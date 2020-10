Den beste Sonyen i år er også den minste

Xperia 5 II fikser de aller fleste manglene fra i fjor.

Xperia 5 II er ingen revolusjonær telefon designmessig, men totalpakka imponerer. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 3 Okt 2020 12:00

«Mark II». Terminologi du sjelden hører i telefonverdenen, men nå bør du muligens begynne å venne deg til det, for skal vi tro Sony er det denne veien de ønsker å gå med modellnavnene sine de neste årene. Og vi kan ikke nekte for at vi synes littegrann synd på dagens testmodell, for Xperia 5 II leses fort som «fem-to» og ikke «5 Mark 2».

Vi ser for oss mange forvirrede telefonkunder både i butikk og på nett.

Om du klarer å vri hodet rundt navngivingen, vil du imidlertid fort glane på det som nokså overraskende er Sonys beste mobiltelefon på mange, mange år. I år er den minste Sonyen også den beste – og den påstanden mener vi å ha godt belegg for.

9 Imponerende Sony Xperia 5 II Dual XQ-AS52 annonse Sjekk prisen Sonys beste telefon på mange, mange år. Fordeler Den mest kompakte Android-toppmodellen du får tak i

Rask som et olja lyn og nokså ren Android

Voldsomt god batteritid

Et kamera som knipser bilder på toppnivå (og gir avanserte funksjoner)

Rask og skarp 120 Hz-skjerm, solid lysstyrke

Smidigere design enn i fjor, mindre rammer

Hodetelefoninngang og knallgode høyttalere

Dedikert kameraknapp og Google Assistant-knapp Ting å tenke på Forvirrende navn (ikke kjøp feil!)

Kameraet velger innimellom litt merkelig eksponering (men du kan fikse manuelt)

Fingerleseren kan være oversensitiv

Vi har allerede testet storebror Xperia 1 II, som du kan lese test av her . Der finner du også mange betraktninger som i og for seg også vil gjelde for Xperia 5 II, men det er også en god del viktige forskjeller. Først og fremst størrelsen.

Xperia 1 II er på størrelse med Galaxy S20 Plus eller iPhone 11 Pro Max, men er noe smalere. Den er således ikke spesielt kompakt. Xperia 5 II er også veldig smal takket være 21:9-formatet på skjermen, men er også mindre i andre dimensjoner.

Resultatet er at dette er årets desidert mest håndterbare Android-toppmodell, godt hjulpet av at kroppen i år er mer avrundet enn fjorårets Xperia 5 . Skjermen, som i år som i fjor er på 6,1 tommer, er oppgradert fra 60 Hz til 120 Hz, mens oppløsningen har stått på stedet hvil: 2560 x 1080 piksler.

Mens storebror Xperia 1 II satser på 4K-oppløsning er altså Xperia 5 II nokså standard, men 120 Hz-oppfriskningen gjør at den tar sjumilssteg i moderniseringsdepartementet. Xperia 1 II «faker» 90 Hz nokså overbevisende, men ekte 120 Hz er stadig både bedre og mer på linje med andre produsenters toppmodeller.

Under kan du se de fullstendige spesifikasjonene for Xperia 5 II:

Sony Xperia 5 II Dual XQ-AS52 Pris 8990 NOK Skjerm 6,1 tommer, 2520 x 1080 piksler, 21:9-format, 449 ppi, Corning Gorilla Glass 6, HDR BT.2020, 120 Hz Hovedkamera 12 megapiksler, f/1.7, Dual Pixel, PDAF, OIS + 12 megapiksler, f/2.4, PDAF, OIS telefoto + 12 megapiksler, f/2.2, Dual Pixel, PDAF ultrawide Frontkamera: 8 megapiksler, f/2.0, EIS Lagring 128/256 GB + minnekortplass Batteri 4000 mAh, 18W lader i esken Maskinvare Qualcomm Snapdragon 865, 1 x Kryo 585 (2,84 GHz) + 3 x Kryo 585 (2,42 GHz) + 4 x Kryo 585 (1,8 GHz), Adreno 650 GPU, 8 GB RAM Operativsystem Android 10, lovet oppdatering til Android 11 Størrelse 14,8 x 6,8 x 0,8 cm / 163 gram Teknologi 5G, Bluetooth 5, Google Assistant-knapp på siden av telefonen

Enorm oppgradering i batteritiden fra i fjor

4.000 mAh batteri i dette fotavtrykket ville vært helt uhørt for et par år siden. Batteriet har vokst med over 27 prosent siden i fjor. Torstein Norum Bugge, Tek.no

En annen ting vi ønsker å påpeke er at Xperia 5 II gjør et voldsomt byks i batteristørrelse sett mot fjoråret. Der du i fjor fikk et batteri på 3.140 mAh får du nå hele 4.000 mAh i det samme fotavtrykket. For å si det kort: oppgraderingen er massiv. Og batteritiden på Xperia 5 II, med sin relativt lille og heller ikke så veldig høyoppløste skjerm, er eksepsjonelt god.

