Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Stryd Next Gen

Stryd Next Gen – Løpernes favorittdings har blitt ny

Kamera Daniel Rosenquist, Tek.no

Daniel Rosenquist Lagre Lagre artikkel

Den veier bare 8 gram, og hvis noen løper forbi deg med denne festet på skoen ville du trolig aldri lagt merke til det. Likevel velger alt fra mosjonister til seriøse løpere å legge noen tusenlapper i den lille dingsen.

Den bitte lite plastdingsen heter Stryd, og er nettopp kommet i det selskapet selv omtaler som «den neste generasjonen». Derfor har den også fått navnet Stryd Next Gen.

Kort fortalt er Stryd en fotsensor som måler fart, distanse og en rekke andre parametere mens du løper. Sensorens fremste egenskap er hvor rask og nøyaktig den er, men den introduserer også en helt ny måte å tenke på løping som du kan velge å bruke. Det kalles kraft, og Stryd har klart å ta med momenter fra annen trening, som sykling og roing, til løpingen med måling av kraft. Mer om det senere.

Da vi testet den forrige generasjonen av Stryd i 2022, var konklusjonen positiv. Nei, det er nok ikke et produkt man trenger, men den gjør løpingen for mange morsommere og sporingen mer nøyaktig.

Og for å oppsummere årets test litt tidlig, kan vi avsløre at det samme kan sies om Stryd Next Gen. Men det er visse endringer du bør være klar over.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Stryd Next Gen annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Nye Stryd er fortsatt et bra produkt, men oppgraderingene fra forrige generasjon er ikke mye å hoppe i taket for Fordeler + Veier nesten ingenting

+ Lett å feste på de fleste sko, nå med enda bedre feste

+ Mer nøyaktig og mer responsiv enn GPS

+ Oppgradering av løpeklokken Ting å tenke på — Proprietær lader (riktignok oppgradert til USB-C)

— Må kobles til allerede dyrt utstyr for fullt utbytte

— Nøyaktigheten er svært god men ikke så god som produsenten lover

— Enkelte funksjoner krever abonnement

Slik virker Stryd

Stryd er en liten plastdings som du fester på skolissene før du legger ut på løpetur. Sensoren ligger passivt på skoen hele veien, og bruker avanserte sensorer til å måle fart, distanse, skrittlengde, tid med bakkekontakt, hvor hardt du treffer bakken, vindmotstand og flere andre ting.

Gjennom sine interne gyroskoper og akselerometere oversetter den dette til data du har nytte av og sender de via Bluetooth eller ANT+ til en løpeklokke, tredemølle eller annet utstyr. Du er altså avhengig av å koble Stryd til noe for å ha særlig nytte av den. Du kan riktignok koble den til Stryds egen app og lese av dataen der, men da mister du mye av grunnen til å bruke en avansert fotsensor på denne måten. Stryd må anses som en oppgradering av løpeklokken din, og kan også brukes i Zwift-universet.

Stryd sies å være mer nøyaktig enn både GPS utendørs og tredemølle innendørs. I vår forrige test gjorde vi grundige kalibreringer av sensoren og konkluderte med at det i svært stor grad stemmer.

Du vil trolig slite med å se forskjell på gammel og ny Stryd. Kamera Daniel Rosenquist

Dette er nytt

Inntil fem ganger så responsiv i kraftmålingen

Forbedret batteritid

Ny måling av belastningen i ben under løping

Ny festeanordning til skoen som holder seg bedre på plass

Aluminium i konstruksjonen for bedre holdbarhet

Lading med USB-C

Dette er ikke nytt

Selve grunntanken i Stryd og hvordan man skal bruke den er nøyaktig den samme som før. Next Gen Stryd er altså ingen stor revolusjon, men byr på noen små forbedringer i hvordan den måler og viser deg dataen. Prisen hos norske importører er også så godt som den samme som før, men er oppjustert med et par hundrelapper.

Er nyhetene verdt det?

Når det kommer en ny generasjon betyr det gjerne at den gamle modellen faller litt i pris. Derfor er det nyttig å vurdere om den nye generasjonen forsvarer sin høyere pris. I listen over ser du hovedtrekkene i hva som er nytt med Next Gen. Den skryter av inntil fem ganger så god responsivitet i kraftmålingen.

En av de merkbare forskjellene med nye Stryd er plastklipsen som har fått mer gummi, noe som gjør at den sitter bedre på plass. Kamera Daniel Rosenquist

Jeg har de siste ukene løpt med både gammel og ny Stryd om hverandre og opplever ingen voldsom forskjell her. I intervalltrening med hyppige start og stopp oppleves Next Gen kanskje noen millisekunder raskere, men den forrige versjonen er også såpass god at dette ikke føles spesielt annerledes. Heller ikke i de mer detaljerte datavisningen i diverse apper etter trening kan jeg klare å lese av noen betydningsfulle forskjeller.

