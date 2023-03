Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Lite er treig, men pen

Xiaomi 13 Lite finnes i to pastellfarger. En lys rosafarge og en lys blåfarge. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Xiaomi 13 Lite er en telefon litt over midten av prisstigen, og den skal være den rimeligste av de tre Xiaomi 13-modellene. Strengt tatt har den lite til felles med de to andre, for dette er egentlig en helt annen modell i Xiaomis hjemland, men her på berget har den fått i oppdrag å være lillebror til de nye og mye dyrere toppmodellene.

Vi snakker likevel om en prislapp rundt 6.000 kroner her, noe som legger den en tusing eller to over noen av de beste budsjettmobilene på markedet - vi kan for eksempel nevne Nothing Phone (1) og Motorola Edge 30 som begge ligger rundt 5.000 kroner.

Men en tusing opp er kanskje ikke så farlig - hvis Xiaomi 13 Lite gjør det verdt det. Lang historie kort; den kommer iallfall et stykke på vei, om ikke helt frem.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Xiaomi 13 Lite annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5990 hos Power Sjekk nå 5990 hos Elkjøp Sjekk nå 6 Helt greit sitat Xiaomi 13 Lite er et ok alternativ på øvre midten av prisstigen. Fordeler + Lekker design

+ Flott skjerm

+ Godt hovedkamera

+ Lader svært raskt

+ Sikret mot sprut og regn (IP53) Ting å tenke på — Under middels fingerleser

— Svært svak ytelse både målt og i menyer

— Noe ustabil Bluetooth-tilkobling

— Ubrukelig makrokamera

— Middels batteritid

Kameraoppsettet foran på telefonen minner litt om en viss annen telefon. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fornuftig størrelse

I Kina heter denne telefonen Xiaomi Civi 2, og den har vært ute en liten stund alt.

Telefonen er midt på treet størrelsesmessig, med en bredde på 7,2 centimeter. Det gjør den grei-ish å håndtere, selv om en virkelig kompakt telefon helst skal være under 7 centimeter bred. Skjermen er 6,55 tommer stor med buede kanter - den er av «vanlig størrelse», sånn omtrent.

Materialmessig er alt riktig - spesielt med tanke på at denne havner i «rimelig» og ikke veldig billig-territorie. Det er glass foran og bak, det er metall i rammen og Xiaomi oppgir faktisk at den er IP53-sertifisert. Med andre ord; sprutsikker. At kinesiske merker satser på denne typen fordeler trykket på esken er forholdsvis nytt.

Lekker tass

Få mellomprisede telefoner er like pene som Xiaomi 13 Lite. Design spiller ofte en mindre rolle i denne prisklassen - men så har også mellomklassen som oftest kostet rundt en tusing mindre enn Xiaomi 13 Lite. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vår testmodell er lyserosa, men telefonen finnes også i lyseblå. Fargene minner en del om klassiske bleke pasteller brukt i dresskjorter og vårlige klær - og om du bruker telefonen din som tilbehør til antrekket gjør nok 13 Lite en helt ok figur.

I venstre hjørne på baksiden er det en nokså stor kamerahump med plass til tre kamera - to i en større sirkel, og ett på egen hånd lenger ned. Humpen stikker ganske mye ut.

På utsiden er det ingenting som avslører at denne telefonen koster rundt 3–4 tusenlapper mindre enn en typisk toppmodell. Så her treffer Xiaomi godt med «kompromisset» sitt.

Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Xiaomi 13 Lite Nothing Phone (1) OnePlus 11 Samsung Galaxy S23 Ultra annonse Pris 13990 10279 5934 4790 9990 15022 Skjermstørrelse 6,73" 6,36" 6,55" 6,55" 6,7" 6,8" Materialer Victus, keramisk, alu Gorilla 5, alu Gorilla 5, alu Gorilla 5, alu Victus, Gorilla 5, alu Victus 2, alu Oppløsning 3200 x 1440 2400 x 1080 2400 x 1080 2400 x 1080 3216 x 1440 3088 x 1440 Størrelse 16,29 x 7,56 x 0,83 cm 15,28 x 7,15 x 0,79 cm 15,92 x 7,27 x 0,72 cm 15,92 x 7,58 x 0,83 16,31 x 7,41 x 0,85 cm 16,34 x 7,81 x 0,89cm Vekt 229 gram 189 gram 171 gram 193 gram 205g 234g - - - - - - Hovedkamera 50 MP, 1" 50 MP 1/1,56" 50 MP 1/1,56" 50 MP 1/1,56" 50MP, 1/1.56" 200MP, 1/1,3" Zoomkamera 3x, 50 MP 10x, 10 MP Ikke telekamera Ikke telekamera 2X 3x, 10x (100x digital) - - - - - - Prosessor Snapdragon 8 gen 2 Snapdragon 8 gen 2 Snapdragon 7 gen 1 Snapdragon 778G+ Snapdragon 8 gen 2 Snapdragon 8 gen 2 RAM/Lagring (fra) 12 GB / 256 GB 8 GB / 256 GB 8 GB / 128 GB 8 GB / 128 GB 12 GB / 256 GB 8 GB / 256 GB Batteristørrelse / lader ink. 4820 mAh / ja, rask 4500 mAh / ja, rask 4500 mAh / ja, rask 4500 / nei 5000 mAh / ja, rask 5000 mAh / nei Veil pris Fra 14.000 kr Fra 11.000 kr Fra 6.000 kr Fra ca 5.000 kr Fra 9.200 kr Fra 16.000 kr Åpne fullskjerm Mer +

