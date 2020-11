Vi har testet AMDs beste grafikkort på 10 år

AMD er tilbake i entusiastklassen med kraftig forbedret design og ytelse.

AMD Radeon RX 6800 (t.v.) og RX 6800 XT. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 18 Nov 2020 15:00

Det siste tiåret har Nvidia i det store og hele vært sjefen på grafikkortmarkedet. De har oftest vært først ute med de kraftigste, mest effektive og minst støyende kortene. AMD har for ofte kommet løpende etter med nesten like kraftige og gjerne litt mindre raffinerte alternativer. Særlig har referansekortene deres skuffet.

Alt Nvidia har måttet gjøre for å matche eller overgå AMD i de fleste segmenterer har lenge vært å flikke på prisene sine etter å ha synet konkurrentens «hånd».

Noen av bunnpunktene rent designmessig kom med Radeon R9 290- og RX Vega-serien , som var ytelseskongene deres mellom 2013 og 2018. Ytelsen var fin, men jeg hører fremdeles viftebrølet og lukter brente kretskort og glødende kondensatorer når jeg tenker tilbake på datidens testing.

Siden den gang har det imidlertid gått jevnt oppover for AMD.

Via det merkelige Radeon VII – verdens første grafikkort bygget på 7nm-prosess, men som med sitt spesielle HBM2-minne priset seg ut av leken – gikk veien til fjorårets Radeon RX 5000-serie. Takket være samme gode 7nm-prosess, men billigere, mer standardisert videominne og en ny «RDNA»-arkitektur, konkurrerte denne serien godt mot Nvidias kandidater. Men bare i budsjett- og mellomklassen.

AMD lot entusiastene stå ute i kulden forrige generasjon, uten annet alternativ enn å kjøpe seg inn i varmen hos konkurrenten, som selvsagt så sitt snitt til å ta seg ekstra godt betalt for sine beste RTX 20-kort.

Dessuten var fremdeles AMDs referansedesign ganske middelmådige.

I år luktet kanskje Nvidia at det var fare på ferde. Hvorfor skulle vi ellers få så mye mer ytelse for pengene med den nye RTX 30-serien enn forgjengeren?

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Gir i pose og sekk

I dag vet vi at Nvidia hadde grunn til å frykte AMDs planer.

Deres nye Radeon RX 6000-serie, som er basert på den nye RDNA2-arkitekturen, er nemlig et gigantisk steg opp innenfor både design, ytelse, funksjoner og verdi for pengene.

RX 6000-seriens første modeller, RX 6800 (6600 kroner) og RX 6800 XT (7400 kroner), sendes i krigen mot Nvidias RTX 3070 og RTX 3080.

Etter å ha testet begge kortene mener vi den nye duoen er AMDs beste grafikkort på over 10 år.

Hvorfor? Detaljene finner du lenger ned, men hovedsakelig av tre grunner:

AMD er tilbake i entusiastsegmentet og gir Nvidia etterlengtet konkurranse. Endelig leverer kortene i både «pose og sekk». Her finner du (stort sett) ytelsen du forventer, og du slipper å bekymre deg over masse støy, varme eller høyt strømforbruk som tidligere. Faktisk er det AMD du nå skal se til om du vil ha de mest energieffektive grafikkortene! Referansedesignet er dessuten oppgradert flere hakk. Strålesporing, som Nvidia har vært alene om å tilby, er endelig støttet.

Under kan du se at ikke alt er rosenrødt. Men, om du tar med deg noe fra denne testen bør det være at AMD ikke lenger skal kimses av selv blant kravstore spillere.

La oss se hvor godt kortene AMD håper skal ta fra Nvidia titusener av ventende RTX 3000-serie-bestillinger yter.

