En elsparkesykkel som skiller seg ut

Men du bør ikke være stor og tung for å kjøre denne.

Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 14 Juni 2021 18:41

Elektriske sparkesykler trenger ikke akkurat noen stor introduksjon per i dag. Selv om dette er et transportmiddel som til tider får politikere til å svette, bilister til å frese og gående til å skvette, er det ingen tvil om at mange også liker å suse rundt på to små hjul.

La oss derfor hoppe i det. Med en prislapp på rundt fire tusen kroner, hører dagens testobjekt til i den rimeligere delen av skalaen. Samtidig er den langt fra alene om å konkurrere på dette nivået, så det kan være smart å orientere seg litt i markedet før du hopper på det første og beste tilbudet du ramler over.

LED-lysene på denne modellen gjør seg nok best når mørket kommer. Eller som avslått. Vegar Jansen / Tek.no

Elsparkesykkelen denne gangen er kjent som Nitrox Joy V2, og skiller seg fra bermen på flere måter. Én av disse er ved å være tilgjengelig i en rekke forskjellige farger, selv om vårt testeksemplar kom i sort utførelse.

Sparkesykkelen har også LED-striper langs sidene. Dette kan gi «rånelys» når mørket faller på, og styrestammen har en svakt kurvet form som gir sykkelen en litt distinkt profil.

I tillegg er det mulig å utstyre Nitroxen med en ekstra batteripakke for å øke rekkevidden på sparkesykkelen. Mer om dette litt senere.

6.5 Helt greit Nitrox Joy V2 annonse Sjekk prisen En elsparkesykkel som skiller seg ut, men vi skulle gjerne sett litt mer krefter. Fordeler Punkteringsfrie dekk

Har en app

Har god motorbrems og grei mekanisk brems

Kan sette på ekstra batteripakke for enda bedre rekkevidde

Kan velge mellom flere farger, og har LED-lys på sidene Ting å tenke på Litt høy som sammenslått

Gir en noe hard kjøreopplevelse

Litt lite motorkraft til brattere bakker

Kunne gått enda litt fortere på flatmark

På papiret er Nitrox Joy V2 ment for voksne, da den ifølge spesifikasjonene skal klare en lastevekt på opptil 120 kilogram. Samtidig er det kanskje ikke den sykkelen på markedet som har det mest maskuline uttrykket, og motoren er heller ikke spesielt sterk.

Det vil si at sparkesykkelen i større grad er avhengig av å ha en fører med lav egenvekt, spesielt om den skal brukes i et sted av landet med mange og litt bratte bakker – i hvert fall om det er ønskelig å forsere stigningene i et greit tempo.

Sånn sett er dette kanskje i større grad en sparkesykkel som vil slå bedre an hos barn og ungdom. En del voksne med høyere matchvekt trolig ønske å legge til noen kroner for en elsparkesykkel med sterkere motor.

Kjøreegenskaper og bremser

Nitrox Joy V2 har punkteringsfrie dekk. De demper noe, men er fremdeles ganske harde av seg. Vegar Jansen / Tek.no

Nitrox Joy V2 er utstyrt med åttetommers (200x50) punkteringsfrie dekk. Disse tillater noe demping, men virker samtidig hardere enn dekkene som for eksempel brukes av E-Way E-350 og E-500 . Joy V2 har i tillegg litt støtdemping rett over forhjulet, men byr likevel på en relativt hard kjøreopplevelse.

Det beste er å rulle på jevn og hel asfalt, men de fleste av oss kjører nok over underlag av varierende kvalitet. Gammelt dekke med sprekker og sår betyr mye risting og skrangling, og å kjøre over slikt som brostein er helt forferdelig med så harde dekk og ellers lite fjæring.

Fordelen med å ha såpass solide dekk er at de ikke byr på den helt store rullemotstanden, og det hjelper på rekkevidden.