Flott skjerm

Den store AMOLED-skjermen er både rask og fin i fargene. Den har bøy langs kantene - som er en egenskap du enten liker eller misliker. Det er pent å se på, men det gjør telefonen litt mer kronglete å bruke. Det gjelder spesielt ved trykk på menyvalg og knapper helt ute i skjermkantene.

Lysstyrken er noe over middels, med inntil 1000 nits såkalt «peak»-styrke. Det er bedre enn mange telefoner rundt 5000-kronersklassen, selv om det stadig er et greit stykke unna de ekte flaggskipene som gjerne ligger mellom 1300 og 1800 nits i peak.

Samtidig spørs det nå om forskjellen opp fra de typiske 800 nitsene i mellomklassen er verdt den ekstra tusingen.

Uansett blir du neppe skuffet av skjermen her, og selv på en ganske lys dag er den mer enn leselig nok.

Svak ytelse

Menyene er stort sett gode og kjappe, men den opplevde flyten er ikke klokkerein. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ett av de viktigste aspektene ved en telefon er etter vår mening at den reagerer når du trenger det.

Telefonen skal gjerne vise adgangskort, billetter og kundekort med det samme. Den skal ikke stoppe opp og slenge opp en knapp på feil sted slik at du plutselig har valgt feil ting i menyen. Dette slipper du stort sett med 10.000-kronersmobiler, men i de lavere prisklassene er det opp og ned.

Og Xiaomi 13 Lite er dessverre ganske dårlig her. Det hakker og hikker og stopper opp litt nå og da - og jo oftere jo mer du prøver å gjøre samtidig.

I utgangspunktet skal Snapdragon 7 gen 1-prosessoren være et sted mellom midten av treet og toppmodellene av mobilprosessorer. Men også ytelsestestene viser en telefon som yter dramatisk dårligere enn selv langt billigere telefoner.

Dermed er dette en av de sjeldne gangene jeg rett og slett må si at både den tekniske og den opplevde ytelsen til denne telefonen er for dårlig. Ytelsen hadde vært irriterende til 3.000 kroner også, men da hadde den vært mer «som forventet». Til en tusing mer enn etablerte storheter som Moto Edge 30 og Nothing Phone (1) blir det for dyrt og for svakt.

Annerledes på godt og vondt

Hvis du vil kan du sette opp Xiaomi 13 Lite omtrent som en vanlig Android-telefon. Men du kan også følge anbefalingene - da blir den seende litt uvant ut. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Menyene er Xiaomis MIUI-løsning. Det er en av de mer særegne menyene oppå Android der ute, som betyr egen menyopplevelse blant annet i nedtrekksmenyen der du har to ulike menyer - litt som på en iPhone.

Når du skal skjule varslinger må du trekke varslingen til den ene siden av skjermen, mens et sveip mot den andre siden av skjermen kun bytter mellom de to ulike nedtrekksmenyene.

Det meste i menysystemet MIUI er valgfritt. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er en liten vanesak å bli vant til Xiaomis menyer hvis du kommer fra en annen mobilprodusent i utgangspunktet. Men felles for disse og andre kinesiske mobiler er at hvis du vil kan du endre på svært mye. Du trenger ikke å aktivt forholde deg til en haug valg, men de er der hvis du graver litt.

MIUI er altså annerledes på godt og vondt.

Ålreit kamera

Hovedkameraet er utmerket, mens ultarvidvinkelen er så som så. Makrokameraet er temmelig poengløst. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kameraet her er en påsa med blanda drops. Det er nesten flaggskipstørrelse på hovedkameraet, mens de to attåtkameraene fremstår mest som tøysete tillegg. Et makrokamera på skarve 2 megapiksler er nærmest programforpliktet til å ta dårlige bilder - slik alle kamera gjør når vi kommer så lavt i oppløsningen. Skjær heller i et bilde fra hovedkameraet.

Ultravidvinkelen er 1/4 tomme stor, og dermed bitteliten. Noe som er godt merkbart både i kvalitet og lysfølsomhet.

Men hovedkameraet her gjør en god jobb, og med kurant hjelp fra programvaren tar telefonen gode bilder også når det mørkner.

