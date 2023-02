Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Apple MacBook Pro 16 M2 Max (2023)

Apples nye Pro-maskiner tar farvel med entusiastene

Har blitt proffverktøy for bedrifter som tar regningen.

MacBook Pro 16. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Forrige uke overrasket Apple med en «lynannonsering», der de fortalte at MacBook Pro 14 og 16 skulle fornyes denne uken.

Dette er jo maskiner vi virkelig har digget. «Endelig tilbake på topp» skrev vi forrige gang, etter at maskinene hadde hatt noen år med identitetskrise.

For endelig hadde Pro-maskinene igjen blitt «proffmaskiner». Med praktiske tilkoblinger og fokus på produktivitet.

Hva er så nytt denne gang?

Vel, ganske lite.

Modellene som tidligere hadde Apples M1 Pro-systembrikke kommer nå med M2 Pro, mens modellene med den kraftigere M1 Max nå har fått M2 Max.

Dette grepet gjør Macene raskere og mer energieffektive.

I tillegg har de fått støtte for den nye wifi-standarden «6E», samt en ny HDMI-port som kan mate 8K-skjermer med inntil 60 bilder i sekundet, eller 4K-skjermer med 240.

Det er i seg selv gode nyheter.

Men, Apple mener også oppgraderingen gjør maskinene deres mer verdt.

Den nye 14-tommeren øker i pris med 4000 kroner, slik at den starter på 27.500 kroner. Der får du et par ekstra prosessor- og grafikkjerner.

Der den forrige 16-tommeren startet på 29.500 kroner, koster den oppgraderte modellen deg 34.000 kroner. Også her får du et par ekstra prosessor- og grafikkjerner mot forrige generasjon.

Som om ikke dette var mer enn dyrt nok, selv for entusiaster, har Apple fått det for seg at våre lesere helst vil lese om den råeste Pro-modellen deres. Vi fikk dermed tilsendt 16-tommeren med M2 Max-systembrikke, som starter på 47.000 kroner. Det er vanvittig pris, og en økning på 5000 kroner fra forrige generasjon.

En kan selvsagt lure på hvem som handler bærbare maskiner for slike summer. I alle fall på «privaten». Og «spoiler alert»: vi kommer ikke til å anbefale maskinen.

Men, vi er jo interesserte i å finne ut hva en maskin til nesten 50.000 kroner har å tilby. Om det ikke er så nyttig for deg å vite akkurat nå, så kan det gi en forsmak på hva som blir tilgjengelig i billigere maskiner litt frem i tid.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Apple MacBook Pro 16 M2 Max (2023) Pris 45946 Skjerm 16.2" MiniLED, 3456 x 2234 (16:10) 120 Hz Prosessor Apple M2 Max (8 ytelseskjerner + 4 effektivitetskjerner, 16 ML-kjerner) Grafikk Apple M2 Max (32 kjerner) Lagring 1 TB SSD (M.2 NVMe PCIe) Minne 32 GB (LPDDR5) Radio WiFi 6E, BT 5.3 Annet Touch ID, 1080p-kamera Batteri 100 Wh Porter 3x Thunderbolt 4/USB 4, HDMI, SDXC-kort, MagSafe 3, hodetelefoner Vekt og mål 2,16 kg. 35,6 x 24,8 x 1,8 cm Pris ved test 47.000 kroner Mer + annonse Sjekk priser

En komplett arbeidskar

Det er lite å si om det ytre på de nye Pro-maskinene. De er like de forrige modellene.

Det er imidlertid helt greit, for her tilbyr Apple fremdeles ledende byggekvalitet og et tidløst design i aluminium som de fleste andre forsøker som best de kan å matche.

Når de igjen har fått på plass en dedikert HDMI-port og en kortleser har maskinen blitt langt mer praktisk for kreative brukere, og tilbakekomsten til den magnetiske MagSafe-ladeporten redder nok daglig dyre maskiner fra å gå i bakken når du snubler i ladekabelen.

Tre lynraske Thunderbolt 4/USB 4-porter gir ellers plenty med fremtidsrettede tilkoblinger.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Tastaturet er på sin side fortsatt blant de aller beste på en bærbar, og vi er glade for at Apple skrotet Touch Bar. Vi savner den ikke.

