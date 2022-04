Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Huawei MateBook 14s (2022)

Sent og kjedelig Huawei-comeback

Den kinesiske giganten har mistet forspranget.

Huawei MateBook 14s.

Da vi fikk de første Huawei-maskinene til Norge for fem år siden gjorde de omtrent rent bord hos oss. De imponerte særlig mot andre Windows-bærbare og datidens MacBook Air. Vi syntes Huaweis maskiner var svært gode å jobbe på, hadde ekstra flotte skjermer og ga deg veldig mye for pengene.

Nå er selskapet tilbake med nye MateBook 14s, som de håper skal fortsette suksessrekken. Det er en maskin vi tester til tross for et mer komplisert bakteppe enn sist.

For noen år siden ble nemlig Huawei underlagt sanksjoner. I hovedsak grunnet spionasjeanklager fra amerikanerne. Selskapets rolle i storstilt overvåkning av personer hjemme i Kina gjorde ikke situasjonen bedre.

Huawei ble i praksis stengt ute fra enkelte markeder, mistet tilgang på nøkkelkomponenter og nektet å bruke flere tjenester.

I Norge ble konsekvensene først og fremst at det gikk lengre tid mellom hver nye bærbarmodell, samt at telefonene deres (fortsatt) leveres uten Google-tjenester.

Har de holdt på forspranget?

Siden MateBook 14s er den første nye premium-maskinen fra Huawei på flere år og det er lenge siden vi har testet en av maskinene deres, er det også ekstra interessant denne gangen: Har de klart å holde på forspranget til rivalene sine, eller har konkurrentene innhentet dem?

Det finner vi straks ut. Så blir det opp til deg å vurdere om du er komfortabel med å kjøpe et Huawei-produkt.

Lokker fremdeles med mye for pengene

Nye MateBook 14s plasserer seg altså midt mellom MateBook 13- og MateBook X Pro 14-serien. Den stjeler prisingen til førstnevnte, mens den låner den større panelstørrelsen og til dels høyere ytelsen til sistnevnte.

Resultatet er en maskin som til 15.000 kroner fremdeles virker å tilby mye ytelse for pengene. Vi finner en god prosessor med potent Iris Xe-grafikk, 16 GB minne, 1TB lagring, en høyoppløst og rask skjerm, og velkjent interaksjon i en kompakt pakke.

En pakke som minner om MacBook Air i design og tenkte bruksområder.

En tilsvarende spesifisert MacBook Air, som takket være den siste designoppdateringen nå også ser moderne ut, koster til sammenligning 17.000 kroner. Vi mener det er innenfor samme prissjiktet og vil gjøre en del sammenligninger mot den i løpet av testen.

Ellers har vi sammenlignet ytelse og andre egenskaper mot to gode Windows-maskiner i form av Asus ZenBook 14X OLED og hybriden Lenovo Yoga 9i 14 til mellom 15.- og 20.000 kroner.

Moderne og minimalistisk design

Den nye MateBooken er knapt mulig å skille fra selskapets tidligere premium-maskiner. Det er helt greit, for disse var skikkelig flotte da de kom, og holder seg fremdeles godt. Vi skulle bare ønske Huawei kunne hente de mørkegrønne utgavene hit. Grå maskiner har vi liksom sett før.

Designet er uansett moderne og minimalistisk. En designdetalj vi alltid setter pris på er når skjermen lar seg vippe opp med en finger, uten at basen følger med eller maskinen rygger bakover. Det betyr nemlig nesten alltid at resten av maskinen er godt bygget. Som også er tilfellet her.

Maskinen er oppgradert med støtte for den moderne WiFi 6-standarden, og har de fleste tilkoblingsporter man kan ønske seg, kanskje med unntak av en minnekortleser.

MateBook 14s kommer endelig med ansiktspålogging, noe vi har savnet fra tidligere modeller. Fingerpålogging er en «fall back» om du heller foretrekker det, og sensoren er bygget inn i selve på-knappen slik at du allerede er autentisert før du kommer til påloggingsskjermen.

Skjult i høyre del av tastaturet ligger en NFC-brikke. Tapper du Huawei-telefonen din på denne får du mulighet til å dele filer med PC-en. Maskinen kommer også med programvare for å få opp mobilskjermen og jobbe i mobilappene dine, som å skrive meldinger eller bla gjennom billedgalleriet, fra storskjermen med mus og tastatur. Det er en smidig og absolutt nyttig app. Bare synd det er begrenset til selskapets egne enheter.

Vi har skrevet det i tidligere Huawei-tester, men programvaren deres for å holde maskinen oppdatert med siste drivere og funksjonsoppdateringer, kalt PC Manager, er blant de beste i klassen. Både på brukervennlighet og hastighet.

