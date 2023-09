Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test iPhone 15 og iPhone 15 Plus

iPhone 15 er som fjorårets Pro-modell, bare rimeligere

... men de mangler én viktig ting.

iPhone 15 har mange av fordelene som ble introdusert i fjorårets iPhone 14 Pro, blant annet den «dynamiske øyen» i toppen av skjermen. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Det er lenge siden Apple tok et stort hopp på innovasjonsfronten, og årets «vanlige» iPhone-modeller bærer preg av den trauste, itterative oppgraderingssyklusen vi har blitt vant til. De nye godsakene, om enn få, er forbeholdt Pro-modellene, mens iPhone 15 og iPhone 15 Plus får ta til takke med mange av høydepunktene fra fjorårets Pro-modeller.

I korte trekk er det dette som er nytt:

En solid kameraoppgradering i form av større bildebrikke

Muligheten for 2 x zoom

Litt avrundede kanter

Den såkalte Dynamiske Øyen som har erstattet «busslommen» på toppen av skjermen

Nye farger og nytt bakdeksel

Mer lyssterk skjerm

Ny «ultra wideband»-brikke for bedre gjenkjennelse

Lightning-porten erstattes med USB-C

Sammenlignet med fjorårets iPhone 14 er det ikke overveldende store nyheter det er snakk om, men det er likevel en del å ta tak i her.

Psst - ser du etter testen av Pro-modellene?

+ Lynrask

+ Godt kamera med nyttig nye portrettfunksjoner

+ Bedre å holde i enn før, takket være rundere kanter

+ Holdes oppdatert lenge

+ Den dynamiske øyen er fortsatt gøyal

+ Endelig USB-C

+ Meget god batteritid

+ Stor og lyssterk skjerm

+ Best batteritid av årets iPhoner (rundt to døgn) Ting å tenke på — Ladekloss følger ikke med

— Kostbar

— Fortsatt bare 60 Hz-skjerm

— Ingen optisk zoom

— Ingen alltid på-skjerm

— Fysisk stor

iPhone 15 til venstre og iPhone 15 Plus til høyre. I år kommer telefonene i en rekke pastellfarger som denne gangen farget inn i selve glasset, ikke under klart glass - slik det pleier. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Raffinert design

La oss si det som det er: Ved første øyekast er det ikke mye som skiller iPhonene de siste tre årene fra hverandre. Nytt i år er altså at den «dynamiske øyen» som i fjor var forbeholdt Pro-modellene nå er å finne på samtlige modeller, og vi synes fortsatt det er en morsom funksjon. Nøyaktig hvor praktisk den er varierer litt, men det er stadig flere apper som drar nytte av det lille området i toppen av skjermen. For eksempel er det fint å alltid se hvor mye tid som gjenstår av en timer på toppen av skjermen, eller ha rask tilgang til Ruter-bussbilletten din i tiden den er aktiv.

iPhone 15 Plus ved siden av en Galaxy S23 Ultra til venstre. Det er en forholdsvis stor telefon det er snakk om, men heldigvis er den bedre å holde i i år. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Alle årets iPhoner har også fått litt avrundede kanter. Det var trolig ikke bare vi her i Tek.no som klagde på at pene kantene faktisk var for skarpe, og gjorde det nærmest ubehagelig å holde dem, spesielt de aller største Max- og Plus-modellene.

Nå er kantene litt rundere og mer behagelig å holde, og vips oppleves de også som litt tynnere i hånden. Et bedrag selvfølgelig, for fysisk sett er de nesten helt identiske. 0,1 millimeter er skrellet bort i høyden, men 0,3 millimeter har blitt lagt til i bredden for Pluss-modellen. Nok for at gamle deksler ikke passer, men likevel «samme».

I år kommer iPhone 15 og iPhone 15 Plus i enten svart eller fire ulike pastellfarger. Vi fikk teste en pastellblå iPhone 15 og en pastellrosa iPhone 15 Plus, med matchende silikondeksler.

Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Max Apple iPhone 15 Apple iPhone 15 Plus Samsung Galaxy S23 Ultra Google Pixel 7a annonse Pris 14 990,- 17 990,- 11 990,- 13 490,- 12 890,- 5 490,- Pris ved publisering 14990,- 17990,- 11990,- 13490,- 14990,- 5490,- Skjerm (oppløsning) 6,1", 120 Hz, 2000 Nit (2556 x 1179) 6,7", 120 Hz, 2000 Nit (2796 x 1290) 6,1", 60 Hz, 2000 Nit (2556 x 1179) 6,7", 60 Hz, 2000 Nit (2796 x 1290) 6,8", 120 Hz, 1750 Nit (3088 x 1440) 6,1, 90 Hz (2400 x 1080) Vekt 187 gram 221 gram 171 gram 201 gram 234 gram 193,5 gram Hovedkamera 48 MP (RAW, LOG) 48 MP (RAW, LOG) 48 MP (binned til 12 MP, 2x zoom) 48 MP (binned til 12 MP, 2x zoom) 200 MP (binned til 12 MP) 64 MP (binned til 12 MP) Zoomløsning 3x optisk, 15x digital 5x optisk, 25x digital Digital/crop Digital/crop 10 MP + 3 MP optisk, inntil 100x digital Digital/crop Lagringsalternativ 128 / 256 / 512 / 1024 GB 256 / 512 / 1024 GB 128 / 256 / 512 (6 GB) 128 / 256 / 512 (6 GB) 256 / 512 / 1 TB (8-12 GB) 128 GB (8 GB) Prosessor (RAM) Apple A17 Pro (8 GB) Apple A17 Pro (8 GB) Apple A16 Bionic Apple A16 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 g2 Google Tensor G2 Lading USB-C, uspes. hurtiglading, 15W Magsafe/7,5W Qi USB-C, uspes. hurtiglading, 15W Magsafe/7,5W Qi USB-C, uspes. hurtiglading, 15W Magsafe/7,5W Qi USB-C, uspes. hurtiglading, 15W Magsafe/7,5W Qi USB-C, 45W, 15W Qi USB-C, 18W, 7,5W Qi Vannsikring IP68 (tett) IP68 (tett) IP68 (tett) IP68 (tett) IP68 (tett) IP67 (tett)

Farvel, Lightning. Hallo, USB-C!

Lightningporten (øverst) er nå erstattet med USB-C (nederst). Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den største nyheten i år finner vi på undersiden av telefonen. En avlang, avrundet kontakt vi kjenner fra nesten alle andre oppladbare dingser som har blitt sluppet de siste årene: USB-C.

Selv om Apple selvfølgelig aldri vil innrømme det selv, kan vi takke EU for at iPhoner endelig kan lades med den samme ladekabelen som andre hodetelefoner, nettbrett og PC-er. For deg som har hatt iPhone tidligere kan det naturligvis være surt å måtte gi slipp på Lightningkabelen, og kanskje må du gå i innkjøp av en USB-C-ladekloss, men dette er fremtiden. Alle bruker nå USB-C - også Apples egne PC-er og nettbrett har brukt det en god stund.

Fordelen er heller ikke bare at kontakten er fysisk lik andre. Du kan også gjøre flere ting via USB-C-tilkoblingen. For eksempel kan USB-C-porten by på mye mer strøm ut, fra 0,3W til 4,5W, som gjør at mobilen din kan fungere som en liten nødlader for andre dingser.

For eksempel en Apple Watch eller AirPods, eller til og med en annen iPhone. Vi koblet to iPhone 15 sammen via USB-C, og da var det den med lavest batteriprosent som mottok strøm. Det fungerte også fint å lade en eldre iPhone, men da selvfølgelig med en USB-C/Lightning-kabel. Hendig!

Dessverre har Apple fortsatt ikke lagt inn støtte for trådløs «kompislading», slik mange Android-konkurrenter byr på. Altså at du kan trådløs lade andre dingser ved å legge dem oppå baksiden av mobilen.

Saftig kameraoppgradering

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

De siste åtte årene har iPhoner hatt 12-megapikslers kamera. Det endret seg for Pro-modellene i fjor da Apple endelig oppgraderte til en større bildebrikke og kunne by på 48 megapiksler. Nå har den samme funnet veien til de «vanlige» iPhonene.

Selv om 48 megapiksler skulle tilsi fire ganger så høy oppløsning som 12 megapiksler, er ikke dette tilfellet. Apple benytter seg nemlig av såkalt pixel binning, som slår sammen fire og fire piksler, ned til 12 megapikslers bilder.

For å sitere oss selv fra i fjor: Det handler om for eksempel å utelukke den ene av de fire pikslene som ikke statistisk passer inn - én lilla piksel i et hav av grått er sannsynligvis støy. Det er også mer fleksibelt; fire piksler kan samle masse lys til sammen, men når det er et hav av lys ute midtsommers kan de i stedet samle detaljer.