AMD Radeon RX 6800 XT 16GB annonse Sjekk prisen Puster Nvidias RTX 3080 i nakken på flere områder, men har svakere strålesporing. Fordeler Super 1440p-ytelse (takler 4K-spilling også)

Strålesporing i inntil 1440p

Svært energieffektivt

Mye ytelse for pengene

Lager lite støy

Mer minne enn konkurrenten

«SAM» kan gi høyere ytelse med Ryzen 5000-CPU-er

Godt bygget referansemodell

HDMI 2.1- og USB-C-kontakt. AV1-dekoding Ting å tenke på Har ingen «DLSS»-konkurrent klar (på vei)

Signifikant svakere strålesporingytelse enn RTX 3080

Blir relativt varmt

RTX 3080 yter enda bedre i enkelte spill

«Rage»-modus gir ingen signifikant ytelsesøkning

AMD Radeon RX 6800 16GB annonse Sjekk prisen Gir flott 1440p-ytelse, men RTX 3070 har lavere startpris og høyere strålesporingytelse. Fordeler Koser seg med 1440p-spilling

Mye ytelse for pengene

Ekstremt energieffektivt - passer med «alle» strømforsyninger

Mer minne enn konkurrenten

«SAM» kan gi høyere ytelse med Ryzen 5000-CPU-er

HDMI 2.1- og USB-C-kontakt. AV1-dekoding

Godt bygget referansemodell Ting å tenke på Har ingen «DLSS»-konkurrent klar (på vei)

Svakere strålesporingytelse enn RTX 3070

Høyere startpris enn RTX 3070

Målingene våre av RX 6800 viser at kortet er jevngodt med Nvidias RTX 3070. Det må det også være, ettersom det har en høyere startpris. Kortet er litt kraftigere enn konkurrenten i enkelte spill, men også merkbart svakere i andre.

Når vi går til storebroren Radeon RX 6800 XT skal vi først belyse at dette løfter ytelsen med hele 66 prosent sammenlignet mot Radeon VII, selskapets tidligere toppmodell. Et slikt generasjonshopp er direkte imponerende. Det samme er ytelsesforbedringene vi ser fra RX 5700 XT, på hele 83 prosent. Dette var riktig nok et mye rimeligere mellomklassekort, men viser hvor mye kraftigere grafikkbrikker AMD stiller med i år kontra i fjor.

Så var det storebroren mot konkurrenten, da.

Under annonseringen fortalte AMD at deres RX 6800 XT skulle være raskere enn Nvidias RTX 3080 i «vanlige» rasterbaserte spill. I våre tester har vi imidlertid ikke klart å bekrefte den påstanden. I snitt måler vi RX 6800 XT til å være 9 prosent svakere enn rivalen. Også syntetiske 3DMark antyder at RTX 3080 er den kraftigste av de to.

Det er ingen krise det, for AMDs alternativ er omtrent ditto billigere.

Radeon RX 6800 XT. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Noen ord om ytelsesmålingene våre Vi har snakket mye med AMD om hva som kan være grunnen til at RX 6800 XT yter svakere hos oss, relativt til konkurrenten, enn de hevder det er i stand til. Vi har ingen mistanke om at AMD forsøker å mislede oss om ytelsen til kortet, men må sette egne målinger før de som er utført av produsenten selv. Vi har ikke kommet til noen endelig konklusjon. Vi registrerer at ytelsen er omtrent like god som den til RTX 3080 i spill som Shadow of the Tomb Raider og Far Cry New Dawn. Imidlertid er ytelsen merkbart svakere i Red Dead Redemption 2, Control og Forza Horizon 4. Sistnevnte spill skal RX 6800 XT ifølge AMD være vesentlig raskere enn konkurrenten i. Vi lurer på om driveren vi har fått tilgang på er god nok. Det ville ikke være første gang en tidlig beta-driver skapte rare resultater. AMD har på sin side stilt spørsmål rundt testinnstillingene i spillene våre (svært tunge med mye kantutjevning) og prosessoren vi tester med (Ryzen 9 3900X). At prosessoren er en viss flaskehals for enkelte spill ved lavere oppløsninger er vi med på, men vi viser da til at banen har vært lik å spille på for begge lag. Vi skal imidlertid fortsette å snakke med AMD, og oppdaterer selvsagt både testen og konklusjoner om det blir nødvendig senere.

Skal yte bedre med kun nye AMD-komponenter

Om du parer grafikkortene i RX 6000-serien med en prosessor fra Ryzen 5000-serien og et hovedkort fra 500-serien skal det være mulig å låse opp enda flere FPS. AMD skal nemlig ha fått komponentene sine til å samarbeide mer effektivt gjennom en teknologi de kaller AMD «Smart Access Memory» (SAM).