Huawei MateBook 14s Pris 14 990,- Skjerm 14.2" IPS, 2520 x 1680 (3:2) 90 Hz Prosessor Intel Core i7-11370H (4 kjerner/8 tråder, inntil 4.8 GHz, 35W) Grafikk Intel Iris Xe med 96 grafikkjerner Lagring 1 TB SSD (M.2 NVMe PCIe) Minne 16 GB (3733 MHz LPDDR4) Radio WiFi 6, BT 5.1 Annet Ansiktspålogging, fingersensor, 720p-kamera Batteri 60 Wh Porter Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, Minijack Vekt og mål 1,44 kg. 31,4 x 23 x 2 cm Pris ved test 15.000 kroner

Flott skjerm har blitt raskere

Noe av det de første MateBookene utmerket seg med var de flotte 3:2-panelene sine. Disse ga mer boltreplass i høyden og var tilpasset produktivitet heller enn film, i motsetning til de masseproduserte og billige 16:9-paneler, som de fleste konkurrerende bærbare anvendte den gang.

De siste årene har imidlertid resten av bransjen endelig omfavnet de høyere paneltypene og den overlegne oversikten de gir. Dermed har MateBook-serien definitivt mistet et av sine store fortrinn.

Så stor betydning for 14s har det likevel ikke, da dens høyoppløste 10-bit 3:2-panel fremdeles er like flott å se på. Og nå har det også blitt raskere, med støtte for 90 bilder i sekundet. Dette gir et jevnere bilde enn det mer tradisjonelle 60 Hz-paneler klarer, i alt fra spill, til tilfeller hvor du ruller gjennom tekst og skumleser på en nettside.

Skjermen er ellers svært klar og fargene passe mettet og interessante. Med 10-bit fargedybde, 100 prosent dekning av sRGB-skalaen og god hvitbalanse er skjermen også god å jobbe på. For proffe brukere er det imidlertid verdt å nevne at vi ikke har sjekket dekningen til «P3»-fargerommet.

Vi synes lysstyrken er mer enn god nok for innendørs bruk, men må påpeke at andre paneler er enda lysere og egner seg bedre for blant annet utendørs eventyr. Vi målte 315 nits, signifikant lavere enn Hauweis oppgitte 400 nits. Men vi tillater oss å tvile på egne målinger akkurat her. Skjermen virker nemlig mye lysere enn målingen vår tilsier og bør ikke by på problemer i de fleste situasjoner.

Veldig godt tastatur

Vi har alltid likt tastaturet på MateBook-maskinene. Særlig da Apple flørtet med sitt forferdelige «sommerfugl»-tastatur kom MateBookene som reddende engler for alle som var opptatt av skrivekomfort på farten.

Selv om det er lenge siden sist mener vi å dra kjensel på tastene fra forgjengerne her. Uansett om det stemmer, eller selskapet har justert dem en smule, liker vi dem veldig godt her også.

Tastene er nemlig både kontante og spretne, med akkurat passe vandring (1,5 millimeter) og god demping slik at de ikke støyer. Samtidig har de nordiske tegn med et oppsett vi her på berget er kjent med, og et elegant hvitt baklys som kan reguleres i tre nivåer.

Pekeplaten er den samme som vi har skrevet varmt om på tidligere modeller. Den gjør en helt grei jobb, men slår oss nå som merkbart mindre presis for «detaljpirking» enn dagens beste pekeplater fra rivaler som Lenovo, Microsoft og Apple. De to sistnevnte har nå tatt i bruk moderne, haptiske pekeplater på flere av sine modeller. Og de danker ut denne på både presisjon og opplevelse.

Dårlig kamera, men bra høyttalere

Som en møtemaskin er MateBook 14s en litt «mixed bag». Kameraet er i det minste plassert der det hører hjemme, altså i rammen over skjermen, heller enn å være skjult under en tast som var tilfellet på enkelte tidligere modeller. Ingen flere tentakel-fingre eller dobbelthaker i monitor, altså!

Dessverre skuffer selve kameraet stort. Maken til livløst bilde har vi knapt sett i denne prisklassen. Både dynamikk og detaljnivå står det dårlig til med. Vær forberedt på å fremstå som du har hovedrollen i en lavbudsjetts film noir.

Høyttalerne er på sin side veldig gode. De spiller høyt, med klar diskant, fyldig mellomtone og såpass aktivitet i bunnregisteret at det hjelper stemmer med å høres naturlige ut.

Også mikrofonkvaliteten er god, og «mikken» har mulighet for å filtrere ut støy og plukke opp stemmen din i god avstand. Holder du deg til «telefonmøter» er altså denne super.

Veggen bak er faktisk grønn, og jeg er ikke grå i ansiktet. MateBooks kamera suger tilsynelatende livet ut av både personer og omgivelser.

