Gaming Test AMD Radeon RX 7600

RX 7600 yter godt, men lever farlig

Trues både av egen forrige generasjon og av Nvidias rival.

AMD Radeon RX 7600. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 26. mai 2023, 17:38 Lagre Lagre artikkel

Det sitter langt inne for AMD å lansere grafikkort vanlige gamere kan ta seg råd til denne generasjonen.

De har brukt et halvt år på å gå fra de svindyre entusiastkortene til budsjettklassen, og helt hoppet bukk over mellomklassen - der Nvidia har monopol.

Nå som vi endelig har kommet til budsjettklassen lanseres også kortene i en rekkefølge som ikke gir mening.

Tidligere denne uken kom Nvidias RTX 4060 Ti med en pris på 5350 kroner. Dette er et kort AMD normalt skulle møtt med et RX 7600 XT.

Det vi i stedet får fra AMD er deres svakere RX 7600 til 3700 kroner, som Nvidia ikke har noen rival til før RTX 4060 ankommer for 4000 kroner i juli.

En konspirasjonsteoretiker – og en frustrert grafikkorttester, viser det seg – ville sagt dette var kalkulert strategi fra selskapene, ettersom lanseringsmønsteret i praksis gir hver av dem en automatisk seier i hvert sitt segment. Om enn bare for en kort stund.

Uansett: selv om vi ikke kan gi noe definitivt svar på hvilket kort som er det aller beste valget til rundt 4000 kroner og rundt 5000 kroner en måned frem i tid, kan vi mene noe om du bør kjøpe noen av dem i dag.

Og mens vi akkurat konkluderte med et «vent og se» for Nvidias RTX 4060 Ti, er vi noe mer positive til AMDs rimeligere frier.

Det er det tre hovedgrunner til

Ytelsen ved Full HD er god nok

Ytelsesøkningen fra forrige generasjon er merkbar i alle spill uavhengig av teknologi

Kortet er faktisk priset som et Full HD-kort

+ God og effektiv oppskalering

+ Superkompakt

+ Bruker lite strøm Ting å tenke på — Får konkurranse fra forrige generasjons kraftigere kort

— Kunne vært mer energieffektivt

— Godt hørbare vifter

— Noe varmt

— Ikke direkte billig

— Virkelig elendig strålesporingytelse

Spesifikasjoner

Modell AMD RX 6600 AMD RX 6600 XT AMD RX 7600 Nvidia RTX 4060 Ti Arkitektur RDNA 2 RDNA 2 RDNA 3 Ada Lovelace Grafikkprosessor Navi 23 XL Navi 23 XT Navi 33 XL AD106-350 Brikkestørrelse 237 mm² (7 nm) 237 mm² (7 nm) 204 mm² (6 nm) 190 mm² (4 nm) Transistorer 11 mrd. 11 mrd. 13,3 mrd. 22,9 mrd. Shadingenheter 1792 2048 2048 4352 Tekstur/rasterenheter 112/64 128/64 128/64 136/48 Strålesporingkjerner 28 32 32 (2. gen) 34 (3. gen) «AI»-kjerner - - 64 136 (4. gen) GPU-boost 2491 MHz 2589 MHz 2625 MHz 2535 MHz Minne 8 GB G6 (14 Gb/s) 8 GB G6 (16 Gb/s) 8 GB G6 (18 Gb/s) 8 GB G6 (18 Gb/s) Minnebåndbredde 224 GB/s (128-bit) 256 GB/s (128-bit) 477 GB/s (128-bit) 288 GB/s* (128-bit) Typisk forbruk 130 W (8-pin) 160 W (8-pin) 165 W (8-pin) 160 W (12-pin) Tilkoblinger HDMI 2.1a, DP 1.4a HDMI 2.1a, DP 1.4a HDMI 2.1a, DP 2.1 HDMI 2.1, DP 1.4a Lansert Oktober 2021 Juli 2021 Mai 2023 Mai 2023 Lanseringspris (fra) - - 3700,- 5350,-

Alle kortene i RX 7000-serien er basert på AMDs RDNA 3-arkitektur. Med 2. generasjon Infinity Cache, som er en mellomlagringsbuffer som hjelper kortet å redusere trafikken til det tregere videominnet, og AV1-enkoding som gir streamere bedre bildekvalitet og mindre filstørrelser.

RX 7600 er likevel en ganske annen kreasjon enn beistene i RX 7900-serien AMD lanserte før jul.

