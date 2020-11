Vet du hva dekktrykket ditt er akkurat nå?

Vi tester to digitale trykkmålere som kan berge bilens dyre sko.

Slik ser Xiaomi 70mai TPMS-sensorsettet ut. Fire av de runde målerne, med hver sin låsemutter - i tillegg til den delvis solcelledrevne mottakeren som egentlig skal snakke med en app på mobilen. Dobbeltsidig tape under mottakeren gjør det lett å feste den på dashbordet, hvis du vil. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 22 Nov 2020 06:00

Gode dekk er dyre. Gode vinterdekk er ofte svinedyre. Heldigvis varer de vanligvis ganske lenge. Men skulle du være så uheldig å kjøre en sesong eller to på dekk med feil trykk kan det bli ødelagt på rekordtid. Et fornuftig sett testvinnende dekk fra Nokian, Continental eller noen av de andre kan fort koste deg 10.000 kroner til en vanlig personbil. Mye mer hvis du kjører SUV, eller bilen din av en eller annen grunn har enorme dekk - slik mange nyere elbiler har.

Og da har vi ikke engang nevnt dekk med selvtettende «teknologi», eller dekk som kan kjøres på selv om de er flate, som selvfølgelig er like sårbare for norske krav til mønsterdybde som andre dekk.

I denne testen skal det handle om to løsninger som kan hjelpe deg å berge de dyre dekkene dine. Den ene kalles 70mai TPMS, og selges vanligvis under Xiaomis paraply her til norge. TPMS står for «tire pressure monitoring system», eller dekktrykksovervåking. Den måler dekktrykket mens du kjører.

Den andre løsningen er en enklere variant som lages av Xiaomi selv - i praksis en digital, batteridrevet kompressor. Prismessig koster begge varianter bare noen hundrelapper - men i realiteten vil den ene av dem koste deg mye mer.

4 Svakt Xiaomi 70mai TPMS annonse Sjekk prisen Dekktrykksensoren 70mai TPMS ser mye enklere ut enn den faktisk er. Fordeler Presis trykkmåling

Lang batterilevetid på sensor (8-10 år oppgitt, ikke testet)

Lett å skru av og på dekkene

Varsler ved for høyt eller for lavt trykk Ting å tenke på Appen virker ikke

Hjulene må balanseres for vekten av sensorene

Knotete at både sensor og låsemutter må av før luftfylling

Det finnes mange gode og rimelige produkter som ikke må monteres fast på dekkene

9.5 Imponerende Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor/Pump annonse Sjekk prisen Genial dings å ha i bakhånd Fordeler Svært enkel å bruke

Gir presise trykkmålinger

Pen og kompakt - tar ikke opp plass

Fyller til riktig trykk, hverken mer eller mindre

Ikke nødvendig med app Ting å tenke på Kunne jobbet raskere

Ikke så genial hvis den er tom for strøm

Hvordan måler bilen din trykket?

Alle biler i dag har overvåking av dekktrykket. Men først et sted på midten av prisstigen og oppover får bilene faktiske trykksensorer. Mange biler av typen «vanlig familiebil» måler forandringer i trykk via bilens bremsesensorer.

Disse bilene ser altså ikke det presise trykket i dekkene, men endringer i det. For å være til hjelp forutsetter de at du fylte dekket riktig i utgangspunktet, og at fylletuten på bensinstasjonen viste riktig trykk. Det er ikke alltid bensinstasjonenes fylletuter viser riktig trykk, og en del biler skal også ha relativt store trykkendringer i dekkene før de varsler om at du bør sjekke trykket.

Selv har jeg kjørt ganske langt på nesten flate dekk etter å ha kjørt på skruer uten at bilen har varslet om dekktrykksendringer. Og ved en anledning har jeg også kjørt med så feil trykk i dekkene at de har blitt skeivslitt og måttet byttes.

Moralen er; aldri stol på fylletuten på bensinstasjonen - og vær forsiktig med å stole på dekktrykksindikatoren i en vanlig bil med nybilpris sør om en halv million kroner.

Hvis bilens trykksensorer ikke ber deg om å sjekke trykket selv og nullstille dem når du bytter dekk, eller viser presist trykk i bar i bilens skjermer trenger du ikke andre måleverktøy. Da har du en fullblods TPMS-løsning fra før.