Det betyr også bedre støtte for elektronisk stabilisering, og fjorårets Pro-eksklusive Action Mode-funksjon er nå også hos de vanlige iPhonene. Slik så det du da vi testet det på iPhone 14 Pro, og det er nøyaktig samme oppsett på iPhone 15 og iPhone 15 Plus:

Forrige Neste Niklas Plikk / Tek.no Niklas Plikk / Tek.no Niklas Plikk / Tek.no

Vidvinkelkameraet er imidlertid fortsatt bare 12 megapiksler, så hvis du bryr deg om best mulig bildekvalitet bør du bare benytte deg av hovedkameraet.

Hovedkameraet er rett og slett fremragende, og på video er iPhone fortsatt nærmest uslåelige. Bildeflyten er silkemyk, og med Action Mode ser det nesten ut som vi filmer med Steadycam, eller et påkostet actionkamera. Kvaliteten på nattbilder har også holdt seg godt, og vi klarer ikke å skille årets iPhone 15-testbilder fra fjorårets iPhone 14 Pro.

iPhone 15 har enklere kameraoppsett enn Pro-modellene, men har fått en solid oppgradering til samme hovedkamera. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Vi setter også virkelig pris på den nye «portrettmodusen» som årets nye iPhoner har. Det fungerer på to ulike måter. Tar du et vanlig bilde av en person kan du i ettertid forvandle det til et portrettmodus, hvor bakgrunnen blir uskarp. Og redigerer du senere et portrettbilde av flere personer, kan du manuelt velge hvilken person skal være i fokus. For noen som har tatt mange portrettbilder og irritert seg over at kameraet har «bommet» på hvem som skulle være i fokus, er dette strålende nyheter!

Det eneste fysiske du går glipp av på årets «vanlige» iPhone er selvfølgelig det tredje kameraet Pro-modellene kan by på; zoomkameraet.

Når det er sagt så har faktisk årets vanlige iPhoner også en oppgradert «zoom», selv om du ikke finner et ekstra objektiv på baksiden. For trykker du på 2x-knappen i kameraet tar du i praksis et beskåret utsnitt av hovedkameraet, hvor pikslene bare ikke slås sammen som i standardmodusen. Forvirrende? Det fungerer i hvert fall godt i praksis!

Plettfri brukeropplevelse, med ett stort forbehold

Bryteren for å skru av og på lydløsmodusen er fortsatt tilstede på iPhone 15 og iPhone 15 Plus. På Pro-modellene har den blitt erstattet av en ny knapp. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Brukergrensesnittet til iPhone fortsetter å være godt, og samtidig som de nye iPhonene slippes oppdateres også programvaren til iOS 17. Som alltid skjer det et par forbedringer og nyvinninger, og spesielt under testingen var den nye Airdrop-funksjonen nærmest umulig å unngå.

For nå kan du «tæppe» to iPhoner sammen for å skape en Airdrop-forbindelse, slik at du kan sende alt fra kontaktinfo og innhold enda mer sømløst enn før.

Ettersom vi stadig vekk bar rundt på flere nye iPhoner, paret de seg sammen nærmest vilkårlig, men i mer «vanlige» scenarioer er den nye funksjonen både lekkert presentert og faktisk nyttig.

iPhoner har også lært seg et Apple Watch-triks i form av at du kan bruke mobilen som en liten informasjonsskjerm mens den lader. Vend mobilen så skjermen ligger horisontalt, og du kan velge om den skal vise klokke/kalender, fungere som en smart bilderamme eller vise værmeldingen for dagen. Ingen revolusjon akkurat, men fint.

Batteritiden oppleves som tidligere år, hvor det holder i drøyt et døgn, opptil halvannet for den vanlige, og opp mot to døgn for iPhone 15 Plus.

Alle de nye iPhonene har også fått en ny UWB-brikke på innsiden, som skal gjøre dem lettere å finne for årets nye Apple Watch. I stedet for at mobilen bare piper for å varsle hvor den er, får du nå opp nøyaktig avstand på klokkeskjermen, og klokken pulserer jo nærmere mobilen du kommer. Ettersom det krever både en splitter ny mobil og klokke er det nok ikke noe de fleste vil få glede seg over med det første, men nyttig er det så definitivt!