Grafikkbrikken har færre «grafikkjerner», strålesporings- og AI-kjerner, og mindre av alt annet som normalt kuttes for å spare kostnader. I tillegg er grafikkbrikken basert på en 6 nanometer-prosess fremfor AMDs nyeste 5-nanometer-prosess. Dette gjør kortet mindre energieffektivt enn det kunne vært.

Som budsjettkortene fra forrige generasjon, og nære rivaler fra denne generasjonen, er RX 7600 også utstyrt med bare 8 GB videominne. Til prisen tenker vi det er en grei avveining, selv om et av testspillene våre protesterte høylytt på dette.

God Full HD-ytelse

Se de detaljerte ytelsesmålingene våre ved å utvide innholdet i «spoilerboksen» under.

For sammenligning mot grafikkort som ikke er i grafene våre her kan du kanskje finne det i totaloversikten vår »

Alle spillmålinger Vis innhold

RX 7600 kverner ut rundt 100 FPS i snitt ved Full HD-oppløsning. Med andre ord gjør det absolutt nytten for de av dere som ennå ikke har oppgradert til en 1440p-skjerm. I våre fem faste testspill faller sjelden bildeflyten under 60 FPS, noe som i de aller fleste tilfeller gir en veldig jevn opplevelse.

Ett unntak finner vi likevel, i Watch Dogs Legions. Det bruker mer enn 8 GB videominne selv ved Full HD-oppløsning, og resultatet er tidvis kraftig lagg. Det synes ikke så godt i grafene våre, der vi bare oppgir «1% low-verdier», men «0,1% low»-verdiene viser fall ned mot 5–10 FPS. Det er veldig tydelig når du spiller, og det eneste du kan gjøre for å hindre laggen er å skru ned teksturkvaliteten. Heldigvis er det ikke så stor forskjell på medium og ultra, og det gjelder ærlig talt for mange andre spill også.

Sammenlignet med forgjengeren øker ytelsen med 27 prosent. Det er nok til at kortet passerer RX 6600 XT med god margin, og i praksis ville det lagt seg tett opp mot RX 6700 om vi hadde dette i grafene våre. Sistnevnte har imidlertid 10 GB videominne, som gjør det til et bedre valg for deg som har en 1440p-skjerm du virkelig vil pushe uten å bruke mye penger.

RX 7600 er ikke kraftig nok til å drive en 1440p-skjerm skikkelig. Her kan snitt-FPS-en allerede i dagens spill legge seg ned mot 50 FPS, og minimum-FPS-en dupper ofte ned mot 40, som ikke er optimalt. I tillegg har du enda større problemer med de nevnte «0,1% low»-verdiene vi omtalte for spill som Watch Dogs Legion allerede ved Full HD.

Kortet kan gjøre en fin figur i lettere esport-titler eller om du jekker ned grafikkinnstillingene, men ettersom det bare har 8 GB minne vil du før eller siden møte på problemer. Enten i form av sjenerende hakking når kortet går tom for minne, eller ved at du simpelthen nektes å bruke høyoppløste og detaljerte teksturer. Spill kortet også sliter med er Far Cry 6 med høyoppløste teksturer, samt Deathloop. Listen vil bare bli større fremover.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Skuffende strålesporing, nyttig oppskalering

AMD henger langt bak Nvidia når det kommer til teknikker som strålesporing Krysse av Bytt strålesporingStrålesporing gir økt realisme, men er ekstremt krevende å kjøre sammenlignet med tradisjonell "rasterbasert" graffik alle spill bruker..

RX 6700 har nok med å drive spill uten strålesporing, og har absolutt ingen ting å stille opp med på dette feltet. Ettersom det er et budsjettkort tenker vi det er helt greit, da vi uansett ikke ville anbefale noen å prioritere realismen til strålesporing over høy bildeflyt med normal rasterbasert Krysse av Bytt rasterbasert Når vi sier vi har testet den rasterbasserte ytelsen betyr det bare at vi ikke har aktivert strålesporing, som er en nyere og mer krevende teknikk som gir større realisme i spill.grafikk i denne prisklassen.

Å gi strålesporingen hjelp av AMDs nyeste FSR 2-oppskaleringsteknologi hjelper, men bildeflyten er fremdeles langt unna å være spillbar selv ved Full HD-oppløsning.

Den eneste «nye» teknikken som fungerer godt nok på RX 6700 til at du vil bruke den er oppskaleringen alene.

Når FSR 2 støttes av spillet – og ifølge AMD finner du muligheten i over 50 spill nå – kan det øke bildeflyten med mange titalls prosent. I de fleste tilfeller uten at det går veldig utover bildekvaliteten.

I Cyberpunk 2077 gikk bildeflyten vår opp med 35 prosent da vi slo på oppskaleringen.

