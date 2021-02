Den desidert beste spillskjermen vi har testet

Gruser alt med 360 bilder i sekundet.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 21 Feb 2021 12:00

Å bli god i gaming krever en rekke kvaliteter av deg. Men også maskinvaren må henge med i svingene for at du skal ha de beste forutsetningene for suksess.

Skjermen er en essensiell del av maskinparken som skal hjelpe deg frem, og en av tingene den må kunne er å servere deg grafikk med god flyt. Og denne flyten oppnår du ved å velge en skjerm som kan gjengi mange bilder i sekundet.

Vanlige skjermer yter 60 bilder i sekundet, mens skjermer som er myntet på spill ofte har minst det dobbelte. Bare de siste par årene har antallet bilder de kan gi deg skutt i været.

Nå har vi testet Asus’ nye råtass på dette området, Asus ROG Swift PG259QNR. En skjerm som kan gjengi opptil hele 360 bilder i sekundet.

9.5 Imponerende Asus ROG Swift PG259QNR annonse Sjekk prisen Den beste spill-skjermen vi har testet Fordeler Ekstremt god bildeflyt

Gode og presise farger

God antirefleks

Meget lav inputlag

God brukervennlighet

God innsynsvinkel

Robust og solid konstruksjon Ting å tenke på Kostbar 24,5 tommer

"Bare" 1080p-oppløsning

Kontrastnivået er ikke det aller beste

Asus ROG Swift PG259QNR Pris 9988 NOK DisplayPort Ja Typ av DisplayPort-kontakt Standard DVI inn Ja HDMI Ja Antall HDMI-innganger 1 stk Innebygd USB-hub Ja USB 3.0 2 stk USB-kontakt (totalt) 2 stk USB for videosignal Ja Type USB-kontakt USB (Type A) Bildeforhold 16:9 Bildestørrelse 25 Tommer Lysstyrke 400 cd/m² Maks oppløsning 1920x1080 Oppdateringsfrekvens 360 Hz Pixelstørrelse 0.28 mm Skjermoverflate Matt Skjermteknologi LCD Bakgrunnsbelysning LED (lysdiode) Paneltype IPS Responstid (GtG:Grey-to-Grey) 1 ms Visningsvinkel (vertikal) 178 Grader Visninngsvinkel (horisontal) 178 Grader Tilgjengelige farger Sort Bredde 557 mm Dybde uten stativ 88 mm Dybde 247 mm Produktvekt 7.1 kg Vekt uten stativ 3.6 kg Pivotfunksjon (kan stilles på høykant) Ja Vippbar (kan vippes bakover/fremover) Ja Vridbar (rotere i sidledd/horisontalt) Ja Innebygget kamera Nei HDCP Ja HDR Ja Synkroniseringsmetode Ja VESA-feste Ja Integrerte høyttalere Nei Strømforbruk standby/hvilemodus 0.5 W

Baksiden har et stilig mønter og logo Ole Henrik Johansen / Tek.no

Solid byggekvalitet – som alltid

Asus har i flere år laget skjermer som gir en god kvalitetsfølelse, og denne er intet unntak.

Skjermen er for det meste laget i plast, men er solid satt sammen. Baksiden har et mønster som gjør at den tar seg godt ut på pulten, og som seg hør og bør kan logoen lyse opp i alle tenkelig farger. Nedre del av baksiden har i tillegg et deksel, hvor du kan skjule kabler og tilkoblinger, for så å strekke kablene igjennom stammen på foten og ut på baksiden.

Foten på sin side har en nedre del som virker å være av metall, formet som en slags bumerang, og gjør en god jobb med å holde skjermen stabil på pulten.

Skjermen har de tilkoblingene du måtte trenge. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Forskjellen på QN og QNR

Fra foten går et tårn opp som skjermen festes ved, og du har gode justeringsmuligheter. Modellen vi har inne til test, altså PG259QNR, har også med et eget feste i esken som lar deg spare litt plass på pulten, ved at du kan skru skjermen fast til kanten av bordplaten.

Du kan tilte skjermen sideveis om du ønsker, i tillegg til at skjermen kan dreies sideveis om ønskelig.

Joysticken på siden av skjermen gjør det enkelt å navigere i menyene. Ole Henrik Johansen / Tek.no

På baksiden finner du de vante knappene og den lille styrespaken som Asus har levert på sine spill-skjermer i en årrekke. Det betyr en fornøyelig brukervennlighet hvor du enkelt finner veien rundt om i menyene uten videre problemer.

Menyene er i tillegg ryddige og enkle å finne frem i. Som med mange andre spillskjermer har du mange justeringsmuligheter, men om du velger denne QNR-modellen, og ikke bare QN, vil du i tillegg få Nvidia Reflex Latency Analyser. Dette er en funksjon som lar deg følge med på systemet ditt når du spiller, og eventuelt fikse ulike flaskehalser i systemet ditt. Dette er en funksjon som først og fremst kommer aktive spillere til nytte, så du kan eventuelt spare deg et par tusen kroner ved å heller velge QN-modellen, som ellers skal være lik.

