Sannsynligvis den beste støydempingen du kan kjøpe

AirPods Max plasserer seg et godt stykke over de fleste av konkurrentene i pris. Kan Apple forsvare prisen? Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 30 Des 2020 15:21

Vi rakk kun et førsteinntrykk av Apples Airpods Max før jul, og selv om vi lot oss imponere av mange ting ved dem, satt vi også igjen med ganske mange spørsmål.

Nå har vi brukt dem en god uke til, hatt dem med på fly og i det hele tatt fått gjort oss opp en ordentlig mening om Apples hodetelefoner med den mildt sagt oppsiktsvekkende prisen på sju tusen kroner.

Vi går like godt rett på sak, med støydempingen. Apple hevder som kjent selv at AirPods Max har «bransjeledende» støydemping, og basert på vårt kjappe inntrykk første dag lente vi tidlig mot å gi dem rett i det.

Etter å ha flydd hjem til jul med en ryggsekk full av hodetelefoner sitter vi fortsatt igjen med det samme inntrykket: Den aktive støydempingen i AirPods Max er rett og slett imponerende god.

8 Meget bra Apple AirPods Max annonse Sjekk prisen Knall lyd og støydemping, men vekten holder dem tilbake Fordeler Stor, fyldig og engasjerende lyd

Sannsynligvis den beste støydempingen på markedet

Høy byggekvalitet

Enkle å betjene

Utmerket ambient-modus

Sømløst bytte mellom iOS-enheter Ting å tenke på Høy vekt gir visse utfordringer med komforten

Svak samtalekvalitet i støyete omgivelser

Smart Case beskytter hodetelefonene dårlig

Litt skarpere diskant hadde løftet lyden enda et lite nivå; ingen equalizer

Litt begrenset batteritid sammenliknet med en del av konkurrentene

Ingen kabeltilkobling uten ekstern adapter

Veldig kostbare

Fabelaktig demping

Elektronikken demper svært godt over hele frekvensregisteret, og spesielt merkbart er at den «whooooshhh»-lyden i toppen av det typiske flystøybildet (kan minne om det vi kjenner som elektronisk støy fra en del andre hodetelefoner med støydemping) nesten forsvinner fullstendig med AirPods Max, mens både Sony WH-1000XM4 og Bose NCH 700 levner noe mer av den.

Akkurat det samme merket vi hjemme i sofaen med flystøy på Youtube, og der var det også merkbart hvordan man kunne føle den ene frekvensen fra flyduren i sofaen, men man kunne nærmest ikke høre den i det hele tatt - en smått absurd følelse.

På toget hjem fra Oslo lufthavn tok jeg meg dessuten i å tenke at støydempingen var så heftig at den nesten fremsto som litt presserende. Det var riktignok i en stillevogn på et ikke altfor travelt tog, men det understreket bare hvor kraftig kombinasjonen av passiv og aktiv støydemping er på AirPods Max. De isolerer nemlig veldig godt både ut og inn.

På de litt mer ujevne lydene, som for eksempel knatringen av et tastatur eller mennesker som står i nærheten og prater, er Apple og Sony omtrent på samme nivå, men Apple er altså hakket flinkere til å dempe den jevne, lavfrekvente støyen.

Sony og Bose er uansett ikke langt bak på totalen heller, og utformingen på AirPods Max har dessuten en litt irriterende konsekvens som du kanskje merker ekstra godt på fly. Måten de er designet på gjør nemlig at du ikke trenger å bevege spesielt mye på kjeven for at forseglingen rundt øret glipper, noe som igjen gjør at lyd strømmer inn.

Apple har i alle fall et sprekere design enn konkurrentene. Her sammen med Sony WH-1000XM4 (øverst) og Bose NCH 700. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det er jo ikke spesielt mye servering på flyreiser i disse dager, men når vi en gang kommer tilbake til normalen kan vi se for oss at det kan være en smule utfordrende (les: irriterende) å spise ombord med AirPods Max. Vi synes kanskje også Apple-hodetelefonene produserer et litt kraftigere trykk på trommehinnene enn hva de øvrige gjør, noe som kan være verdt å tenke på om du er følsomt for sånt. Undertegnede er ikke det.

AirPods Max er naturligvis også gode i andre omgivelser enn på fly, og de produserer tilsynelatende ikke egenstøy i det hele tatt, som er en bonus.

Det må også nevnes at støydempingen på AirPods Max har en tendens til å «smelle» litt om du tramper bortover gata med tunge steg. Det er noe vi har opplevd på en del hodetelefoner, kanskje hovedsaklig på hodetelefoner av metall.

