Tre generasjoner toppmodeller - er det verdt å kjøpe den nye?

Puss, puss så får du en ... relativt fornøyd tannlege, i hvert fall. Som eltannbørstoman lurte jeg på om Oral Bs nye iO-tannbørste var verdt pengene. Og det er den - selv om den ikke er helt uten sine feil. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 30 Aug 2020 15:00

Braun slapp nylig sin nye iO-serie av tannbørster - den skal være noe helt nytt fra selskapet, og kommer med «kunstig intelligens» som gjør at den vet hvor i munnen du pusser, og når du har pusset tilstrekkelig.

Som gammel tannbørst-o-man har jeg hatt omtrent alle generasjoner Oral B de siste 20 årene, helt tilbake til de aller enkleste børstene som hadde skyvebryter en plass på midten av nittitallet. En periode solgte jeg også slike produkter, da jeg jobbet i butikk. All min erfaring tilsier at hygieneprodukter av denne typen ganske ofte handler om å velge seg den typen eller det merket som fungerer for ens eget gap. Det likner mye på barbermaskiner, der noen hudtyper liker Brauns patenter best, mens andre liker Philips’ løsninger best.

Det er altså ikke nødvendigvis så enkelt som å «bare» velge den beste. Noe jeg selv fikk erfare da jeg kjøpte vår egen testvinner fra Philips i fjor, klødde i gapet i flere uker - og til slutt dyppet den i kokende vann, og ga vekk en tannbørste til over 3.000 kroner.

Så da er spørsmålet; når Braun gjenoppfinner seg selv. Hvordan fungerer det for en munn som funker best med deres tannbørster? Og hvordan er den nye iO-modellen sammenliknet med de tre foregående toppmodellene?

Svaret er i grunnen ganske enkelt; selv om Braun har gått noen nye veier med iO, føles ikke selve børsteopplevelsen så annerledes. Børstene deres har de siste par-tre generasjonene hatt «hamrefunksjon» for å stimulere tannkjøtt og å knekke ned tannstein. I Braun iO er hamrefunksjonen blitt ekstremt rask, og minner om Philips løsning, men de roterende bevegelsene er beholdt. Dermed føles den likere å bruke enn man skulle tro.

For min egen del har jeg ikke opplevd irritasjon hverken over urene tenner eller kløe i tannkjøtt etter å ha brukt iO, i sterk motsetning til min egen erfaring med Philips dyreste Sonic-varianter. Det er neppe fordi Sonic-tannbørstene er dårlige; mange er fornøyde med dem, og vår egen tester var jo også særdeles fornøyd med toppmodellen derfra. Men for en del av oss er det altså slik at gapet trives bedre i én av leirene enn ved å veksle mellom begge.

Oral B iO er en fabelaktig tannbørste å pusse med - det burde den også være, med en prislapp på mellom 2300 og 3500 kroner, avhengig av modell. Den testede modellen er toppmodellen med litt flere moduser enn rimeligste utgave - og mulighet til å vite akkurat hvor den er i munnen når du pusser. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Gi meg en grunn til å bruke appen

En ting jeg aldri har satt pris på med Oral B-tannbørstene er fokuset på det som må kunne kalles overflødig smarthet. Mine to siste tannbørster har hatt Bluetooth og mobilapp. Den før det igjen kom også med en egen skjerm til å sette på veggen, mens den den siste toppmodellen før iO, Genius-serien, kom med en bilholder for mobil til å henge på badet. Den ligger fortsatt under vasken - sugekoppen sitter ikke fast på flisene mine, jeg vil ikke ha den på speilet - og jeg har strengt tatt ikke bruk for den. Vel, jeg har ikke hatt bruk for den.

Bluetoothen har jeg som regel brukt et par ganger den første uka, og latt ligge etter det. Guidingen appen gir deg med de eldre modellene er for det meste bare en instruks på hvor du metodisk skal pusse, andre «pussetips» og beskjed om når børstehoder bør byttes. I den miksen er det ganske lite motivasjon til å finne frem mobilen og vente på tilkobling hver gang man pusser - i stedet har jeg bare pusset til børstene har gitt fra seg den lange start-stopp-indikasjonen på at jeg har passert to minutter, og eventuelt fortsatt et minutt til hvis jeg har merket at et område ikke har vært rent.

Jeg har alltid pusset lite metodisk, og satset på at tid sørget for god nok arealdekning i gapet. Men noen ganger har jeg jo likevel bommet - så kanskje en mer metodisk måte å gjøre det på hadde vært bedre?

