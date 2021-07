Forgjengeren var fjorårets beste budsjettmobil

Klarer oppfølgeren å leve opp til hypen?

Finn Jarle Kvalheim 5 Juli 2021 16:21

I fjor slo OnePlus Nord ned som en bombe i mobilmarkedet . Den var billig og hadde knallbra brukeropplevelse. Den føltes på overraskende mange måter som en toppmodell, selv om den var mye billigere. Og så lenge den følelsen er på plass skal det godt gjøres å bli misfornøyd.

Siden den tid har dessverre OnePlus vannet ut Nord-navnet litt, med svakere modeller der toppmodellfølelsen glapp . Men nye Nord CE 5G skal være den direkte oppfølgeren. Den som ikke bare er en billigere modell, men en oppfølger. Og på papiret ser det greit ut - den har til og med fått et par egenskaper som originalen ikke hadde - den er nemlig både tynnere og har fått hodetelefonkontakt.

Selv om hodetelefonkontakt er kjekt å ha, er det aller viktigste spørsmålet for en telefon greit under 4000-kronersmerket; er den kjapp nok i bruk? Kommer du til å irritere deg over plutselige stopp eller uferdig programvare når noe haster å få gjort?

Telefonen har stadig en bakside i plast, men i likhet med de mindre modellene i Nord-serien føles ikke Nord CE like solid som originalen. Kanskje er det fordi den er tynnere? Med gamle Nord måtte jeg kjenne etter for å legge merke til at den var laget i plast - med denne nye er plastfølelsen umiddelbar.

Det behøver selvsagt ikke ha allverden å si for den reelle kvaliteten og holdbarheten på telefonen. Og mange vil nok uansett sette på deksel - det følger med ett i esken.

Men den premiumfølelsen OnePlus har snakket om at alle mobilene deres skal by på - den oppleves som bortreist i et produkt som klaprer litt mot fingertupper og negler. Nord ga bare fra seg dumpe tappelyder. Nuvel.

Spesifikasjoner: OnePlus Nord CE 5G Pris: 3500 kroner Størrelse Dimensjoner: 15,9 x 7,35 x 0,79 centimeter Vekt: 170 gram Skjerm: 6,43 tommer, 2400 x 1080 piksler, OLED, 90 Hz Maskinvare Prosessor: Snapdragon 750G 5G RAM og lagring: 6/8/12 G B RAM, 128 eller 256 GB lagring, UFS2.1 Kamera Hovedkamera: 64 MP, f/1.8, PDAF - (mangler OIS) Ultravidvinkel: 8 MP, f/2.3, FF Frontkamera: 16 MP, f/2.5 Annet Batteristørrelse: 4500 mAh (1–1,5 dagers brukstid) Lading: 30 watt hurtiglader medfølger, støtter ikke trådløs lading Monohøyttaler, hodetelefonkontakt Ikke vanntett

Svak fingerleser og ingen lydbryter

En egenskap jeg alltid har elsket på OnePlus-mobilene er muligheten til å flikke av lyden i en håndvending med en fysisk skyvebryter på siden av telefonene. I denne modellen er bryteren dessverre borte, og demping av mobilen må gjøres i menyene, som på «talatuter» flest. Ikke noe stort problem, men sammen med kvalitetsfølelsen nok et merkbart kompromiss fra produsenten som ellers mesterlig har gjemt bort kompromissene sine.

En middels stor kamerahump som minner om den i Huaweis P30-modeller er bakpå telefonen, om enn med langt mindre imponerende kamerautstyr enn i Huaweien.

Foruten det teller vi to volumknapper, en tilpassbar låsetast og den nevnte hodetelefonutgangen i bunn. Det er ingen løs fingerleser her. Den er bygget inn i skjermen og er til tider irriterende upresis og «prøv igjen»-ete.

Ålreit skjerm

Det er ikke OnePlus-telefoner igjen uten raske skjermer, og heller ikke Nord CE svikter på den fronten. Den har en behagelig og kjapp AMOLED-skjerm på 90 hertz som gir god balanse mellom kvikkhet, øyekomfort under bruk og batteritid. I 90 hertz-modus justerer telefonen selv hastigheten etter behov.

Kvalitetsmessig finnes det bedre skjermer på både lysstyrke og fargegjengivelse - dette er én av de OLED-skjermene som noen ganger kan virke litt blassere enn andre OLED-er. Men det er fortsatt evigheter bedre enn en superbillig LCD-skjerm av typen du fortsatt kan finne i noen av de billigste telefonene.

Til tross for at Netflix oppgir å kunne strømme HDR til Nord CE er visstnok ikke dette en HDR-kapabel skjerm. Den har imidlertid utvidet fargerom, som er en del av det som sammen med kraftig lysstyrke kreves for HDR-opplevelser. Det kan være derfor Netflix tillater strømming av HDR-merket innhold.

Middels opplevd ytelse

Ytelsen var blant de største overraskelsene i originalen. For relativt få kroner fikk du menyer og apper som oppførte seg som om de kjørte på en mye dyrere toppmodell. Ytelsen i maskinvaren til Nord CE skal på papiret være såvidt bedre enn i originalen. I realiteten oppleves den som dårligere. Kan hende var prestisjeplattformen Snapdragon 765G i originalen bedre optimalisert enn arvtageren i denne? Uansett - det meste går fort. Men noen pauser blir det også. Det oppleves ikke lenger kompromissløst.

