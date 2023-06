Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Ninja Creami iskremmaskin

Viral TikTok-iskrem: Er Ninja Creami noe tess?

Ninja Creami har gått blitt populær på TikTok, hvor mange av brukerne skryter av hvor enkel den er i bruk. Med en veldig brukervennlig utforming må vi si oss enige. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Hannah Alvestad 17. juni 2023, 12:30

Iskremmaskinen Ninja Creami har blitt en farsott på TikTok. Denne skiller seg fra iskremmaskinene vi har testet før, da denne krever at du fryser ned alle ingrediensene, eller røren, i et døgn før isen lages.

De vi har testet tidligere har kompressor, og fryser dermed isen ned mens den lages.

Ninja Creami ligner heller ikke på iskremmaskinene med kompressor, men minner mer om en kaffetrakter i design. Den kommer med flere deler: selve maskinen, beholderen som isrøren skal i, kannen som denne beholderen settes i, og lokket til kannen, som kobler sammen maskin og røre.

Prisen på maskinen ligger på 3399 kroner, og da får du maskin, kanne med lokk, tre beholdere og et oppskriftshefte. Det går også an å kjøpe flere beholdere, en pakke med to stykker ligger på 399 kroner.

Den stive prisen gjør naturligvis også at vi stiller relativt høye krav til produktet, da det er mer enn hva mange iskremmaskiner med kompressor koster.

Slik har vi testet

Med Ninja Creami mikser du alle ingrediensene sammen og fryser dem ned i de medfølgende beholderne. Disse rommer 4,7 dl. Det enkleste var å lage røren til isen i en egen bolle, for å deretter helle dem over i Creami-beholderen. Røren skal stå i fryseren i minst 24 timer før den skal i maskinen.

Det følger med et oppskriftshefte, som inneholder alt fra iskrem til smoothiebowl. Vi valgte å teste to oppskrifter fra denne, i tillegg til egne oppskrifter og oppskrifter funnet på TikTok. Du kan mikse ingrediensene sammen med en visp, men vi opplevde at resultatet ble bedre med en røre jevnet ut med stavmikser.

Når røren har stått i fryseren i minst et døgn, må den behandles i maskinen for å få den kremete konsistensen som er ønskelig for is. Beholderen med røren skal plasseres i den medfølgende kannen uten lokk på, og lokket som hører til kannen skal festes. Deretter skal kannen låses i maskinen ved hjelp av et eget spor. Lettere enn det høres ut som.

Når du har montert røren kan du velge mellom seks alternativer: iskrem, lett iskrem, gelato, sorbet, smoothiebowl og milkshake.

I tillegg er det en egen «ekstra»-funksjon, som du skal bruke dersom du legger til tilbehør i isen etter du har blendet den. For eksempel testet vi dette med sjokoladebiter og nøtter.

De fire innstillingene for iskrem er ikke så altfor ulike, og resultatet avhenger til dels av røren du har laget. Vi testet forskjellige rører, men da vi landet oss en favorittinnstilling, testet vi samme røre på denne for å være sikre på at dette var den beste.

Iskrem-innstillingen er helt grei

Innstillingen som heter iskrem var den vi antok skulle være best - iskrem er iskrem.

Dette ble også den første vi testet, og resultatet ble ganske godt. Selve isen smakte ikke spesielt godt (vi anbefaler ikke «Easy Nut-Spread Ice Cream» fra oppskriftsheftet), men konsistensen var veldig god. Det som overrasket oss mest var hvor kremete isen var.

Men iskrem-innstillingen ga isen en merkelig konsistens når den først begynte å smelte. Røren skilte seg og ble veldig uappetittlig.

Lett iskrem er den beste

Vår favoritt ble i stedet innstillingen for «lett iskrem».

Isen som ble laget med denne innstillingen fikk perfekt konsistens, og veldig lik den man får servert i en isdisk. Det var mye lettere å lage iskuler av denne enn av isen med den vanlige iskrem-innstillingen, da denne var litt fastere. Allikevel var den kremete og god, slik is skal være. Den fikk heller ikke den ekle smeltekonsistensen som den andre fikk.

Lett iskrem-innstilligen lagde is med veldig god konsistens.

