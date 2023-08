Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Test Nvidia RTX 4060 (Inno3D Twin X2)

Nvidia skuffer budsjettspillere igjen

Inno3Ds RTX 4060 Twin X2 har flere problem enn ytelsen.

Inno3D RTX 4060 Twin X2. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Med unntak av for «ultraentusiaster» med fet lommebok har denne generasjonen grafikkort vært en kalddusj.

Ytelsesforbedringene har ikke vært i nærheten av like store som ved tidligere generasjonsskifter, mens prisøkningen på sin side har vært formidabel.

For budsjettspillere tente AMD et lite håp i mai, med lanseringen av RX 7600. Vi synes kortet var helt ok, men konkluderte med at det var lurt å vente med kjøp til Nvidia fikk sluppet sin konkurrent: RTX 4060. Det kom en måned senere, midt i sommerferien.

Etter å endelig ha fått testet det viser kortet seg å være et mer naturlig valg enn AMDs rival, uten at det er noen grunn til å hylle det av den grunn.

Selv som det bedre alternativet, leverer det skuffende rasterbasert ytelsesøkning, er priset som om det var et mellomklassekort og skinner egentlig bare på to områder: energieffektivitet og oppskalering. Egenskaper som er viktige, men neppe viktigst for budsjettspillere.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 annonse Billigste hos 4190 hos Proshop.no Sjekk nå 6 Helt greit sitat Bedre enn alternativet er det beste vi kan si. Viftestøy ødelegger for Inno3Ds modell. Fordeler + Bruker lite strøm

+ God på oppskalering

+ God ytelse ved Full HD Ting å tenke på — Høy pris

— Mye viftestøy

— Lav generell ytelsesøkning

— Lite videominne

25 prosent raskere spillytelse

OBS: vi har valgt å ikke teste dyrere mellomklassekort ved 1080p-oppløsning der prosessoren ofte kan være en begrensende faktor for såpass sterke kort, så om du ønsker å sammenligne ytelse mot et av disse må du se på ytelsen ved 1440p-oppløsning i stedet.

RTX 4060 er i snitt 3–5 prosent raskere enn AMDs litt rimeligere RX 7600 i rasterbaserte Krysse av Bytt rasterbaserte Uten bruk av strålesporing.spill.

Mot det to og et halvt år gamle RTX 3060 er det på sin side rundt 25 prosent raskere. Det er skuffende med tanke på at prisen er høyere og at det ikke er lenge siden det var vanlig å se ytelsesløft på minst 50 prosent mellom generasjoner.

Der RTX 3060 i sin tid selvsagt var raskere enn RTX 2060 Super – som var 2060-seriens «Ti»-modell, er ikke RTX 4060 raskere enn 3060 Ti. Med andre ord er ytelsesøkningen fra en generasjon til den neste i full forvitring.

Det sagt viser RTX 4060 at det kan kjøre nyere spill på høyeste grafikkinnstillinger med rundt 100 FPS ved Full HD-oppløsning, som er der dette kortet liker seg absolutt best.

Det kan også levere høy bildeflyt ved 1440p-oppløsning, men her er det verdt å merke seg at bildeflyten fra tid til annen kan duppe godt under 60-tallet i våre testspill, som av diverse grunner ikke er av aller nyeste dato.

Ettersom kortet bare er utstyrt med 8 GB videominne vil det slite med å holde jevn flyt og kjøre stabilt i enkelte blodferske spill med høyoppløste teksturer eller som bare er optimalisert for dagens konsollgenerasjon fremfor PC-er.

Allerede i dag vil kort med 8 GB videominne slite med de høyeste innstillingene i spill som Far Cry 6, Hogwarts Legacy og Deathloop. Ved høyere skjermoppløsning enn Full HD blir problemet mye verre også. For å se problemet i praksis kan du sjekke testen vår av RTX 4060 Ti som også har 8 GB videominne og en like liten såkalt «minnebuss».

Se de detaljerte spillmålingene våre, samt 3DMark-målinger, ved å utvide innholdet i «spoilerboksen» under.

