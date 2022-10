Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Motorola Edge 30 Ultra

Markedets villeste mobilkamera

... men til liten nytte.

Det er en ganske lekker telefon Motorola har sendt til test. Men den er ikke så god å holde. Det er viktig for en ting som tilbringer halve livet sitt i hånden din.

Motorola har mange rimelige telefoner, men få toppmodeller. Edge 30 Ultra prøver å være det; en påkostet telefon med spennende maskinvare. Her er det et kamera med vanvittig mange megapiksler - nærmere bestemt 200 av dem.

Resten av telefonen er absolutt ingen sinke heller, men så nærmer også prisen seg raskt de dyre aktørene på markedet. I skrivende stund ligger Edge 30 Ultra rundt 9.000 riksdaler.

Så er det verdt å bruke ganske mange penger på en telefon med voldsomt høyoppløst kamera? Spørsmålet er ekstra viktig med tanke på at Motorola selv har betydelig billigere telefoner som er fryktelig gode å bruke. Det kan være hardt å konkurrere med seg selv.

Svaret er i og for seg; mja. Dette er en veldig fin telefon, men noen obligatorisk oppgradering fra Edge 30 Pro er den ikke.

Motorola Edge 30 Ultra 5G 12GB RAM 256GB

+ God skjerm

+ Lavere oppløste bilder blir supre

+ Flott brukeropplevelse

+ God batteritid

+ Lynrask lader er med

+ Mobildeksel er også med

+ Masse lagringsplass og RAM

+ Trådløs ladestøtte er på plass Ting å tenke på — Tynn med skarpe kanter

— 200-megapikselmodusen er unyttig

— Alltid på-skjermen er irriterende

— Kameraet er ikke i nærheten av å gi 200 megapiksler i detaljer

— Også i lavere oppløsning sviktes kameraet noe av JPEG-komprimering

— Ikke vanntett

— Lakk på kameradel slites fort

Ubehagelig å holde

Edge 30 Ultra har buet skjerm foran, og buet glass på baksiden. Det ender i en ekstremt smal metallramme rundt mobilen. Jeg synes det ser svært lekkert ut, men det er direkte ubehagelig å holde i.

Det følger med deksel til å ha rundt telefonen, og det bedrer tilstandene betraktelig. Men selv om det er gjennomsiktig og viser frem designet relativt godt, vil det jo være mange som ønsker å vise frem telefonen sin der ute.

Og de må velge om de vil at den skal være behagelig å holde, eller så fin som den kan være på møteromsbordet.

Au! Spiss. Ikke alle liker de harde kantene på nye iPhoner, men en kjempesmal og like spiss kant tar dårlig ergonomi til nye høyder.

Glitrete bakside

Hvis først dekselet er av er det dog en lekker bakside på denne telefonen. Vår testmodell har en svart bakside som føles bare såvidt frostet - det er «slett», men ikke glatt som vanlig glass. Glasset har dessuten et så vidt «glitrende» preg når det utsettes for lys. Det er imidlertid ikke så uttalt at det er særlig synlig gjennom dekselet som følger med.

En positiv egenskap er at det omtrent ikke samler fingeravtrykk i det hele tatt. Men det er igjen bare aktuelt om du bruker telefonen med dekselet av.

Baksiden er kjempelekker og samler ikke fingermerker i det hele tatt.

Kamerahumpen er ganske stor og småskarp rundt hovedkamera, tele og ultravidvinkel. Igjen et designvalg som bidrar til at jeg stort sett har brukt deksel i testperioden, til tross for at denne telefonen er såpass pen at man ønsker å vise den frem. Dekselet med en liten tut på begrenser nemlig «utstikkerfaktoren» til kamerahumpen og sørger for at den ikke henger seg fast i alt mulig på tur ut av lommen.

Likevel har deler av lakken på kameradelen av telefonen blitt slitt bort bare på den tiden Edge 30 Ultra har vært i bruk. Det skal sies at den har fått en uvanlig lang testperiode siden den dukket opp midt i en svært hektisk lanseringstid.