Med både litt spilling, surfing, nyhetslesing og navigering holdt den ut for undertegnede i nesten to og en halv dag før den måtte lades. Og ja, dette var i 120 Hz-modus.

Så skal vi ta høyde for at om du bruker telefonen lenger enn vi gjorde, så vil det nok bygge seg opp flere tjenester i bakgrunnen som suger batteri, men vi hadde da også tre meldingstjenester, to eposter med pushvarsling og en bråte autooppdaterende apper av ymse slag installert.

Imponerende, rett og slett.

Litt rundere i kantene, og rundere i tilbudet

Over kan du se en bildekarusell der vi sammenligner Xperia 5 II (svart) og Xperia 5 (blå) fra i fjor. Som du kan se er forskjellene nokså små, men et par ting er verdt å bite seg merke i.

Først og fremst er rammene rundt skjermen blitt mindre, og de er nå symmetriske i topp og bunn. Dette gir telefonen et mer elegant utseende og et litt mindre fotavtrykk. Hjørnene er også rundere, som gjør telefonen noe mer behagelig å holde enn i fjor.

Videre bør du merke deg at det ikke lenger er noen nedadfyrende høyttaler her, men heller to fremadvendte. Og for noen høyttalere! Vel, i alle fall sammenlignet med fjoråret. Det var helt «grei» lyd i Xperia 5, men i Xperia 5 II måtte vi nesten gni oss i, eh, ørene, for var det antydning til bass vi hørte her? Fra denne minitelefonen?

Sony har hatt det med å lure oss med en vibreringsfunksjon som slår inn i tospann med lydavspilling de siste åra, men vi sjekket og den var faktisk avskrudd. Xperia 5 II har rett og slett gode høyttalere, og det er det ikke ofte vi kan si om en telefon. Den er en knallgod underholdningskamerat, og for musikkavspilling er også både vokal, diskant og ikke minst det dypere registeret betydelig mer definert og balansert enn det vi har hørt fra noen av Sonys kompakte telefoner før.

På toppen av dette er det smått absurd å registrere at hodetelefoninngangen nå er tilbake, etter å ha forsvunnet i Xperia 5 og forgjengeren. Vi er forvirret, men det er selvsagt også en utelukkende god ting å ha.

Ny Google Assistant-knapp

Fire knapper. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Ser du på siden av Xperia 5 II ser du også hele fire knapper, der Xperia 5 kun hadde tre. Og i årets modell fungerer fingeravtrykksleseren også som strømknappen, der den i fjor var separat – så hva er disse tre andre knappene til?

Vel, volumknappen er nokså standard. Også er selvsagt Sonys varemerke, kameraknappen, fortsatt her. Den nye knappen er en Google Assistant-knapp. Den fungerer altså akkurat som Bixby-knappen Samsung lenge forsøkte å presse på oss, bortsett fra at den faktisk fungerer. Bixby var som kjent ikke noen veldig god løsning.

Google Assistant er på sin side fornuftig, og utviklet av et selskap som faktisk har dataene og musklene til å lage en slik assistent god og pålitelig. Undertegnede trenger fortsatt noe tid på å bli vant til å bruke knappen, men å kunne trykke den inn, be telefonen regne ut et komplisert regnestykke eller hente frem en oppskrift på eplekake og faktisk få vettuge resultater i retur er både raskt og nyttig. Så gjenstår bare tilvenningen.

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Fingeravtrykksleseren har vi imidlertid en høne å plukke med. Akkurat som på Xperia 1 II er den litt oversensitiv, og om du går rundt og bærer på telefonen konstant eller holder hånda rundt den i lomma mens du går rundt vil du bli møtt av «for mange forsøk»-beskjeden.

Vi vil i denne forbindelse også påpeke at dette nok har med både håndstørrelse og vane å gjøre. Undertegnede har ikke store nok hender til at de naturlig ligger over der leseren er, og går sjelden rundt med telefonen om den ikke aktivt brukes. Om du har store fingre kan nok også den smale leseren være problematisk. Det er uansett liten tvil om at Sony nok burde vurdere å plassere leseren under skjermen, slik de fleste gjør nå for tiden, og dagens løsning er blant de verre på markedet.

Jepp, den er lynrask. I år som i fjor

Den syntetiske ytelsen er som alltid ikke representativ for opplevd ytelse, men i Xperia 5 II sitt tilfelle kan du i alle fall se at prosessoren er på toppnivå også for ren tallknusing. Så er da også Snapdragon 865 det råeste du får tak i for tiden, så det skulle da bare mangle:

I praksis er Xperia 5 II i år som i fjor rask som et olja lyn, og til tross for at Sony i år leverer med både Call of Duty-mobilspill, LinkedIn og Facebook som standard har de også kastet ut sin egen galleri-app og erstattet den med Googles innebygde Foto-app. Sony nærmer seg standard Android mer og mer for hvert år som går, men har stadig et eget designuttrykk på menyene:

Tilnærmingen betyr også at oppdateringer kommer relativt raskt og sikkert, og at ytelsen og batteritiden holder seg godt over tid. Undertegnede kan skrive under på dét, etter å ha brukt forgjengeren i nær sagt et helt år som hovedtelefon.