Batteritiden sies å være forbedret, og denne trenger ikke lades spesielt ofte. Batteriet skal holde i «mer enn 20 timer med bruk», noe som for en vanlig mosjonist kanskje betyr at det holder i alt fra fem til 10 uker et sted. Stryd har fortsatt sin proprietære ladeløsning, men får et lite pluss denne gangen for at deres egen lader i alle fall bruker USB-C. Det er greit å merke seg at både ladere og plastklips til å feste på skoen fungerer om hverandre mellom generasjon 3 og Next Gen.

Stryd bruker fortsatt en proprietær lader, men har i alle fall oppgradert den til USB-C denne gangen. Kamera Daniel Rosenquist

Den nye plastklipsen er en av de merkbare forskjellene med Next Gen. Der den gamle var laget av glatt plast er den nye dekket av gummi med store riller som skaper friksjon. Også baksiden av selve fotsensoren har fått mer tekstur for å skape friksjon. Dette betyr at når du legger den på plass rundt lissene på skoen din, så holder den seg der i mye større grad. Stryd er avhengig av å sitte på en litt bestemt måte på skoen og helst holde seg på plass, så gummien er en god forbedring og gjør at det føles lettere å få til nettopp det.

I toppen av Stryd er noe av plasten byttet ut med hardere aluminium. Enkelte har opplevd at det lille området som du fester klipsen i har blitt ødelagt over tid, og trolig vil denne endringen forhindre det. Stryd Next Gen veier likevel bare 8 gram som sin forgjenger.

Den oransje aluminiumen i toppen er en god oppgradering av et punkt som for noen ble ødelagt etter mye bruk. Kamera Daniel Rosenquist

To av nyhetene som kommer med mer avanserte sensorer er det Stryd kaller for «Impact Loading Rate» og «Lower Body Stress Score». Oversatt og tolket betyr det at Stryd vil måle hvor hardt du treffer bakken når du løper, og hvordan du absorberer denne kraften. Grunnen til at de måler og viser deg det er fordi det har noe å si for hvor sannsynlig det er at du får skader eller plager av løpingen. Jo hardere du treffer bakken, jo mer belastning får du i beina og jo lettere er det å få plager.

Du kan tydelig se hvordan Stryd måler økt belastning i bakkekontakten (rosa) når farten og kraften (gul) øker gjennom treningsøkten. Kamera Daniel Rosenquist

Masse data, men hva kan det brukes til?

Problemet med denne målingen er først og fremst at det føles ekstremt nerdete å dykke ned i tallene, og selv etter å ha prøvd å tolke og forstå tallene i flere uker er jeg ikke helt sikker på hva jeg får ut av det.

Du er rett og slett nødt til å bry deg veldig om disse tallene, og selv analysere det. Du får for eksempel vite etter en økt at du hadde 41.8bw per sekund i «Impact Loading Rate» på denne løpeturen. BW står for “body weight” eller kroppsvekt, og regnes som enheter av kroppsvekt per sekund. Tallet er i seg selv ganske ubrukelig, men hvis det tallet er mye høyere enn sist så kan det være at denne økta var for hardt for dine ben. Eller hvis du merker at du får vondt i leggene hver gang Stryd sier at tallet var over 50bw per sekund.

Men du må følge med en del selv og bry deg om tallene for å spesielt mye ut av det.

Det er ikke dermed sagt at dette ikke kan være en nyttig funksjon i treningshverdagen, spesielt etter en skade eller lignende.

Slik kan Stryd gjøre deg til en bedre løper

Utover nyhetene er Stryd seg selv lik, og fungerer på samme måte som før. Det er nøyaktigheten over GPS og tredemølle som virkelig gjør at sensoren kan være verdt pengene. Men det kan også være nyttig å bruke Stryds andre store trumfkort som er å trene med kraft.

Da vi skrev om Stryd i 2022 var det mange som etterlyste mer informasjon om hvordan Stryd kan gjøre deg til en bedre løper. La meg gjøre et nytt forsøk.

Stryd oversetter alle dataene den har til sitt viktigste tall, kraft. Kraften er en samling av data som til sammen utgjør hvor mye krefter du bruker på å flytte kroppen din fremover i ulike hastigheter. Vindmotstand, motbakke, stegfrekvens og andre ting vil påvirke kraften og gjøre at du bruker mer eller mindre krefter på å oppnå disse hastighetene.

Etter noen økter med en Stryd på skoen vil sensoren og appen lage en kraftprofil for deg, og analysere ulike soner og ikke minst CP. CP står for «Critical Power», og er sammenlignbart med det aktive mosjonister gjerne kaller for terskel. Det er omtrent dette nivået du klarer å holde en sammenhengende time, og nivået det er lurt å trene en del rundt.

