Test Garmin Fenix 7X Sapphire Solar

Et udødelig beist: Garmins toppklokke er ny og forbedret

Fenix 7X imponerer.

Fenix 7X i ny og forbedret utgave. Alle modellene har solcellelading i glasset, og det kan komme godt med både vår og sommer.

Veslemøy Wedum

Mange har ventet lenge og vel på den nye Garmin Fenix 7X. Nå er den her, og ut i fra det vi kan se på lista over spesifikasjoner: Råere enn noen gang.

Fenix 7X markedsføreres som en bauta på batteritid, en soleklar vinner på lange ekspedisjoner og turer, samt som smartklokke med alle dens funksjoner.

Forventningene er store til et slikt innsalg. Vi vet fra før at Fenix-modellene, alle de med X i modellnavnet, har svært lang batteritid. Denne nye Fenix-modellen har også berøringsskjerm, noe vi er spent på.

Vi har allerede skrevet om Garmins andre toppmodell, den reviderte Epix Gen2, som kom svært godt ut i vår forrige test, og det store spørsmålet mange stiller seg er hvilke av disse to man skal gå for, eller om det er noe poeng i å oppdatere fra forgjengeren Fenix 6, som for øvrig ble testvinner i fjorårets test av «high-end»-treningsklokker.

Så, er det verdt å oppgradere fra en allerede god treningsklokke til denne for den nette pris av drøye 10.000 kroner?

Dette er nytt

Det er flere nyheter i den nye utgaven av 7X. I tillegg til å ha alle de samme funksjonene man fant i den forrige modellen, 6X Pro, har den fått en hel del nye funksjoner, og samtidig fått noen fra Venu-modellen (body battery, helseoversikt og flere animerte HIIT-treningsprofiler som guider styrketreningen din direkte i klokka).

For å liste opp de mest vesentlige:

Berøringsskjerm (har også fem knapper, tre på venstre og to på høyre)

Forsterket innebygd lommelykt

Direkte nedlasting av kart via wifi

Forbedret batteritid

Det er ikke vanskelig å skille Fenix 7X fra de andre sammenliknbare modellene hos Garmin, i alle fall hva gjelder størrelse. Her er Fenix 7X i midten, med Epix Gen2 til venstre og Garmin 7S til venstre.

Forbedret pulssensor

Større lagringskapasitet enn på de tidligere modellene (32 mot 16 GB)

Tilgang til Topo-kart over hele verden

Løpsprediksjon

Forbedret algoritme for alle målinger (søvn, restitusjon, GPS, barometer, altimeter)

Ekstrabeskyttelse på knapper

Direktetilgang til apper direkte fra skjerm

Up Ahead-funksjon - viser deg hvilke interessepunkter som ligger lenger fremme (dette har lenge vært i Garmins enheter, men nå for første gang i en klokke)

Garmin Trendline - popularitetsruting som viser deg de mest brukte sykkel- eller løpeturene i området du er logget i. Endelig! Dette har Suunto sine enheter og app har hatt i lang tid.

I tillegg til dette er det flere nye sykkel- og aktivitetsprofiler tilgjengelig i klokka. blant annet flere for el-sykling, mountain bike (MBT), terrengsykling, landeveissykling osv. Her tror vi ikke det er mulig å mangle noe. Og skulle man mangle noe kan man alltids laste ned flere treningsprofiler i appen.

Slik har vi testet Klokken er testet fra start til slutt, det vil si fra 100 prosent fulladet batteri, til den sluknet og sa takk for seg på siste prosent. Den er brukt daglig, med 24 timers måling som inkluderer bruk av optisk pulsmåler konstant. Dette for å få full effekt av restitusjonsmålinger, søvnmønster, kroppsbalanse, stress- og pulsmåling. Den er brukt til både løping og ski, samt innendørs mølletrening og intervaller. Vi har også testet å bruke treningsveilederen og det daglige programmet som klokken foreslår ut i fra målingene nevnt over, som kondisjonsbegrening, for å se hvor godt tilpasset dette er. Siden klokken har alle de smarte funksjoner man forventer i et såpass dyrt treningstilbehør, er den også testet på disse lovnadene. Med musikkstyring, Garmin Pay, mobilvarsler og kalender. Mer +

Designet er ganske likt de forrige modellene, men denne er mer robust og oppleves overraskende lett med sine 89 gram (inkludert silikonreim). Men den tar helt klart plass på en damearm.

Design og passform

Det er verdt å starte med at testeren er en kvinne, og en klokke av slike dimensjoner (51 x 51 x 14,9 mm), oppleves i største laget. Det er vanskelig å få ullgenseren over armen med klokken på, såpass at vi måtte ta den av.

Når det er sagt, og på generelt grunnlag: klokken er pen å se på og den sitter godt, med sine 89 gram (inkludert silikonreim). Den er høy på håndleddet, enda denne nye modellen sies å være slankere enn 6X Pro.

Epix Gen2 veier på sin side også 89 gram, men er «bare» 47 millimeter i diameter, og den oppleves mindre og smidigere, noe den for så vidt også er.