Gelato og sorbet

I likhet med iskrem-innstillingen, var gelato-innstillingen grei nok, men hadde sine mangler. Det vi bet oss merke i var at isen smeltet fortere da den var laget med denne innstillingen. Selve resultatet ble ellers godt, og isen skilte seg ikke da den smeltet.

Gelato er is som lages med mer melk, mens tradisjonell is lages med mer fløte. Vi testet gelato-innstillingen med både fløtebase og melkebase, men resultatet ble ganske likt.

Isen laget med denne innstillingen minner ikke om den isen man får i en italiensk isdisk, men det kan ha mer med oppskriften å gjøre. Sorbet-innstillingen var også relativt lik gelatoinnstillingen.

Ting å tenke på

Selv om selve maskinen er lett å betjene, var ikke islagingen en smertefri prosess.

Det aller beste med Ninja Creami var at ingen av isene vi laget ble krystallisert, og isen kunne fint settes inn i fryseren igjen etter den var laget. Selv etter et døgn var den lik som da den ble laget etter en liten tining på kjøkkenbenken. Selv da var det ingen iskrystaller.

En av de første rørene vi lagde forsøkte vi å gjøre sunnere, og byttet ut sukker med stevia i oppskriften. Det ble milt sagt et havari, og resultatet var så langt fra iskrem som mulig. Selve røren smakte godt, og var ganske lik jordbærmilkshake i smak. Da vi kjørte den i maskinen ble den som pulver, og ville ikke bli til fast is. Vi prøvde å spinne om og om igjen, men det ble ikke noe bedre (men heller ikke verre!).

«Isen» ble kald, men den verken smakte eller føltes særlig godt.

Dette ble altså den mest usmakelige runden is vi noensinne har vært borti.

Katastrofe-isen velger vi å skylde på dårlig dømmekraft med søtning; sukker er alltid enklest. Allikevel var pulver-konsistensen ikke helt fjern i andre runder med maskinen. Absolutt hver gang vi laget is, måtte vi benytte oss av «re-spin»-funksjonen, som altså kjører maskinen en gang til. Dette gjorde vi to-tre ganger per is for å få den kremete konsistensen, men det var absolutt verdt det.

Resultatet på isen bar preg av pulver-konsistensen selv da den var ordentlig blandet ut. Det kom en kommentar under testingen på at isen var litt «melete», som beskriver forskjellen mellom is laget med Ninja Creami og fra isdisken på butikken ganske godt. Selv om den så ut som vanlig is, smakte den altså ikke helt som det.

Selve spinningen tok under fem minutter, men med re-spinningene ble det som regel noen minutter ekstra. Allikevel var det aldri så mye som 10 minutter fra vi tok beholderen ut fra fryseren til den sto klar til å spises på bordet.

Ekstra-funksjonen var ganske kjekk dersom du liker is med litt forskjellig tilbehør i. Den blendet bitene i øvre halvdel av beholderen, men den sleit med å få bitene delt jevnt over. Vi prøvde å kjøre den to ganger på rad, men allikevel ville ikke bitene spre seg noe bedre.

Det kanskje aller viktigste å merke seg med denne maskinen er det ekstreme støynivået den har. Maskinen er langt mer bråkete enn en typisk blender eller kjøkkenmaskin, og om du er lydsensitiv anbefaler vi hørselsvern. Noen ganger opplevde vi og at den begynte å riste, fordi den jobbet så hardt.

Konklusjon

Alt i alt er Ninja Creami en god maskin til å lage is, men den har absolutt sine mangler. Vi savner enda bedre iskremresultat for prisen på 3400 kroner, og en mer stillegående maskin. En annen ting vi ble skuffet over var hvor lite forskjell vi opplevde mellom de forskjellige iskreminnstillingene.

I tillegg må det nevnes at planleggingen som kreves gjør at du alltid må vite om du vil ha is om et døgn. Er du noe lik enkelte av oss vil du helst ha isen klar når du får lyst på is, ikke 24 timer etter.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Ninja Creami Iskremmaskin NC300 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit Fordeler + Lager is med stort sett god konsistens.

+ Enkel i bruk.

+ Grei størrelse.

+ Ingen iskrystaller. Ting å tenke på — Veldig bråkete.

— Vanskelig å merke tydelige forskjeller mellom innstillingene.

— Kjedelig å vente 24 timer før man kan spise isen.

— Noen av innstillingene ga ikke det beste resultatet.

— Dyr.