Skjuler «gammel» teknologi

Den 11. generasjon Intel Core-baserte prosessoren i MateBook 14s er ganske rask, og ytelsesmessig hamler den fint opp med det vi finner i tilsvarende prisede maskiner fra rivaler som Asus og Lenovo. Alle dagligdagse oppgaver glir som smør, og selv et og annet tyngre løft går veldig bra. Uten mye støy, heller.

Apple M1-brikken i MacBook Air går den likevel en høy gang, noe som forteller oss at Intels 11. generasjon har forbedringspotensial. Så er også disse over et år gamle og på vei til å fases ut. 12. generasjon Core-prosessorer blir nemlig tilgjengelig i kompakte bærbare allerede neste måned. Og disse blir både raskere og mer effektive, som i bedre batteritid og mulighet for mindre støy.

En kan dermed argumentere for at Huawei er veldig sent ute med lanseringen av MateBook 14s og at du ikke får særlig ny teknologi her.

En mulig formildende omstendighet er at ganske få trenger så mye høyere ytelse i det daglige, og at enklere spill glir greit unna her. Til tross for den superkompakte innpakningen og de litt daterte komponentene. I tillegg til målingene over klarer grafikkløsningen 48 FPS i Overwatch med høyeste innstillinger og Full HD oppløsning. Regn likevel med en del hørbar støy når du spiller, og vit at kraftigere og mer effektiv skyts er på vei.

Med snaue 10 timer batteridriftstid (målt ved 60Hz-paneloppdatering) er det mange som danker ut MateBook 14s på utholdenhet. Resultatet er ikke direkte dårlig, men du skal ikke finne på så mye sprell før heldags batteritid går ut vinduet.

Det er likevel en slags trøst at maskinen lader lynraskt takket være en medfølgende lader på hele 90 watt. Den gir omtrent tre timer brukstid etter 15–20 minutter lading, eller tar batteriet fra 0 til 50 prosent på en halvtime. Til sammenligning leveres MacBook Air, som dog ikke trenger å lades like ofte, med en puslete 30-wattlader uten mulighet for hurtiglading.

Konklusjon

Huaweis MateBook-comeback er ... litt kjedelig.

Misforstå oss rett, dette er en veldig godt maskin som fremdeles gir deg mye for pengene, er god å jobbe på og tar seg godt ut. Men MateBook 14s gjør lite nytt, og de fleste fortrinnene Huaweis premium-maskiner hadde for få år siden har rivalene nå hentet inn. Og på enkelte områder har de gått forbi.

Av nyhetene liker vi den raskere skjermen, men dette tilbyr også flere konkurrenter. Vi liker at kameraet er flyttet til toppen av skjermen og har fått ansiktspålogging, men her leker Hauwei bare «catch up» med alle rivalene uansett.

Om du har en Huawei-mobil er funksjonen for å samarbeide på tvers av denne og maskinen gull verdt, men de fleste har ikke en Huawei-mobil. Og noe av den samme funksjonaliteten enten eksisterer, eller er på vei til Windows 11 for alle Android-telefoner.

Vi vil trekke frem tastatur, lyd og skjerm som tre ting MateBook 14s er særlig god på. Men pekeplaten er nå bare «midt på treet». Og som en møtemaskin er den en «mixed bag», med svakt kamera.

Lanseringen av maskinen kommer også på et veldig merkelig tidspunkt. Nye bærbare med raskere og mer effektive prosessorer og grafikkløsninger er bare uker unna, mens MateBook 14s altså byr deg på over et år gammel teknologi.

Både den manglende innovasjonen og utviklingen, samt den sene lanseringen gjør det lett å møte denne maskinen med et skuldertrekk. Nå er Hauweis maskiner «bare» en av mange gode bærbare du kan velge mellom i butikken. Og gitt selskapets situasjon vil kanskje flere synes det gjør det lettere å gå på jakt etter en ny maskin den kommende tiden.

7.5 Bra Huawei MateBook 14s annonse Lagre Lagre Sammenlign sitat " For sen og lite nyskapende til å virkelig markere seg. " Fordeler Krysse av Super byggekvalitet og flott design

Krysse av Lett og kompakt

Krysse av Godt med tilkoblingsmuligheter

Krysse av Topp lyd

Krysse av God og presis skjerm

Krysse av Mye lynrask lagring og godt med minne

Krysse av Veldig behagelig tastatur

Krysse av God ytelse

Krysse av Flere kjekke appløsninger

Krysse av Lader raskt Ting å tenke på Bytt Middelmådig batteritid

Bytt En del støy (ved spilling!)

Bytt Svakt kamera

Bytt Pekeplaten takler ikke pirkearbeid

Bytt «Utgående» prosessor- og grafikkløsning