Et 32-megapikslers frontkamera tar kurante selfier, og blir assistert av et dybdekamera for å lage portretteffekter. Her har Xiaomi valgt en besynderlig design med en liten kameraøy i skjermen som minner mye om

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Støtte for norske nett

Telefonen støtter høykvalitets lydsamtaler i de norske nettene, og lydkvaliteten er også helt ok. Jeg synes skjermen er presis og god på berøringsrespons til alt fra gaming og tasting av meldinger, selv om menyene noen ganger snubler litt i seg selv og kompliserer bruken av telefonen litt.

En enkelt utvendig høyttaler står for lyden. Det innebærer at du ikke får noe stereolyd til gamingen, men du får helt grei lydkvalitet i den høyttaleren som er der.

Lunefull fingerleser

Fingerleseren er irriterende ujevn i respons. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En ting som har irritert meg en del i testperioden er den til dels lite samarbeidsvillige fingerleseren. På sitt beste er den kjapp, men noen ganger får den bare skikkelig hikke - og blånekter på å slippe meg inn. Det skal sies at ansiktslåsen gjør en god jobb, så vanligvis trenger jeg ikke bruke fingerleseren. Men for å utfordre den har jeg skrudd av ansiktslåsen i perioder, og den virker altså å være litt lunefull.

Lunefull er også et brukbart ord for trådløse tilkoblinger via Bluetooth. Jeg har brukt et noen ulike hodetelefoner med Xiaomi 13 Lite, og for det meste fungerer det bra nok. Men noen ganger, og spesielt i «langlytting» der det er podcaster på en time eller mer i spilleren - hender det seg at lyden bare stopper opp uten forklaring. Det er heller ingen systematikk over det, og det forekommer enten podcasten er lastet ned eller den strømmes.

I vanlig musikkbruk eller selv ganske lange samtaler har jeg ikke opplevd tilsvarende trøbbel via Bluetooth med Xiaomi 13 Lite - så det virker å være en programvarenykke.

Grei batteritid, rask lading

Xiaomis telefoner er blant få på markedet som fortsatt har IR-sender og kan brukes som fjernkontroll. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som vanlig for Xiaomi er det en lynende rask lader med. Og det nokså store batteriet varer i rundt én til halvannen dag med min bruk. Det er egentlig litt kortere enn jeg hadde forventet gitt størrelsen på batteriet (4500 mAh) og ytelsen til resten av maskinvaren inni her. Kan hende trekker bugsene og de små stoppene litt ekstra strøm - det hadde ikke vært første gang vi har opplevd i så fall.

En ulempe her er at trådløs lading ikke er støttet. For en telefon som jakter på teten i middelklassen, til tross for noe høyere pris, blir raskt slike utelatelser synlige skår i lakken.

Anonym i vanskelig prisklasse

Xiaomi 13 Lite er lekker å se til, men er det nok? Selv om det er en god telefon faller den mellom stoler. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til 6.000 kroner er prisen så høy at Xiaomi 13 Lite ikke bare må klare å hamle opp med Nothing, OnePlus og Motorola - den må klare å heve seg over dem også.

På noen områder, så som kamera og til dels på tekniske spesifikasjoner, gjør 13 Lite nettopp det. Men i denne prisklassen er det avgjørende med den beste brukeropplevelsen også.

Og det er rett og slett ikke det du får her.

Samtidig mangler det enkelte ting så som trådløs lading og stereolyd, og batteritiden er heller ikke oppsiktsvekkende god.

Til tross for gode hoved- og selfiekamera trekker det inntrykket ned med svake ekstrakamera som i praksis bare blir kostbar pynt jeg ikke får lyst til å bruke.

Om du ikke er glad i designen til Xiaomi 13 Lite ender den dermed opp som en ganske anonym, litt dyrere «midranger». Heldigvis for den er Xiaomi 13 Lite både pen i pastellfarget glass og med en særdeles flott skjerm.

Men det er vanskelig å si hvorfor du skal gå for denne her når det finnes sprekinger som Nothing Phone (1) og Motorola Edge 30 der ute til en tusing mindre. Rett nok må du kanskje bruke litt av pengene på en lader hvis du kjøper Nothing, men til gjengjeld får du støtte for trådløs lading der.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Xiaomi 13 Lite annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5990 hos Power Sjekk nå 5990 hos Elkjøp Sjekk nå 6 Helt greit sitat Xiaomi 13 Lite er et ok alternativ på øvre midten av prisstigen. Fordeler + Lekker design

+ Flott skjerm

+ Godt hovedkamera

+ Lader svært raskt

+ Sikret mot sprut og regn (IP53) Ting å tenke på — Under middels fingerleser

— Svært svak ytelse både målt og i menyer

— Noe ustabil Bluetooth-tilkobling

— Ubrukelig makrokamera

— Middels batteritid

Mer om XiaomiMobiltester