Det finnes mange ulike typer elsykler. Og den siste tiden har vi testet en rekke ulike varianter. Den aller mest vanlige klassen er såkalte hybrid- eller trekkingmodeller, hvor vi i år hadde en stor samletest for å finne den beste modellen.

Det finnes også mer retro-lignende modeller, som for eksempel The Ruffian . Eller mer praktiske lastesykler for deg som trenger en sykkel som kan laste med seg både barn og ting på tur.

Nå har vi testet en annen kategori, nærmere bestemt det som ofte betegnes som «fatbike» - en sykkel som har digre «ballongdekk» myntet på bruk i terreng, også når det er snø på bakken.

Modellen vi har testet heter Rock Machine Avalanche INT e70-26, som i skrivende stund koster rett under 40.000 kroner. For pengene får du blant annet Shimanos nye EP8-motor – som skal være laget spesielt med terrengsykling i tankene.

9 Imponerende Rock Machine Avalanche INT e70-26 annonse Sjekk prisen En sterk og velbygget elektrisk fatbike. Fordeler God ergonomi

Solid bygget

Gode holker

Kraftig, stillegående motor

God rekkevidde

Godt grep og bra demping i dekkene

Grei seatdrop

God sal Ting å tenke på Kostbar

Gynger når du sykler på asfalt

Pedaler er ekstrautstyr

Liker seg best i skogen

Denne sykkelen har en aluminiumsramme som gir en god ergonomi og sittestilling. Og den veier ikke avskrekkende mye: Selv om vektnålen stopper på rett over 24 kilogram, føles sykkelen lett å bruke.

Rammen er stiv og responsiv, samtidig som du har en behagelig sittestilling. Styret har også gode holker med støtte for håndbaken, slik at du fint kan sykle batteriet tomt uten å bli sliten. Selv når du raser rundt på skogstier og myrer.

Store hjul er noe av det som kjennetegner en «fatbike». Ole Henrik Johansen / Tek.no

Støtdempere finner du ikke på denne modellen, men det er det ikke sikkert du vil savne. Dempingen ligger i de massive dekkene som gjør at det er nettopp en såkalt fatbike. Nærmere bestemt får du 26 tommer store felger med dekk som er 4,8 tommer brede. Omtrent dobbelt så brede som brede, vanlige terrenghjul.

På vanlig asfalt så merker du raskt at hjulene er bredere og har mye luft i seg. For da virker den litt tung å styre, samtidig som du merker at den ikke triller fullt så lett som vanlige sykler. Ergo er det ikke her en fatbike føler seg mest komfortabel.

Dekkene er hele 4,8 tommer brede. Ole Henrik Johansen / Tek.no

I skog og mark er det du får mest glede av en fatbike. Også denne. Og det er overraskende hvor mye demping du får av hjulene, og ikke minst hvor mye grep du har til rådighet. Under testperioden vår så har vi sykler utallige mil rundt på alt av underlag – til og med i myr. Og det er noe herlig ved å kunne rase over røtter og andre hindringer nesten uten motstand.

Merk dog at dersom du har i for mye luft, noe vi hadde i starten, vil sykkelen «sprette» en del når du treffer ulike hindre. Så her må du bare prøve deg litt frem. Med riktig trykk er det overraskende behagelig å sykle med disse store hjulene, og vi savnet ikke annen demping på noe tidspunkt.

Gode bremser er viktig. Og det har denne modellen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Nå skal det sies at det går å bruke denne sykkelen på harde underlag som asfalt også. Men om du sykler med litt for lett gir, og har lite luft i, vil du oppdage at sykkelen «gynger» i takt med pedaltråkkene dine. Så du må utjevne dette ved å ha et tyngre gir som gir lavere pedalfrekvens.

Bremsene på denne sykkelen er gode, hvor du får en Shimano-løsning med bremseskiver som gjør at du stopper enkelt og effektivt selv med de brede dekkene. Alt i alt får du en god følelse av byggekvaliteten på denne sykkelen – og du slipper å vedlikeholde for eksempel dempere, slik du ellers må på de fleste terrengsykler.

PS: Fatbiker er også kjent for å være gode på snø. Dette har vi ikke fått testet ennå, men kommer tilbake med en oppdatering når kong vinter melder sin anmarsj.

Shimano sin nye EP8-motor er slettes ikke dårlig. Ole Henrk Johansen / Tek.no

Motor og batteri

Siden hjulene har lite luft og er store av seg, trenger du godt med krefter for å komme deg opp over alt. I alle fall når du er som undertegnede, altså en rytter med kroppsvekt godt forbi starten på tre sifre i antall kilo. Og denne sykkelen mangler ikke noe her.

Den nye EP800-motoren fra Shimano gir deg nemlig, i likhet med mange andre elmotorer du finner i terrengsykler til denne prisen, rundt 85 newtonmeter med dreiemoment.

Vi liker hvordan denne motoren er satt opp. Den er virkelig råsterk i starten, slik at du alltid føler deg trygg på å ha nok startfutt om du for eksempel sykler i litt teknisk og krevende terreng. For eksempel vil du kunne stå omtrent stille, og så tråkke til og få respons nok fra motoren til at forhjulet løfter seg så du kommer over stokken du har rett foran deg.

Dessuten er motoren virkelig stillegående. Også sammenlignet med Bosch CX- og Yamaha Pro-motorene som vi har å sammenligne med.

Denne sykkelen kommer satt opp med Shimano Deore-gir og en girkassett som har i alt 11 gir å velge blant. I praksis gir denne deg godt med lav utveksling når du trenger det til krevende, saktegående sykling. Samtidig høye nok utvekslinger til at du fint kan sykle med lav frekvens selv opp mot fartsbegrensningen på 25 kilometer i timen.

Batteriet sitter på undersiden av det nedre røret av rammen. Det kan tas ut, slik at du får det med deg om du skal parkere sykkelen et sted uten tilsyns. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Produsenten oppgir at det 504 wattimer store batteriet kan gi opp mot 120 kilometer med rekkevidde. Og det kan du muligens om du sykler langs sykkelveier uten for mye bakker og med lav effekt fra motoren.

Men i praksis vil vi si at du kan forvente rundt 60–70 kilometer med terrengtur og maks effekt. I alle fall med undertegnedes kroppstyngde. For med en kuleformet kropp vil maks effekt være det du sverger til for å ha det moro på tur.

Konklusjon

Denne elektriske fatbiken fra Rock Machine overrasker oss i positiv retning. Akkurat som de gjorde med sin hybridmodell i vår store samletest.

Sykkelen er solid satt sammen, og har en ramme som har en tiltalende sittestilling. Dette kombinert med gode holker og ergonomi, gjør at du får en behagelige reise om du skal prøve deg på litt terrengsykling i form av stier og løyper.

Selv om du ikke får noen form for dempere på denne modellen, så betyr ikke det at du vil riste løs plombene i tennene om du tar deg en tur i en skogsløype. De store hjulene tar seg av denne delen, og gitt at du finner riktig luftmengde i hjulene, så er det overraskende hvor mye av støyten disse dekkene klarer å ta unna.

Kombinasjonen av store dekk med lite luft, og en meget trekkvillig motor, gjør at du kommer enkelt opp det meste av vanlige skogstier og løyper. Så lenge dekket ikke spinner for mye, er det imponerende hvor kraftige hellinger og bakker du kan forsere uten for mye anstrengelser.

Alt i alt er Rock Machine Avalanche INT e70-26 en meget god elektrisk fatbike som kombinerer en god motor med solid byggekvalitet. Og som vi ikke har noen problemer med å anbefale deg.