Vegar Jansen / Tek.no

En annen ting som gjør noe med rekkevidden, er at motoren på 250 watt ikke sløser unødig med kreftene. Akselerasjonen er rolig og behersket, og toppfarten på flatmark målte vi til drøye 19 km/t – her kjører du godt innafor lovverkets rammer. Men for den travle elsparkesyklist er det altså noen prosent å hente på å velge en annen modell med høyere topphastighet og mer aggressiv akselerasjon.

Der mer krefter likevel vil gjøre seg best er i motbakkene. I vår testløype opp Brattbakken noterte vi en foreløpig jumboplass, og når det gjelder de aller bratteste stigningene i nabolaget må motoren ganske enkelt melde pass.

Samtidig må vi si at sparkesykkelen holder farten helt greit i mer slake og lange oppoverbakker. Så det koker gjerne ned til hvor travelt du har det og hva slags topografi det er der du pleier å kjøre.

Gass, brems, ringeklokke, av/på-knapp. Så å si alt du trenger. Vegar Jansen / Tek.no

I nedoverbakker går det selvsagt mer unna, men speedometeret stopper uansett på 25 km/t, og det merkes at dette ikke er en sykkel som er konstruert for å gå noe særlig fortere enn det.

Sånn sett er det greit å ha bremser å regulere farten i nedstigningene med. Nitrox Joy V2 er utstyrt med en motorbrems på forhjulet og mekanisk «tråkkned»-brems på bakhjulet.

I hovedsak vil du ønske å bruke motorbremsen, da denne også putter strøm tilbake på batteriet. Men selv om denne bremser relativt jevnt, vil det ikke alltid være nok. I noen situasjoner må du belage deg på å bruke begge bremsene for å stoppe kjapt nok. Dette krever litt trening for å få ned reaksjonstiden.

Men altså, vi er greit fornøyd med bremsene, selv om vi i det siste har blitt godt vant til skikkelige bremsespaker som vi finner på en rekke andre modeller.

Batterier og rekkevidde

Nitrox Joy V2 er utstyrt med et batteri på 280 Wh, noe som ifølge manualen gir en rekkevidde på mellom 20 og 30 kilometer. Dette er en kjent batteristørrelse, og noe vi for eksempel finner på sparkesykler som E-wheels E2S V2 og E-Way E-350 . Men sistnevnte fikk vi ikke mer enn 15 kilometer ut av.

Med vår faste kjøretur i norsk sommervær målte vi rekkevidden på Joy V2 til 23 kilometer. Da gikk det stadig an å kjøre greit på flate strekninger, men for alt som lignet en oppoverbakke sank hastigheten kraftig. Og for litt brattere stigninger ville den ikke trekke i det hele tatt.

Ekstrabatteriet er strategisk plassert slik at det stadig er mulig å slå ned styrestanga. Vegar Jansen / Tek.no

Elsparkesykkelen kan også utvides med et ekstrabatteri som koster rundt 1400 kroner. Dette er ganske klumpete, men er til gjengjeld ikke i veien når du feller ned styrestanga.

Vi er dog litt bekymret for at dette kan være utsatt dersom du er nødt å kjøre i kraftig regnvær – noe vi uansett ikke vil anbefale. Men for tørre sommerdager kan du legge til 187 Wh med ekstrabatteriet, som gir sparkesykkelen en total kapasitet på 467 wattimer.

I ren rekkevidde målte vi dette til å tilsvare 37 kilometer. Men det er en drøy tur på en sykkel som ikke har mer demping – det merkes godt i knærne spesielt og beina generelt. Om ikke annet anbefaler vi myke sko.

Sparkesykkel Tid opp Brattbakken Klarer gangsti Målt rekkevidde Nitrox Joy V2 49 sekunder Nei 23 / 37 km E-Twow Booster GT 40 sekunder Ja 38 km E-Twow S2 Booster Plus 38 sekunder Nei Ikke målt E-Way E-350 34 sekunder Nei 15 km E-Way E-500 35 sekunder Nei 25 km E-wheels E2S V2 Max 32 sekunder Ja 40 km E-wheels E2S V2 Pro 31 sekunder Ja 40 km Ninebot KickScooter Max G30 42 sekunder Ja 56 km Xiaomi Mi M365 Pro 44 sekunder Nei 40 km

Utstyr og portabilitet

Fysisk sett er Nitrox Joy V2 stort sett som andre sparkesykler i sin prisklasse. Den er utstyrt med lys foran og bak, der baklykta også fungerer som bremselys for motorbremsen. På sidene har den som nevnt LED-remser, som også kan slås helt av.