Det er lite Sony gjør av sprell programvaremessig, men de har en egen videoskaper-app, en egen profesjonell foto-app og en sidemeny du kan aktivere ved å tappe to ganger på siden av skjermen. Sistnevnte kan du like godt deaktivere først som sist, for den er nokså ubrukelig.

Bildeknipsing på nivå med de beste

Den vanlige foto-appen. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Photo Pro-appen. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Som nevnt er det apper for både profesjonell video- og foto-skaping her: Cinema Pro og Photo Pro. I praksis gir de deg full kontroll over alle egenskaper ved de tre linsene på telefonen, blant annet ISO, eksponeringstid, temperatur, kodek og så videre. De fleste av disse tingene gjør telefonen sannsynligvis bedre med automatikken enn du klarer selv, men om du er ekstremt «savvy» og ønsker å tyne mest mulig ut av hardwaren her kan du altså det.

I tidligere Sonyer har du også ofte ønsket det. Men Xperia 5 II oppnår, akkurat som storebror, betydelig bedre resultater enn tidligere modeller. Spesielt merkbart er dette på nattbilder og dynamikk i godt lys.

Det er, beklager spøken, natt og dag mellom bilder tatt midt på natta med Xperia 5 II og Xperia 5. Der du i fjor fikk smørjete himmel og kornete detaljer med gatelys i bildet, gir Xperia 5 II et balansert og mye mer naturlig bilde. I god belysning får du også langt bedre farger, bedre kontrast og generelt mer livlige bilder. Bare ta en titt på eksempelet vi lagde under:

Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

På videofronten ser vi ikke like store forbedringer, men vi synes likevel at Xperia 5 II har noe bedre stabilisering. Mikrofonkvaliteten er også et knepp bedre, og vindstøy dekkes bedre over takket være en ny algoritme som luker den ut der den kan.

Frontkameraet er vi derimot mer imponert over på videofronten, for her er forbedringen relativt sett stor. Detaljnivået og stabiliseringen er tydelig bedre enn i Xperia 5, og vi synes at videoen her er nokså akseptabel om vi skulle finne på drive med gatereportasje på et eller annet tidspunkt. Spesielt i kombinasjon med vindstøyreduksjonen.

Det er imidlertid nattbildeforbedringene vi vil rette søkelyset mest mot her. Og faktisk ikke for hovedkameraet, men for vidvinkelen. Telefotoen er fortsatt nokså ille i dårlig lys, men vidvinkelen tar nå faktisk akseptable bilder i mørket, der Xperia 5 i fjor var nokså hjelpeløs i lignende lysforhold. Så skal det sies at Sony bruker Googles nattbilde-algoritmer for å oppnå resultatene sine, så det er mer Googles enn Sonys fortjeneste at bildene blir så gode. Men gode blir de nå likevel.

Her er en rekke testbilder fra telefonen:

Det er faktisk først i middels belyste situasjoner at Sony sliter litt, for eksempel innebilder der belysningen er svak, men ikke svak nok til at nattmodusen slår inn. Da vil du noen ganger få litt overraskende bevegelsesuskarphet. Men det er heldigvis ikke spesielt ofte, og det er lett å korrigere.

Konklusjon – Sonys beste telefon på mange, mange år

Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Xperia 5 II er Sonys beste telefon på lenge. Navnet er kanskje ikke det mest fornuftige, men telefonen ellers er så fornuftig som du får den. Og for første gang på veldig lenge trenger vi ikke å avslutte saken med «...men Sony henger altså litt etter på [sett inn skuffende spesifikasjon]».

Her er det nemlig ingen skuffende spesifikasjoner. Kameraet er endelig på toppnivå, der det ifølge prisnivået jo også burde være. Ikke minst har det virket litt snodig at Sony i alle tidligere år har levert kamerabrikker til så å si rubbel og bit av resten av konkurrentene, men selv slitt med litt middelmådige resultater.

Batteritiden er svært god, uten at det har gjort telefonen hverken større eller tyngre. Og hastigheten er det ingenting å si på, spesielt ikke når skjermen også er 120 Hz og gjør den opplevde hastigheten enda et knepp bedre. Og selv om skjermen ikke er den aller råeste på markedet er den stadig en OLED-skjerm med knallbra farger og nå også rask oppfriskning.

Kort sagt: er det ett år du skal kjøpe Xperia, er det i år. Og vi ville faktisk også hellet litt mot å gå for minstemann, om ikke annet så for skjermen og batteritidens skyld. Også er prisen og størrelsen også lettere å bære.

Alternativer til Xperia 5 II: