Asus Zenfone 8 Flip er en fet telefon som ikke gjør deg (helt) blakk.

Finn Jarle Kvalheim 24 Juli 2021 13:00

Da vi kikket på Asus’ nye Zenfone 8 tidligere i år , fant vi en ekstremt prisgunstig og kompetent toppmobil. Men moroa fra de tidligere Zenfone-modellene var borte. Den var erstattet av kjedelige og velkjente, men svært så velfungerende, kompromisser fra telefoner flest. Så som et frontkamera med kikkhull gjennom skjermen. I den grad noe er direkte spennende med Zenfone 8 er det hvor mye og hvor god telefon du får for 6500 kroner. og den kompakte størrelsen.

Spenninga sparte taiwanerne i stedet til Zenfone 8 Flip. som er den egentlige oppfølgeren i serien. Som navnet antyder har Flip den helsprø kameraløsningen vi først ble kjent med i Zenfone 6. I praksis er hele kameraet på en liten luke i enden av telefonen. Ved hjelp av en motor kan luken løse ut og spinne rundt telefonen for å bli frontkamera ved behov.

Dermed har ikke Zenfone 8 Flip noe frontkamera som trenger å titte gjennom skjermen. I tillegg er telefonen vesentlig større. Så for deg som vil ha en Asus-mobil med digert og uavbrutt skjermareal er dette riktig telefon.

Sprøere designdetaljer byr også på sine komplikasjoner. I motsetning til både lillebror Zenfone 8 og de fleste andre telefoner til 8000 kroner eller mer er ikke Zenfone 8 Flip vanntett. Her må du stole på værvarsel og eventuelt en forsikring fremfor at telefonen holder styrtregnet ute på egen hånd.

Men kanskje er Zenfone 8 Flip riktig telefon likevel?

Lynende rask

Heldekkende skjerm uforstyrret av kamera

Rask lading og god batteritid

Mange smarte løsninger

Kan spore objekter og følge dem ved filming

Flott OLED-skjerm

Rask fingerleser eller ansiktslås Ting å tenke på Ikke vanntett

Mangler trådløs lading

Har ikke hodetelefonkontakten fra Zenfone 8

Det den har og det den ikke har

Designmessig er Zenfone 8 Flip både gøyal og litt kjedelig på en gang. Foruten at telefonen har blitt større er det ikke mye det ytre har endret seg siden originalen, Zenfone 6, fra 2019. Det er altså fortsatt en nokså tung telefon som kanskje oppleves som et snev større enn den er på grunn av de romslige formene. Litt av kantetheten er imidlertid slipt bort siden 7-serien, men dette er fortsatt en telefon med omtrent samme håndfølelse som en liten hammer.

Selv om dette på sitt vis er et steg opp fra Zenfone 8 både i navnet og i prisen, som ligger halvannen tusenlapp over minste modell. er det ikke all teknologien fra den lille varianten du får her.

Spesifikasjoner: Asus Zenfone 8 Flip Pris: Omtrent 8000 kroner Størrelse Dimensjoner: 16,5 x 7,73 x 0,96 cm (vs. Zenfone 8: 14,8 x 6,85 x 0,89 centimeter) Vekt: 230 gram (vs. Zenfone 8: 168 gram) Skjerm: 6,67 tommer, 2400 x 1080 piksler, OLED, 90 Hz, HDR10+, 1000 Nits peak, Corning Gorilla Glass 6 Maskinvare Prosessor: Snapdragon 888 RAM og lagring: 8 GB RAM, 128 eller 256 GB lagring, UFS3.1 (rask lagring) Kamera Hovedkamera: 64 MP, f/1.8, 1/1.7", PDAF, OIS Telekamera: 8 MP, f/2,4, PDAF, 3x Ultravidvinkel: 12 MP, f/2.2, PDAF Frontkamera: IA(Hovedkamera er også frontkamera) Annet Batteristørrelse: 5000 mAh (1–2 dagers brukstid) Lading: 30 watt hurtiglader medfølger, støtter ikke trådløs lading Stereohøyttalere Ikke vanntett

90 hertz er nok

Ved siden av mangelen på vanntetting er det noen litt mer uventede egenskaper som er barbert vekk fra Zenfone 8 Flip. For eksempel er det «bare» Gorilla Glass 6 og ikke det mer robuste Victus-glasset som dekker skjermen.

Her må vi dessuten klare oss med 90 hertz oppdatering, fremfor 120 hertz-oppdateringen i Zenfone 8. Telefonen er forhåndsinnstilt til å styre hastigheten på skjermen selv, men du kan overstyre og skru 90 hertz på eller av fast.