Pekeplaten er som alltid helt topp, og vi kan med hånden på hjertet si at ingen andre bærbare har en mer presis eller intuitiv pekeplate. Det er flere år siden Apple introduserte en haptisk motor, som gjør det lettere og dessuten lydløst å klikke den fysisk ned. Fortsatt har få kopiert dette. Det er nesten ikke til å tro.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Dårlig utnyttelse av skjermleppen

Det eneste vi vil påpeke på designet er skjermleppen. Den lever vi godt med og har aldri opplevd at den har vært i veien selv om det kan se litt rart ut i noen menyer i enkelte programmer.

Men, vi forstår ikke at ikke Apple utnytter den bedre. Både Windows-baserte bærbare og iPhone har i årevis fått plass til ansiktspålogging. Men ikke på en Mac. Det er uforståelig.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Touch ID-sensoren i på-knappen fungerer, men fremstår som forrige tiårs teknologi og klarer ikke engang å logge deg inn i macOS fra kaldstart uten at du må taste inn passordet ditt. Det er irriterende.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Kameraet er et av de beste i en bærbar PC og du vil ikke bli misfornøyd med det. Likevel holder Apple igjen her. HP har allerede et bedre 4K-kamera integrert i sine «brød og vann»-maskiner til rundt 10.000 kroner, og frontkameraet på iPhone var bedre for 5–6 år siden. Med tanke på alle nettmøter nå er det rart å ikke levere (enda) bedre her.

Kamera Tek.no

Det sagt er det ingen andre som tilbyr like god lyd som Apple gjør med sine Pro-maskiner. Og særlig 16-tommeren, som faktisk har ok bassgjengivelse, noe man «aldri» ser hos en bærbar. Høyttalerne er direkte gode til musikk, og mikrofonen plukker opp stemmen din tilnærmet like godt som det en proffmikrofon. Vi ville i det minste ikke hatt kvaler med å spille inn podkast med den.

Topp skjerm

Heller ikke på skjermfronten har det skjedd noe nytt siden sist, men der var allerede Apples Pro-maskiner ledende. MiniLED-panelet er ikke bare skarpt med høy oppløsning, men er kalibrert og viser farger som er dønn korrekte og fantastisk levende. Dynamikken er kanskje ikke på OLED-nivå, men sortnivået er svært bra. Samtidig er panelet skikkelig lyssterkt og har et godt antirefleksbelegg som gjør at du kan jobbe relativt uforstyrret hvor som helst.

Med 120 Hz oppdateringsfrekvens oppleves dessuten innhold som beveger seg mye jevnere enn hos tradisjonelle 60 Hz-paneler. Å spille Tomb Raider med nesten 120 bilder i sekundet var blant annet enn veldig god opplevelse, og en vi ikke ventet fra denne maskinen.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Må være proff for å merke prosessorkreftene

Ettersom det i hovedsak er ytelsen som er oppgradert nå er det her den store «spenningen» ligger. Hva innebærer det å gå fra M1 til M2-systembrikke, og hva tilbyr Max-varianten av M2-brikken sammenlignet med den «standard» M2-brikken i MacBook Air og MacBook Pro 13 til en brøkdel av prisen?

Ettersom Apple har så mange versjoner av M-brikkene sine, og en del testprogramvare ikke er kompatibel med disse systembrikkene, mangler vi en del historisk sammenligningsgrunnlag. Men, vi kan likevel slå fast at forskjellen fra en av de bedre M1-brikkene (M1 Pro) til den beste M2-brikken (Max) ikke er all verden.

I alle fall ikke når vi snakker om ren prosessorytelse, der de to ekstra prosessorkjernene i årets Pro-maskiner totalt sett leverer rundt 20 prosent ytelsesøkning.

Nesten 15.000 poeng i testprogrammet vårt, Cinebench 23, er veldig bra, men ikke milevis foran det moderne Intel- eller AMD-baserte bærbare kan levere. Den store forskjellen finner vi på andre områder. Som støy og effektivitet, som vi kommer tilbake til.

Sammenlignet med M2-baserte MacBook Air og MacBook Pro 13, er den nye 16-tommeren likevel som et beist å regne.