SAM gir prosessoren tilgang til alt videominne omtrent samtidig, der den i dag bare kan behandle noen hundre megabyte av gangen, skriver selskapet. Ifølge AMD skal forbedret tilgang på videominne løfte spillytelsen med alt fra to-tre-fire prosent, til vel over ti prosent i enkelte spill og oppløsninger.

Vi rakk ikke å teste denne funksjonen ved lansering, men kommer tilbake med en gjennomgang av SAM på AMDs siste prosessorplattform senere.

Radeon RX 6800. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

For de fleste er det fremdeles ytelsen i de tradisjonelle shaderbaserte spillene som er viktig. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg etter hvert som stadig flere store titler, som kommende Cyberpunk 2077, får støtte for strålesporing. Denne teknologien gir langt mer realistisk simulering av lys, refleksjoner og skygger, men er svært krevende.

RX 6000-serien er AMDs første med støtte for strålesporing. Her har Nvidia hatt et par generasjoner på seg til å forbedre teknologien, som vi mener fungerer svært tilfredsstillende hos RTX 30-serien. Vi husker imidlertid godt hvordan de slet med å levere spillbar bildeflyt med sine første RTX 20-kort. Klarer AMD seg bedre på sitt første forsøk?

Sjekken vår i Control, med alt av strålesporing aktivert, viser at RX 6800 XT legger seg nær ytelsen til RTX 2080 Ti. Dette har Nvidias første generasjon strålesporingkjerner og var hele 66 prosent dyrere ved lansering. Alt i alt er dermed ikke dette så verst.

Ved 1440p-oppløsning leverer RTX 3080 og RTX 3070 henholdsvis 74 og 53 FPS. RX 6800 XT og RX 6800 leverer på sin side henholdsvis 48 og 42 FPS. Dette er langt lavere verdier, og i grenseland for hva som er spillbart.

I tillegg til målingene i Control som vi viser i grafen vår, testet vi også strålesporingen i Shadow of the Tomb Raider. Der gikk det mye bedre for begge AMDs kort, som leverer langt høyere FPS med henholdsvis 77 og 65 FPS i 1440p-oppløsning. Det er absolutt farbart, selv om de også her ligger bak Nvidias konkurrenter. RTX 3080 har eksempelvis 95 FPS ved samme innstillinger.

Ingen av AMDs kort imponerer i 4K-oppløsning. Der landet FPS-en på 42 og 35, mot RTX 3080 sine 53 FPS.

Nvidia har mer effektiv strålesporing

En av grunnene til at Nvidia gjør det bedre med strålesporing skyldes at RTX 30-kortene kommer med 2. generasjon strålesporingkjerner, som er mer effektive enn deres egen og AMDs «1. generasjon».

Det vises ved å se på hvor mange FPS man mister ved å slå på strålesporing.

Aktiverer du strålesporing i 1440p-oppløsning mister du i Control 38,5 prosent ytelse med RTX 3080. For RX 6800 XT mister du hele 53 prosent ytelse.

Ved samme oppløsning i SotTR ligger ytelsesreduksjonen på henholdsvis 35 prosent for RTX 3080, men hele 47 prosent for RX 6800 XT.

Om vi kalkulerer med litt variasjoner i strålesporingytelse på tvers av spill er det klart at både RX 6800 XT og RX 6800 disker opp med overbevisende strålesporingytelse i 1080p. For 1440p vil det komme an på hvor mye strålesporingeffekter spillet bruker om du vil få en god opplevelse med noen av kortene.

Nvidias RTX-kort i 3000-serien, med sine 2. generasjon strålesporingkjerner, er totalt sett et syvmilssteg foran på både ytelse og effektivitet. Om du har blinket deg ut noen spill du ønsker å oppleve med full strålesporing i så høy kvalitet og oppløsning som mulig, bør du rett og slett «safe» ved å velge Nvidias RTX 3080.