I motsetning til TPMS-sensorer flest skal ikke denne inn i dekket. I stedet monteres den rett på ventilen. Men selv om den er enkel å skru av og på, for eksempel ved sesongbytte av dekk, må hjulene likevel balanseres på nytt om du skal montere den. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

«Enkel løsning» med ulemper

70mai TPMS koster bare noen hundrelapper. Men de medfører litt større utgifter. Siden sensorene med stort og smått veier oppunder 20 gram stykket, må dekkene balanseres på nytt med sensorene på. Dette er altså en langt mer fornuftig investering rundt et dekkbytte, eller i hvert fall i et sesongskifte når sommer- eller vintersko skal byttes om på og dekken er av bilen. Typisk koster balansering av hjul i seg selv en plass mellom 150 og 400 kroner per dekk, om vi skal gå etter prisindikasjonene hos dekkforhandlerne. Etter å ha spurt rundt får vi også beskjed om at avvik over 5 gram anbefales utbalansert med vekter.

Produktet er også ærlig med akkurat dette i instruksjonsboken som følger med - men det er fort gjort å ikke tenke på i bestillingsøyeblikket.

Det betyr forøvrig også at du ikke fritt kan flytte sensorene med deg fra ett sett dekk til det neste uten å få utført balansering på nytt.

En annen ulempe med disse sensorene er måten de låses fast på ventilene. En liten messingmutter skrus fast inn mot sensorene med en medfølgende nøkkel. Det gjør at du ikke bare kan trekke av ventilhettene for hånd. Det gjør det mer tidkrevende å ta av hettene dersom dekket må etterfylles.

Ikke bare må du av med selve ventilhetten, men også mutteren må av, siden den ikke lar seg skru langt nok ned på dekkventilen til at fylleventilen på bensinstasjoner flest får kommet til.

Presise

Når ventilene først er montert på dekkene er de selvaktiverende. De kommer med innebygde batterier som skal vare i mange år fra montering. Hvis en av sensorene slutter å virke skal det være mulig å koble til en ny sensor til mottakeren inni bilen, men det er litt uklart hvordan man skal få tak i enkeltsensorer til systemet.

Etter å ha brukt sensorene en liten stund sitter jeg igjen med to inntrykk. Det ene er at de er svært presise. De våkner som de skal når jeg setter meg i bilen eller flytter noen meter på den. Og trykket de viser er identisk med trykket som andre målemetoder gir - bortsett fra en av de lokale bensinstasjonene, som viser alt annet enn riktig trykk.

Trykket etter kjøring øker også med 0,1 bar på alle fire dekk. Noe som harmonerer greit med at luften utvider seg litt når dekkene blir varme.

Sensorene kan allerede ha berget dekksettet, ettersom den helt nye bilen ble levert med store variasjoner i trykk mellom de ulike dekkene - høyeste målte trykk var 3,1 bar, mens laveste målte var 2,5. Tom bil skal ha 2,5 bar i alle fire hjul, mens det er først når bilen er full den skal ha over 3 bar. Her kunne det blitt skeivslitasje.

Selve mottakeren er en liten kileformet svart plastsak med solcellefelt på toppen og Micro-USB-kontakt for lading. Den har av/på-knapp, men våkner i praksis med sensorene. Den piper hvis dekkene er utenfor antatte normalverdier på trykk - og for ett av mine bakdekk pep den altså fra børjan.

Fin uten app, dårlig med

I praksis virker løsningen godt om man bare klarer seg med selve mottakeren, og dersom bilen man kjører ikke har normaltrykk over 3 bar, slik at den piper støtt.

For skal du gjøre endringer på denne løsningen må du koble til med en 70mai-app som hører til. Og den fungerer heller dårlig. Det er i utgangspunktet en ganske omstendelig registreringsprosess her. For Apple-enheter kan man «hoppe over» oppstusset ved å lage en konto via Apples egen registreringsløsning, men på Android må man besvare spørsmål underveis. Appen vil dessuten vite hvor du er for å fungere. Det er i det hele tatt ganske mye denne appen vil vite bare for å besvare et så grunnleggende spørsmål som hvorvidt det er for mye eller for lite luft i dekkene dine. Det rettferdiggjøres nok litt av at selskapet bak sensorene lager veldig mange ulike produkter, og at appen egentlig inngår i et langt større økosystem enn vi får stiftet bekjentskap med her fra Norge.

