Test Bang & Olufsen Beoplay EX

Bang & Olufsen bytter til «AirPods-designet», men kan de forsvare prisen?

Bang & Olufsen Beoplay EX er danskenes foreløpig nyeste ørepropp-modell - denne gang med «stilk»-designet vi kjenner fra blant annet Apples AirPods.

Bang & Olufsen har holdt en ganske stødig lanseringstakt på hodetelefonene sine de siste årene, og vi har stort sett vært begeistret for hva danskene har fått til. Designmessig har imidlertid Bang & Olufsen gjort få krumspring, og det er dermed litt overraskende at nye Beoplay EX kommer med en helt ny utforming.

B&O har rett og slett tatt en note fra Apples AirPods og utstyrt EX med en liten pinne ned mot munnen. Det er ikke sikkert det er så dumt, for det gjør at selve proppen som går inn i øret kan bli mindre, i tillegg til at man i teorien kan flytte batteriet ned i «stilken» og dermed lage mer plass til annet.

Større element

For EXs del har form-endringen tilsynelatende gjort plass til en større høyttaler i proppene. Bang & Olufsen fremhever selv at den 9,2 millimeter store driveren er den største de noen gang har brukt i ørepropper, og det skal i teorien kunne gi bedre lyd.

Batteritiden er oppgitt til seks timer per lading med støydemping og musikk, og du får i tillegg drøye to fulladinger i etuiet, slik at total batteritid er 20 timer. Skrur du av støydempingen skal du kunne skvise ut opp mot åtte timer på en lading og 28 timer totalt.

EX kan også skilte med multipoint bluetooth, altså muligheten til å være tilkoblet to bluetooth-kilder samtidig, noe som fortsatt ikke er spesielt vanlig i «true wireless»-propper.

Du får «naturligvis» aktiv støydemping, og tre mikrofoner i hver ørepropp skal både sørge for god samtalelyd og god støydemping. Prisen er nærmest som vanlig for Bang & Olufsens del helt i øvre sjikt - 4299 kroner er oss bekjent et prisnivå vi ikke har sett i true wireless-markedet tidligere (i alle fall om vi ikke snakker om spesialtilpassede propper), et marked som er preget av svært tøff konkurranse og som dermed stiller store krav for å forsvare en slik pris.

Også søstermodellen Beoplay EQ koster for øvrig 4299 kroner.

Bang & Olufsen Beoplay EX

Krysse av Meget komfortable å ha på

Krysse av Lette å kontrollere med touchpanelene

Krysse av Pent og ganske kompakt etui

Krysse av Trådløs lading, ganske god batteritid

Krysse av Med litt justering blir lyden veldig god

Krysse av Støtter multipoint bluetooth

Krysse av Aktiv støydemping

Krysse av IP57-rating: I praksis vanntette en god stund Ting å tenke på Bytt Litt diskant-ivrige i standardinnstillingen

Bytt Støydempingen er ikke veldig imponerende

Bytt Svak samtalekvalitet i støyete omgivelser

Bytt Ikke alltid perfekt kontakt mellom etui og propper

Bytt Fryktelig høy prislapp

Sitter veldig godt

En ting har i alle fall Bang & Olufsen lyktes med på EX, og det er passform og komfort. Disse øreproppene sitter rett og slett bom fast i undertegnedes ører, til tross for at de ikke har vinger eller noen annen mekanisme som bidrar. Delvis skyldes nok det at vekten er bare seks gram per ørepropp, men de få grammene er også spredt ut på en slik måte at det aldri er noe som drar proppen ut av øret. Slik sett minner de en god del om nettopp AirPods Pro, så hvis AirPods Pro fungerer for deg vil jeg tro at Beoplay EX også vil gjøre det.

Komforten er også i toppklasse - den nevnte mangelen på vinger gjør at det ikke er noe som gnager inni øret, og det følger med totalt fire størrelser på gummiputene som skal inn i øret - i tillegg til en skumvariant av typen Comply Foam.

Bang & Olufsens produkter preges gjerne av påkostede materialer, og det gjelder til dels også for EX. Sidepanelet på proppene er laget i herdet glass, med en ring av aluminium, men ellers er det plast som gjelder - helt sikkert for å holde vekten mest mulig nede. En fin liten touch er likevel at gummiputene som følger med er i samme farge som glassfeltet - en slags blånyanse for «Anthracite Oxygen»-fargen på testproduktet vårt.

