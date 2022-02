Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Chef Matteo Blender III Vakuumblender

Blir blendere faktisk bedre med vakuum?

Vi har satt to vakuumblendere på prøve.

Vakuumpumpen til Chef Matteo (venstre) kan lades opp, mens pumpen til Sage går på batteri.

Hvis du ikke er av typen som følger med på all innovasjon innen blender-teknologi , lurer du kanskje på hva en vakuumblender er?

Det er ikke mer komplisert enn dette: En vakuumblender er simpelthen en vanlig blender med den ekstra funksjonaliteten at man kan suge ut luften av beholderen før man kjører den.

Og hvorfor i all verden skal du gjøre det?

Ifølge produsentene skal visstnok resultatet være mer næringsrike smoothier med bedre smak og holdbarhet.

Til denne testen har vi derfor plukket ut to modeller med vakuum-funksjon i ulike prisklasser – en rimelig modell og en dyrere – for å undersøke hvilken som er best på vakuum.

Spørsmålet er om det holder å kjøpe en rimelig fremfor en mer kostbar modell? Og om bruken av vakuum faktisk lager en bedre smoothie?

De to modellene med i denne testen. Med vakuumpumpen installert rager Sage The Super Q temmelig høyt på kjøkkenbenken.

Den rimelige modellen vi har hentet frem for anledningen heter Chef Matteo Vacuum Blender III. Det høres ut som et navn hentet ut av en kongerekke, men er altså navnet på en relativt rimelig vakuumblender til rundt 2000 kr.

Den mer kostbare blenderen heter Sage The Super Q. Dette er en blender som har vært i vinden tidligere her på Tek.no – modellen stakk nemlig av med «best i test» i vår test av topp-blendere.

Sage The Super Q er ikke billig og i skrivende stund koster den rundt 5900 kr. I tillegg må man dessuten kjøpe vakuum-enheten separat (koster 900 kr), noe som gjør prisforskjellen enda litt heftigere.

Slik gikk vi frem

For å teste de to blenderne har vi laget smoothie, knust is, laget nøttesmør og majones. I tillegg har vi testet og sammenlignet vakuum-funksjonen på de to blenderne. For å gjøre det rettferdig har vi brukt samme type ingredienser og samme mengde på hver av modellene.

Vår oppskrift på smoothie 1/2 liter valgfri melk (vi har brukt mandelmelk)

300 gram banan

100 gram frosne blåbær

150 gram appelsin

30 gram nøttesmør

30 gram grønnkål eller spinat De frosne blåbærene gjør at smoothien blir kald uten å vanne ut med isbiter. Gir litt i overkant av 1 liter smoothie. Mer +

For å ha en målbar måte å sjekke effektiviteten på blendernes vakuumfunksjon veide vi 1 liter smoothie. Her vil høyere vekt tilsi at smoothien er mer kompakt – altså med mindre luft. I tillegg har vi gjort en smaksvurdering, og vi har også oppbevart smoothie med og uten bruk av vakuum i kjøleskapet i et døgn for å sjekke oksideringen.

Chef Matteo III Vakuumblender Sage The Super Q annonse Pris 1 998,- 5 979,- Pris ved testing Følger med vakuum-enhet Vakuum-funksjon Tilberedning smoothie Tilberedning nøttesmør Isknusing Kapasitet Lydvolum Pulse-funksjon Krysse av Hastighetskontroll Sikkerhetsmekanisme for start uten lokk Ekstra beholder

Ikke store forskjellen

Smak. Næring. Holdbarhet. Dette er vakuum-blendernes tre grunnpilarer.

La oss ta smaken først. Det første vi legger merke til når vi drikker en smoothie laget med vakuum er ikke en endring av smaken, men av teksturen. Væsken er «glattere» og mindre skummende. Fruen i huset syntes det var «rart», mens undertegnede syntes det var helt fint, om ikke litt annerledes. Smaksmessig kunne vi ikke merke noen forskjell.

Når det kommer til næringsinnholdet er dette vanskelig å gjøre en vurdering av uten å sende prøver inn til et laboratorium. Smoothien ser og smaker likt ut rett etter tilberedning. Om næringsinnholdet er bedre kan godt være mulig, men vi ville kanskje ha gjettet at det også ville hatt innvirkning på smaken.

Men hva med holdbarheten? Bruk av vakuum vil utvilsomt ha en stor fordel om det er mulig å lage en stor porsjon smoothie for så å la den stå i kjøleskapet over natten.

Vanlige blendere mikser store mengder luft inn i smoothiene, noe som kan gi en luftig og fin tekstur, men som også skaper blandinger med veldig kort levetid i kjøleskapet. Luft skaper grobunn for bakterier, og luft vil også føre til oksidering, som både ser og smaker kjipt.

Uten noen vakuumbeholder å putte smoothien i fikk vi ikke testet dette på optimalt vis. Men all logikk tilsier at en vakuumblendet smoothie vil holde lenger i en lufttett beholder, enn en vanlig blanding.