Stor plass på en liten arm. For de fleste menn vil nok denne klokken ikke oppleves som like voldsom, men den tar definitivt sin plass på armen.

Når det gjelder skjermen på klokka er det kanskje det eneste vi opplever som litt nedtur på denne rent designmessig. Den er veldig blass, og fargene synes knapt. De fleste andre klokker i denne prisklassen skimter med høy oppløsning på skjerm, men så har de dog heller ikke den samme batteritiden som denne.

Skjermoppløsningen på denne er 280 x 280 piksler fordelt på en 1,4 tommer stor skjerm. I forrige test av high-end-treningsklokker så vi at for eksempel Suuntos Baro 9, som er ganske sammenliknbar på utholdenhet og design, har en skjerm på 1,7 tommer og 320 x 300 piksler.

Så det skal det også sies at forrige klokke vi testet var Epix Gen2, som har en skjermoppløsning på 416 x 416, noe som fremstår som et tivoli sammenliknet med denne.

Ellers har klokka berøringsskjerm. Vi synes nok ikke den er like responsiv og kjapp som Epix Gen2, ei heller Suunto sine modeller med samme funksjon, men det føles uansett ikke riktig å ha berøringsskjerm på en slik robust bauta av en klokke.

Har du skjermen utsatt for en del sollys vil du få ekstra batteri.

Heldigvis følger det med fem trykkbare knapper på klokka som i denne nye versjonen er metallforsterket. Under hele testen var det stort sett knapper vi benyttet oss av, og under aktivitet slo vi uansett av berøringsskjermen for å unngå feil.

Mens vi snakker om skjerm. Nå er det også nytt at alle Garmins modeller med Sapphire-glass kombineres med solcellelading. Før måtte man selv velge glasstype (Pro Solar osv) for å få solcellelading i glasset. Alle disse modellene med solcellelading kommer også i titan.

Fenix 7X kan kjøpes i sort, hvit og i titan med kastanjebrun reim. Alle disse klokkene har enkle QuickFit-klokkereimer i silikon som man kan skifte til i praksis alle regnbuens farger. Det kan komme godt med, da de fort ryker om du bruker disse reimene over tid, og de er dyre å erstatte. Ett tips er å alltid ta av klokka når man dusjer, det legger til overraskende mange måneders levetid for reima, viser det seg.

Batteritid

Det skal mye til for å bli kvitt batteriprosentene på denne klokka. Det er mildt sagt imponerende hva den holder ut. Faktisk oppgir produsenten at klokka kan holde på batteriet et helt år (!) i batterisparingsmodus og forutsatt solcellelading hver dag ute, tre timer i 50.000 lux (omtrent som en lys, overskyet dag).

Andre oppgitte tider er eksempelvis 28/37 dager som smartklokke (med og uten solcellelading), 89/122 timer med kontinuerlig GPS-bruk og opptil 16 timer om du tar i bruk alle satellittsystemer og spiller musikk fra klokka.

Så til vår egen bruk: Ved full utnyttelse, ingen batterisparing, full smartklokkemodus, 24/7-målinger, mye test og fest med lommelykt og fem av sju dager i uka med enten langrenn eller løping, holdt klokka ut i nesten fire uker, nøyaktigere sagt 26 dager.

Vi kan ikke annet enn å si at det er imponerende, i tillegg til at den nok egentlig ville holdt enda lenger ved mer normal bruk. Dette er dobbelt så lenge som den forrige Fenix-modellen vi testet, og ikke sammenliknbart med noen av de andre påkostede klokkene vi testet i fjor.

Suunto 9 Baro er vel den eneste som kan dra på skikkelig, men det er likevel ikke helt det samme.

Den nye lommelyktfunksjonen sitter nå her på nye Fenix 7X. TIdligere lyste selve skjermen opp som en lommelykt, nå sitter det altså egne LED-lys her foran på klokka.

Funksjoner

Dette er en klokke som ikke mangler noe hva gjelder treningsprofiler og valgmuligheter. Men det er flere funksjoner som er både kjærkomne og nye fra Garmin i denne 7X-oppgraderingen.

For det første er det nå mulig å justere varsler, lyder og vibrasjon direkte og mer nøyaktig i klokka. Dessuten er det også nå mulig å endre datafelt og skjermer i appen (som jo andre apper som Suuntos Move blant annet har hatt som eneste mulighet for sine klokker), slik at klokken og appen i seg selv utfyller hverandre enda mer. Brukervennlighetspoeng!

Nytt for Fenix 7X-serien er funksjoner som tidligere kun har vært tilgjengelig i et fåtall andre Garmin-modeller, som Venu 2, blant annet. Dette gjelder HIIT-treningsøktene, AMRAP, EMOM og Tabata. For å forklare hva dette betyr:

AMRAP - As many repetitions as possible

As many repetitions as possible EMOM - Every minute on the minute

Every minute on the minute Tabata - 4 minute rounds

HIIT er altså høyintensitetstrening der klokka har forhåndsinnstilte økter, og for tabata følger det også med en liten animert figur som viser deg hvordan øvelsen skal utføres. Disse er veldig fine, særlig om man ønsker å friske opp treningen sin med noe annet enn asfalt og piggsko etter en lang vinter, eller man kun har 30 minutter mellom slagene. Alt teller.