Når proppene ligger i etuiet er de festet med magneter. Men vi føler oss ikke alltid sikre på at de ligger helt der de skal.

Smekkert etui

Etuiet i børstet aluminium må også sies å være et par hakk over mange av konkurrentene i kvalitetsfølelse. Det er også rimelig kompakt, og spesielt den begrensede høyden gjør at dette bør være uproblematisk å få ned i lomma selv på relativt tettsittende jeans, for eksempel. Trådløs lading er støttet, og ellers lader etuiet med USB-C.

Det eneste vi kanskje undrer litt over er at mekanismen for hvordan du plasserer proppene i etuiet ikke virker å være helt idiotsikker. To små pinner i etuiet må treffe på ladepunktene på proppene, og det virker iblant som om man må være litt ekstra oppmerksom for å sørge for at de treffer riktig.

Flere ganger har vi opplevd at det bare er den ene proppen som skrur seg på når man tar proppene ut av etuiet, som er irriterende. Det er riktignok bare å hive den «døde» proppen tilbake i etuiet og ta den ut igjen, men det burde vært unødvendig - og når prislappen er så høy forventer vi også tilnærmet perfeksjon. Vi skulle gjerne også ønsket at proppene fortalte oss om de var tilkoblet eller ei, for slik det er får du bare en slags fanfare i øret som ikke egentlig forteller så mye.

Glasspanelet utvendig brukes til å styre musikken med. To tapp på høyre ørepropp hopper en låt frem, to tapp på venstre en låt tilbake. Holder du inne justerer du henholdsvis volum opp og ned, og ett enkelt tapp på venstre ørepropp bytter mellom støydemping, omgivelsesmodus og ingen av delene.

Ikke imponerende støydemping

Støydempingen har aldri vært Bang & Olufsens sterkeste side. Selv om et par av de dyreste hodetelefonmodellene deres har tatt steg de siste årene, har selskapet ligget et stykke bak de aller beste - og det gjelder også for EX.

Utendørs demper EX en god del av de lavfrekvente suselydene fra trafikk og annen bystøy, men de er også rimelig følsomme for vind, så om det blåser litt rundt deg kan det hende du ender opp med å skru av støydempingen uansett. Du kan riktignok velge blant tre nivåer av støydemping, og skrur du ned dempingen reduseres også vindsusen noe, men da gjenstår også såpass lite at du nærmest er bedre tjent med å bare skru støydempingen helt av.

I vår simulerte flystøytest er konklusjonen også den samme: EX klarer å dempe de dypeste frekvensene på en grei måte, men slipper gjennom mye av de litt mer høyfrekvente «whooosjjj»-lydene. Dette er det rett og slett ganske mange av konkurrentene som gjør bedre, og jeg har flere ganger endt opp med å lure på om støydempingen i det hele tatt har vært aktiv, siden det er såpass mye lyd som slipper gjennom.

Det må riktignok sies at skumtuppene gir bedre passiv støydemping enn silikontuppene gjør, så den totale støydempingen er noe bedre med dem.

Etuiet har høy premiumfølelse, og er bygget i børstet aluminium.

God lyd - men kan vi forvente mer?

Lydmessig har vi gjentatte ganger gitt Bang & Olufsen fortjent gode skussmål for sine E8-propper (forgjengeren til EX, som har gått gjennom flere generasjoner), men jeg har likevel syntes de har vært et lite hakk bak Sennheisers Momentum True Wireless-propper. EX fortsetter i så måte den trenden.

Ut av esken ligger Beoplay EX helt oppe mot det som i alle fall er min toleransegrense for skarp diskant. Som oftest holder de seg innenfor, men iblant bikker det også over og blir slitsomt og i verste fall skjærende. Utover det er det som vi kjenner fra tidligere fra Bang & Olufsen: Det er velbalansert, ganske luftig og engasjerende. Vi kunne nok kanskje ønsket oss et enda litt større og bredere stereoperspektiv og enda litt mer luft mellom de ulike bestanddelene i lydbildet.