Men hva hvis du dropper den lufttette oppbevaringen, og bare putter smoothien rett i kjøleskapet?

Vi testet Chef Matteo med og uten vakuum og lot to glass med de respektive blandingene stå i kjøleskapet i ett døgn. Resultatet kan du se nedenfor.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Her så vi faktisk at smoothien der vi brukte vakuum oksiderte mer enn den uten. Det kan ha noe med at væsken blir mer kompakt og at det derfor lettere danner seg en hinne på overflaten. Ellers var smoothien som ble laget med vakuum kanskje en anelse friskere i fargen lenger ned i glasset, men det var lite om å gjøre.

Lager man smoothie med vakuum vil det nok lønne seg å også oppbevare den i en vakuum-beholder. Samtidig tenker vi jo at en smoothie uansett smaker best rett etter tilberedning - og da har det ikke så mye å si om man bruker en blender med vakuum eller ikke.

Et tips her, og det gjelder uansett hvilken blender man bruker, er å fylle beholderen helt opp til randen hvis man ønsker å oppbevare den i kjøleskapet – slik man gjerne gjør når man skal konservere syltetøy eller annet. På den måten minimerer man oksideringen.

Etter testing av to vakuumblendere er vi altså fremdeles ikke overbeviste om at vakuum-funksjon er noe de fleste av oss trenger, selv om teknologien rent teknisk fungerer.

I vår måling av 1 liter væske veide smoothien fra Sage 977 gram, mens den fra Chef Matteo veide 1020 gram (høyest, og dermed altså det beste resultatet). I vår kontrollmåling uten vakuum veide vesken 913 gram. En viss forskjell er det altså, og er man nysgjerrig på teknologien vil vi anbefale å kjøpe den langt rimeligere Chef Matteo.

Når det er sagt så er blenderen fra Sage en langt bedre blender på de fleste andre måter.

Langt mer allsidig

Setter man Chef Matteo og Sage side om side ser man at det er en stor visuell forskjell på modellene. Sage er større og ser unektelig mer robust ut. Både i vekt og utforming oppleves Chef Matteo som en billigere blender – og det er den jo også. Vi liker for øvrig at Chef Matteo bruker sugekopper for å kompensere for den lave vekten. Vi liker også at modellen kommer med en ekstra beholder.

Når det kommer til å lage smoothie var vi dessuten veldig imponert over Chef Matteo. Smoothien ble helt strålende og nesten uten fiber. Lage is klarte den også utmerket, selv om vi syntes lydnivået her ble litt vel høyt.

Så, skal du kun lage smoothie vil Chef Matteo være et godt valg. Samtidig synes vi prisen er for høy til å ha en såpass begrenset funksjonalitet. Dette er ikke en ideell blender til å lage hverken nøttesmør, humus eller pesto med. Vår test viste at det teknisk sett var mulig, men at man måtte smøre seg med mye tålmodighet. Vi stusser også over at Chef Matteo-blenderen ikke har noen hastighetsjustering, men kun ulike programmer.

Det tok lang tid for å få den etterlengtede virveleffekten da vi laget nøttesmør på Chef Matteo III Vakuumblender.

Kun hvis du er nysgjerrig på vakuum

Er planen din kun å lage smoothie og er du nysgjerrig på vakuum-funksjon, vil vi si at Chef Matteo er et greit kjøp. Samtidig finnes det minst like gode blendere der ute som er enda lavere i pris. Wilfa Xplode Vital som stakk av med seieren i vår test av billig-blendere gjør akkurat den samme jobben til rundt halvparten av prisen.

At vi ikke fikk så mye ut av vakuum-funksjonen i vår test betyr ikke nødvendigvis at vakuum ikke kan ha noe for seg i enkelte tilfeller. Vi må likevel si at vi stusser over logikken i noen av påstandene her, som at vakuum skal gi bedre smak. Luftbobler – i for eksempel gjærbakst – er med på å høyne smaken, ikke redusere den. Akkurat på smaksfronten skal vi riktignok ikke påberope oss å være noen eksperter, men vi merket altså ingen forskjell.

Ser man bort ifra vakuum-funksjonen er Sage The Super Q en langt bedre og mer allsidig blender enn Chef Matteo III. Med Sage kan man lage nøttesmør og humus over en lav sko. Sage oppleves også mer robust og modellen har en garantitid på hele 10 år. Så er den også langt dyrere.

7.5 Bra Chef Matteo Blender III Vakuumblender annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " En god vakuum-blender med begrenset funksjonalitet. " Fordeler Krysse av Lager svært god smoothie

Krysse av Følger med vakuum-enhet som fungerer godt

Krysse av Står støtt på kjøkkenbenken

Krysse av Kommer med ekstra beholder Ting å tenke på Bytt Begrenset funksjonalitet (Kan ikke lage nøttesmør/humus/pesto)

Bytt Finnes bedre og billigere blendere