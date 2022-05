Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Roborock Dyad

Dyad er en overraskende velfungerende mopp og støvsuger i ett

Roborocks nyeste krumspring gjør mye riktig.

Det har ikke manglet på innovasjon på rengjøringsfronten de siste årene. Tradisjonelle støvsugere med klønete kabler og lange slanger har måttet vike for håndholdte støvsugere og automatiske robotstøvsugere, og selv på vaskefronten har vi sett robotiserte varianter.

Den nyeste trenden på den «smarte» rengjøringsfronten er såkalte håndholdte våtstøvsugere. Den første vi har fått inn til test heter Dyad, fra Roborock, selskapet vi kjenner godt fra robotstøvsugerverdenen, og er også deres aller første satsing på denne produktkategorien.

Roborock Dyad både støvsuger og vasker gulvet samtidig, og suger opp væske og smuss opp i en egen beholder. Matrester og melkesøl etter en kaotisk frokost før skolestart? Det er akkurat dét Dyad skal være spesiallaget for.

Men kan Dyad erstatte den håndholdte støvsugeren eller robotstøvsugeren, eller er det et produkt vi må kjøpe i tillegg?

Kan mer enn å bare støvsuge

Ved første øyekast ser Roborock Dyad ut som en relativt vanlig, om enn ganske klumpete, håndholdt støvsuger. Men her gjemmer det seg betydelig mer enn bare et rør og en støvoppsamler i «kroppen».

Roborock Dyad har en liten vanntank helt i toppen på 0,4 liter, som du enkelt kan ta ut og fylle på med nytt og rent vann. Dette vannet porsjoneres ut gradvis mens du kjører maskinen, og passer på at de tre rullene på undersiden holder seg fuktige mens du rengjør gulvet.

Den lille vanntanken på toppen tas enkelt ut, og går den tom får man umiddelbart varsel om det.

Det er én stor børste lengst frem som strekker seg nesten helt ut til kantene og snurrer fremover, etterfulgt av to mindre børster som går helt ut kanten og snurrer bakover.

Rullene på undersiden går helt ut til siden, slik at du faktisk får med deg alt smuss ut til kantene.

Alt smuss på gulvet, enten det er væske, støv, matrester eller noe helt annet, skytes opp mellom rullene og opp til en annen, større vanntank. Der filtreres de større partiklene opp i en liten kurv, mens det møkkete vannet samles i den 0,6 liter store tanken. Dette blir ganske grisete i praksis, men det kommer vi tilbake til senere.

Skittenvannstanken er større, og inkluderer både et filter for store partikler og grums, samt et finere filter. Begge kan vaskes.

Ettersom det er tre store børster i selve hodet, er hele konstruksjonen relativt stor, og vekten på Dyad er også betraktelig høyere enn en vanlig håndholdt støvsuger. Testvinneren vår Dyson V15 veier for eksempel tre kilogram, mens Dyad veier hele fem kilogram, og det er før du fyller på vann i vanntanken.

Heldigvis er det ikke ofte du trenger å løfte den, og den er overraskende lett å navigere rundt på gulvet. Ettersom børstene på undersiden går hver sin vei får du drahjelp enten du dytter støvsugeren forover eller bakover, og hodet kan nesten roteres 360 grader, som gjør det enkelt å få den rundt ulike hindre.

Dyad kan ikke stå oppreist av seg selv, men et utfellbart stativ fungerer som et greit alternativ når du må sette den fra deg midt på gulvet.

Roborock Dyad har også et hendig, utfellbart bein som du kan bruke hvis du må ta en pause i rengjøringen. Den står nemlig ikke av seg selv, og går du tom for rent vann må du stoppe opp og fylle på, før den vil fortsette å kjøre.

Roborock Dyad kommer med en dokkingstasjon du er nødt til å bruke. Det er her maskinen lades, men også rengjøres, etter hver økt. For har du kjørt over mye skitt og smuss er børstene ganske udelikate, og ikke noe du vil ha stående framme uten rengjøring. Derfor er det en egen rengjøringsknapp du trykker på så fort du har satt Dyaden tilbake i stativet, som gjør en grundig rengjøring av børstene.