En annen ulempe er at dette er en av få telefoner til denne prislappen som ikke er vanntett. Den har bare IP52-sertifisering. Det er nok til å være rimelig sikker på at regn ikke trenger inn, men det er langt fra IP67-IP68-sertifiseringene til konkurrentene. En nyere iPhone kan for eksempel tas med seks meter under vann i en halvtime. Dette er blant tingene som begynner å bli forventet når vi kryper opp mot 10.000 kroner.

Flott skjerm, men ikke nyest glass

Litt upraktisk med buet skjerm - bokstavene i kanten av tastaturet kan være kinkige å treffe.

Som toppmodell får du alt du forventer her. Det er den siste generasjonen prosessor som er strømsnill og sammen med et passe stort batteri gir deg opptil et par dagers brukstid per lading. Det er også en greit, men ikke voldsomt, oppløst OLED-skjerm på 6.7 tommer her. Den er lynende rask med 144 hertz oppdatering - det er fint både for deg som bare skal lese tekst og for den som skal game.

Litt uventet er det kanskje at man til denne prisen kun får eldre Gorilla Glass 5 som beskytter den skjermen. Dermed er den potensielt ikke like sterk mot riper som telefoner med nyere Gorilla Glass Victus, så som Samsungs S22-serie.

Det er og greit å ta med at buet glass i en del sammenhenger har vist seg lett å knuse og kronglete å reparere. Det ser ganske flott ut, men ikke alle mobilkjøpere er like glad i det. Det har dessuten ulempen at det kan være vanskelig å trykke på skjermelementer langs kantene.

Kameraet: Ikke like spennende som ventet

Kameraet er det store trekkplasteret her. Men det leverer egentlig ikke helt etter forventningene.

Det store trekkplasteret her er en svært stor kamerabrikke. Den er «synlig fra utsiden» ved at den nevnte kamerahumpen også er diger. Den kryper opp mot det største som er å få tak i mobiltelefoner, og har attpåtil hele 200 megapiksler å rutte med. Det er det knapt noen annen telefon som har i skrivende øyeblikk.

Men normalen er ikke å bruke den sånn. Hvis ikke du velger noe annet får du som regel 12-megapiksels bilder i vanlig håndterbar filstørrelse.

Mange fine brukermoduser i kameraappen.

Og enda godt er det; hvert bilde tatt i såkalt Ultra Res er 16.384 x 12.288 piksler, eller rett over 200 millioner piksler. Og hver fil blir rundt 80 megabyte. Det betyr 12–14 bilder per gigabyte lagringsplass.

Oppløsningen er heftig nok til at den med full utnyttelse burde gi skarpe nok bilder til å lage veggtapet. Men du får ikke voldsomt skarpe bilder ut av denne telefonen. Ikke i Ultra Res, og heller ikke i vanlige 12 megapiksler.

Bildene blir riktig eksponert og har som regel med riktige farger. Det er ikke en telefon jeg «reagerer» på bildene fra. Men hvis poenget er å ha de aller mest knivskarpe bildene som det er mulig å få - svikes denne telefonen av ett eller annet i fotograferingsprosessen. Jeg holder en knapp på selve bildebehandlingen og lagringen av de enorme mengdene data.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

For sett på i 100 prosent størrelse har både bildene på 12 og bildene på 200 megapiksler en tendens til å bli til dels svært maleriske. Skulle jeg gjette er det ikke fullt ut 50 megapiksler med reell informasjon i 200-megapikselbildene, og 12-megapikselbildene er nok nærmere 8–10, hvis du skal skarpe opp og forminske bildet til alt av «malerpenselstrøk» er eliminert.

At noe er problematisk med den enorme oppløsningen her får vi også et solid tegn på i form av at telefonen bruker votter og vinter på å ta et 200-megapiksels bilde - selv i stormende dagslys. Det fremstår som om den går inn i en slags treg nattmodus, til tross for at den har alt lyset den burde trenge til å ta et kjapt knips.