Det som ikke lar seg unnskylde er at appen i praksis ikke er mulig å koble til mottakeren. Hverken Android-telefoner eller iPhoner finner den når jeg søker etter Bluetooth-enheter, og det er bare én knapp på 70mai-mottakeren. Bruksanvisningen gir ingen hint om at jeg må holde inne, eller trykke i noe spesielt mønster for å aktivere Bluetooth, men jeg har prøvd uten hell likevel.

Dermed får jeg ikke stilt på grenseverdiene for dekktrykket, og jeg kunne heller ikke koblet til nye sensorer dersom jeg fikk tak i dem. Det ser ikke ut til å være et problem utelukkende med min mottaker, ettersom andre brukere av appen har klaget i kommentarfeltet på App Store.

Et vesentlig bedre alternativ

Xiaomis egen Mi Portable Air Compressor er en vesentlig bedre løsning for folk flest. I hvert fall om du ikke har lyst til å balansere om dekkene dine. Prisen er også god, med en kostnad på drøyt fem hundrelapper. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Underveis i testen har jeg brukt ett av Xiaomis andre bilprodukter til å sjekke presisjonen på 70mai-sensorene. Deres egen lille og nette kompressor er nemlig svært enkel i bruk og har allerede rukket å berge meg hjem én gang der jeg ellers ville trengt veihjelp.

Med bare halvt batteri disket den likevel relativt problemfritt opp med 1,5 bar på mitt syke og svake dekk så jeg fikk haltet meg en drøy kilometer hjem så jeg fikk byttet til et vinterdekk og kommet meg til verksted for å plugge.

Å sjekke trykket med denne er så enkelt som å skru fast slangetuten og skru på kompressoren. Da leser den umiddelbart av presist trykk ned til tidels bar. Mange fylleplasser på bensinstasjoner viser langt fra presist trykk med enten defekte, eller særdeles omtrentlige, trykkmålere. Denne viser riktig hver gang.

Noen biler kommer med kompressor inkludert, men denne er langt mindre og nettere enn de fleste av dem. Den trenger dessuten ikke å stå tilkoblet bilens strømuttak for å virke, og når du har stilt inn trykket er den helautomatisk, der mange medfølgende kompressorer kun har en analog trykkmåler slik at du må skru av manuelt når du har kommet til ønsket trykk.

Kort fortalt koster denne dingsen akkurat de få hundrelappene som står på pakken, og den gjør akkurat det den skal gjøre. I små spiker- og skrubaserte uhell kan den alene utgjøre forskjellen på om veihjelp må tilkalles eller ikke. Og bruker du den en gang i blant er du bortimot garantert å ikke skeivslite dekkene dine.

Xiaomis kompressor kan, i motsetning til Xiaomis TPMS-sensorer, anbefales helt uten forbehold. Men gjør det til en vane å sjekke at batteriet er godt nok ladet til at kompressoren kan hjelpe ved et uhell hver gang du sjekker trykket i dekkene.

Ikke så genial som den ser ut, men ...

Kort fortalt; dekktrykksensorer fra 70mai kan berge dyre dekk på en rimelig bil. Dyrere biler har som regel denne teknologien ferdig montert i hjulene fra før. Men prislappen «lyver», for de rundt 700 kronene sensorene koster følges av minimum 600 kroner i rebalansering av dekksettet du skal bruke dem på. Hvis du vil kunne ha dem både på sommer- og vinterdekkene må du legge til enda 600 kroner, og totalprisen lander dermed på oppunder 2.000. Det betyr også en tur til dekkforhandler - potensielt med dekkene baki bilen dersom du ikke bruker dekkhotell.

Hvis du uansett skal kjøpe nye dekk er det enklere. Da er balansering og montering som regel inkludert i prisen, og hvis dekkleverandøren din ikke er av det vanskelige slaget kan du nok slenge på sensorene mens du først er i gang.

Når de så er montert er sensorene overraskende gode, men mottakeren og programvaren som hører til trenger stor forbedring.

Xiaomis løse kompressorvariant fremstår derfor som en mye bedre deal for folk flest. Den er lett å bruke og gjør akkurat det som står på eska. Den ser fin nok ut til å ikke være forvist til garasjen eller bagasjerommet. Den kan fint ligge i en dørlomme eller i hanskerommet uten å skjemme interiøret.