Bildekvaliteten fra OLED-skjermen er knall, med heftig lys der det trengs, enten man ser Netflix i HDR eller en hvilken som helst video fra TikTok eller Youtube.

Det er også ganske lett å bli vant til å utvide all video til å fylle hele skjermen, uten å ofre kamerahull eller busslommer som preger andre skjermer en eneste tanke. Reelt heldekkende og kamerahullfri skjerm er gildt.

Prøv de forskjellige bildemodusene

En egenskap som går litt igjen i både skjerm og kamera på denne telefonen er en tendens til å forsterke kontraster noe, sånn at detaljer lett drukner litt. I hvert fall som standard. Du kan fint skru på dette med de mange forvalgte «Splendid»-modusene for skjermen.

Utstyrsoversikten sier at her får du stereolyd. Ørene mine gir påstanden en mild tommel ned. Joda - det kommer saktens lyd fra begge sider av telefonen. Såvidt. Men noe faktisk stereoperspektiv må du se langt etter. Det er bare samtalehøyttaleren som hjelper til der den kan. Men lyden er like fullt fyldig og god nok til å se på småvideoer.

Smarte løsninger à la Asus

Menyene i andre telefoner, så som Samsungs Galaxy-serie, snakkes gjerne mer om. Men Asus-utviklerne har noen ess i ermene de også. En favoritt har lenge vært muligheten til å få telefonen til å skru av roaming automatisk. Med en Asus-telefon kan du altså få valget om du ønsker å skru på datatrafikk hver gang du reiser til utlandet, i stedet for å måtte la bryteren stå på hele tiden, som med telefoner flest.

Og hva med muligheten til å la telefonen selv velge ringevolum basert på støyen rundt, slik Zenfone 8 Flip kan? Det er nesten for åpenbart at en dings full av mikrofoner burde kunne gjøre slike ting. Kanskje er det derfor telefoner flest ikke kan det.

Eller hva med muligheten til å sette på ekstrem strømsparing bare om natten, eller på andre tidspunkt du trenger det? Hvis batterinivået synker under en fastsatt prosent kan telefonen også automatisk bytte til mørk modus for å spare strøm ved å vise mindre krevende og lyssterkt innhold på OLED-skjermen. Teknologien bruker bare strøm der det faktisk er lyst.

Og en telefon med kamera på motorisert pinne kan selvfølgelig spore og følge bevegelser også.

Alt dette ved siden av en rekke andre mer og mindre smarte egenskaper vi kjenner fra andre telefoner, så som batterioptimalisering per app, slik at ikke alle apper får gjøre akkurat som de vil, og spillmoduser for uforstyrret gaming.

Lynende rask og god praktisk

Det er knapt noen stor vits i å nevne maskinvaren her. Det er i skrivende stund den kraftigste du får for en Android-telefon. Det betyr ytelse du aldri trenger å stusse over. Du venter aldri på Zenfone 8 Flip - det er i tilfelle den som venter på deg.

Menyene er kjappe og alt du gjør i dem er raskt. Men rent estetisk kunne de kanskje vært hakket mer spennende enn de nesten rene Android-menyene som er her.

Samtidig - da Asus-menyene hadde mer, kall det «personlighet», var estetikken kanskje noe mer en hybrid mellom sirkus og lekeplass i pallett og design. Så kanskje så ren som mulig Android med fabelaktige taiwanske idéer er så bra som det blir. Forøvrig er Samsungs One UI-menyer pene og smarte å bruke, men raske er de ikke - og hvis jeg fikk velge foretrakk jeg nok Asus’ enklere tilnærming.

Et solid batteri gir deg et par dagers brukstid per lading. Men du får ikke trådløs lading her, og dermed får du heller ikke trådløs strømdeling til andre dingser, så som hodetelefoner. Rask lader og kabel med USB-C i hver ende er imidlertid med i pakken.

Kjapp og presis respons i skjermen er ellers en egenskap jeg setter pris på, så inntasting av meldinger går fort og greit uten de altfor store tabbene.

Under samtale er det verdt å ta med at lyden kan være litt boksete. Den er høy nok og det er lett å forstå personen i andre enden - det er bare ikke like pen og «i rommet» kvalitet på lyden som med de beste telefonene. Det skyldes antakeligvis den litt klaprete kameramodulen som henger rett på andre siden av samtalehøyttaleren.