Passelig smart

Noen ganger lønner det seg å ... være lat. Jeg har tydeligvis ventet lenge nok til at min pussemetodikk har fått plass i tannbørstenes smarte løsninger. For iO skal ikke bare vise deg hvor du skal pusse. Konseptet her går ut på at den vet hvor den er i munnen, og heller forteller deg om det hvis du har oversett et område, eller ikke pusset nok.

Første forsøk ble litt forvirrende. Den speilvendte av en eller annen grunn posisjonen sin i overkjeven sammenliknet med underkjeven, der den visste akkurat hvor den var. Men etter noen flere forsøk virker det som den har lært seg enten gapet mitt, eller hvordan jeg holder børsten, og identifiserer områdene riktig etter hvert som jeg pusser dem. Den er faktisk imponerende treffsikker. Imponerende nok til at jeg så langt har pusset med appen omtrent halvparten av gangene jeg har brukt den.

Det er fortsatt ikke en «viktig nok» funksjon til at jeg finner den frem hvis jeg har dårlig tid. Men har jeg tid til det gjør jeg det - spesielt hvis jeg ikke har brukt den på en puss eller to, eller har merket urene områder på tennene siden sist pussing.

Er dette kunstig intelligens, dog? Neppe. Ikke er den selvbevisst, og heller ikke stappet med AI-teknologi slik mobilene våre er. I stedet har den akselerometer- og gyroskopfunksjoner som vi kjenner fra mobilene, og appen som altså behandler informasjonen fra disse sensorene - og dermed finner sånn noenlunde ut av hvor du pusser.

For all del, iO er passe smart, men heller ingen kjemperevolusjon.

Hvorfor ikke batteri i reiseetuiet?

Tidligere har Braun vært flinke til å holde produktene kompatible med hverandre. Har du et lager av Oral B-børstehoder, har du fint kunnet fortsette å bruke av det selv om du byttet håndtak fordi batteriet var dødt i den gamle eller en ny modell lokket med bedre funksjonalitet eller høyere hastighet på børstehodene.

Med iO brekker Braun hele denne filosofien og starter på nytt.

Ingen av de gamle laderne fungerer lenger - i stedet kommer den med en kompakt lader og et deksel som kan reises med. Her merker jeg det ene litt mer alvorlige savnet etter Philips’ toppmodell som jeg har; hvorfor er det ikke puttet batteri inn i reisedekselet, slik at jeg slipper å dra på strømadapteren i tillegg? Brauns forklaring er at et batteri ville gjort dekselet for tungt, så de bygget inn ladefunksjoner for å i hvert fall gjøre turen litt lettere.

Men jeg kjøper ikke forklaringen.

Selve laderen til iO er bitteliten, og grei nok å reise med. Strømadapter og reisedeksel gjør i seg selv hele ekvipasjen mye større enn å bare ta med seg den vanlige laderen. Og et lite batteri inni dekselet sammenliknet med en strømadapter som ikke er så liten at den kan kalles helt ubetydelig hadde neppe gjort noen forskjell.

Et batteri i reiseesken hadde gjort at jeg kunne la alt av kabler ligge hjemme. Det er rett og slett smått genialt å ha inkludert på Philips-produktene og en reell mangel hos Oral B - og altså også iO.

Nye børster

For børstene er det langt mer forståelige at det gamle utstyret ikke kan brukes. Forskjellen i størrelse og utforming på nytt og gammelt der er temmelig stor, og Braun begrunner byttet i tilkobling og design med at de gamle ikke ville kunnet håndtere det voldsomme tempoet iO-børsten spinner og banker i. Ut fra egne erfaringer med børsten er det en forklaring som gir god mening. For denne børsten er det ekstremt mye futt i - og på en måte som nok krever litt mer solid tilkobling.

At ting som Smart Guide-displayet ikke lenger funker, etter å ha virket med to generasjoner Oral B Triumph-børster og Genius-børsten min er lett irriterende, men kanskje ikke noe alle tannpussere har så stort behov for. Skjermen gjør fortsatt nytte som klokken som forteller meg hvor forsinket jeg er til ting mens jeg iherdig gjør meg ferdig på badet for å komme meg avgårde - men nå forteller den meg ikke hvor lenge jeg har pusset. Det står imidlertid både på selve iO-tannbørstens skjerm og i appen, hvis du starter den.