Eventuelt har OnePlus glemt kompromissene litt for synlige og i dagen denne gangen. Både brukeropplevelse og programvare er fortsatt langt bedre enn i de svært mange dårligere telefonene til 3500 kroner og ned. Skuffelsen over ytelsen handler kun om at OnePlus ikke overbeviser. Og at vi burde kunne si «for en gangs skyld» - men også har et temmelig middels inntrykk av småbrødrene Nord N10 og N100.

Det er ikke dårlig - de har bare ikke wow-faktoren vi forbinder med OnePlus, og som selskapet i markedsføringen nærmest ber oss forvente.

Middels kamera

Oneplus Nord CE tar ofte helt ok bilder. I denne prisklassen er den noenlunde som forventet. Min erfaring er at originalen litt oftere tok bilder jeg ble fornøyd med enn denne. Selv om denne rent teknisk burde være litt bedre.

Hovedproblemene når bildene blir dårlige virker å handle om programvare. Det er ofte bevegelsesuskarphet på høylys dag her. Det skulle det slett ikke være behov for. Jeg ser og at bildene titt blir skarpe i én del av motivet, mens resten blir sjenerende uskarpt - her er det utilpass bildeforbedring som ikke funker helt etter planen.

Nord CE har og en tendens til å vise frem et supert bilde først - før programvaren jobber litt med bildet og visninga tilsynelatende plukker et dårligere bilde å vise frem. Dette kan være HDR-funksjonen som svikter.

Telefonen fikk da også en større oppdatering underveis som skulle bedre HDR-ytelsen. Men fenomenet er observert også etter oppdateringen. En helt ok nattmodus klarer ikke å veie opp for at kameraet her ikke er spesielt supert. Det er først og fremst på dagtid bildene blir gode.

Vær påpasselig med å holde telefonen rolig i innebelysning og skumring. Klarhetsproblemene virker påtakelige også med vidvinkel og selfiekamera. Heldigvis har ikke Oneplus inkludert et håpløst makrokamera denne gangen. Pluss i boka for det, får man kanskje si.

God på basics

Batteriet i Nord CE har økt litt mot forrige utgave. Det kan virke som om de ekstra elektronene går med til å drive en litt mer andpusten mobil, for merkbart lenger brukstid er det ikke. Vi snakker én dag til halvannen. Helt ok, med andre ord. Som i originalen får du rask lader med, men ikke støtte for trådløs lading slik toppmodellene har.

Det er én enkelt høyttaler i bunn av telefonen. Den låter litt blikkboksaktig, men i bunn finner du også en helt ålreit lydende hodetelefonkontakt. Hvis du har kablede hörlurar fra før trenger du altså ikke bytte dem ut for å bruke Nord CE. En lydforbedring fra svenske Dirac står på som standard, men kan skrus av.

Netflix-titting ser riktig så bra ut, og 90 hertz-støtten gir noe jevnere bildeflyt også her. Det er en god telefon å se på video på, til tross for at den ikke har de heftigste skjermspesifikasjonene.

Til samtaler er lyden helt ok. Den kan bli relativt høy og er klar nok. Jeg irriterer meg som nevnt noe over at lydløsknappen er vekk, men volumtastene er i hvert fall plassert hendig som vanlig; på øvre halvdel av venstre side, der en tommel lett rekker dem når man snakker i mobilen med venstre lanke.

Mobilskjermen slår meg som litt upresis på touchen, slik enkelte Android-telefoner er. Men ikke verre enn at både meldinger og enkle spill virker greit.

Programvaren fra OnePlus har som vanlig mange kjekke egenskaper der du kan tilpasse mobilen din mer enn det Samsung og Apple lar deg. En klassiker fra kinesiske telefoner er tidsstyrt på- og avslåing.

Litt forvirrende er det dog at varslene i nedtrekksmenyen ikke alltid blir borte etter at man har gått inn på dem og appen er ferdig å varsle. Appikonprikken er vekk. Meldingen er lest. Men nedtrekksmenyen varsler fortsatt om at du har meldinger. Irriterende. Det er forøvrig ikke noe varslingslys for meldinger på denne mobilen.

Målt ytelse

Lever ikke helt opp til OnePlus-ambisjonene

OnePlus fikk så gode tilbakemeldinger fra kunder og anmeldere på sin første Nord-modell at det ikke er rart de prøver å fange den begeistringen igjen. Men der Nord emulerte dyre toppmobiler med en bravur vi ikke har sett før eller siden kommer de nyere variantene til kort.

Nord CE gjør for all del en ok jobb, og er bedre enn de fleste i sitt prissjikt rundt 3500 kroner. Men den føles ikke på noen måte som en toppmodell, der det var lett å la seg lure av originalen.

Det sagt; en telefon til denne prisen med skjerm som dette, godt med lagringsplass og spesifikasjoner gode nok til å klare seg dugelig bra i flere år er sjelden. 6-8 gigabyte RAM i inngangsmodellene er ikke så verst - det finnes fortsatt telefoner på markedet med 3 gigabyte, noe som allerede er i minste laget for en Android-mobil.

Vi snakker altså om et helt middels kamera i en grei nok pakke, med lysere fremtidsutsikter enn vanlig for prisklassen.

Det er faktisk ganske greit det. Når sant skal sies. Men OnePlus blendet meg ikke denne gang. Kanskje neste Nord - som ryktes lansert denne måneden - blir den virkelige fanebæreren for serien?