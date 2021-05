Slik får du trådløs CarPlay i bilen

Smart liten USB-kloss.

Liten kloss, stor nytteverdi. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 22 Mai 2021 13:00

Ingenting er mer irriterende enn å plukke inn og ut kabler i tide og utide. Trådløst er tross alt mest praktisk - og kanskje spesielt i bilen. I dag har mange biler støtte for mobilløsningene Apple CarPlay og Android Auto, men i de fleste tilfeller må du koble til mobilen med ledning for å få opp mobilmenyene på bilskjermen.

Men det finnes løsninger. Én slik løsning heter Re-Stream C2A - og er oppfølgeren til første variant i serien som vi testet for halvannet år siden . Dette er en USB-tilkoblet liten dongle som har i seg alt som skal til for å gjøre CarPlay-opplevelsen trådløs.

re-STREAM C2A annonse Sjekk prisen Enkleste vei til trådløs Carplay. Fordeler Lett å koble til

Rask og god i bruk

Stabil tilkobling

Sjeldnere GPS-kluss enn tidligere

USB-tilkobling for lading av mobil

Støtter flere tilkoblede iPhoner Ting å tenke på USB-tilkoblingen kan ikke brukes til USB-minne

Bruker noen ganger litt tid på å starte tilkoblingen

Enkelte biler advarer ekstra under bruk

Ingen reell Android-støtte

Støtter seks bilmerker

Klossen tilsvarer varianter som kan kjøpes fra eBay og andre steder , men fra norske leverandører har den svenske menyer og norsk brukerstøtte. Prismessig er den vesentlig dyrere enn eBay-variantene, som lander på knappe tusenlappen med merverdiavgift (som i utgangspunktet kreves inn av tjenesten, slik at du slipper fortolling). Maskinvaren ser så godt som identisk ut, men programvaren på utstyr som dette kan variere fra butikk til butikk, og retur- og reklamasjonsmuligheter er som regel også bedre på norsk jord.

Årets C2A-utgave støtter biler av nær alle mulige fabrikat. Det reklameres mest for VAG-biler som Volkswagen, Skoda og Audi, samt den koreanske Kia-Hyundai-familien og Volvo, men merkeoversikten på produsentens egne sider spenner over det meste av store og kjente merker, og dekker i tillegg noen tredjeparts bilstereoer med CarPlay-støtte.

Men det er en forutsetning at bilen har CarPlay-støtte fra før - re-Stream C2A kan ikke gi en bil som ikke har CarPlay i det hele tatt slik støtte, og du kan heller ikke bruke Android Auto gjennom denne pluggen.

Jeg testet Carplay-adapteret i to ulike varianter av Hyundai Kona. Det fungerte noe bedre i den nyeste, en 21-modell, siden underholdningsanlegget ikke ga stadige advarsler om å følge med på veien under Carplay-bruk. Disse hadde en tendens til å bli hengende på skjermen og måtte klikkes bort - når man egentlig skulle hatt blikket på veien. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lett å sette opp

Det er forholdsvis enkelt å koble til re-Stream-donglen første gang. Den guider deg med lettforståelige instrukser, som er tilgjengelige på en mengde språk. Klossen starter på engelsk, men ett trykk på globen nederst til høyre hopper deg videre til svensk. Før hauger av andre språk dukker opp etter hvert.

Når du har valgt språk er første bud at du kobler til med Bluetooth, og så fort det er gjort spør iPhonen om du vil aktivere trådløs Carplay over forbindelsen.

Slik ser det ut når du er ferdig satt opp og C2A venter på å koble til. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det hele er gjort én gang, før du slipper å tenke på det igjen. Du kan også trygt koble fra donglen uten at den mister oppkoblingen til telefonen din til neste gang.

Resten av tiden kobler donglen opp samtidig med at du starter bilen din. Du kan altså ha mobilen i lomma uten å tenke mer over saken, mens mobilskjermen din med karttjenester, musikk og andre ting flyter i midtkonsollen.

Du kan for øvrig koble flere telefoner til løsningen, men så fort klossen har koblet til den som sist ble brukt, kan du ikke velge en ny telefon uten å koble til og fra, eventuelt skru helt av de trådløse tilkoblingene på iPhonen som er koblet til. Hvis du er rask på labben kan du imidlertid rekke å velge mobil som skal kobles til ved oppstart.

CarPlay har utviklet seg en del de siste årene, med flere apper tilgjengelig og muligheten til å bruke Google Maps for navigasjon. Hjemmeskjermen min er satt opp med musikk, kart og navigasjonsinstruksjoner i samme visning. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Et par skjønnhetsfeil

På enkelte bilmodeller, og programvareversjoner i ellers like biler, kan klossen oppføre seg litt ulikt. I testperioden har jeg brukt C2A i to forskjellige Hyundai Konaer, og i den første, med eldst programvare, fikk jeg stadig opp en advarsel på skjermen om å passe på å følge med på trafikken mens jeg brukte CarPlay.

Det er greit nok, men det kan være irriterende å måtte trykke seg rundt disse advarslene. Og spesielt pussig var det at samme advarsel som regel ikke dukket opp ved bruk av mobilen koblet rett i. Det skal sies at den noen ganger ikke dukket opp sammen med trådløs-donglen heller.