Det er heller ikke voldsomt plagsomt her, men helst skulle vi selvfølgelig sett at det ikke var et tema i det hele tatt. Om du drister deg til å løpe med Apple-hodetelefonene på hodet ville vi nok deaktivert støydempingen, i det minste.

AirPods Max er et stort sett hodetelefoner. La det ikke være noen tvil om det. Stein Jarle Olsen, Tek.no

God omgivelsesmodus

Vi må også fremheve Apples ambient-modus, som var veldig god på AirPods Pro og også er veldig god her. I mange tilfeller er «lydfremheving», som Apple kaller det, nærmest som ikke å ha på seg hodetelefoner i det hele tatt, og gir en veldig naturlig og fin opplevelse - bedre enn noen andre hodetelefoner vi har prøvd.

Samtidig er det noen lyder den fremhever nærmest til det slitsomme, og den er ikke alltid i stand til å avgjøre hvor langt unna en lyd kommer fra, slik at det føles som om man har på seg et høreapparat og hører ting som egentlig er unaturlig langt borte.

Samtidig er dette vanskelig å komme unna, og for å ta imot en beskjed, høre en annonsering eller slå av en prat med butikkbetjeningen er dette helt utmerket. Sonys løsning, hvor du har muligheten til midlertidig å aktivere omgivelsesmodus ved å holde håndflata over den ene øreklokka, er imidlertid enda mer praktisk.

Bruker du en iPhone får du nyte godt av funksjoner som automatisk paring, blant annet. På Android og andre systemer må du pare manuelt, og du får heller ikke muligheten til å koble til flere enheter samtidig. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Luftig, fyldig og basstungt

Lydmessig er det lite som har endret seg siden våre første 24 timer med AirPods Max. Dette er stort, luftig og svært fyldig, og de få vi har demonstrert dem for har stort sett kvittert med «Oi! God lyd!» - et inntrykk vi tror de aller fleste også vil dele.

AirPods Max har først og fremst store bassressurser, og de produserer dessuten bass av den litt ekstra fysiske typen som gjør at du nærmest føler at det rykker i trommehinnene. Vi brukte Billie Eilish-låten «Therefore I am» som eksempel i førsteinntrykket, og den gjelder like godt fortsatt.

Den har en tung, dyp basslinje i starten som AirPods Max håndterer med bravur - både relativt kontant, men likevel med masse kropp og fylde. Man kunne kanskje sett for seg at hodetelefonene lett kunne miste kontrollen over bassen her, og at den ville blø ut og over i mellomtonen. Det gjør de ikke. AirPods Max spiller med svær pondus, men det er likevel en stram og fast pondus som er lett å like. Beats-arven virker å være tydelig her, men den har blitt raffinert og foredlet godt i løpet av det som etter sigende skal være fire år med utvikling.

AirPods Max klarer også å produsere både en ganske skarp og veloppløst diskant med mye detaljer, samtidig som den er såpass myk og pent avrundet at den aldri blir slitsom å høre på. Samtidig er det ikke til å komme unna at for eksempel Shure Aonic 50 har en skarphet og råhet, spesielt i diskanten, som Apple-hodetelefonene ikke har, og den vi nok savner litt her.

Litt mer definisjon i vokalområdet hadde brakt opplevelsen enda noen små hakk opp, og sånn sett er det ekstra synd at du ikke får mulighet til å justere på lyden selv. En av ryktene på forhånd var jo at det ville komme en innebygget equalizer, men den har altså ikke manifestert seg i det endelige produktet.

Selve øreputene er avtakbare, og Apple selger selvfølgelig ekstra puter til 69 dollar paret. Det er stivt. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sammenliknet med Sony WH-1000XM4 er Apple og Sony ganske på bølgelengde når det kommer til hvordan de skrur lyden sin. Begge har mye bass og spiller med stort engasjement, men AirPods Max makter nok å gå hakket dypere i bassen og har også mer luft i lydbildet, som i sum gjør dem enda mer fornøyelige å lytte til.

Begge spiller også med mer varme og fylde enn nevnte Shure Aonic 50, men de har til gjengjeld dette vanvittige raffinementet i toppen av registreret som en god del nok også vil foretrekke. Frysningene sitter nok nærmere hos Shure enn de gjør hos Apple og Sony, og undertegnede foretrekker nok alle de tre over Bose NCH 700, som i mine ører fremstår som litt kjedelige.

Andre konkurrenter er naturligvis også Bang & Olufsens modeller, i hovedsak H9 og H95. Vi har dessverre ikke hatt noen av dem tilgjengelig i testperioden, men inntrykket er likevel at H95 kanskje er et ørlite hakk over AirPods Max takket være en litt mer veldefinert diskant, mens H9 og AirPods Max omtrent er på samme nivå lydmessig, kanskje med sistnevnte litt foran.

