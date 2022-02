Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Protech 3241 +62 VOLT

En billigere elektrisk snøfreser

Ikke la deg lure, den er kraftigere og mer kompetent enn du kanskje tror.

Når snøen laver ned blir snøfreseren en god følgesvenn for å ta fatt på måkingen av gårdsplassen.

I flere tiår har slike fresere vært bensindrevne varianter, men det finnes også elektriske alternativer for deg som heller vil ha noe batteridrevet.

Et eksempel på en snøfreser som takler forholdene godt er EGO SNT2400E, som vi testet i fjor. Men før du har spekket denne opp med kraftige batterier, er ikke prisen du betaler noe rimeligere enn hva du må ut med for en bensindrevet råtass.

Vi har nå testet ProTech 62V+ snøfreser, som i skrivende stund koster deg under 7500 kroner inkludert batterier og lader. Det er fortsatt en solid slump penger, men til å være en snøfreser er det likevel ikke for avskrekkende.

Protech 3241 +62 Volt Snøfreser inkl. Batteri
En rimelig og god elektrisk snøfreser for normale jobber
Fordeler
Enkel å bruke

Krysse av Lett maskin

Krysse av Lys

Krysse av God batteritid

Krysse av Sterk nok til normal måking

Krysse av Motorisert justering av retningen på snøutkastet Ting å tenke på Bytt Blir for lett til de tyngste jobbene

Bytt Mangler fremdrift på hjulene

Bytt Lokk og batterifestet burde vært bedre

Bytt Små hjul

Snøfreseren er ganske kompakt og lett, men har likevel 56 centimeter arbeidsbredde.

Kjent design

Om vi ser bort fra fargevalget på maskinen, så er det ingen tvil om at denne ProTech-maskinen er en nær slektning av Ontario-freseren vi testet i fjor.

Det betyr at du får en ganske kompakt freser som ikke er spesielt tung å håndtere. Produsenten oppgir en tørrvekt på under 30 kilogram, hvilket i snøfresersammenhenger er for ren fjærvekt å regne.

Maskinen er laget av en kombinasjon av plast og metall, hvor selve skovlen er i metall. Ellers er det mye plast, men den virker likevel å tåle en del. Vi var i alle fall ganske hardhendt under vårt testperiode uten at maskinen tok noen skade av det.

Når du mottar maskinen er det lite montering som må til, og alt du trenger av verktøy følger med. Du trenger bare å feste trakten hvor snøen kastes ut med tre skruer, samt stramme til styrekonsollen ved hjelp av to store hjul du fint skrur til med bare hendene, og maskinen er klar til bruk.

Det eneste du trenger da er å lade opp batteriene, og sette disse på plass i maskinen. Det er også en enkel jobb, hvor du setter batteriene ned i et spor og trykker til du hører at det låses på plass.

Kontrollpanelet er enkelt og ryddig.

Enkel betjening

Dette er en maskin som er enkel å betjene. Kontrollpanelet har tre knapper på høyre side når du står bak maskinen, der den ene slår av eller på lyset, mens de to andre lar deg justere retningen på utkastet.

Å kunne justere retningen mens du kjører er praktisk, men vær obs på at du fortsatt må justere høyden på utkastet manuelt. Men det gjør du enkelt ved å kneppe utkastet til den høyden du ønsker via spaken som sitter på utkastet.

Du kan justere retningen som snøkasteren skal hive ut snøen via knapper på kontrollpanelet. Men hvor høyt den skal kaste må du regulere manuelt.

I midten er det en stor knapp som du må holde nede, før du trekker til deg bøylen som vekker skovlene til live og du kan begynne å frese vekk snøen.

Lengst til venstre har du et hjul som trinnløst kan justere hastigheten på skovlene, så du kan velge hvor langt snøen skal kastes. Produsenten oppgir 9 meter kastelengde. Og det gjør den også, om snøen er lett nok.

Du har ingen batteri-indikator på selve kontrollpanelet, men disse sitter på selve batteriene og du kan enkelt se disse gjennom lokket på freseren mens du bruker den.

Batteriene er robuste og har en egen indikator som viser hvor mye kapasitet de har igjen.

Kurant batteritid

ProTech-freseren kan kjøpes både med og uten batterier, men pakken vi har testet leveres med batteri og hurtiglader. Nærmere bestemt et batteri på 5,0 amperetimer og en hurtiglader, hvor laderen tanker opp batteriet på rundt to timer.

Freseren har plass til to batterier samtidig, så du kan eventuelt kjøpe et ekstra batteri utenom. Det koster i så fall rundt 2400 kroner, slik at totalen da vil havne rett under 10.000 kroner.

Velger du å kjøre et batteri på 5,0 Ah så vil du få rundt 30 minutter med brukstid før du må lade, mens du kan doble tiden om du velger to batterier.