Trykk på hvert av bildene i denne serien for å se fullstørrelse. Her er ett av testbildene nedskalert kraftig til en håndterlig størrelse. Til høyre er et lite utklipp i full størrelse fra utgangspunktet. Der vises mangelen på detaljer ganske tydelig. Det er forøvrig verdt å merke seg at det er noe forvrengning i kantene av bildet. Det er vanskelig å si hva det skyldes - kanskje lysforhold, bevegelse eller optiske egenskaper i kameraet. Hoveddelen av bildet er riktig fotografert og utgangspunkt for denne øvelsen.

Det understrekes tilsynelatende videre av at et 200-megapikslers bilde nedskalert til 12 megapiksler i Photoshop med bikubisk skarping og forminsking blir betydelig skarpere enn et 12-megapikselbilde rett ut av telefonen. Dette bildet kan faktisk tittes på i 100 prosent størrelse uten antydning til maleriskhet.

Her er omtrent samme bilde bare knipset i 12 megapiksler i utgangspunktet - og nok en gang med et 100-prosentutsnitt limt inn til høyre. Fortsatt ser vi at Edge 30 Ultra leverer ganske middels detaljnivå.

Der det voldsomme antallet megapiksler kan komme til bruk er til såkalt «pixel binning» for bilder i vanskelige lysforhold, der statistikk brukes for å avfeie den ene pikselen i en nær gruppe som lyser med feil farge. Dette brukes til å luke ut støy og rense «signalet», så å si. Det gir klarere bilder i vanskelige forhold.

I for eksempel mørket synes jeg Edge 30 Ultra gjør en helt fin jobb, men det gjør de fleste av telefonene i dens klasse uansett, uansett hva slags oppløsning de har.

Til sist går vi tilbake til det første 200-megapikselsbildet. Vi nedskalerer det i Photoshop til 12 megapiksler med interpolasjon, altså bildeforbedring som samler detaljer fra høyoppløste bilder for å lage skarpere, men mindre bilder som rommer så mye detalj som mulig. Til høyre er et 100-prosentutsnitt som viser et særdeles detaljert bilde. Vi kan konkludere med at Edge 30 Ultra burde levert bedre bilder i standardmodus, men at noe hindrer den. Høyst sannsynlig er det snakk om enten datamengder eller JPEG-komprimering - eller begge deler. Så godt som ingen bruker bildene fra mobilkameraet sitt på denne måten.

Ellers er ultravidvinkel og telekamera her greie nok, men litt «forglemmelige». De gjør jobben. Selfiekameraet tar noe bedre bilder enn forventet i dårlig lys.

Den nødvendige konklusjonen blir at 200 megapiksler mest er en gimmick. Men du kan få en viss utnyttelse av den store oppløsningen hvis du faktisk gjør noe aktivt med bildene dine etterpå.

Topp ytelse

Med Snapdragon 8+ Gen 1-prosessor på innsiden har denne Motorolaen den raskeste prosessoren som er mulig å få i en Android-telefon. Den har også massevis av RAM, sånn at den bør håndtere det meste av apper og oppdateringer som kommer etter hvert.

I praksis oppleves menyer, funsjoner og apper stort sett som silkemyke og raske - iallfall alt annet enn bildeknipsing i full oppløsning.

Det er også menyer med veldig få endringer sammenliknet med vanlig Android dette. Dermed bør systemet være nokså lett å drive, selv for en langt mindre kapabel prosessor enn denne.

Som vi har merket før trekker heller ikke telefoner med denne typen innmat fryktelig mye strøm, så det er fint mulig å strekke batteritiden opp mot to dager.

Telefonfunksjoner

Av en eller annen grunn tviholder Motorola på markedets dårligste «alltid på»-skjerm. Den kan heldigvis skrus av. Telefonen våkner ved det minste hint om bevegelse - det holder at du sitter ved siden av i en sofa og bare puster i dens retning.

Da lyser alltid-på-skjermen opp som en arbeidslampe. Og funksjonen er «dum», så den forstår ikke at den akkurat har vært på, eller at det kanskje ikke er stormende dagslys i rommet. Dermed blir den stående på så lenge den oppfatter bevegelse.

