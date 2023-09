Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Logitechs superlette gamingmus har blitt oppgradert

Men prisen er sviende.

Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen Publisert i går 06:00

Helt siden vi testet våre første superlette spillmuser, har Logitech G Pro X Superlight blitt flittig brukt på den digitale slagmarken.

Men selv om denne trådløse gamingmusen neppe er til hinder med tanke på undertegnedes ferdigheter til å spille, er det likevel et par ting som har irritert. Hvor blant annet den gammeldags og trauste ladeløsningen er alt annet enn spenstig.

Nå har Logitech laget en oppgradert oppfølger. Logitech G Pro X Superlight 2. Ved første øyekast kan den nemlig se helt lik ut som sin forgjenger – hvorfor endre et allerede velprøvd design vil nok mange si – med andre ord er det altså på innsiden at de fleste endringene melder seg.

Prismessig gjør den et solid byks i pris, hvor du nå må ut med rett i underkant av to tusen kroner for et eksemplar. Samtidig kan du plukke opp forrige modell for under halv prisen av denne nye modellen, så spørsmålet er om den nye modellen er verdt den ekstra tusenlappen du må ut med.

+ God batteritid

+ Bedre grep-tape enn før

+ Samme, velprøvde og gode ergonomi

+ Mindre bråkete scrollehjul

+ Mer muligheter i programvaren

+ Bedre knapper takket være nye brytere

+ Dobbelt så rask oppdateringsfrekvens på sensoren enn før Ting å tenke på — Dyr

— Ikke en soleklar oppgradering fra G Pro X Superlight

— Fortsatt ingen DPI-justering på selve musen

På utsiden ser Superlight 2 for det meste helt lik ut som sin forgjenger. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Endelig USB-C

Som vi allerede har vært inne på har ikke Logitech gjort store endringer på utseende fra Superlight til nye Superlight 2. Hadde det ikke vært for at vi hadde den forrige generasjonen i en annen farge, måtte vi sett på tilkoblingsporten for å finne en av de to utvendige forskjellene.

For den nye Superlight 2 har fått USB-C tilkobling, og det er en oppdatering som etter vår mening er kjærkommen. For den gamle musen brukte en Micro-USB-port, hvor du enklest kunne lade musen med en proprietær kabel som fulgte med. Det gikk med vanlige kabler også, men den skreddersydde kabelen passet likevel bedre.

Nå slipper du lete etter denne kabelen. USB-C er blitt helt vanlig på det aller meste av produkter vi tester, og på en gamingmus til nesten to tusen kroner bør det være en selvfølge i disse dager.

Nå skal det sies at det ikke tok lang tid å lade den gamle modellen heller, og den har fortsatt en ganske imponerende batteritid på rundt 70 timer. Likevel har Superlight 2 blitt en del bedre. Nå kan du forvente å bruke musen opp mot 95 timer før det er på tide å fiske frem kabelen for å tanke opp kapasiteten igjen.

Det er også en ørliten forskjell i vekt, men ikke nok til at vi syns det merkes spesielt godt når vi spiller. Når vi veier Superlight med griptapen på, så veier denne rundt 65 gram. Med samme tape på så stopper vektnålen rett over 60 gram for Superlight 2. Så en forskjell, men i praksis spiller det ingen store rolle. Begge er utrolig lette.

Men vi kan se forskjell på «føttene» på undersiden av musen. Den fremste glideflaten er mye den samme, mens den som sitter i bakkant nå er litt rettere og med det strekker seg litt mer ut mot kanten enn den gamle. Men vi kan ikke si vi merket noe stor forskjell i praktisk bruk i motstand mot underlaget.

Her kan du se forskjellen på Superlight (Hvit med slitt og uoriginal tape) og Superlight 2 (Sort med original tape)

Forrige Neste Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

Du kan skifte ut dekslet bak med et som gir enda mer glideflate. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Bedre brytere, sensor og scrollehjul

De fleste oppgraderingene ligger altså under «panseret» på Superlight 2. Om vi starte med bryterne, er disse nå optiske i stedet for mekaniske. I praksis merker du en liten forskjell på lyden nå du klikker med Superlight 2. Det er en litt kraftigere lyd i bryteren, samtidig som den fremstår litt hardere og mer «avtrekker»-aktig. En endring vi liker. Du er aldri i tvil om du trykket eller ei når fienden nærmer seg siktet ditt.