Hvis du trenger lading kan du koble til iPhonen direkte gjennom C2A-adapteret. Da blir også CarPlay-opplevelsen kablet så lenge telefonen er tilkoblet. Hvis du trekker ut kabelen kobler telefonen til på nytt, denne gangen trådløst. Du får altså en pause i underholdningen eller veivisingen hvis du drar ut kabelen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kanskje har det sammenheng med at klossen noen ganger bruker litt tid på å koble opp. Av og til er jeg et lite stykke nedi veien fra parkeringsplassen min før jeg ser de velkjente Spotify-menyene eller «dashbordet» i CarPlay dukke opp. Andre ganger skjer det momentant.

Akkurat denne egenskapen opplevde jeg også i forrige modell, selv om det da altså var annen dongle og en Volkswagen Golf som var utgangspunktet. Noe stort problem er det ikke, men produktet hadde vært bedre om det koblet opp med det samme.

Erfaringsmessig er det mulig å få til ganske rask oppkobling i bilene som har trådløs CarPlay-støtte fra før, for eksempel Volkswagens ID.3. Men helt momentant blir det som regel likevel ikke.

Spotify rett på bilstereoen er én av de mange fordelene med Carplay, og konkurrenten Android Auto. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Rask og fin å bruke

Når tilkoblingen først er oppe fungerer det hele så å si uten forsinkelser. Der den forrige generasjonen en sjelden gang kunne ha små heng eller forsinkelser i bildet, skjer det aldri med denne. Jeg synes også det kan virke som om det er mindre trøblete for GPS-en å oppdatere jevnt når telefonen er tilkoblet denne. Med den forrige slet jeg noen ganger litt med responstiden på kartvisningen når jeg kjørte avsted, og antok det var GPS-en som brukte tid på å oppdatere seg - men det kan ha vært selve tilkoblingen til underholdningsanlegget som skapte treghetene.

For håndfrisamtaler og CarPlay-bruk fungerer løsningen ellers helt som en standardløsning. Unntaket er naturligvis mobillading, som ikke skjer når du ikke kobler til mobilen din. Det du kan gjøre er å bruke USB-kontakten på C2A-adapteret for å lade mobilen. Hvis du lader en iPhone vil adapteret gå i gjennomstrømmingsmodus og fungere som kablet CarPlay i stedet - da blinker det også rødt i dioden på klossen.

En litt underlig kinesisk app installert gjennom nettleseren skal hjelpe Android-telefoner å bruke re-Stream-donglen. Men den fikk vi ikke til å fungere, og siden den er utenfor Google Play kan den være en sikkerhetsrisiko. Det er like greit å koble Android-mobilen sin til bilen direkte. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En liten irritasjon er at man ikke kan koble til Android-mobiler for å få kablet Android Auto heller. Underlig nok forsøker Android-telefoner å laste ned en app som kan speile mobilskjermen fra et kinesisk nettsted når de kobles til. Denne appen fungerer ikke med nyere Android-telefoner, men den ser ut som den skal kunne gi grunnleggende mobilskjermspeiling på de telefonene der den virker.

Kjekt med denne nye versjonen er imidlertid at den har USB C-kontakt på selve klossen, så om du bytter ut den medfølgende korte stubben med en vanlig USB C-kabel, kan du enkelt hekte av klossen og koble kabelen rett i Android-mobilen i stedet.

For øvrig er det ingen merkbare forskjeller på kablet og trådløs Carplay gjennom denne løsningen. Lydkvalitet og alt er som det skal være.

C2A er lett å gjemme bort i midtkonsollen sammen med USB-kontakten, der man ellers måtte hatt luken åpen og en irriterende kabel stikkende ut. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Et opplagt tilbehør

Med re-Stream C2A er det svært enkelt å bli kvitt kablene i bilen for deg som bruker Apple CarPlay. Klossen er i skrivende stund på tilbud rundt 1800 kroner . Det gjør den til en relativt kostbar liten sak.

Du kan antakeligvis spare en del på å kjøpe liknende produkt fra utenlanske nettsider. Men da med noe mer usikkert sluttresultat, avhengig av bilstøtten og programvaren klossene leveres med. Erfaringsmessig vet vi at alt fra mobiltelefoner til minnepinner kan ha litt ulik programvare, og ikke alltid den beste programvaren, når de kjøpes fra butikker i utlandet. Andre ganger kan man få et like godt produkt og altså spare en del.

Er du like surrete som meg kan du spare noen kroner i kabler, rett og slett - siden de ikke blir liggende og slenge i et tidvis fuktig miljø der våte sko går inn og ut til stadighet.

C2A har sine skjønnhetsfeil. Hvorfor kan den ikke sende gjennom informasjonen fra en USB-pinne med lagret musikk og video til infotainmenten, for eksempel? Kan hende er det ikke mulig for én USB-kontakt å håndtere det som i praksis blir to forskjellige kilder på denne måten. Det hadde dessuten vært hyggelig om den gjenkjente og sendte Android-telefoner koblet til med ledning tvers gjennom.

Men når alt kommer til alt gjør klossen akkurat det den skal, og den gjør det bedre for langt flere ulike bilmerker og bilstereoprodusenter i år enn i fjor. Den er med andre ord et opplagt tilbehør å vurdere for deg som har ny nok bil til å ha Apple Carplay, men ikke har den trådløse varianten - som så langt kun er tilgjengelig i et fåtall av biler.

Vi tester relativt sjelden denne typen produkter, og det er også ganske få av dem på markedet. Vi gir har derfor ikke godt grunnlag til å gi karakter til re-Stream C2A, men konkluderer med at den gjør det den skal på et enkelt og godt vis - og gir den vår anbefaling.