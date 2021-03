Vi trodde aldri elektriske, billige snøskuffer skulle kunne gjøre jobben, men vi lot oss imponere

De overrasker oss.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 11 Mar 2021 10:54 Først publisert 22 Des 2018 06:00

Å måke snø er for mange baksiden av medaljen når vinteren setter inn. Det kan være en skikkelig fysisk prøvelse, spesielt når snøen daler ned helt på grensen til regn.

Langt fra alle trenger en stor snøfreser for å få jobben gjort, men vil aller helst slippe å måke alt for hånd.

Derfor har vi tatt inn to elektriske snøskuffer fra Biltema og Jula, som skal være en slags mellomløsning mellom vanlige, billige snøskuffer og store, dyre snøfresere.

De er utstyrt med en liten freser som får snøen unna, og er laget for mindre områder som du normalt måker med en håndskyffel eller lignende.

Julas modell koster 799 kroner, mens Biltemas alternativ koster 1299 kroner uten batteri og lader.

Batteri koster mer

Kjøper du snøskuffen til Biltema må du også kjøpe batteri og lader utenom. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Den største forskjellen mellom de to modellene vi har tatt inn til test, er at Biltemas modell bruker batterier, mens Julas alternativ bruker kabel.

Det betyr at Biltemas løsning vil koste deg en del mer.

Ikke bare er startkosten høyere, men du må også kjøpe batteri og lader i tillegg til selve maskinen – batterier som går på kryss av flere maskiner fra Biltema. Batteriet er 36 volt og har 2,5 Ah kapasitet.

Men også Julas modell vil kreve litt ekstra kostnader dersom du ikke allerede har en lang skjøteledning for utebruk. Det må du nemlig ha, for det kan være direkte livsfarlig å røre rundt i snøen med noe som ikke er laget for å tåle vann.

Jula-snøskuffen har en smart løsning der du kan feste strømledningen mens du fjerner snøen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Jula-snøskuffen har også en fiffig løsning ved pistolgrepet til maskinen, hvor du har en egen liten krok du kan feste enden av skjøteledningen til – slik at du slipper problemet at strømledningen blir nappet ut.

Veier en del

Begge skuffene vi har tatt inn veier omtrent det samme, altså rundt 6 kilogram. Det er betydelig mer enn en vanlig håndmåke, men samtidig så trenger du ikke løfte disse produktene på samme måte som en vanlig måke.

Om vi starter med Biltemas modell, så kommer den så godt som ferdig montert når du tar den ut av esken. Det eneste du trenger er å skru røret til selve fresedelen, samt sette i batteriet, så er du klar til å starte.

Mye det samme gjelder for Julas modell også. Her er det kun en bolt som fester de to delene sammen, samt at du setter på håndtaket før den også er klar til dyst.

Her ser du de to maskinene ved siden av hverandre. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Mer robust bygget

Begge modellene er i utgangspunktet ganske rimelige om vi sammenligner med bensindrevne fresere.

Begge modellene har en skovel av plast. Men ingen gikk i stykker under testingen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Biltemas modell vil vi si er hakket bedre designet enn Jula sin når det kommer til byggekvalitet. Noe av det vi ikke liker med Julas modell, er håndtaket som skrues fast på røret.

Vi likte håndtaket til Biltemas maskin best. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Håndtaket til Jula må skrues veldig hardt fast før det sitter skikkelig fast, noe Biltemas tilsvarende løsning ikke trenger.

Biltemas rør virker også betydelig mer robust, selv om vi ikke kan si at vi merket noe forskjell i praksis når vi brukte de to modellene mot hverandre.

Det kan også være verdt å nevne at Biltema selger reservedeler til sin modell, som blant annet skovlhjul og drivreim. Det kan nok være kjekt, fordi dette er nemlig laget av plast.

I skrivende stund har vi ikke funnet ut om Jula har et tilsvarende tilbehørsutvalg.

Det skal likevel sies at dette ikke var noe problem under vår testperiode, selv om begge maskiner fikk både isklumper, grener og andre ting som lå på bakken til å fly avgårde.

Selv i våt snø klarer maskinene å kaste snøen et stykke. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Overraskende sterke

Begge disse modellene har en arbeidsbredde på rundt 30 centimeter, og de er faktisk kraftigere enn man kanskje skulle tro.