Videre har scrollehjulet blitt litt annerledes. Mens den første Superlight-musen har tydelige knepp når du sculler på hjulet, glir hjulet på Superlight 2 mer sømløst. Forskjellen i praksis er ikke så stor, men det er likevel litt uvant at man ikke merker like godt at man trekker i hjulet for å for eksempel skifte våpen i Call Of Duty.

Sideknappene syns vi virker å være ganske så like som før. De er ikke i nærheten like fremme i skoene som de to andre hovedbryterne, og er litt «trege» å trykke inn.

Sensoren har også blitt oppdatert. Hvor den tidligere oppdaterte seg 1000 ganger i sekundet, er dette nå doblet. Men i praksis syns vi ikke forskjellen er spesielt markant. Vi tror nok du må være ganske proff – og god til å spille – for å merke den store forskjellen. I alle fall klarer ikke undertegnede, som spiller noen timer med skytespill i uken, merke hvem som er best på dette punktet.

Mer friheter i programvaren

Slik ser en av mange innstillinger ut i den nye versjonen av G Hub. Kamera Skjermdump

Også på Superlight 2 savner vi at du kan justere oppløsningen via en knapp på selve musen.

Med andre ord går alle justering via programvaren til Logitech. Og i den nyeste versjonen er det en del justeringer som mange nok vil sette pris på.

Blant annet kan du enkelt justere antallet dpi oppløsning du skal ha, både for X- og Y-aksen om du vil forskjellige verdier på de to.

Om du ikke har hatt en Superlight før, men kanskje en annen mus du fått god erfaring med, kan du bruker det Logitech kaller «Kalibrering av Hero-sensor». Da kan du sette opp Superlight-musen slik at den etterligner den gamle du likte godt. Slettes ikke dumt om du har hatt en fast favoritt i mange år.

Du kan også endre rapporteringshastighet. Ikke det at vi skjønner hvorfor du ikke vil ha denne på maks hele veien, men valget er i alle fall der.

Selv med griptape og ekstra glideflate under så veier ikke musen avskrekkende mye. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Logitech G Pro X Superlight 2 er en knallgod, trådløs mus som vil gi deg mange timer med solid støtte på den digitale slagmarken. Selskapet forlenger en allerede god oppskrift med sin andre generasjon av denne musen, men du betaler også en solid slump penger om du vil ha siste den nye generasjonen.

De fleste oppgraderingene er «nødvendige» for å henge med resten av feltet hva gjelder hurtighet på sensorer og overføring. Blant annet hadde Asus sin Harpe Ace flere av disse oppgraderingene allerede.

Om du er en vanlig «hobbygamer», som undertegnede, er det ikke sikkert du merker den store forskjellen om du allerede sitter på en Superlight fra før – selv om musen altså på papiret skal være langt mer responsiv og følsom.

Det du vil merke er at Superlight 2 holder lenger på batteriet, og at du ikke minst har en langt mer kurant ladeløsning med en USB-C-port sittende i fronten. Og vi må si at vi liker de nye optiske bryterne Logitech har valgt. De bråker muligens et knepp mer enn før, men tilbakemeldingene du får når du trykker på dem er helt på øverste hylle.

Selv om du ikke nødvendigvis merker alle de nye oppgraderingene til Superlight 2 så godt i praksis, så vil det likevel være en slags betryggende følelse å vite at sensoren og overføringen er «dobbelt» så bra som før.

Har du en G Pro X Superlight ville vi kanskje ventet litt med å løpe ut og kjøpe den nye Superlight 2-modellen med det aller første. Men utenom en sviende prislapp er det likevel vanskelig å komme utenom at Logitech G Pro X Superlight 2 er en knallgod løsning som vi ikke har noen videre betenkeligheter med å anbefale deg.

+ God batteritid

+ Bedre grep-tape enn før

+ Samme, velprøvde og gode ergonomi

+ Mindre bråkete scrollehjul

+ Mer muligheter i programvaren

+ Bedre knapper takket være nye brytere

+ Dobbelt så rask oppdateringsfrekvens på sensoren enn før Ting å tenke på — Dyr

— Ikke en soleklar oppgradering fra G Pro X Superlight

— Fortsatt ingen DPI-justering på selve musen