Spesielt fordi RTX 30-serien har et ekstra triks for å hente tilbake mye av ytelsen som går tap når strålesporing aktiveres:

AMD trenger en «DLSS»-konkurrent

Trikset heter DLSS, og er svært forenklet en Nvidia-teknikk der spillet renderes i lav oppløsning og så supersamples opp til en høyere oppløsning ved hjelp av kunstig intelligens. Dette øker ytelsen med mange titalls prosent, ofte uten å gi dårligere bilde – og i noen tilfeller faktisk forbedre det ut over den opprinnelige oppløsningen.

Også AMD jobber heldigvis med en tilsvarende teknologi. Vi vet at navnet dens er «FidelityFX Super Resolution», men har ikke fått noen lanseringsdato eller øvrige detaljer enda. I motsetning til Nvidia, som har utstyrt sine kort med dedikerte «Tensor»-kjerner for DLSS, er det ikke kjent at AMD har utrustet sine RX 6000-kort med noe lignende. AMD har varslet at de snart er klare med nyheter rundt teknologien.

Begge kortene byr på HDMI 2.1, DisplayPort 1.4- og USB-C. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Selv om RX 6800 og RX 6800 XT konkurrerer direkte mot henholdsvis Nvidias RTX 3070 og RTX 3080, hverken yter eller koster kortene nøyaktig det samme.

Det er bare et døgn siden vi fikk oppgitt veiledende priser fra AMD. Uten mulighet til å sjekke disse før lansering har vi måtte ta utgangspunkt i at butikkene følger disse.

—

Oppdatert 18.11 klokken 15:30: Det ser ut til at knapt noen norske butikker har fått AMDs referansekort for salg til lansering. RX 6800 ligger ute med en pris som er nesten 1000 kroner over den veiledende vi fikk fra AMD. Vi har ikke sett noen RX 6800 XT-kort. Vi benytter anledningen til å understreke at vår vurdering kun gjelder ved priser nær de veiledende.

—

AMDs RX 6800 skal koste 6600 kroner, mens storebroren RX 6800 XT skal koste 7400 kroner. Dermed er RX 6800 en del dyrere enn startprisen for RTX 3070 på 5750 kroner, mens RX 6800 XT på sin side er litt rimeligere enn RTX 3080 som starter på 8000 kroner.

Som vi vet er prisen på de nye Nvidia-kortene i praksis høyere, ettersom de billigste modellene, selskapets egne Founders Edition-modeller, er utilgjengelige for øyeblikket.

Om AMDs prising holder seg får vi grafen du ser overfor når vi sammenligner ytelse for pengene mot kortene vi har testet fra RTX 30-serien.

Umiddelbart ser resultatet svært godt ut for AMD, noe det for all del også er, men bare husk at vi ikke har testet de billigste RTX 3070- eller RTX 3080-kortene, som dermed mangler fra grafen og trolig omtrent ville matchet AMDs duo på verdi for pengene.

Radeon RX 6800 XT med sitt tykkere 2,5-spor-design nederst. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Som nevnt innledningsvis har referansemodellen av RX 6800 og RX 6800 XT fått kraftig forbedret design denne generasjonen. Kortene er bygget i metall og føles ekstremt godt skrudd sammen. De oser «premium» kvalitet og ser dessuten skikkelig stilige ut.

Viktigere er den kraftig forbedrede kjølingen. Et fordampingskammer sørger for at varmen fra GPUen sendes effektivt ut til kjøleribbene, og ettersom særlig det 2,5 spor tykke RX 6800 XT har en kraftig og kompakt kjøler holdes temperaturer og støy på et komfortabelt nivå. At AMD har tatt skrittet over til å kjøle kortene med tre vifter fremfor en som spinner på turbomodus konstant, har også hjulpet ekstremt mye på opplevelsen av begge RX 6000-kortene.

Ettersom RX 6800 er litt slankere og har en mindre kjøler enn storebroren må viftene gå raskere for å holde temperaturen nede. Fremfor å karakterisere lyden det lager som støy vil vi heller omtale den som hørbart sus. For storebror RX 6800 XT er suset også der, men i mindre grad. Dette er langt på vei de mest støysvake entusiastkortene fra AMD vi har testet på 10 år.

Kjøleren og viftene skal ikke ha all æren for dette. Den nye RDNA2-arkitekturen og 7nm-prosessen gjør nemlig kortene ekstremt energieffektive. De danker ut begge Nvidias konkurrenter ved å trekke over 50 watt mindre under full last.