Sparkesykkelen har også et støttebein, men det er en tynn og litt ukurant sak som gjør en dårlig jobb på grus eller jord.

Vegar Jansen / Tek.no

Holker, ringeklokke og display er på sin side helt greie og får gjort det de skal. I tillegg kan sykkelen kobles til med en app kalt Lenzoid – som forresten fungerer med flere andre sparkesykler. Med appen kan vi slå av og på slikt som cruisekontroll og om vi må sparke i gang sykkelen for å kjøre.

Styrestammen på Joy V2 kan felles ned, slik at kroken på styret kan hektes i bakskjermen. Dette gjør at sparkesykkelen kan bæres uten for mye bryderi. Merk at nedfellingsmekanismen ikke har noen brems, så stanga kan ramle litt fort når den løsnes. Hos oss førte dette til at styret gikk rett i asfalten slik at denne kroken knakk tvert av. Denne lar seg heller ikke bytte ettersom den er støpt av formen til styredelen, så vær obs på dette.

Konklusjon

Nitrox Joy V2 er en elektrisk sparkesykkel som egentlig er helt grei. Kvalitetsmessig virker den helt innafor, men den har heller ingen unike egenskaper som gjør at vi på noen spesielle måter blir imponerte.

Men helt som alle andre er ikke denne elsparkesykkelen. Det er ikke ofte vi ser muligheten til å kunne sette på en ekstra batteripakke, men da kan det være greiere å satse på en sykkel med større batteri sånn fra begynnelsen av. Men klart, man kan få andre behov eller prioriteringer etter hvert, og da er det fint å ha muligheten.

Vegar Jansen / Tek.no

Så rekkevidden på denne sykkelen er ganske så grei – målt til 23 og 37 kilometer i vårt testterreng. Sistnevnte distanse da med et slikt ekstrabatteri koblet til.

I hovedsak har vi to punkter som gjør at dette er en modell som ikke vil passe like godt for alle. Punkt én er motor og hastighet. Joy V2 har ikke like høy topphastighet som mange av konkurrentene. I tillegg trekker den på langt nær like godt i bakkene som de sterkere sparkesyklene på markedet.

Punkt to på vår lille liste er kjørekomforten. Å kjøre sparkesykkel i milevis kan fort bli slitsomt uansett, men Nitrox Joy V2s harde dekk lar deg kjenne alt av ujevnheter – fra en skikkelig hump til en liten sigarettstump. Det kan fort bli mye risting og skrangling både for sykkelen og deg.

For kortere turer og lettere/yngre elsparkesyklister kan likevel disse svakhetene være helt akseptable. Dette kan derfor være en helt grei sykkel om du kan plukke opp en til en behagelig pris.

For andre, som kanskje har litt mer masse å skulle trekke opp motbakkene, ville vi gått opp et lite hakk i pris for å få en sterkere sparkesykkel. Et eksempel på et slikt alternativ er E-Way E-350, om du klarer deg med 15 kilometers rekkevidde. Ellers har du selvsagt den dyrere E-500 fra samme produsent, alternativt E-wheels E2S V2.

6.5 Helt greit Nitrox Joy V2 annonse Sjekk prisen En elsparkesykkel som skiller seg ut, men vi skulle gjerne sett litt mer krefter. Fordeler Punkteringsfrie dekk

Har en app

Har god motorbrems og grei mekanisk brems

Kan sette på ekstra batteripakke for enda bedre rekkevidde

Kan velge mellom flere farger, og har LED-lys på sidene Ting å tenke på Litt høy som sammenslått

Gir en noe hard kjøreopplevelse

Litt lite motorkraft til brattere bakker

Kunne gått enda litt fortere på flatmark