Under ser du tabellen med ytelsestester fra iPhone 15 Pro Max og iPhone 15 Plus:

På tide med raskere skjerm, Apple

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Vårt aller største aber med å bruke iPhone 15 og iPhone 15 Plus er skjermen. Ved første øyekast er den strålende - det bunnløse sortnivået på OLED-skjermen og de rike fargene er fantastiske, og lysstyrken har til og med blitt økt i år til opptil 2000 nits.

Men Apple har likevel valgt å beholde den trege oppdateringen på bare 60 Hz. Det er altså fortsatt bare toppmodellene som får deres såkalte Pro Motion-skjerm med opptil 120 bilder i sekundet, som gjør at skrolling, navigering og generell bruk føles helt silkemykt.

Skjermer med høy oppdateringsfrekvens har nærmest blitt standard for selv billigere Android-mobiler, og det er ganske håpløst at Apple tvilholder på dette som en «Pro»-funksjon. Så må det tilføyes at selv om du får 120 hertz ned i mobiler fra rundt 4.000 kroner, er det ingen av dem som har lysstyrken iPhone 15 stiller med. Og sistnevnte er strengt tatt viktigst på en heit sommerdag.

Det gjør for øvrig også at «alltid på»-modusen som først ble vist frem på fjorårets iPhone 14 Pro, heller ikke er tilgjengelig på iPhone 15 og iPhone 15 Plus.

Konklusjon: Mangler bare én ting

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Vi liker taktikken med å gjøre tidligere toppspesifikasjoner tilgjengeligere på (litt) lettere tilgjengelige prisnivåer - selv om valutakurser har gjort mesteparten av Apples utvalg dyrere siden i fjor.

Hvis Apple hadde solgt årets iPhone 15 ved siden av fjorårets iPhone 14 Pro hadde det bare vært tre årsaker til å lukte på Pro-en; raskere skjerm, mer solide materialer og et zoom-kamera.

Her er hovedkameraet og den dynamiske øyen på plass. Med USB-C er iPhone 15 lettere å koble til alt mulig - enten det er ladere eller tilbehør. De nye portrettfunksjonene støttes av den vanlige iPhonen og det gjør fjorårets Action mode for videoopptak også.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Vi er fristet til å slå en strek over både zoomkamera og stål eller titan som «veldig viktige», men vi kan ikke la være å ønske oss både behagelig 120 Hz skjerm - og alltid på-skjerm fra Pro-modellene. Det er etter hvert vanskelig å forstå at du kan få en rask og ekstra behagelig skjerm i en mobil til 4000 kroner, men ikke i en til tre ganger mer.

Det høres så lite ut, men det er en vesentlig forskjell. Og du får faktisk en grei mengde «kjekt å ha»-funksjoner attåt i Pro-versjonene.

Vi står igjen med den åpenbare konklusjonen. iPhone 15 og 15 Plus er særdeles gode telefoner, og de har mye av det beste fra fjorårets Pro-modeller i seg. Du skal være innmari mobilkresen før du ikke gjøres fornøyd av Apples «enkleste» modell, som tross alt koster det samme som andres überpremiumvarianter. Så Apple har gjort leksene sine.

Samtidig er de drivende dyktige på å presentere sin egen løsning på det ene «gjenstående problemet». Den løsningen koster fra 3.000 kroner mer enn iPhone 15 og heter iPhone 15 Pro.

+ Passelig lommestørrelse

+ Lynrask

+ Godt kamera med nyttig nye portrettfunksjoner

+ Bedre å holde i enn før, takket være rundere kanter

+ Holdes oppdatert lenge

+ Den dynamiske øyen er fortsatt gøyal

+ Endelig USB-C

+ Lyssterk skjerm Ting å tenke på — Ladekloss følger ikke med

— Kostbar

— Fortsatt bare 60 Hz-skjerm

— Ingen optisk zoom

— Ikke alltid på-skjerm

+ Lynrask

+ Godt kamera med nyttig nye portrettfunksjoner

+ Bedre å holde i enn før, takket være rundere kanter

+ Holdes oppdatert lenge

+ Den dynamiske øyen er fortsatt gøyal

+ Endelig USB-C

+ Meget god batteritid

+ Stor og lyssterk skjerm

+ Best batteritid av årets iPhoner (rundt to døgn) Ting å tenke på — Ladekloss følger ikke med

— Kostbar

— Fortsatt bare 60 Hz-skjerm

— Ingen optisk zoom

— Ingen alltid på-skjerm

— Fysisk stor