Men, da er det viktig å vite at det er helt umulig for vanlige Mac-brukere å merke denne ytelsesforskjellen. En standard M2-brikke gir deg en like overlegen og responsiv opplevelse i MacOS, når du surfer på nett eller bruker de andre innebygde Mac-appene som M2 Pro eller Max. Maskinen starter raskt, er klar umiddelbart når du løfter skjermen, og oppfører seg ellers som den leser tankene dine og har forutsett handlingene dine.

M2 Pro- og Max-brikkene kommer først til sin rett om du jobber med 4K- eller 8K-videoprosjekter, ekstremt krevende 3D-modellering, spesialeffekter og tunge prosesser som tidligere ville kreve flere minutter eller timevis med rendering og betenkningstid. M2 Pro- og Max lar deg gjerne legge til imponerende videoeffekter, som eksplosjoner, eller drive med fargegradering, i sanntid. Renderingpauser finnes ikke lenger for mange vanlige proffoppgaver, enten du jobber med 16K-råvideo eller «ørten» 4K-klipp. Om du er spillutvikler er også Apple interesserte i å konvertere deg til Mac-plattformen. Særlig imponerte ble vi da vi fikk demonstrert hvordan du kunne jobbe inne i kodeverktøyet Unity i ett øyeblikk, og i det neste befinne deg midt inne i spillet for å sjekke at koden du skrev og modellene du laget fungerer. Å hoppe mellom utvikling og testing så hurtig er utrolig sømløst og praktisk.

Som hos forgjengeren kan nye MacBook Pro 16 dessuten jobbe like raskt og effektivt med tunge oppgaver på batteridrift. Så det å jobbe med tunge prosjekter på tog- eller flyreisen er altså mulig, og noe som snart blir realitet for flere med lavere budsjett.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Satser mer på spill

Det er mye større forskjell på 3D-ytelsen enn prosessorytelsen til Pro- og Max-brikkene. Det er fordi Max-brikken har vesentlig flere grafikkjerner enn Pro-brikken.

Den nye M2 Max-brikken har 38 grafikkjerner. Det er seks kjerner mer enn den gamle M1 Max hadde, og omtrent dobbelt så mange som M2 Pro-brikken.

Sammenlignet med M1 Pro-brikken i forrige generasjons MacBook Pro 14, kan den nye 16-tommeren med M2 Max levere 2 til 2,3 ganger høyere 3D-ytelse.

Der vi allerede syntes forrige generasjons M1 Pro-brikke ga god spillytelse, har altså Apples bærbare med M2 Max nærmest blitt som spillbærbare å regne.

MacBook Pro 16 gjør en god jobb i de spillene den klarer å åpne. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vi målte 109 FPS i det relativt krevende spillet Shadow of the Tomb Raider. Da ved 1920 x 1200 piksler oppløsning og høyeste grafikkinnstillinger.

Å anbefale MacBook Pro som en spillbærbar er likevel vanskelig. Apple jobber med å sikre flere spill til Mac-plattformen – og har blant annet et stort utvalg på sin Apple Arcade-tjeneste – men foreløpig kan 98 prosent av spillkatalogen vår hos Steam ikke engang åpnes på en Mac. Vi ville ikke satset på at dette ender seg nevneverdig denne generasjonen, men det er tydelig at Apple satser mer på spill nå enn tidligere. Så fremtiden virker lovende.

Er 3D-ytelse viktig for deg, og du skal ha en Mac å jobbe på, er det likevel utvilsomt modellen med M2 Max-brikke du bør gå for.

Lite støy og topp batteritid

Vi har ikke så mye relevant å sammenligne en maskin til nesten 50.000 kroner med direkte, men det er likevel enkelt å slå fast at Apples MacBook Pro 16 forstår hva det vil si å være en bærbar PC bedre enn de fleste.

Batteritiden er ekstremt god. Vi målte vel 19 timer videoavspilling fra vår testmodell med 100 Wh batteri, som for øvrig er det du maksimalt kan ha med på et fly.

