helt ny. Plussen i navnet er lurete, for dette er ikke bare en «liten oppgradering» slik tidligere prosessorer med pluss i navnet har vært. Her gjør ytelsen et solid hopp oppover.

Det er ikke sånn at ytelse er alt som er viktig i en telefon lenger. Det er ti år siden. Men et 20–30 prosent hopp i ytelse betyr at telefonen kan slippe opp gassen tilsvarende når det stormer som verst på skjermen. Det betyr mindre varme og lavere strømforbruk. Jeg merker også at ytelsen holder seg nokså jevn på tvers av flere ytelsestester på rad, noe som ser ut til å bekrefte inntrykket av at varme ikke er noe spesielt problem.

Fortsatt er det en bit igjen opp til Apples iPhoner i ren målt ytelse på noen områder. Men du skal slite for å finne en Android-telefon som yter bedre.

Alt den ikke har

ROG Phoner pleier å være overflødighetshorn på funksjoner og spesifikasjoner. Men de har spart på noe. Av det som ikke er påpekt så langt er for eksempel mangel på full vanntetting en viktig del. Her er det «bare» IPX4, som betyr at telefonen er sprutsikker. Toppmodeller flest er IP67 eller IP68 og omtrent tette.

Det er ikke trådløs lading her, slik du får på de fleste toppmodeller i dag.

Og om du bare vil ha mobil med skjerm du kan bruke i sola og overalt vil ROG Phone 6 Pro av og til skuffe deg.

Til sist er kameraet altså heller ikke det aller beste, selv om det er veldig langt fra å være dårlig. Det gjør en helt ok jobb.

Litt nærmere gamingperfeksjon

Til å være en litt tvilsom klasse produkter har Asus gjort «gamingtelefonen» gøy. Og faktisk både relevant og spennende.

For prioriteringene som er gjort i den nye generasjonen ROG Phone er så gode at de kan være nyttige for alle mobilbrukere. Samtidig er de tydelig forskjellige fra prioriteringene som gjøres av mainstreamleverandørene Apple og Samsung.

Her får du kjempemessig batteritid. Du får en skjerm ulik alle andre, og som i hvert fall ikke står i veien for gamingen din. Du får en telefon som aldri går varm, og skulle den gjøre det kan du hekte på et lite «kjøleskap» bakpå - som faktisk virker.

Du får flere måter å lade den på, eller du kan koble til flere tilbehør. Du får innebygget håndkontroller med Air Triggers, som også kan brukes til å starte Spotify om gaming ikke er så innmari viktig for deg.

Og du får tidenes ytelse i en Android-telefon.

Men du får også et design som krever tilvenning for de fleste av oss. Og du får noen ulemper.

ROG Phone 6 Pro gjør akkurat det den skal. Den lover, og den innfrir. Det er noen gimmicks her, men de kommer i tillegg, og flere av dem er egnet til å trekke på smilebåndet av. Vi tar oss tid til en helhjertet tommel opp til ROG Phone 6 Pro før vi stuper inn i spillverdenen igjen.

PS! Du kan faktisk ringe med den også. Og lydkvaliteten er helt ok.



Krysse av Digert batteri som holder lenge

Krysse av Raskeste skjerm du kan oppdrive

Krysse av Massevis av lyd i høyttalerne

Krysse av Fancypants skjerm på baksiden (?)

Krysse av To USB-C-kontakter (tilbehør + lading, etc)

Krysse av Kan brukes med vanlige "kjedelige" menyer også

Krysse av Heldekkende skjerm uten kamerahull

Krysse av Svart "letterboxing" rundt skjermen er fint å holde i

Krysse av Air Triggers kan være kjekt å ha Ting å tenke på Bytt Et design 14 år gamle gutter liker best, og resten av oss må venne oss til

Bytt Ikke vanntett (bare sprutsikker)

Bytt Bedre kamera i andre toppmodeller

Bytt Skjermen kunne vært mer lyssterk