Under vår testperiode måket vi en gårdsplass på cirka 250 kvadratmeter, hvor snøen var om lag 12–15 centimeter og relativt tørr. Da kan du fint få plassen en gang til før batteriet er helt nedtappet.

Du ser også igjennom vinduene i lokket hvor mye batterikapasitet som gjenstår.

Batteriene kommer i en egen innpakning som har et eget håndtak, slik at du enkelt kan bære de med deg. Laderen bråker noe når den lader, men det er ikke mer enn at du ikke plages nevneverdig med det mens den holder på.

Som nevnt har batteriene en egen indikator som lyser når du kjører freseren, hvor fire dioder lysende tilsier fullt batteri.

Batteriene sitter ikke spesielt godt, og det gjør heller ikke lokket.

En irritasjon

Men alt rundt batteriene er ikke bare bra, for det er en ting som har irritert oss under testperioden. Og det går på selve innfestningen av batteriene og lokket som skal holde de unna vær og vind.

Har du en jevnt underlag vil du trolig aldri oppleve dette problemet, men når vi triller freseren over et litt mer humpete underlag, som for eksempel grus, spretter lokket opp – og batteriene løsner fra festet sitt.

Dermed har du brått en freser hvor batteriene kan bli utsatt for vann og snø – og ikke minst en freser som slutter å fungere siden batteriet ikke lenger er koblet til.

Når dette skjer må du ta opp lokket, trykke batteriet på plass igjen, for så å lukke lokket på nytt.

Vi løste batteriproblemet ved å legge en pappbit mellom batteriet og ytterveggen rundt, slik at det ble presset batteriet hardere mot kontakten, så var det problemet løst.

Men lokket løsner fortsatt om vi drar freseren litt uvørent over humpete grus og lignende, og det er irriterende.

Den elektriske freseren fra Protech er helt kurant til vanlig måking. Spesielt om du ikke venter til det blir for mye av gangen. Her er det null problem å ta unna noen få centimeter etter litt smådryss fra oven.

Helt ålreit til vanlig bruk

Du får en freser som har overraskende mye krefter, og vi må ærlig innrømme at vi ikke merker den store forskjellene mellom Ontario-freseren vi testet i fjor med sine 84 volts batterier, og denne som «bare» har 62 voltsystem.

I praksis er dette en freser som klarer seg fint på vanlig snø, og har ingen problemer med å kaste snø på 15–20 centimeter opp mot de ni meterne som produsenter hevder.

Men det er likevel noen begrensninger du fortsatt må ta høyde for.

Som for eksempel at den lave vekten gjør at du ikke har noe tyngde å rutte med for å brøyte deg igjennom tyngre oppgaver som for eksempel kompakte brøytekanter eller tung våt snø.

Skovlene er i gummi, og gir deg en arbeidsbredde på 56 centimeter.

Og når du ikke har trekk på hjulene, så får du heller ingen hjelp til å om du for eksempel må måke unna en del bakker. Og hjulene er ganske små, så de triller heller ikke enkelt om du må trekke den over mye snø.

Samtidig er skovlene laget av gummi-reimer, som gjør at den er i overkant glad i å «støvsuge» underlaget du kjører på. På asfalt og steinlagte plasser er dette greit, for da får du «børstet» opp snøen godt. Men har du en plass med litt grus også, vil det rasle godt i utkastet om du kjører over dette.

Det er i alle fall noe å være obs på, for selv om de fleste fresere er glad i å kaste grusen av gårde, så gjør denne dette i langt større grad enn for eksempel den beltedrevne Ariens-freseren vi har fra før.

Lyset gjør det enklere å oppdage skjulte hindre under snøen om kvelden.

Konklusjon

Å betale under 7500 kroner for en komplett elektrisk freser er ikke avskrekkende dyrt. Og produkter du får til prisen vil holde mål for veldig mange i det daglige.

Du får rundt 30 minutter med brukstid før batteriet går tomt, noe som vil holde til å ta unna en relativt stor gårdsplass. Spesielt om snøen ikke er for tung og våt, vil denne freseren har mer enn nok krefter å by på.

Det er også en lett freser, som gjør den enkel å navigere og bruke, men den lave vekten vil jobbe litt mot deg om du skal ta fatt på tyngre oppgaver. Da vil en tradisjonell freser med solid tyngde «tygge» seg igjennom snøen på en langt smidigere måte. Spesielt siden de ofte har drift på hjul eller belter, noe denne maskinen ikke har.

Men så lenge du ikke skal måke vei opp til hytta din for første gang etter et kraftig snøfall, eller bor der det snør mye gjennom vinteren, vil denne freseren dekke behovet ditt overraskende godt.

Bare vær obs på at lokket og batteriene kan løsne om du blir for ivrig i tjenesten.