Din kraftprofil og CP kan hjelpe deg til å trene riktig og styre intensiteten i løpingen for å få bedre resultater. Når kraftprofilen er klar vil du alltid få opp hvilken sone du ligger i sammen med krafttallet på klokken din. Det sies at rolig trening alltid skal være rolig, og her bør du aller helst hige etter å holde deg i sone én eller maks sone to på dine rolige turer. Og skal du løpe intervaller kan du tenke at det er tallet for CP du skal ligge på under så mye av intervallene som mulig. Dette er kraftig forenklet treningsfilosofi, men hovedtrekkene i hvordan du kan trene med Stryd.

Gjør du det på denne måten skal du altså glemme både fart og puls. Begge disse tingene kan variere en del med dagsform og terreng, og kraften vil være en stødigere konstant i treningen. Det er altså en slags mellomting mellom å trene med puls og å teste laktatverdiene i blodet under trening.

Stoler du på Stryd og legger din trening i deres hender kan du også bruke kraftmålingen til konkurranser. Stryd forteller deg nemlig hvilken kraft du kan ha på ditt neste løp for å løpe så raskt du klarer på ulike distanser. På løpsdagen skal du kunne stole på Stryd og legge deg på riktig kraft og stole på at dette blir optimalt.

Velger du å betale for det valgfrie medlemskapet får du tilgang til en rekke treningsplaner og økter som alle bruker kraft som intensitetsstyring. Du blir altså en del av en lite økosystem som kan være veldig enkelt og effektivt å forholde seg til.

Undertegnede har gjennomført noen av øktene Stryd foreslår og det er både uvant men også spennende å forholde seg til kraft som viktigste måleenhet. Øktene fungerer utvilsomt, og treffer ganske godt på intensitet sammenlignet med både puls og laktatverdier i blodet.

Med Stryd på skoen vil du med en løpeklokke, i dette tilfellet en Garmin, få raskere og mer detaljert informasjon om løpingen underveis. Tallet 239 er min kraft, og tallet 3 over er sonen Stryd har regnet ut for meg etter å lært meg å kjenne. Både farten og distansen er i dette tilfellet også hentet utelukkende fra Stryd. Kamera Daniel Rosenquist

Konklusjon

Stryd Next Gen introduserer noen gode oppgraderinger av et velfungerende system for å måle løpingen på en avansert og god måte. Men den mest merkbare nyheten er at det er gummi på festeanordningen og USB-C i ladeporten. Derfor vil vi ikke uten videre anbefale Stryd Next Gen spesielt mye varmere enn den forrige modellen. Hvis du allerede har en Stryd på skoen din i dag ville vi ikke vurdert å oppgradere. Med mindre dataene om belastning i beina føles viktig for deg i din treningshverdag.

Nye Stryd er omtrent så responsiv og nøyaktig som sin forgjenger, og produsentens lovnader om mer responsivitet er ikke noe jeg merker spesielt mye til. Nye Stryd er i mitt tilfelle noen promille strengere på distanse, altså at den rapporterer noen meter mindre per kilometer enn den gamle versjonen, med samme kalibreringsfaktor. Du kan lese mer om kalibrering og justering av dette i testen av forrige Stryd.

Har du ikke en Stryd fra før og er blitt fristet, så ville vi nok gått rett på Next Gen, til tross for at prisforskjellen mellom gammel og ny ligger et sted mellom 7–800 kroner der ute i skrivende stund. Du kan selvsagt selv lese begge disse testene og vurdere om det er verdt å gå for den nye.

Jeg vil også understreke at Stryd først og fremst er en dings for deg som virkelig vil noe med løpingen din. Du som har en GPS-klokke fra før og trener målrettet med varierte økter i rolig tempo og intervaller. Du som kanskje drømmer om å bryte en magisk grense på 10 kilometer, halvmaraton eller kanskje maraton. Eller for deg som kunne tenke deg å kanskje trene på denne måten fremover. Til disse tingene er Stryd et både godt og morsomt verktøy.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Stryd Next Gen annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Nye Stryd er fortsatt et bra produkt, men oppgraderingene fra forrige generasjon er ikke mye å hoppe i taket for Fordeler + Veier nesten ingenting

+ Lett å feste på de fleste sko, nå med enda bedre feste

+ Mer nøyaktig og mer responsiv enn GPS

+ Oppgradering av løpeklokken Ting å tenke på — Proprietær lader (riktignok oppgradert til USB-C)

— Må kobles til allerede dyrt utstyr for fullt utbytte

— Nøyaktigheten er svært god men ikke så god som produsenten lover

— Enkelte funksjoner krever abonnement