En indikator på toppen viser resterende batteri, hvilken modus den er i (Auto eller Max), og fargeringen ytterst viser hvor møkkete gulvet er.

Dette gjør Dyad bra

Roborock Dyad gjør stort sett en fremragende rengjøringsjobb. Enkelt og greit. Det er visse ting den gjør bedre enn en vanlig håndholdt støvsuger, men også ting den av naturlige årsaker enten gjør dårligere, eller ikke kan gjøre i det hele tatt.

La oss begynne med styrkene. For på vanlig gulv – enten det er parkett, laminat eller fliser – er det en fryd å bruke Dyaden. Den sklir helt uhindret over gulvet, og den høye vekten på over fem kilogram er en ikke-sak når du faktisk rengjør, siden du aldri trenger å løfte den opp fra gulvet.

De tre mikrofiberbørstene plukker opp alt av både små og store partikler, og med vannet som konstant fukter dem blir gulvet også rengjort i samme slengen.

Har du små barn i huset, eller andre individer som søler mye rundt kjøkkenbordet, vil du sette ekstra pris på at den også suger opp alt av væske på gulvet, og klissete matrester, uten problem. For eksempel pasta og ris, som ellers kan være ganske grisete å få opp, suges opp uten problemer.

Vi testet med litt en rekke forskjellige utfordringer – slik som kaffeflekker, ketchupflekker, inntørket juice og matrester – omtrent det samme som vaskeroboten Dreame W10 og «alt-mulig-maskinen» Ecovacs Omni X1 fikk jobbe med – og Dyaden gjør helt enkelt en bedre jobb.

Alle slike «automatisk» mopper som enten skrubber eller snurrer en børste over vil slite desto mer en flekk har tørket inn. Kaffeflekkene gikk på omtrent første sveip over, mens de inntørkede ketchupflekkene trengte flere, saktegående runder over, men også de ble borte. Dette gjaldt omtrent alle flekker vi kunne finne – med et par ekstra runder og litt tålmodighet, forsvant det aller meste av flekker. Kun de mest størknede og vanskeligste flekkene blir igjen, og krever litt god, gammeldags skrubbing for å få vekk.

Det er også en egen modus du kan aktivere hvis det er veldig mye væske på gulvet som du vil ha opp, for eksempel masse vann på baderomsgulvet. Dette fungerte også helt fint.

Det er for øvrig ikke slik at du ikke kan bruke Dyaden på noe som helst annet underlag bortsett fra hardt gulv. Den klarer for eksempel fint å få med seg store partikler opp fra lave tepper, men den beveger seg ikke like enkelt fremover, og teppet blir naturligvis litt vått av børstene. Helt krise er det imidlertid ikke.

Dette sliter Dyad med

Til rengjøring av gulvflater gjør Dyad en fremragende jobb, og slår knockout på støvsugere som «bare» støvsuger, og ikke rengjør gulvet i samme slengen. Rett og slett fordi den kan suge opp væske fra gulvet, og fikser flekker uten problemer. Men den er også langt mindre fleksibel enn håndholdte støvsugere, som kommer med en haug av ulike munnstykker for å la den rengjøre alt fra sofaputer, tepper, gardiner og bilen din. Det kan ikke Roborock Dyad. Den kan vaske gulvet ditt, og det er det.

Selve «hodet» til maskinen er også såpass stort og klumpete at det er mange møbler den ikke kommer under. Kombinert med at det bare er de bakerste børstene som går helt ut til siden, er det ikke alltid like lett å komme helt inntil kanter for å rengjøre. Du er nødt til å kjøre langsmed kanter for at børstene skal komme helt inntil, og ikke rett fram mot veggen. Generelt er dette bare en vanesak, og du vil komme til de fleste kanter, men ikke alltid.

Vi vil også påpeke at Dyad bråker ganske mye, både når du går rundt og vasker, men også når den rengjør seg selv i dokkingstasjonen.

Grisete rengjøring

Ulempen med å rengjøre med vann er at vedlikeholdet av Dyad er langt mer grisete enn den jevne støvsugeren. For her må du ikke bare tømme en støvbeholder, men en vannbeholder full av skittent vann, matrester og annet rusk som har samlet seg i beholderen.