Ved siden av hodeputen om natten betyr det at du blir lyst i ansiktet så mange ganger at i hvert fall jeg til slutt skrur funksjonen av.

Jeg klør meg i hodet over at Motorola gjennom flere år har hatt denne oppfatningen av hva en alltid-på-skjerm bør være. Den er ikke bare ubrukelig, den er skikkelig irriterende.

Apple har med iPhone 14 Pro satt standarden for hva alltid-på bør se ut som, og selv denne «gamle typen» alltid-på-skjerm gjøres betydelig bedre av Samsung som ikke lyser opp hele rommet med sin kjappe, dempet lyssatte informasjon midt på skjermen.

Utover det er lydkvaliteten under samtale ellers helt prima, og telefonen støtter alle vanlige samtalestandarder slik at du får den beste kvaliteten, med for eksempel WiFi-tale inkludert.

Fingerleseren ligger under skjermen og er rask og presis, men som regel vil ansiktsgjenkjenningen låse opp telefonen før du rekker å legge fingeren på skjermen.

Konklusjon: Fin telefon, men mer for penga andre steder

Det hadde vært så gøy å kunne klappe høyt for tredje blad i Edge 30-serien, etter de to utmerkede Edge 30 og Edge 30 Pro-telefonene. Motorola har virkelig funnet formen på rimelige til mellomprisede telefoner. Det er knapt nok noe nytt produkt fra produsenten som er overpriset eller svakt hvis vi leter rundt 5.000-kronersmerket pluss minus en tusenlapp.

Edge 30 Ultra er heller ikke dårlig, men den gir ikke like mye ekstra som en prislapp på 9.000 kroner antyder. Kameraet som er den største lokkematen her underimponerer en smule, hvis du ikke bruker det på en måte som svært få gjør - altså ved å etterbehandle bildene i Photoshop.

Designmessig er den fryktelig pen, men ergonomisk er den vond å holde i. Dermed må du ha på et deksel for å få brukt den skikkelig. Det irriterer også.

Tipp topp ytelse på skjermen, vanntetting og rask lader inkludert får du. Du får også greit med inkludert lagringsplass. Men det trenger du strengt tatt ikke betale 9.000 kroner for å få.

Motorola Edge 30 Ultra 5G 12GB RAM 256GB

+ God skjerm

+ Lavere oppløste bilder blir supre

+ Flott brukeropplevelse

+ God batteritid

+ Lynrask lader er med

+ Mobildeksel er også med

+ Masse lagringsplass og RAM

+ Trådløs ladestøtte er på plass Ting å tenke på — Tynn med skarpe kanter

— 200-megapikselmodusen er unyttig

— Alltid på-skjermen er irriterende

— Kameraet er ikke i nærheten av å gi 200 megapiksler i detaljer

— Også i lavere oppløsning sviktes kameraet noe av JPEG-komprimering

— Ikke vanntett

— Lakk på kameradel slites fort

Her er tre alternativer til Edge 30 Ultra vi vil fremheve:

Motorola Edge 30 Pro er en telefon som gir deg vanvittig mye for pengene, og den føles nesten som en toppmodell. Den har veldig mye av det Ultra gir deg, men ikke de utrolig mange megapikslene, og den er behagelig å holde i. Koster 2.000 kroner mindre.

Asus ZenFone 9 sparer deg for en tusenlapp, og du får en utrolig flott design som skiller seg ut fra telefoner flest. Her mangler du trådløs lading, men du får en vanntett telefon med ekstrem videostabilisering.

Samsungs Galaxy S22-serie er vanskelig å unngå å nevne når vi snakker Android-telefoner rundt 10.000 kroner. Det er den prisklassen Motorola kryper opp i her, og da er det også de mest gjennomførte telefonene den må ses opp mot. Få Android-telefoner er nærmere «folkemobiler» enn troikaen S22, S22 Plus og S22 Ultra.