Asus-skjermen har gode moduser ut av esken. Og du trenger ikke bekymre deg for å gjøre noen flere justeringer. Her er Racing-modusen som er blant de du kan velge mellom. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Solid bildekvalitet

For å nå 360 bilder i sekundet, har Asus tatt i bruk et IPS-panel. Det betyr at du får en god innsynsvinkel fra sidene, hvor du må bevege seg godt ut på sidene før bildekvaliteten falmer.

Samtidig så går du ikke det aller beste kontrastnivået. Vi skal ikke si at det er dårlig heller, spesielt ikke for et slikt panel, men likevel så faller den litt igjennom sammenlignet med andre skjermer som bruker for eksempel VA-paneler.

Vi må si at baklyset virker ganske så jevnt, og det er ingen store problemer med lyslekkasjer i panelet. I et helt mørkt rom vil kunne se at toppen og bunnen av bildet er svakt lysere enn resten, men ikke avskrekkende mye.

Når vi måler lysstyrke så ligger den rett i overkant av 400 nits. Om vi kjører på med HDR-innhold så endrer ikke styrken seg nevneverdig. Sagt med andre ord: Dette er ikke skjermen for deg som ønsker mye lysstyrke og «pop» i fargene.

Men likevel så skal man ikke kimse av denne skjermen. For den er meget imponerende hva gjelder fargegjengivelse om du holder deg innenfor sRGB. Da er presisjonen i fargene meget god, og flere av de modusene du får fra fabrikken er fint brukbare. Blant våre favoritter finner vi Racing Mode, som gir en velbalansert hvitbalanse.

Skjermen har en matt overflate som gir lite gjenskinn. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Når det er sagt så er det naturligvis mange muligheter til å justere skjermen hvis du ønsker. Du kan for eksempel velge å fremheve detaljer i mørke partier av bildet, eller legge på et såkalt blåfilter for å endre detaljene etter hva du liker når du spiller.

Og skarpheten er ikke så aller verst. Dette er en 24,5 tommer stor skjerm som «kun» gir deg 1080p-oppløsning. Det kan høres lite ut, men i praksis vil det nesten være umulig å ha en høyere oppløsning hvis du skal klare å utnytte skjermen fullt ut.

Vi testet under vår periode med et Nvidia RTX 2080-kort, og det gikk helt greit på en del spill så lenge man tar til takke med noe mindre detaljer. Men oppløsningen gjør at du får litt lav detaljskarphet sammenlignet med 1440p-skjermer.

Med 360 bilder i sekundet til rådighet så er det ingenting å utsette på bildeflyten. Vi skal være så ærlige å si at det er vanskelig å sette ord på hva man føler av forskjeller mellom 200 og 360 hz, men man merker at det ikke står på skarpheten når man snur seg raskt rundt, selv tett på ting som har mye detaljer.

For å nå 360 bilder i sekundet må du bruke DisplayPort. HDMI gir deg maksimalt 240 bilder i sekundet. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Magisk responstid

Men et høyt antall bilder i sekundet gjelder lite om skjermen ikke har lav nok responstid. Og når det kommer til inputlag så har du ingenting å bekymre deg for om du kjøper denne skjermen fra Asus.

Våre målinger viser at skjermen ligger rundt 8,7 ms inputlag ved en oppløsning på 1080p@60hz uten synkronisering på. Med synkronisering aktivert så heves ventetiden noe, men fortsatt er den under 12 ms, som er det beste vi har testet fra en skjerm noen gang.

Spesielt det at du ikke taper så veldig mye på å ha synkroniseringen aktivert, gjør at du kan kose deg med både lav inputlag kombinert med riftfri grafikk.

Asus PG259QNR er virkelig en god spill-skjerm. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Jakter du etter en knallgod skjerm til å spille på vil Asus ROG Swift PG259QNR oppfylle alle ønsker du har for å klare deg på den digital slagmarken.

Dette er ikke skjermen for deg som jakter gnistrende lysstyrke og massive farger når du ser innhold med HDR. Og kontrastnivået er ikke slående godt, som også resulterer i et litt svakt sortnivå.

Men i en spillskjerm er ikke disse detaljene det viktigste, og på alle andre målinger er dette rett og slett en gnistrende god spillskjerm – om du klarer deg med en 24,5 tommer stor skjerm som «kun» kan servere 1080p-oppløsningen. Den litt lavere skarpheten dankes ut av mange andre faktorer i vår bok.

Du får for det første gode farger og god lysstyrke om du holder deg til vanlig innhold. Samtidig som skjermen har god antirefleks og har god innsynsvinkel. Og det samtidig som du fint kan kjøre på med synkronisering så du slipper å se på feil i grafikken.

Med hele 360 bilder i sekundet blir det vanskelig å skylde på utstyret om du skulle være for treg eller unøyaktig. For flyten og skarpheten er det ingenting å utsette på. Samtidig er inputlagen ekstremt lav, faktisk den laveste vi har testet noen gang, så totalt er det ingenting ved maskinvaren du kan skylde på skulle det gå dårlig i spillet.

Vi vil nok anbefale den vanlige QN-modellen for de aller fleste, mens QNR-modellen blir litt mer for de spesielt interesserte som vil finjustere på alle ledd for å få det maksimale ut av maskinen sin. Uansett fortjener denne modellen et helt rått stempel, for det er nettopp det den er for alle som liker å spille.