For sammenligning mot grafikkort som ikke er i grafene våre her kan du kanskje finne det i totaloversikten vår:

Alle spillmålinger Vis innhold

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Dobbel ytelse med oppskalering

Som for flere av de andre kortene i Nvidias RTX 40-serie imponerer ikke 4060 før vi starter opp spill med støtte for nyere teknikker som oppskalering og strålesporing.

Her valser til gjengjeld RTX 4060 over alt AMD kan tilby i prisklassen, og legger endelig RTX 3060 Ti langt bak seg.

Kortet er ikke kraftig nok til å dra spill med bare strålesporing alene, selv ved Full HD-oppløsning, men såpass god som Nvidias oppskaleringsteknologi «DLSS» har blitt, er det ingen grunn til å ikke slenge den inn i miksen. Og da ender du med den høyeste realismen du kan få og rundt 100 FPS i snitt. Det er mer enn godkjent.

Det samme gjelder ved bruk av oppskalering alene. RTX 4060 støtter siste generasjon DLSS 3.0 med den nye «sidekicken» Frame Generation Krysse av Bytt Frame GenerationFrame Generation er en del av DLSS 3.0 der bilderuter genereres av kunstig intelligens basert på hvordan du beveger deg i spillet. Disse "ekstra" bildene settes inn i den vanlige bildeflyten på en svært overbevisende måte.. Kombinert kan disse nesten doble bildeflyten i tunge spill som Cyberpunk 2077, til nesten 160 FPS.

På grunn av lite videominne er det ikke gitt at opplevelsen din blir så god ved høyere oppløsninger, men ved Full HD ser vi høy og silkemyk bildeflyt. Oftest uten ødeleggende visuelle feil.

Stadig flere spill får støtte for Nvidias oppskalering og Frame Generation, og med mindre du spiller kompetitivt – der du vil ha så lite forsinkelse som mulig – ser vi få grunner til å ikke omfavne denne ytelsesgevinsten der du kan.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Bråkete Inno3D-modell

Nvidia har ikke spandert på seg å bruke den aller beste produksjonsteknikken sin på RTX 4060, så det er ikke like energieffektivt som storebroren. Like fullt trekker det imponerende lite strøm under gaming, og vi målte maks 140 watt for kortet alene. Med en 8-pin strømkontakt finnes det dermed omtrent ikke en gaming-PC i verden som ikke kan oppgraderes med dette kortet.

Et 140 watts kort stiller ikke høye krav til kjøling, men Inno3D har likevel prestert å underdimensjonere kjølingen for sin Twin X2-modell.

Viftene ligger oftest rundt 60 prosent hastighet, men selv om de har mer å gå på snakker vi allerede om svært plagsom støy som ikke kan ignoreres.

Middels valuta for pengene

I tabellen over har vi tatt utgangspunkt i prisen for det rimeligste RTX 4060-kortet med standard størrelse. Twin X2 fra Inno3D ligger et par hundrelapper over dette igjen, som gir det omtrent samme valuta for pengene som det billigste RTX 4060 Ti.

Det er for dårlig. Svakere kort burde gi merkbart mer for pengene enn kraftigere kort.

AMDs RX 7600 gir generelt sett høyere ytelse for pengene.

Det er imidlertid viktig å poengtere at vi baserer oss på snittytelsen i rasterbaserte spill for denne grafen. Hadde vi tatt med den gode ytelsen i spill med oppskalering, ville bildet blitt mye bedre for alle Nvidias kort, inkludert RTX 4060.

Om vi skjeler til bruktmarkedet og Finn, som det kanskje aldri har vært smartere å gjøre enn akkurat nå, finner vi forrige generasjons RTX 3070-kort til vel 4000 kroner. Det vil være et smartere valg for de som har en kraftig nok strømforsyning, og er et såpass mye kraftigere kort at det ikke lider nevneverdig selv uten hjelp fra DLSS 3 med Frame Generation heller.

Konklusjon

Inno3D RTX 4060 Twin X2. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Selv om Inno3Ds Twin X2 er et av de rimeligste RTX 4060-kortene på markedet er vi skuffet over det det leverer.

I tradisjonelle rasterbaserte spill måler vi bare en forbedring på 25 prosent mot den flere år gamle forgjengeren. Det er såpass svakt at det ikke engang danker ut RTX 3060 Ti. Mot RX 7600 er det omtrent dødt løp.

