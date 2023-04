Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sony WH-CH720N

Sony er kongen av støydemping. Hva får de til i denne prisklassen?

Sonys WH-CH720N koster godt under halvparten av flaggskipet WH-1000XM5, men kommer også med aktiv støydemping. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 16. april 2023, 06:00 Lagre Lagre artikkel

Sonys 1000X-serie har i fem generasjoner nå vært noe av det ypperste du kan få blant hodetelefoner, takket være bransjeledende støydemping og etter hvert også ypperlig lydkvalitet.

Samtidig har også prisen på Sony-flaggskipene stadig krøpet oppover, og det er deler av grunnen til at vi ba Sony om å sende over sin foreløpig siste hodetelefon-lansering.

Spørsmålet vi ville få svar på, var om du kan du få Sony-opplevelsen til en betydelig rimeligere penge.

Høy komfort: Under 200 gram

Møt WH-CH720N, som skilter med aktiv støydemping, ultralav vekt og 35 timers batteritid - til 1500 kroner, altså under en tredel av hva toppmodellen WH-1000XM5 koster.

På vekta har Sony barbert bort drøyt 50 gram versus nevnte 1000XM5, og med 192 gram er CH720N blant de letteste støydempende hodetelefonene vi har testet. Det gjør seg direkte utslag i høy komfort: Hodebøyla har mer enn nok polstring til å «støtte» de 192 grammene, og hodetelefonene trenger heller ikke å klemme unødvendig hardt rundt ørene.

WH-CH720N er komfortable rett og slett fordi de er så lette. Hodebøyla gnager ikke og de klemmer ikke for hardt rundt ørene. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det er spesielt kjekt om du bruker briller, som gjerne kan være problematisk å kombinere med hodetelefoner av den mer hardtklemmende typen.

Lav vekt er gjerne også omvendt proporsjonalt med høy byggekvalitet, og det er ikke til å komme unna at CH720N føles litt mindre påkostet og plastaktige enn både WH-1000XM5 og en del tidligere Sony-hodetelefoner.

Bøyle i metall og det som føles som ganske solide sammenføyninger gjør likevel at vi opplever byggekvaliteten som helt kurant.

7 Bra fjerne Sammenlign Sony WH-CH720N Wireless Over Ear annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1490 hos Elkjøp Sjekk nå 1490 hos Komplett Sjekk nå 7 Bra sitat Superlette Sony-hodetelefoner med mager støydemping Fordeler + Under 200 gram: Svært lette og komfortable

+ Varm og behagelig lyd som mange kan like

+ Multipoint-støtte

+ Aktiv støydemping

+ God batteritid Ting å tenke på — Støydempingen er ikke all verden å skryte av

— Mangler litt på oppløsning og detaljnivå

— Ingen autopause

— Ingen Aptx eller LDAC

— Middelmådig samtalekvalitet, dårlig i støyete omgivelser

Mangler en del teknologi

Noen vil nok også sette pris på at Sony har droppet touchpanelene til fordel for helt vanlige kontrollknapper. De sitter på undersiden av den høyre øreklokka, og fungerer stort sett som de skal.

Vi kunne nok ha ønsket oss ørlite bedre definisjon av selve knappene, for det kan være vanskelig å føle seg frem til riktig knapp med fingrene. Hovedknappen i midten har riktignok en liten forhøyning, men det er veldig fort gjort å trykke feil knapp i forbifarten.

Sony har heller ikke kostet på seg noen autopause-funksjon, så her må du faktisk pause musikken selv om du tar hodetelefonene av deg. Det de imidlertid har kostet på seg, er såkalt multipoint-støtte - men det er deaktivert som standard og må aktiveres i Sonys Headphones Connect-app.

Multipoint betyr at du kan være tilkoblet både en PC og en mobil samtidig, for eksempel, og så skal hodetelefonene være i stand til å prioritere «riktig» ut fra type innhold. En innkommende samtale på telefonen vil overstyre musikken som spilles av på PC-en, og ditto om det kommer inn en videosamtale.

Sony Headphones-appen begynner å bli ganske velkjent. Den fungerer ogsåmed CH720N. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Relativt svak støydemping

Støydempingen holder åpenbart ikke samme nivå som verken WH-1000XM5 eller WH-1000XM4. CH720N slipper gjennom betydelig mer av både jevn, lavfrekvent støy og kanskje spesielt de mer ujevne og høyfrekvente lydene. På kontoret kan jeg eksempelvis fortsatt høre knatringen fra (det relativt stillegående) tastaturet til sidemannen, en type støy som de andre Sony-hodetelefonene effektivt tar livet av.

Det samme gjelder utendørs, hvor støydempingen nok best kan beskrives som en bonusfunksjon og ikke bør være hovedgrunnen til at du kjøper disse. På t-banen og andre steder hvor støyen er mer jevn og forutsigbar er det åpenbart at C720 har en viss effekt, men effekten er langt mindre imponerende enn på de mer påkostede Sony-hodetelefonene - også fra en generasjon eller to tilbake.