Ytelsesforskjellen ned til RX 6600 er likevel fortsatt 27 prosent. Vi er litt skuffet over at oppskaleringsytelsen ikke har blitt bedre over forgjengeren, ettersom RX 7600 faktisk har dedikerte AI-kjerner. Det er nok fordi AMDs oppskaleringsteknologi fungerer på alle grafikkort, og dermed ikke kan basere seg på dedikert maskinvare for å akselerere ytelsen slik Nvidia gjør for sin proprietære DLSS-oppskalering.

Kanskje vil AI-kjernene komme til nytte når AMD ruller ut sitt svar på Nvidias «Frame Generation Krysse av Bytt Frame GenerationFrame Generation er en del av Nvidias DLSS 3.0-oppskalering der bilder genereres av kunstig intelligens basert på hvordan du beveger deg i spillet. Disse "ekstra" bildene settes inn i den vanlige bildeflyten på en svært overbevisende måte og gir en jevnere opplevelse.» senere i år. Det er nemlig denne teknikken som sørger for at deres RTX 4060 Ti rykker voldsomt fra i grafen under.

Strømforbruk, støy og effektivitet

Selv om hele systemet vårt, med en svært strømkrevende prosessor, trekker en del strøm, bruker RX 7600 alene maks 165 watt under spilling. Det trenger bare en 8-pin-kontakt for strøm, og i praksis vil dette kortet kunne brukes i alle maskiner med en strømforsyning på 450 watt eller mer.

Energieffektiviteten er på sin side ikke spesielt imponerende, der AMD og Nvidias mest energieffektive kort bare trekker rundt 3 til 4 watt per FPS. Vi skylder på at produksjonsprosessen ikke er den mest moderne.

Viktigere er det at referansemodellen fra AMD lager litt mer støy og varme enn vi får fra rivalens kort. Det bråker ikke, men AMD betaler en pris for det superkompakte designet her, og vi tror de fleste vil komme bedre ut av det ved å gå for en tredjepartsmodell. Så lenge ikke prisen er høyere.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Mye ytelse for pengene

Som grafen vår viser gir RX 7600 ganske god valuta for pengene for 3700 kroner - og er ikke noe direkte dårlig kjøp. Men, det er to andre kort du også bør tenke på: RTX 4060 som slippes neste måned for 4000 kroner. Og RX 6700 – som vi dessverre ikke har testet – men som vi kan anta ligger noe over ytelsen til nye RX 7600. Det er på tilbud til 4000 kroner den neste måneden, og med sine 2 GB ekstra minne er det ekstra interessant selv for Full HD-gaming.

6700 XT er på sin side for dyrt til å bli vurdert for bruk på Full HD-skjerm. Spesielt siden etterfølgeren trolig slippes i løpet av sommeren.

Konklusjon

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

AMDs RX 7600 er et godt og fokusert, men ikke helt opplagt, Full HD-kort. Du gjør ingen ting feil om du kjøper det, men det har posisjonert seg litt farlig. I skrivende stund får du det litt raskere RX 6700 for omtrent samme pris, og med mer minne er det et mer fremtidsrettet valg og et kort som faktisk lar deg snuse på litt enkel 1440p-gaming.

AMD har også lagt RX 7600 laglig til for hugg fra Nvidia neste måned. Da slipper de løs sin direkte rival, RTX 4060, til bare noen hundrelapper mer.

Selv om det neppe vil yte mye bedre i tradisjonelle rasterbaserte spill, har Nvidias RTX 4060 potensial til å bli et overlegent kort for titler som støtter DLSS 3.0 med Frame Generation. Og dem blir det stadig flere av.

Trenger du et kort i dag bør du også vurdere RX 6700 til rundt 4000 kroner. Om du derimot klarer å ha is i magen litt til, og i tillegg er nysgjerrig på teknikker som strålesporing og oppskalering, er rådet å vente til juni med å bestemme deg.

Testbenken vår Prosessor: AMD Ryzen 9 7950X

Kjøler: Noctua NH-D15 chromax.black

Hovedkort: ASRock X670E Taichi

Minne: 32 GB Corsair Dominator 6000 MHz

Lagring: Samsung 980 Pro

Strømforsyning: Corsair HX1000i

Grafikkdriver: Nvidia Game Ready Driver 522.25/AMD Adrenalin 22.9.2 (for grafikkort lansert før oktober 2022) Vi benytter CapFrameX til å hente ut verdier for snitt-FPS og «1% Min-FPS».

Her kan du lese om hvordan vi tester grafikkort. Se alle målingene vi har gjort på den nye testbenken her » Mer +

26. mai 2023, 17:38