I bluetooth-menyen på telefonen finner du AirPods Max-innstillingene. Dem er det ikke voldsomt mange av. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Et minus er også at Apples hodetelefoner kun støtter AAC-kodeken, som gjør at du ikke kan få lyd av høyere kvalitet enn 256 bit/sek om du ikke anskaffer en Lightning-adapter (følger naturligvis ikke med i esken). Hifi- eller Masters-kvalitet fra Tidal kan du for eksempel glemme. Samtidig er dette noe stadig flere av konkurrentene også har gjort i det siste - Sony kuttet for eksempel ut Aptx-kodeken i sin 1000XM4, men der får du i det minste Sonys LDAC, som tilbyr opptil 990 kbit/sek. Med andre ord: Om du bryr deg om høyoppløst lyd bør du nok se deg om etter noe annet.

AirPods Max støtter også såkalt romlyd eller spatial audio, slik også AirPods Pro gjør. Dette krever en kompatibel iPhone eller iPad og er i praksis en mild form for surroundlyd hvor lyden i tillegg flytter seg etter hvor skjermen befinner seg, slik at det for eksempel alltid skal høres ut som om dialogen kommer fra skjermen selv om du har på deg hodetelefoner (krever 5.1, 7.1 eller Atmos-lyd). Det fungerer forsåvidt fint og er en litt artig gimmick, men er kanskje ikke en funksjon vi hadde tenkt så nøye over om ikke var der. Det hadde for eksempel vært betydelig nyttigere om den fantes til Apple TV.

Meshbøyla på toppen fordeler vekten utover, men 385 gram er fortsatt mye å ha på hodet. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fortsatt et spørsmål om komfort

Komforten var noe vi var litt skeptiske til i starten, og vi har vel fortsatt mange av de samme innvendingene nå. Den første er naturligvis vekten. Det er ikke til å komme unna at 385 gram er et ganske massivt par med hodetelefoner, garantert takket være at Apple ønsker premiumfølelsen det gir med aluminium og stål. Den brede mesh-hodebøylen avhjelper problemet noe ved å fordele vekten ut over et større område, og øreputene er myke og gode, men dette er fortsatt mye vekt å bære rundt på hodet - spesielt for lange økter.

Den ganske stramme klemmingen i bøylen har tilsynelatende sluppet taket litt etter at par ukers bruk, men brillestenger kan fortsatt være et problem. Her må vi nesten åpne for at klemmingen kan roe seg enda noe fremover, men komforten er likevel noen hakk under på for eksempel Sony WH-1000XM4, som jo bare veier to tredeler av hva AirPods Max veier. Det merkes. Løping er nok heller ikke optimalt med AirPods Max - de er såpass store og tunge at de lett ender opp med bare å hoppe rundt på hodet. De er heller ikke vannsikret, men det er heller ikke så vanlig i slike store hodetelefoner med støydemping.

Betjeningen vil sannsynligvis føles behagelig «analog» for dem som ikke liker touchpanelene som har bredt om seg på nymotens hodetelefoner. To knapper har Apple kostet på seg - et rullehjul som dobler som knapp og en egen knapp som styrer støydempingen.

Rullehjulet brukes til å justere volum (og du kan attpåtil snu om på hvilken vei som er opp, skulle du ønske det), mens du kan trykke én (spill/pause), to (låt frem) eller tre ganger (låt tilbake) på hjulet for å utføre enkle kommandoer. Holder du den inne kaller du frem taleassistenten, og som på de øvrige AirPods kan du også kalle frem Siri bare ved hjelp av stemmen.

Knappene fungerer stort sett flott, men det kan være vanskelig å utføre kommandoer på rullehjulet uten samtidig å justere volumet. Det er litt irriterende, men samtidig en ikke overraskende konsekvens av å ha knotter som skal utføre flere funksjoner på én gang. Noe AirPods Max ikke har, er en på- og avknapp.

Rullehjulet som også fungerer som knapp og den dedikerte knappen for støydempingen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Litt kluss med dvalemodusen

De skrur seg nemlig på med en gang du tar dem ut av det medfølgende «Smart Case», og er stort sett koblet til før du rekker å sette dem på hodet - i alle fall om du har en iPhone eller iPad. Legger du dem fra deg vil de først gå inn i en lett dvalemodus, mens det å legge dem i etuiet vil plassere dem i en dypere dvale hvor bluetooth er skrudd av og de bruker veldig lite strøm.

Her har vi i testperioden opplevd mye rart, skal sies. Støtt og stadig har vi lagt merke til at AirPods Max har koblet til telefonen mens de tilsynelatende har ligget godt oppbevart i etuiet, med det resultat at vi flere ganger har kommet til tomt batteri når de endelig skulle tas i bruk. Megairriterende.

