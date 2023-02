Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Apple Mac mini M2 (2023)

Nye Mac mini er helt som forventet, men en godsak likevel

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Det har gått et par år siden Apple slapp sin første Mac mini med selskapets egenutviklede systembrikke kjent som M1. Nå er etterfølgeren her, og ikke uventet er den utstyrt med en nyere og kjappere SoC (system on a chip), nemlig M2.

Apple har i tillegg fjernet det eldre alternativet med Intel-prosessor. Det betyr at du må henvende deg til bruktmarkedet eller lete opp gjemt bakerst i butikkhyllene dersom du er ute etter en Mac mini med x86-kompatibel prosessorarkitektur.

Men for den gjennomsnittlige Mac-bruker vil ikke dette være noe problem, for Apples egendesignede systembrikke har vist seg å stort sett gjøre jobben sin på en meget god måte. Og nå er den altså på plass i flere forbedrede utgaver.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Apple Mac mini M2 8GB/512GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 10490 hos Elkjøp Sjekk nå 10490 hos Power Sjekk nå 10490 hos Komplett Sjekk nå 9 Imponerende sitat Mac mini med M2-prosessor er en god og økonomisk inngangsbillett til Mac-plattformen. Fordeler + Stilren og solid konstruksjon

+ Lav profil, plasseringsvennlig

+ Tilnærmet lydløs

+ Bruker svært lite strøm

+ Har Thunderbolt 4 og USB4

+ God ytelse med optimalisert programvare/spill

+ Kan kjøre iOS-apper rett i operativsystemet Ting å tenke på — Kan ikke oppgraderes etter kjøp

— Ekstra RAM og lagringsplass er dyrt

— Takler ikke 32-bit programvare/spill

— Varierende ytelse/støtte for gammel Mac-programvare

Som vanlig og «Pro»

Derfor er det stadig mulig å velge mellom to Mac mini-modeller, men den nye generasjonen er utstyrt med enten en Apple M2 eller en M2 Pro. Sistnevnte er en hissigere variant som spesielt er bedre på grafikksiden. Den har i tillegg støtte for bruk av tre samtidige skjermer, mot to skjermer for den vanlige M2-minien.

Men så har også Mac mini med Apple M2 Pro en startpris på over det dobbelte av den vanlige og rimeligste utgaven som vi har fått til test: Innstegsmodellen med åtte prosessorkjerner, ti grafikkjerner og 8 GB minne med en grunnpris på 8000 kroner.

Dette er som faktisk er en tusenlapp ned fra tilsvarende M1-modell fra 2020.

I tillegg kan Mac mini selvfølgelig utstyres med mer minne eller plass til lagring, opp fra henholdsvis 8 GB og 256 GB. Akkurat vårt eksemplar er utstyrt med 512 GB lagringsplass, noe som legger 2500 kroner til sluttsummen. Men bortsett mer lagringsplass er den altså helt lik den rimeligste modellen.

En annen ting å merke seg er at årets M2-Mac kan utstyres med opp til 24 GB minne, mot 16 GB som var det maksimale for forrige generasjon med M1-brikken. For eksemplarer med M2 Pro kan vi faktisk komme opp i hele 32 GB RAM.

Et par andre oppgraderinger som kan nevnes er at USB-portene nå støtter Thunderbolt 4, mens Wi-Fi 6E er på plass som trådløs standard.

Samme gamle design, og helt umulig å oppgradere

Jo altså, dette er undersiden av Mac mini. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Nye Mac mini har altså fått en solid intern oppgradering. Utvendig er på den annen side alt ved det samme gamle – form, farge og størrelse er identisk med forgjengeren. Baksiden er også helt lik, med unntak av M2 Pro-varianten som er utstyrt med fire USB-C-porter, mot to porter på vårt testeksemplar.

Strengt tatt har Apple kjørt den samme designen på Mac mini siden 2010. Det vil si strategiske mål på 19,7 x 19,7 x 3,6 centimeter, mens vekten på aluminiumskroppen med innmat er på litt over kilogrammet.

Men i motsetning til visse tidligere modeller, der det var mulig å åpne bunnplaten for å i hvert fall oppgradere minnet selv, er det ingenting du kan gjøre med nyere Mac minier. Den konfigurasjonen du velger ved kjøp er den du vil «sitte fast med» i hele produktets livstid, for å si det på den måten.

Så her gjelder det å tenke et par år frem i tid før du drar kredittkortet.

I tillegg er det greit å huske på at du ikke får med slikt som mus, tastatur eller pekeplate – alt unntatt strømkabel er ekstrautstyr. Men du får selvsagt med operativsystemet MacOS Ventura og tilhørende applikasjoner.

Relativt rimelig datamaskin, dyrt tilbehør

Den største fordelen med å gå for en Mac mini i stedet for en annen datamaskin fra Apple er uten tvil prisen, og at du stort sett står fritt til å velge hva slags tilbehør du vil pare datamaskinen med.

Dersom du vil, kan du fint bruke mus og tastatur ment for vanlige PC-er hvis du har dette tilgjengelig.

Dersom du har en nyere skjerm kan du koble den til via Thunderbolt. Ellers kan det meste være trådløst. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Du kan også koble den til en helt vanlig PC-skjerm, da via Thunderbolt eller HDMI. Dette er i hvert fall et langt mer økonomisk alternativ enn å gå for Apples egen 27-tommer som bare går under navnet Studio Display.

Bevares, dette er en nydelig skjerm med blant annet 5K-oppløsning og True Tone-fargeteknologi, samt kamera og høyttalere, men så koster den også 19.000 kroner. Eller hele 24.000 dersom du ønsker å flotte deg med et stativ som lar deg justere høyden i tillegg til vinkelen.

For de av oss som ikke har vunnet i lotteriet vil det kanskje holde fint med en vanlig PC-skjerm, og totalt sett kan vi få en nokså fornuftig priset inngangsbillett til Apples dataunivers.

Det nærmeste vi ellers kommer i datakrefter er den nye MacBook Air med M2-brikke, men den koster 16.000 kroner – altså det dobbelte av den rimeligste Mac minien. Denne har i tillegg to færre grafikkjerner. Du må opp i 17.500 kroner for en MacBook Air med tilsvarende prosessor.

Alternativ og veldig portabel løsning: MacBook Air. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Da får du riktignok med både tastatur, pekeplate og en god – om enn ganske liten – skjerm i en og samme portable pakke, men dersom du er ute etter en datamaskin som uansett ikke skal være med på tur vil du ellers ha nesten 10.000 kroner å gå på dersom du plukker en ny Mac mini i stedet.

Du kan få en god mus, tastatur og skikkelig stor skjerm for den summen, så lenge du da kan leve med noe som ikke har eplelogo på seg.

For rimeligste mus og tastatur fra Apple må du ellers ut med tre tusenlapper, og skjerm fra samme selskap koster som nevnt fra 19.000 kroner og oppover. Tygg litt på det.

I Apple-universet stikker altså Mac mini seg ut som en nærmest rimelig sak når vi bruker den sammen med vanlig PC-tilbehør. Og med sin relativt lave vekt og begrensede størrelse er den ikke akkurat nødt til å være fast inventar heller – med en «ekstraskjerm», et lite og portabelt tastatur pluss en reisemus burde det ikke være noe problem å dra den med seg på helgeturer og i ferier heller.

Eller bare ha et ekstra oppsett med skjerm og slikt på hytta, om du da er velsignet med et fast sted å kunne gjemme deg bort. Mac mini får i hvert fall enkelt plass i en bag.

Langt bedre grafikkytelse

Med den nye M2-systembrikken innabords åpner Apple for en enda kjappere og bedre brukeropplevelse. Den nye Mac mini har som nevnt åtte CPU-kjerner og ti GPU-kjerner, som i teorien gir oss mer å gå på enn forgjengeren – spesielt med tanke på grafikkrefter.

Men vi starter med å teste med to programmer som er optimalisert for Apples nyere prosessorarkitektur, nemlig CineBench R23 (CB) og GeekBench 5 (GB). Begge disse programmene kan teste ytelsen mot én kjerne og ved bruk av samtlige prosessorkjerner.

Sammenlignet med andre aktuelle datamaskiner fra Apple ser vi at den nye Mac mini gjør en god figur, men den er ikke dramatisk kjappere enn forgjengeren.

Når den får brukt alle kreftene, er også den eldre M1 Pro-prosessoren som blant annet sitter i MacBook Pro 14 fra 2021 raskere.

I tillegg vil vi påpeke at Mac mini er et lite hakk kjappere enn fjorårets Apple MacBook Air, selv med identisk prosessor. Dette fordi vår Mac får hjelp av en vifte til å holde temperaturen nede, mens MacBook Air er passivt kjølt.

Apple er selvfølgelig ikke de eneste som har jobbet med å komme på banen med nye generasjoner prosessorer. Hverken AMD eller Intel har ligget på latsiden, og når vi bruker de samme programmene til å se på ytelsen til noen av de kjappeste CPU-ene på markedet, virker ikke M1 eller M2 så imponerende.

Men det er bare dersom vi ikke tar hensyn til slikt som pris eller effektivitet. De kjappeste prosessorene her koster omtrent det samme som hele Mac mini og har mange ganger så høyt strømforbruk.

Som vi har vært inne på har M2-prosessoren fått et større løft på grafikksiden. Sammenlignet med M1, riktignok utstyrt med to grafikkjerner mindre, får vi et tydelig hopp. Spesielt blir dette tydelig i spillet Shadow of the Tomb Raider, der vi dobler FPS-ytelsen på lavt detaljnivå og Full HD-oppløsning.