Kortet imponerer ikke før det får hjelp av oppskalering og AI-basert bildegenerering. Det er utrolig gode funksjoner Nvidia er mye lenger fremme på enn AMD, men som ikke støttes i alle spill.

8 GB videominne er OK for de fleste titler i Full HD, men enkelte kan gi deg problemer i dag. Som Deathloop og Hogwarts Legacy. Vi synes derfor ikke RTX 4060 er et fremtidssikkert kort, noe en bør forvente for over 4000 kroner.

RTX 4060 er energieffektivt og trekker lite strøm, men Twin X2 fra Inno3D, som vi har testet, støyer såpass at vi ikke vil anbefale det uansett pris. Støyen trekker ned minst en hel karakter.

Faktisk vil vi anbefale at du som kikker etter grafikkort i dette prissegmentet heller ser til bruktmarkedet, der et RTX 3070 kan fås til omtrent samme pris. Det gir alt i alt en bedre opplevelse enn både RTX 4060 og RX 7600.

Med ytelsen det leverer burde RTX 4060 etter vår mening kostet høyst 3500 kroner.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 annonse Billigste hos 4190 hos Proshop.no Sjekk nå 6 Helt greit sitat Bedre enn alternativet er det beste vi kan si. Viftestøy ødelegger for Inno3Ds modell. Fordeler + Bruker lite strøm

+ God på oppskalering

+ God ytelse ved Full HD Ting å tenke på — Høy pris

— Mye viftestøy

— Lav generell ytelsesøkning

— Lite videominne

Spesifikasjonssammenligning

Modell Nvidia RTX 3060 Nvidia RTX 4060 Nvidia RTX 4060 Ti AMD RX 7600 Arkitektur Ampere Ada Lovelace Ada Lovelace RDNA 3 Grafikkprosessor GA106-300 AD107-400 AD106-350 Navi 33 XL Brikkestørrelse 276 mm² (8 nm) 160 mm² (5 nm) 190 mm² (4 nm) 204 mm² (6 nm) Transistorer 13,2 mrd. 18,9 mrd. 22,9 mrd. 13,3 mrd. Shadingenheter 3584 3072 4352 2048 Tekstur/rasterenheter 112/48 96/48 136/48 128/64 Strålesporingkjerner 28 (2. gen) 24 (3. gen) 34 (3. gen) 32 (2. gen) «AI»-kjerner 112 (3. gen) 96 (4. gen) 136 (4. gen) 64 GPU-boost 1777 MHz 2460 MHz 2535 MHz 2625 MHz Minne 12 GB G6 (15 Gb/s) 8 GB G6 (17 Gb/s) 8 GB G6 (18 Gb/s) 8 GB G6 (18 Gb/s) Minnebåndbredde 360 GB/s (192-bit) 272 GB/s (128-bit) 288 GB/s (128-bit) 477 GB/s (128-bit) Typisk forbruk 170 W (12-pin) 115 W (8-pin) 160 W (12-pin) 165 W (8-pin) Tilkoblinger HDMI 2.1, DP 1.4a HDMI 2.1, DP 1.4a HDMI 2.1, DP 1.4a HDMI 2.1a, DP 2.1 Lansert Januar 2021 Juni 2023 Mai 2023 Mai 2023 Lanseringspris (fra) - 4000,- 5350,- 3700,- Åpne fullskjerm Mer +

Testbenken vår Prosessor: AMD Ryzen 9 7950X

Kjøler: Noctua NH-D15 chromax.black

Hovedkort: ASRock X670E Taichi

Minne: 32 GB Corsair Dominator 6000 MHz

Lagring: Samsung 980 Pro

Strømforsyning: Corsair HX1000i

Grafikkdriver: Nvidia Game Ready Driver 522.25/AMD Adrenalin 22.9.2 (for grafikkort lansert før oktober 2022) Vi benytter CapFrameX til å hente ut verdier for snitt-FPS og «1% Min-FPS».

Her kan du lese om hvordan vi tester grafikkort. Se alle målingene vi har gjort på testbenken her » Mer +

Oppdatert 22. august 2023, 13:58