Samtidig virker dette i skrivende stund i stor grad å ha rettet seg, slik at de nå går i dvale som de skal. Det skal også sies at selve etuiet ikke akkurat er det mest påkostede vi har vært borti, og vi hadde nok ærlig talt foretrukket en vanlig på-knapp og et helt vanlig etui med glidelås.

Apples Smart Case virker som et forsøk på å gjøre noe revolusjonerende, men som mest av alt bare fremstår litt...klønete. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Batteritiden er ellers oppgitt til 20 timer på en lading, med både støydemping og såkalt romlyd aktivert. Vi har ingen holdepunkter for å si at det ikke stemmer, i alle fall når hodetelefonene ikke lader seg ut av seg selv. 20 timer er greit, men ikke like godt som en del av konkurrentene, hvor noen strekker seg helt opp mot nesten 40 timer.

Samtalekvaliteten har tidligere vært en paradegren for Apples AirPods, men her synes vi faktisk de skuffer en smule. Selve mikrofonen er veldig god, men den har tilsynelatende null og niks av støydemping, noe som gjør at samtalekvaliteten i støyete omgivelser blir ganske dårlig.

Om du beveger deg langs en noenlunde trafikkert vei opplevde vi at motparten ikke hørte noe av hva vi sa om det kjørte en bil forbi. Alt de hørte var støyen fra bilen. Det må sies å være noe overraskende, men potensielt også noe Apple kan forbedre i fremtidige oppdateringer.

Etuiet har en liten utskjæring slik at du kan lade hodetelefonene mens de ligger inni. Ladingen gjøres - du gjettet det - med Lightning. Stein Jarle Olsen, Tek.no

AirPods Max har ikke multipoint bluetooth i tradisjonell forstand, men H1-brikken gjør at den er i stand til raskt å svitsje mellom for eksempel en Mac og en iPhone om det ringer på telefonen.

Det fungerer utmerket, og det er også kjekt at alle iCloud-enhetene dine pares med AirPods Max så fort du kobler dem til én enhet.

Men om resten av maskinparken din ikke består av Apple-enheter får du altså ikke multipoint, som er en til dels ganske stor mangel i hodetelefoner til 7000 kroner.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Apples hodetelefoner er gode, det er det ingen tvil om. Spesielt imponerer den aktive støydempingen, som virker å være et hakk over hva konkurrentene så langt har maktet å mønstre.

Apple kansellerer enda flere frekvenser, og de gjør det vel så effektivt som både Sony og Bose. Lyden er dessuten stor, flott engasjerende, med mye bass og et luftig lydbilde som vi tror svært mange vil like. Puristene vil nok likevel foretrekke en litt skarpere diskant og kanskje ikke fullt like mye varme og fylde.

Vår største innvending er vekt og komfort. Apple har valgt stål og aluminium, og det har gjort at vekten er på ikke neglisjerbare 385 gram - mer enn 50 prosent mer enn for eksempel Sony WH-1000XM4. Apple har tatt en del grep for å fordele vekten utover så godt de kan, men de klarer likevel ikke overbevise oss helt om at dette er hodetelefoner vi gjerne vil ha på oss gjennom en hel flytur over Atlanteren (selv en flytur innenlands kan være slitsom nok) eller gjennom en hel dag på kontoret, for den del.

De er rett og slett litt for tunge, klemmer litt for hardt og ender ofte opp med å irritere oss. Kombinér det med prisen på smått absurde 7000 kroner og du får et produkt som blir for litt spesielt interesserte. Vi tror de fleste kommer bedre ut av det med et lettere, mer komfortabelt og billigere par fra Sony, Bang & Olufsen, Shure, Bose, Jabra eller noen av de andre.

Så får vi heller leve med at vi ikke har den beste støydempingen på markedet.

8 Meget bra Apple AirPods Max annonse Sjekk prisen Knall lyd og støydemping, men vekten holder dem tilbake Fordeler Stor, fyldig og engasjerende lyd

Sannsynligvis den beste støydempingen på markedet

Høy byggekvalitet

Enkle å betjene

Utmerket ambient-modus

Sømløst bytte mellom iOS-enheter Ting å tenke på Høy vekt gir visse utfordringer med komforten

Svak samtalekvalitet i støyete omgivelser

Smart Case beskytter hodetelefonene dårlig

Litt skarpere diskant hadde løftet lyden enda et lite nivå; ingen equalizer

Litt begrenset batteritid sammenliknet med en del av konkurrentene

Ingen kabeltilkobling uten ekstern adapter

Veldig kostbare

Gode alternativer til Apple AirPods Max