En slags kombinasjon av Oral B og Philips Sonicare

Brauns produkter har gått ruta fra ganske saktegående, og sikkert ikke så mye kvassere enn en vanlig manuell tannbørste, til å bli lynende raske. Jeg hadde et opphold på rundt 20 år der jeg ikke oppsøkte tannlege, og med den forutsigbare tannpinen i boks i fjor måtte jeg til pers. Foruten et inngrodd sett visdomstenner, der beskjeden var at det var uunngåelig, fordi de ikke kunne holdes rene - har jeg aldri hatt et hull i noen tann. En bragd jeg i stor grad tilskriver de elektriske tannbørstene jeg har hatt - for det skyldes i hvert fall ikke at jeg selv har gjort noen kjempeinnsats. Som klassisk nerd som kan sitte oppe til alle døgnets tider når anledningen byr seg, har både døgn og pussefrekvens til tider fått flyte for mye.

Oral B-produktene har blitt merkbart bedre gang for gang. Det skyldes spesielt økt hastighet på børstehodet, og de ulike tannkjøtt- og tannsteinsfunksjonene som har blitt inkludert etter hvert. Subjektiv som denne testen blir - synes jeg også den klassiske hamringen fra børstene har fungert bedre for meg og mitt tannkjøtt enn den rent soniske varianten som Philips bruker, der små, men kraftige, vibrasjoner skal løsne i skitten.

iO er en slags kombinasjon av tradisjonell Oral B, med de roterende bevegelsene, med «Philips-stil» vibrasjoner oppå. Og det har fungert meget bra i min munn. Det er antakeligvis den beste tannbørsten jeg har brukt med tanke på ren pusseeffekt.

Men det er fortsatt tendenser til å overkomplisere ting i denne pakken her. Appen skal gjerne vite - men finner ikke ut av selv - om du pusser tunga når du bruker den. En underlig greie, siden børsten jo så tydelig vet at det er forskjell på høyre og venstre - et langvarig opphold på midten burde være mulig å identifisere det også. Og det merkes godt at intelligensen ikke sitter i selve tannbørsten - som til tross for en stor fargeskjerm (!) ikke kan fortelle deg en brøkdel av det appen kan.

Svinedyr, men god

I likhet med Philips’ dyreste Sonic-modeller er iO-modellene fra Braun skamdyre. Fra såvidt over to tusenlapper må du regne med å betale for en iO-modell, men testet utgave koster en liten bit over 3.000 kroner (!). Det er bare den dyreste utgaven som vet akkurat hvor du er når du pusser, og de to heftigste som har fargeskjerm på børsten.

Men jeg skal fortelle deg en hemmelighet; tannleger er mye dyrere i drift.

Om du bør velge Braun iO neste gang du velger tannbørste? Det er vanskelig å svare på.

Kanskje er din munn perfekt tilpasset Philips, slik at du får samme opplevelse som meg når du prøver å bytte. Men hvis du enten er Braun-bruker fra før, eller fint tåler å bytte merke, kan du trygt kjøpe iO. Jeg vil gå så langt som å si at den på pusseopplevelsen er det beste fra begge verdener, og også markant bedre enn alle tidligere modeller i Oral B-serien. Så er det kanskje ikke så farlig med noe smått å pirke på i det praktiske ved siden av «pussesituasjonen».

Oppdatert 1. september 2020, 20.25: I forkant av publisering spurte vi Procter & Gamble, som eier Oral B, om de ville ha mange ulike og forvirrende versjoner av iO-serien. Det fikk vi et tydelig nei til i en e-post fra kommunikasjonsdirektør for «oral care», Paola Mulas - som forklarte at det bare ville være tre serier, 7, 8 og 9, og de ville være tydelig adskildt fra hverandre uten de mikroskopiske forskjellene som har preget tidligere serier. I etterkant har flere lesere spurt om vi har testet iO 9N eller iO 9S. Ved nytt spørsmål etter publisering får vi vite at iO 9N har refillholder i hardplast, mens iO 9S har refillholder i gummi.

Svaret fra P&G i sin helhet, på engelsken det ble levert i under.

– The differences between an Oral-B iO9 S and Oral-B iO9 N are almost none. The last letter refers to what kind of accessory it comes with – if the case/refill holder comes in a soft or hard material. Which differs per country/region. For the Nordics we have a “S”.

Det er altså stormende likegyldig hvilken variant du velger - og det er absolutt ingen vits i å betale 1000 kroner ekstra for N-versjonen med refillholder i hardplast. Tannbørstene er identiske.