Støydempingen er også relativt følsom for vind.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Folkelig lyd

Lyden kan best beskrives som ganske «Sonysk», i betydningen at det er rundt, behagelig og ganske engasjerende å lytte til. Det minner om 1000X-modeller fra noen år tilbake, før Sony tok ordentlig tak og skarpet opp diskanten.

CH720-lyden er i det hele tatt ganske lett å like, med en relativt dynamisk og basstung fremtoning som kler de fleste typer musikk. Diskanten er ganske avslepen, men uten å bli helt uten brodd, og inviterer på den måten til å skru opp lyden uten å risikere at det blir skjærende på noen måte.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sony-hodetelefonene imponerer kanskje først og fremst med et ganske stort og luftig lydbilde hvor de ulike bestanddelene alle får plass. Klangen er utpreget varm og behagelig, med en fyldig bassgjengivelse som nok også hadde hatt godt av å ha vært strammet inn litt.

Alt i alt er dette likevel rimelig ålreit til prisen - det låter på ingen måte dyrt og luksuriøst, men er et fint grunnlag for å gjøre tilpasninger i Sony-appen eller i musikkappen du bruker. Hodetelefonene tåler definitivt å få skrudd opp diskantgjengivelsen en god del, og både «Bright»- og «Excited»-innstillingene i Sony-appen gir en bedre opplevelse i mine ører.

Av kodeker er det for øvrig kun AAC og SBC som er støttet, ingen Aptx eller Sonys egen LDAC. Det kan være greit å vite.

Ikke allverdens med polstring over hodet, men det behøver det heller ikke være når vekten er såpass lav. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Middelmådig samtalekvalitet

Samtalekvaliteten er noe Sony har slitt litt med å få til tidligere, og heller ikke C720 imponerer på den fronten. I vanlig innendørsbruk gjør vi oss greit forstått, men motparten konstaterte fort at vi låt litt «lavoppløst».

Utendørs og spesielt i vind blir det derimot andre boller, og støydempingen i mikrofonene trer inn såpass kraftig at både vind og stemme i stor grad blir borte. Her var det vanskelig for motparten å få med seg hva som ble sagt, og konklusjonen ble et sted mellom «unngå» og «til nøds greit». Totalt sett omtrent fem av ti på samtalekvalitet.

Batteritiden er som nevnt oppgitt til 35 timer med støydemping, men uten oppskaleringsteknologien DSEE aktivert. Det virker å stemme greit med sannheten, og er for god batteritid i støydempende hodetelefoner å regne. Lading gjøres «naturligvis» med USB-C, og skal ta cirka 3,5 timer til fullt.

WH-CH720 er ikke overraskende et godt stykke unna storebror WH-1000XM5 på de fleste områder. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Sonys WH-CH720N er svært lette og komfortable hodetelefoner med støydemping til cirka 1500 kroner. De har kurant lyd for prisen, med varm klang, en ganske avrundet diskant og fyldig bass.

Støydempingen er ikke veldig imponerende. Den tar seg greit av lave, jevne frekvenser, men har et godt stykke opp til Sonys langt mer påkostede WH-1000XM5 og også til 1000XM4. Du bør ikke velge disse om støydempingen er hovedkriteriet.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ellers får du god batteritid og multipoint-støtte, men samtalekvaliteten varierer fra akseptabel i stille omgivelser innendørs til nærmest ubrukelig om du er ute og i litt vind.

Alt i alt helt greit fra Sony: CH720N er ikke hodetelefonene som gir deg Sonys støydemping på billigsalg, men lokker kanskje først og fremst med lav vekt og folkelig lyd.

Samtidig må det sies at det ikke finnes ekstremt mange voldsomt gode alternativer i denne mellom-prisklassen heller. Vi ville kanskje anbefalt enten å vurdere trådløse ørepropper, å droppe støydemping eller eventuelt å gå opp en tusenlapp og få bedre støydemping og lyd.

7 Bra fjerne Sammenlign Sony WH-CH720N Wireless Over Ear annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1490 hos Elkjøp Sjekk nå 1490 hos Komplett Sjekk nå 7 Bra sitat Superlette Sony-hodetelefoner med mager støydemping Fordeler + Under 200 gram: Svært lette og komfortable

+ Varm og behagelig lyd som mange kan like

+ Multipoint-støtte

+ Aktiv støydemping

+ God batteritid Ting å tenke på — Støydempingen er ikke all verden å skryte av

— Mangler litt på oppløsning og detaljnivå

— Ingen autopause

— Ingen Aptx eller LDAC

— Middelmådig samtalekvalitet, dårlig i støyete omgivelser

16. april 2023, 06:00