Hovedkamera til selfier

Kameraløsningen som er valgt har en rekke fordeler og ulemper. Avhengig av typen mobilbruker du er er den største fordelen enten at du kan ta selvportrett med et dugelig hovedkamera fremfor et labert reservekamera bak en mobilskjerm - eller nettopp at du slipper det labre reservekameraet bak mobilskjermen.

Selv om det er nokså liten plass til alt fra glass til kamerabrikker i den lille flappen med de tre øynene på, tar denne telefonen ganske ålreite bilder. Jeg har blitt positivt overrasket over alt fra vanskelige lysforhold til makro gjennom ultravidvinkelen. Spesielt virker telefonen å være god på å dra vekk bildestøy når det er mørkt.

Det er også en rask telefon i både respons og eksponering, dette, og det gir deg flere muligheter til å fange bildene du vil ha.

På minuslista finner vi tendensen den har til å ville maksimere kontraster i bildet. Det gjør at noen bilder får et litt underlig preg og nesten ser ut som de har vært gjennom et Insta-filter uten å ha vært det. Legg for eksempel merke til noen av kattebildene under, der kontrasten mellom dyret og omgivelsene er spesielt sterke.

Utover det gjør nattmodus en utmerket jobb - det finnes en egen og en som starter automatisk når det blir for mørkt. Begge deler funker og jeg har ikke sett noen store forskjeller på dem.

Et enkelt 3x zoom-kamera er det forøvrig også her, ved siden av vanlig vidvinkel og ultravidvinkel. Alt fungerer prima når det er dagslys, men sliter naturlig nok mer når mørket faller på.

I videoavdelingen har du en egen sporingsmodus som kan zoome inn på og følge objekter ved å bruke det motoriserte kameraet. Det er en smart løsning, men blir aller mest en gimmick, siden den ikke funger i 360 grader, og du må vite at motivet ditt kun beveger seg i den ene retninga for at det skal virke.

Utover det er det faktisk ganske praktisk å kunne styre orienteringen på mobilkameraet uavhengig av mobilskjermen bare når man fotograferer, slik at man kan få det riktige utsnittet og samtidig se hva man holder på med hvis det er sterkt lys ute.

Forgjengerne har vært god kvalitet

Zenfone 8 Flip har ikke hodetelefonkontakten fra lillebror, den har tregere skjerm og den har andre mangler så som fraværet av trådløs lading.

Det viktigste spørsmålet med mulig negativt fortegn for en telefon som dette er hvor godt holder mekanikken? Tåler kameraet flere somre med strandsand i lomma? Hva med høster og vårer med permaregn i lufta?

Og hva med at det noen ganger «løsner» litt og klaprer på baksiden av telefonen når du går rundt med den?

Det siste er noe som kan skje hvis motoren er feilkalibrert. En runde innom kamerainnstillingene vil som regel la deg kalibrere det på nytt, og deretter blir kameraet liggende i flukt med ryggen på telefonen.

På holdbarhetsfronten var vi svært skeptiske da Zenfone 6 kom, men har blitt beroliget av at ingen av forgjengerne virker å ha gått på store holdbarhetssmeller. Da er det grunn til å tro at også Zenfone 8 Flip vil klare seg ved normalt «godt hold».

Forøvrig kan telefonen også bruke ansiktsgjenkjenning attåt fingerleseren i skjermen, men det tar naturlig nok et par øyeblikk mer enn ansiktsgjenkjenning vanligvis tar, siden telefonen må vippe frem kameraet før den kan kjenne deg igjen.

Det blir ikke bedre eller mer spennende for pengene

I sum er Asus Zenfone 8 Flip en telefon som gjør det aller meste riktig. En pris på såvidt under 8000 for disse funksjonene og egenskapene er helt riktig - det er en «billig» toppmodell. Du taper ikke mye sammenliknet med Samsung og OnePlus rundt 10.000 kroner.

Samtidig får du det særegne kameraet, og du snubler i Asus’ spennende idéer rundtom i menyene hele tiden - og mange av dem er faktisk så smarte at du vil savne dem om du bytter til en annen telefon.

Klarer du deg uten trådløs lading og vanntetthet til fordel for heldekkende skjerm uten kamerahull, og en litt gimmicky kameraløsning som er spesielt god for selfier? Hvis svaret er ja bør du se nærmere på denne uvanlige tassen.

Utgangspunktet er forøvrig av de raskeste mobilene på markedet, med feiende flott skjerm, akseptabel prislapp og flott byggekvalitet.