Dette gjør oss ekstremt optimistiske til tredjepartsmodeller, som garantert vil tilby enda bedre kjøling enn de kompakte referansemodellene.

Radeon RX 6800 XT. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Konklusjon: AMD Radeon RX 6800 XT

Kanskje er ikke ytelsen helt der AMD lovet med RX 6800 XT. Ifølge våre tester har Nvidia fremdeles ledelsen. Det vil nok skuffe noen.

Men RX 6800 XT koster også omtrent ditto mindre, og AMD ligger i alle fall ganske tett på.

OBS: Vi testet også RX 6800 XT sin «Rage» modus som skal levere økt ytelse på bekostning av mer støy, varme og energiforbruk, men fant at denne kun løftet ytelsen med en knapp prosent i våre testspill. I noen utgjorde den ingen forskjell.

For mange vil uansett ytelsen RX 6800 XT leverer i vanlige spill i oppløsninger som 1440p og 4K være god nok til å forsvare et kjøp, og samtidig oppleves som en massiv oppgradering enten fra en tidligere AMD-generasjon eller et eldre mellomklassekort fra Nvidia.

For mange vil størrelsen på budsjettet, og tilgangen på grafikkort de kommende ukene, være det som bestemmer hvilket de ender opp med. Det vil stort sett være uproblematisk. Men, de to mest negative elementene ved RX 6800 XT som du må merke deg er at Nvidias RTX 3080 (og faktisk RTX 3070) leverer bedre strålesporingytelse. De har også en fiks ferdig og «steinbra» DLSS-teknologi som øker ytelsen både med og uten strålesporing i flere spill. Sistnevnte er noe AMD jobber med, men inntil deres «FidelityFX Super Resolution» er på plass skal vi ikke forskuttere noe om den. Om strålesporing er viktig for deg, noe det gjerne kan være, fremstår Nvidias RTX 3080 som et bedre valg.

Der AMD er svakere stilt på noen elementer kan de denne generasjonen også skryte av å være best på et par ting som kan være viktig for deg. For det første er RX 6800 XT mer energieffektivt og trekker mye mindre strøm enn RTX 3080. Det åpner for at mange med kun en middels sterk strømforsyning på 550 watt eller mer fint kan smette dette rett inn i kassa uten enda en dyr oppgradering.

I tillegg har kortet 16 GB videominne. Vi tror ganske få vil ha behov for mer enn RTX 3080 sine 10 GB, men om du er en som «modder» spillene dine kraftig, planlegger å spille i 4K-oppløsning med svært høyoppløste teksturer eller rett og slett skal ha dette kortet i maaange år, kan det være riktig valg.

RX 6800 XT har fått det beste referansedesignet AMD noen gang har laget. Med det mener vi ikke bare at utseendet og byggekvaliteten, men at kjølingen endelig er god nok og støynivået lavt nok til at vi fint kunne installert dette kortet i egen PC. Det er ikke noe vi kunne sagt om tidligere referansedesign fra AMD, der vi alltid har følt oss tvungne til å vente på dyrere tredjepartsdesign.

Fremover gleder vi oss til å teste om SAM kan gi høyere ytelse når vi putter RTX 6800 XT inn i en splitter ny «all» AMD-maskin. Vi gleder oss også til å se hva tredjepartsprodusenter får til når deres modeller snart kommer på markedet. Utgangspunktet fra AMD har i alle fall aldri vært bedre.

Enn så lange mener vi AMD har priset RX 6800 XT ganske riktig; Litt billigere enn RTX 3080. Dermed leverer kortet god ytelse for pengene så lenge det faktisk selges til veiledende pris, selv om det ikke helt tar over ytelsestronen dets.

Og husk: om du trenger enda høyere ytelse enn du får se fra RX 6800 XT har AMD allerede varslet at deres RX 6900 XT sjøsettes om noen uker. Dette har som mål å ta over tronen som verdens kraftigste grafikkort fra Nvidias absurd dyre RTX 3090 , for en langt lavere pris.