De større elementene B&O har tatt i bruk her høres nok i hovedsak på bassgjengivelsen, som er fyldig og kraftfull, og det høres ekstra godt om du tar i bruk equalizeren i produsentens app. Den er velkjent fra tidligere og ganske pedagogisk i utformingen, med bass langs den ene diagonalen og diskant langs den andre. Her er det enkelt å prøve seg frem for å finne den lyden som engasjerer mest eller man er mest komfortabel med, om enn litt begrenset med muligheter til finjustering.

B&O-appen er pen og relativt enkel å ha med å gjøre.

Ut av esken synes jeg som sagt lyden er litt vel diskantfokusert, så min foretrukne innstilling er en hvor diskanten roes litt ned og det legges inn litt mer bass - altså et lite hakk mot «Varm»-polen i appen. Da får du fortsatt en ganske skarp og veloppløst diskant, men uten det litt slitsomme preget fra tidligere, og proppene er åpenbart kapable til å levere mer bass enn standardinnstillingen legger opp til uten at det tilslører resten av lydbildet.

Totalt sett blir det derfor veldig bra, uten at jeg kanskje helt synes B&O klarer å skape magi med EX på samme måte som de gjør med sine større hodetelefoner. Det gjør også at prisen blir litt vanskeligere å akseptere. Det må for øvrig nevnes at både AAC og Aptx (Adaptive) er støttet.

Lading skjer med USB-C - eller trådløst. Halvannen time i etuiet skal være nok til å fullade proppene, og 20 minutter gir deg nesten to timers spilletid.

Vanntette

En ting skal imidlertid Bang & Olufsen ha: Bluetooth-ytelsen her er utmerket. Leiligheten min er vanligvis utfordrende for bluetooth-enheter, blant annet takket være en tjukk murvegg som går tvers gjennom, men her kan jeg legge mobilen i ene enden og bevege meg fritt uten at signalet faller ut. Det er ikke vanlig for true wireless-propper.

Kjekt er også IP57-rating, som i praksis betyr at proppene skal tåle opptil en halvtime i én meters dypt vann. Vi ville nok ikke anbefalt å svømme med dem, men i praksis skal du altså kunne det. Svette og regn skal også være uproblematisk. En liten runde med covid i testperioden har dessverre sørget for at vi ikke har fått testet å løpe med dem, men basert på hvor godt de sitter ellers bør det være grei skuring. Vi får oppdatere i etterkant om det skulle vise seg å ikke stemme.

Multipoint bluetooth er som nevnt tidligere støttet, og implementeringen virker også å være god. Om du ser på et klipp på Youtube på PC-en og telefonen ringer, vil proppene automatisk bytte til telefonen sånn at du kan svare direkte der.

Samtalekvaliteten er også god så lenge du befinner deg i stille omgivelser, men EX håndterer ikke støy og vind spesielt godt. Vi utsetter vanligvis ørepropper av denne typen for en test hvor vi beveger oss langs en trafikkert vei mens vi prøver å føre en samtale, og EX ga motparten en ganske middelmådig opplevelse.

Øreproppene har en relativt aggressiv støydemping på sine totalt seks mikrofoner som forsøker å fremheve stemmen din og dempe omgivelsene, men resultatet er dessverre at også stemmen forsvinner i dragsuget og motparten innimellom sliter med å høre hva som blir sagt. Om du legger til litt vind blir opplevelsen dessuten enda mindre god.

Konklusjon

Bang & Olufsen lykkes først og fremst med utformingen på nye Beoplay EX. Proppene er kompakte, lette og komfortable og sitter veldig godt på plass i øret - uansett om jeg bruker skum- eller silikontupper.

Lyden er god, slik den vanligvis er fra Bang & Olufsen, men EX klarer ikke å skape den konsertaktige luftigheten som selskapets større hodetelefoner gjør. For all del, de leverer til dels meget god lyd, men danskene tar seg så godt betalt at det kreves svært mye for å forsvare den høye prislappen. Det synes vi ikke helt at EX klarer.

Støydempingen er dessuten rett og slett litt skuffende, og EX er så følsomme for vind at det er vanskelig å bruke støydempingen utendørs på en komfortabel måte. Samtalekvaliteten når heller ikke helt opp mot de beste konkurrentene.

Med andre ord: EX treffer på omtrent halvannen av de tre viktigste bestanddelene. Det er ikke nok når du får så gode konkurrenter til en tredel eller til og med en firedel av prisen.