Det er blant de én prosent beste resultatene vi har målt noensinne, og mens målingen vår ikke er særlig ressurskrevende bør du i alle fall være sikret en lang dags «normalt» arbeid med batteridrift. Eventuelt flere timer med videobehandling eller 3D-modellering. Apple estimerer for øvrig rundt 15 timer nettsurfing.

Som sine forgjengere med M1-brikker utklasser Apple alle andre når det kommer til effektivitet. Da vi skulle måle støynivået med vår vanlige prosessortest våknet ikke viften i det hele tatt, så akkurat som for MacBook Pro 14 måtte vi fremprovosere støy ved å mate den toppspekkede 16-tommeren vår med et tungt spill. Og selv da støyet det ikke veldig, noe som forteller oss at Apple har stålkontroll på strømbruk og kjøling.

Dette var også eneste gang vi hørte viften.

Konklusjon

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

MacBook Pro med Apples egne M-brikker satte en ny standard for ytelse og effektivitet da de kom for noen år siden. Den nye M2 Max-utgaven av Pro 16 viser at de som krever rå ytelse fortsatt kan få det fra Apple, men konkurrentene har tatt innpå. Det er på andre områder, som effektivitet, de nye MacBook Pro-modellene fortsatt skinner og virkelig skiller seg fra rivalene.

Det føles nesten ulovlig å oppleve at maskinen kan holde full guffe selv på batteridrift, samtidig som viften kanskje ikke trenger å slå seg på under tunge oppgaver. AMD- eller Intel-baserte bærbare ville alle hylt som griser ved samme laster som vår testmodell har taklet med stor ro.

Det å være helt sikker på at du unngå viftesus under vanlige oppgaver som surfing og strømming av video, det er det dessuten også bare Apple som kan garantere deg. Alt takket være M-brikkenes effektivitet.

Med nesten ny batteritidrekord kan du også stole på at du får gjort jobben om du ikke er på kontoret. Uansett oppgave.

Vi synes det er ekstra kult å se at Apple tar syvmilssteg på grafikkytelse. En Mac med M2 Max-brikke hadde vært en real spillbærbar hadde det ikke vært for svakt spillutvalg. Dette forsøker Apple å gjøre noe med, så noen år frem i tid skal vi ikke helt utelukke samletester av Apples MacBooker mot Razers og MSIs spillmonster.

Problemet med den nye Pro-serien er i all hovedsak prisen. Nå har den blitt så høy at det ikke lenger er mulig å anbefale serien selv til entusiaster som vil ha den for sine mer praktiske tilkoblingsmuligheter og hakket høyere kvalitet ellers.

Særlig ikke ettersom den fantastiske ytelsen for de aller fleste vil være helt bortkastet. I praksis vil bare proffbrukere klare å utnytte seg. Og det er dermed også bare de som bør vurdere en MacBook Pro.

Kanskje er det rart å klage over at MacBook Pro har blitt en maskin for proffene. Men vi skulle gjerne sett av den også var oppnåelig for mer vanlige entusiaster, som ikke har en arbeidsgiver som betaler for den, eller trenger samme prosessorkraft som proffbrukerne den nå er ment for.

Om bare Apple hadde laget en MacBook Air eller Pro 13 med SD-kortleser og HDMI-port som takler flere enn én ekstern skjerm. Vi holder imidlertid ikke pusten mens vi venter på det. Det er jo vissheten om at det er dette flere trenger som gjør at Apple tør å ta så godt betalt for Pro 14 og 16.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Apple MacBook Pro 16 M2 Max (2023) annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 46990 hos Komplett Sjekk nå 46990 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Proen er fortsatt helt rå, men prisen løper fra selv entusiastene her. Fordeler + Systembrikken er overlegen konkurrentene på effektivitet

+ Leverer overraskende god 3D/spillytelse

+ Svært støysvak. Viften høres nesten aldri.

+ Godt tastatur og verdens beste pekeplate

+ Ekstremt lyssterk, raskt og presis HDR-skjerm

+ Eksepsjonell byggekvalitet og pent design

+ Topp mikrofon- og høyttalerlyd

+ Godt kamera

+ MagSafe, HDMI, minnekortleser <3 Ting å tenke på — Apple lager enda bedre kameraer - og hvor er Face ID?

— Ekstremt dyr