Æsj ... I Dyad er det ingen støvbeholder du tømmer, bare en vanntank for skittent vann og smuss. Det kan bli ganske klissete og illeluktende, spesielt hvis du ikke tømmer den rett etter at du har vasket.

For er det én ting du i hvert fall ikke vil gjøre, er det å vaske opp matrester, sette fra deg støvsugeren og vente et par dager før du tømmer den. Det blir en grisete, illeluktende affære, og rett og slett en problemstilling man aldri har med en vanlig støvsuger.

Ifølge brukerhåndboken bør du gjennomføre en rengjøringssyklus på dokkingstasjonen hver gang du har brukt støvsugeren, og deretter tømme vanntanken med skittent vann. Denne bør du så skylle av med rikelig vann. Børstene bør du også rengjøre jevnlig, én gang i uken ifølge brukermanualen, for at det ikke skal danne seg mugg eller lignende.

Å helle ut det møkkete vannet er en enkel jobb, men å få ut de større tingene (les: matrester) som støvsugeren har plukket opp, er ikke alltid like enkelt.

Roborock selger for øvrig også et rengjøringsmiddel som man kan bruke med Dyaden, men foreløpig er ikke dette i salg i Norge. Ifølge importøren er det imidlertid «flere store butikker» som skal få det inn, uten at vi fikk bekreftet hvilke.

Én gang i uken anbefales man å gjøre en litt større rengjøringsrunde med den medfølgende børsten og la alt tørke skikkelig.

I manualen står det at man ikke bør bruke andre rengjøringsmiddel fra andre produsenter enn dem selv, på grunn av «fare for korrosjon». Vi kjøpte imidlertid inn et tilsvarende middel fra Kärcher, også ment for håndholdte vaskemopper, og det gjorde i hvert fall en solid jobb med å fjerne noe av lukten som hadde satt seg i rullene på undersiden.

Ettersom man også «må» aktivere den automatiske rengjøringen av maskinen etter hver gang man har brukt Dyaden, bør du tenke litt om hvor du plasserer dokkingstasjonen. For den er ganske bråkete mens den holder på, og ikke noe du vil høre på etter hver eneste lille rengjøringsrunde du tar.

Konklusjon

Det er mye å like ved Roborock Dyad, og for mange vil den nok kunne erstatte både den håndholdte støvsugeren og våtmoppen der hjemme. Den suger opp både smuss og støv, samtidig som den mopper opp væske og vasker gulvet.

Selv om den er betydelig tyngre enn vanlige håndholdte støvsugere vi har testet, sklir den overraskende lett rundt på gulvet, og den svinger enkelt rundt stolbein og andre hindre på gulvet.

Vi synes også den gjør det godt på de faktiske rengjøringstestene vi gjennomførte, og den fikk opp selv skikkelig inntørkede flekker med ketchup og saft. Det bør man vel også kunne forvente av en dedikert rengjøringsmaskin som dette.

Dens største utfordring ligger i produktkategoriens natur, og hvordan Roborock har forsøkt å likevel komme rundt utfordringene. For selv om Dyad gjør gulvet ditt rent, sitter du likevel igjen med en skitten rengjøringsjobb av selve maskinen i etterkant. For det å tømme en støvsugerbeholder etter en rengjøringsjobb er en langt hyggeligere affære enn å tømme en vannbeholder og et filter etter at du har sugd opp melk, saft, granola, støv, smuss, skitt og alt annet grums du har hatt på gulvet.

Dette er imidlertid et problem som vil gjelde alle produkter i denne kategorien, og autovaskingen som (bør) gjennomføres etter hver rengjøringsrunde, gjør i hvert fall at rullene ikke trenger så mye ettersyn.

Så hvis du trenger en god erstatter til våtmoppen hjemme, som også kan fungere som en støvsuger i mange tilfeller, er Roborock Dyad både et morsomt og godt produkt å bruke. Bare vær klar over du ikke slipper unna all rengjøring, selv med en dings som dette.