I tørr snø jobber de ganske så uanstrengt, hvor spesielt den kablede Jula-modellen hiver snøen ganske så langt av gårde. Opptil seks meter sies det på hjemmesiden deres, og det viser seg å stemme i praksis også.

Den batteridrevne Biltema-skuffen er litt svakere, men likevel sterk nok til at du kan skyfle unna selv ganske så våt snø. Og det kan være verdt å merke seg at denne modellen også kan justere hvilken retning snøen skal kastes.

Batteriet til Biltema-modellen holder ganske greit, hvor vi måket snø som var bløt og tung i rundt 25 minutter før batteriets indikator viste en av fire prikker kapasitet igjen.

Ingen av modellene er spesielt støyende, i alle fall ikke sammenlignet med tradisjonelle snøfresere med bensindrevne motorer. Biltema sin er et par hakk mer stillegående, selv om Jula-skuffen også holder seg under 70 dB når vi måler støyen ved pistolgrepet.

Snøen pakker seg mellom skovlen og resten av maskinen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Under testperioden testet vi både med tørr og våt snø, hvor snøen på det verste er av slaget du kan lage en snøball av med ett grep om snøen.

Riktignok kladder snøen seg en del foran skuffen, men det samme problemet opplevde vi også med større fresere under samme forhold. Samtidig kan det være verdt å merke seg at snøen pakker seg noen mellom selve skovelsidene av fresen. Dette er greit å ta vekk før du tar den med inn, ellers vil du få en ganske solid vanndam inne mellom slagene.

Oppsummering

Nok en gang lar vi oss fascinere av hvor kraftige elektriske enheter er i ferd med å bli, selv med såpass lave priser. Også om du velger å bruke batteri i stedet for tradisjonell kabel.

Ingen av disse produktene er bygget som en stridsvogn, men de klarte seg godt under vår testperiode, selv om vi prøvde å frese unna ting du normalt ikke ville prøvd på. Ingen av skovlene gikk i stykker, selv om de altså er av plast.

Begge modellene er greie å bruke, men vi må si vi satte mest pris på friheten batteripakken gir deg med Biltemas modell, selv om den også koster betydelig mer.

Begge modellene har en skovel av plast. Men ingen gikk i stykker under testingen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

I praktisk bruk, om vi ser bort fra diskusjonen om batteri eller kabel, er Julas modell hakket sterkere og kaster snøen én meter lenger. Men du har ikke mulighet til å velge hvilken retning snøskuffen skal kaste snøen – noe du kan med Biltemas modell.

Begge variantene er uansett hendige løsninger som fint kan lette jobben med å måke snø der du ellers ville brukt en liten manuell snøskuffe. Det er med andre ord ingenting du går løs på en store arealer med.

Prisen og kreftene taler til Julas fordel, mens Biltemas maskin virker noe mer robust og gir deg mer frihet siden den bruker batterier.

De to modellene når likevel målstreken samtidig om vi veier fordeler og ulemper mot hverandre, så det blir opp til hver enkelt å vurdere om ledning eller kabel er den beste løsningen.

7 Bra Jula Elektrisk Spade 005876 annonse Sjekk prisen Fordeler Sterkere enn sin batterikonkurrent

Billig

Trenger kun en skjøteledning utenom

Takler tørr snø uten problemer

Takler våt snø ganske godt

Hendig løsning for å feste skjøteledningen til produktet

Ganske støysvak Ting å tenke på Litt spinklere i konstruksjonen

Ledning gir ikke samme friheten

Kan ikke styre retningen snøen kastes

Får man kjøpt reservedeler?

7 Bra Biltema Snow Shovel CSS 36 annonse Sjekk prisen Fordeler Støysvak

Batteri gir mer frihet

Kan styre hvor snøen kastes

Mest solid bygget av de to

Takler puddersnø enkelt

Takler våt snø greit

Billige reservedeler

Har du først kjøpt batteriet og lader, kan du bruke dette på flere maskiner fra selskapet

Klarer rundt 30 minutter tung kjøring mellom hver lading Ting å tenke på Dyr

Trenger å kjøpe batteri og lader utenom

Snø pakker seg på siden av skovla

Litt tung om du skal bruke den som ren spade

Tar litt lang tid å lade batteriet helt opp