Karakter kommer når vi har fått testet med «SAM», sjekket ytelsen med en lanseringsdriver og sett hvilke priser som faktisk blir gjeldende ute i butikk.

Enn så lange nøyer vi oss med å gi kortet en generell anbefaling, for det har det fortjent.

Radeon RX 6800. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Konklusjon: AMD Radeon RX 6800

RX 6800 er en lignende kreasjon som storebroren, med flere av de samme fordelene og ulempene.

Kortet er det mest energieffektive vi har vært borti på testlabben vår, og med et svært lav strømforbruk kan det smekkes inn i både ferdigbygde og selvbygde maskiner så lenge strømforsyningen deres er på minst 450 watt, noe den garantert er.

Kjølingen er tilfredsstillende og vi plages ikke spesielt av viftesuset. Men storebroren leverer merkbart bedre takket være sin kraftigere og fysisk tykkere kjøler som gjør at viftene ikke må rotere like raskt. Om støy er noe du er veldig var for kan det være lurt å vente på tredjepartsmodeller.

Ytelsen matcher den til rivalen RTX 3070, men ettersom prisen starter nesten en tusenlapp høyere er dette også helt nødvendig. Vi må innrømme at vi hadde forventet høyere ytelse for prisen. Sammen med signifikant svakere strålesporingytelse og ingen konkurrent til Nvidias «DLSS»-teknologi fremstår RTX 3070 som et klarere valg for de fleste.

Unntaket må vel være om du trenger energieffektiviteten RX 6800 tilbyr, den dobbelt så store minnemengden, eller ønsker å kombinere kortet med en Freesync-skjerm du allerede har. Hos AMD får du for øvrig også en USB-C-port på lasset, og etter vår mening er AMDs Radeon Settings mer funksjonsrikt og innovativt enn Nvidias kontrollsenter og GeForce Experience. Små detaljer som kanskje kan veie litt ekstra for deg.

Med prisdifferansen på bare 800 kroner opp til RX 6800 XT må du imidlertid spørre deg om ikke et litt høyere budsjett er veien å gå om du vil holde deg til AMD. Dette gir deg i så fall enda bedre kjøling og høyere ytelse som gir bedre fremtidssikring for spilling i 4K-oppløsning eller på svært raske 1440p-skjermer.

Som for storebroren kommer karakteren når vi har fått testet med «SAM», sjekket ytelsen med en lanseringsdriver og sett hvilke priser som faktisk blir gjeldende ute i butikk.

Spesifikasjoner

Modell AMD RX 6800 XT AMD RX 6800 AMD RX 5700 XT Nvidia RTX 3080 Nvidia RTX 3070 Arkitektur RDNA 2 RDNA 2 RDNA 1 Ampere Ampere Grafikkprosessor Navi 21 XT Navi 21 XT Navi 10 XT GA102-200 GA104-300 Prosess 7 nm 7 nm 7 nm 8 nm 8 nm Brikkestørrelse 519 mm² 519 mm² 251 mm² 628 mm² 392 mm² Tensor-kjerner – – – 272 (3. gen) 184 (3. gen) RT-kjerner 72 60 – 68 (2. gen) 46 (2. gen) Boost-frekvens 2250 MHz 2105 MHz 2000 MHz 1710 MHz 1725 MHz Minnefrekvens 16 GHz 16 GHz 14 GHz 19 GHz 14 GHz Minnetype 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 10 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 Minnebus 256-bit 256-bit 256-bit 320-bit 256-bit Båndbredde 512 GB/s 512 GB/s 448 GB/s 760 GB/s 448 GB/s Streamprosessorer 4608 3840 2560 8704 5888 Transistorer 26,8 mrd. 26,8 mrd. 10,3 mrd. 28,3 mrd. 17,4 mrd. Teksturenheter 288 240 160 272 184 Rasterenheter 128 96 64 96 96 Strømkontakt 8+8-pinner 8+8-pinner 8+6-pinner 12-pinner 12-pinner Typisk forbruk 300 W 250 W 225 W 320 W 220 W Lansert November 2020 November 2020 Juli 2019 September 2020 Oktober 2020 Lanseringspris (fra) 7400 kr 6600 kr 8000 kr 5750 kr

Detaljerte ytelsesmålinger