Men hvis du er ute etter virkelig god grafikkytelse i din nye Mac, er det en modell med Pro- eller Max-prosessor innabords du aller helst vil ha.

Med testprogrammet GFXBench Metal, der vi har tall fra litt eldre Apple-maskinvare er det også åpenbart at den nye Mac mini er et solid skritt opp fra forgjengeren når det gjelder grafikk.

Til slutt må vi nevne at Apples nyere modeller ikke er kompatibel med en del eldre programvare. Dette løser Apple ved å installere en emulator – eller «oversetter» om du vil – dersom det er behov for det. Emulatoren kalles Rosetta 2.

For de fleste vanlige brukere vil dette aldri by på problemer ettersom de benytter seg av nyere programvare. Men det er stadig noen programmer som henger litt etter.

Spillplattformen Steam er en av applikasjonene som stadig må emuleres for å fungere med Apples nyere prosessorer.

Derfor er det greit å være klar over at emulatorløsningen ikke er perfekt, så en del eldre og «oversatt» programvare kjører med merkbart dårlig ytelse.

Den oppmerksomme leser vil for øvrig legge merke til at vi ikke har resultater for V-Ray 1.0.8 og Mac mini med M2. Problemet var at programmet krasjet hver gang vi skulle kjøre det. Som sagt, løsningen er ikke perfekt.

Lite strøm, lite varme

Mens en vanlig PC – i hvert fall ment for spilling – kan trekke flere hundre watt ved litt tung bruk, er M1- og M2-brikkene til Apple imponerende strømgjerrige.

Ifølge vår enkle strømmåler rett i stikkontakten har Mac mini et typisk strømforbruk på mellom fem og ti watt. Ved kjøring av tyngre spill, som for eksempel Shadow of the Tomb Raider, eller full kalkuleringsbelastning, ser et forbruk på rundt 25 watt.

Dette gjør den ikke bare til en meget effektiv datamaskin, men også tilnærmet lydløs. For selv om den har en kjølevifte innabords, er denne svært stillegående, og det er strengt tatt ikke så mye varme den trenger å jobbe for å bli kvitt.

Så med mindre vi omtrent legger øret inntil datamaskinen er vi ikke i stand til å høre den – selv når den jobber for fullt.

Konklusjon

Apple Mac mini med M2-prosessor er en naturlig oppgradering fra 2020-utgaven. Den har noe nyere teknologi, litt mer prosessorkraft og merkbart større grafikkmuskler. Samtidig koster den – i hvert fall innstegsmodellen – tusen kroner mindre, og så vidt vi kan måle, kjenne og høre har ikke strømforbruket blitt nevneverdig høyere.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

For den som er ute etter en kjekk liten stasjonær datamaskin til generelt bruk og/eller passe avansert kontorarbeid, er den nye Mac mini et enkelt og økonomisk valg. I hvert fall dersom du ønsker deg nettopp en datamaskin fra Apple.

At den kan pares med helt vanlig datatilbehør sørger for at selv vanlige lønnsmottagere kan ta seg råd til en slik.

Mac mini finnes for mer krevende brukere også, men da kan det lønne seg å oppgradere med mer minne og/eller lagringsplass, alternativt gå for utgaven med M2 Pro innabords. Men da er kostnadene plutselig på et helt annet nivå.

Vårt testeksemplar kan også brukes til lettere spilløkter. Ved å begrense detaljnivået og oppløsningen blir også nyere 3D-titler fullt spillbare på vår testmaskin. Samtidig er spillutvalget for Apple stadig ganske begrenset, så noe godt alternativ for gameren er det på ingen måte.

Men null merkbar støy og helt akseptabel grafikkytelse selv i litt tyngre spill gjør at det likevel er hyggelig å sette seg ned for å spille litt på Mac mini, selv om det altså kun er en liten del av vårt spillbibliotek som fungerer med Mac.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Apple Mac mini M2 8GB/512GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 10490 hos Elkjøp Sjekk nå 10490 hos Power Sjekk nå 10490 hos Komplett Sjekk nå 9 Imponerende sitat Mac mini med M2-prosessor er en god og økonomisk inngangsbillett til Mac-plattformen. Fordeler + Stilren og solid konstruksjon

+ Lav profil, plasseringsvennlig

+ Tilnærmet lydløs

+ Bruker svært lite strøm

+ Har Thunderbolt 4 og USB4

+ God ytelse med optimalisert programvare/spill

+ Kan kjøre iOS-apper rett i operativsystemet Ting å tenke på — Kan ikke oppgraderes etter kjøp

— Ekstra RAM og lagringsplass er dyrt

— Takler ikke 32-bit programvare/spill

— Varierende ytelse/støtte for gammel Mac-programvare