Endelig er det også kommet mulighet for å løpe populære løyper i Garmins klokker. Dette er noe vi har sett hos andre lenge, kanskje spesielt Suunto, så dette er absolutt kjærkomment. Hva betyr det for deg? Det betyr at enten du skal løpe eller sykle og er et sted du ikke kjenner, eventuelt tror du kjenner stedet altfor godt, så kan klokka vise deg rutevalg basert på hva andre har løpt eller syklet. Denne funksjonen kalles Garmin Trendline.

Slik ser rutevelgeren ut, og nå kan man altså plotte inn interessepunkt som vil varsles på klokka når du drar ut. For øvrig har denne funksjonen «lag egendefinert rute» blitt veldig mye bedre.

En annen ny og smart funksjon er Up Ahead. Denne forteller deg hva som ligger lenger frem i løypa, så dersom du er på ekspedisjon i fjellheimen i sommer og kryssjekker kart med klokkenavigasjon, så vil den varsle deg om interessepunkter foran. Disse legger du selv inn i forkant av turen, i appen, når du lager ruten.

Som smartklokke gjør denne klokken alt den skal. Du kan lagre opptil 2000 sanger på den og spille musikk fra Spotify, dette gjør at du ikke trenger ha med deg telefonen ut på tur. Har du trådløse hodetelefoner kan du koble disse til klokka også.

Alle smartfunksjoner og varsler, kalender, SMS og anrop og generelt alle apper du vil ha varsel fra, kommer på klokka. Her kan du gjøre egne innstillinger og sette opp alt slik du selv ønsker. Du kan også lete opp telefonen via klokka på «Finn telefonen», da piper det i telefonen til den er funnet.

Dette bildet er tatt ute i mørket og viser hvor mye som lyser opp ved bruk av LED-lommelykten på klokka. Vi ble overrasket over hvor bra klokka lyste opp. Dette er på maks av de tre lysmodusene (det fjerde lysmoduset er rødt lys).

Klokken har alle funksjoner som var tilgjengelig i Fenix 6X Pro, og vi nevner ikke alle her, da vi forutsetter at dersom du leser denne testen er du godt oppdatert. Men av nye funksjoner er det flere nykommere, og en av dem er LED-lommelyktfunksjonen som nå kommer i flere styrker, og lyset er nå ikke lenger selve urskiven og skjermen, men egne små dioder foran på selve uret.

Ganske smart, og ikke minst retningsgivende, noe som er enklere enn når du må lyse rundt med skiva på klokka.

Det er fire ulike styrker på lyset, som fordeler seg på tre ulike modus og et rødt lys for å bevare nattesynet. Det røde lyset kan også blinke, samt sende ut SOS, og dette kombinert med nødvarslingene du kan sette opp med nødkontakter i appen kan dermed varsle dine nærmeste om du skulle være ille ute.

Det kan høres flåsete ut med innebygd lommelykt, men enten du leter etter øreproppene dine midt i svarte natta, eller du ikke finner tennstålet i teltet på natta - dette funker veldig godt.

Pulsmåleren på klokka har også blitt forbedret. Nå til det de så pent kaller «ELEVATE 4.0». De forrige modellene hadde 3.0-versjonen, som var god, men denne er hakket opp. Den måler blant annet puls under vann, samt oksygenmetning i blodet. Generelt sett vil en god optisk pulsmåler kunne gi deg akkurat så nøyaktige svar som du trenger for det meste.

Men som vi har skrevet om i tidligere tester vil feilmarginene på en slik måler være mange, alt fra hvordan den sitter på håndleddet, svette, varme/kulde og så videre. Skal du derfor løpe intervaller eller er mer avhengig av EKG-tilnærmet pulsmåler vil vi anbefale et pulsbelte. Dette gjelder ikke bare denne klokka og testen, men generelt smartklokker med optisk pulsmåler.

Andre ting som er godt å vite om i nye Fenix 7X er stamina-funksjonen. Dette er rett og slett en sanntidsovervåkning av hvordan treningen går. Denne er tilgjengelig for aktivitetsprofilene sykling og løping, og viser deg et øyeblikksbilde av om du har nok igjen på lager til å klare resten av turen, hvordan du ligger an på tempo og hvor du bør legge deg for å gjennomføre. Denne funksjonen kan komme godt med om du skal delta i et skikkelig langløp og blir usikker på om du makter komme deg helt i mål.

Verdt å nevne er også denne nye «Health Snapshot». En to minutters helsesjekk som registrerer restitusjon, stress og hjerterytme for å gi deg en pekepinn på formen.

Helsesjekken på to minutter. Ikke sikkert den utkonkurrerer den årlige sjekken hos legen, men den gir en grei oversikt over statusen. Du kan slette og ta nye, eller lagre de og se utvikling over tid.

Konklusjon

Det er farlig lite å sette fingeren på som trekker denne klokka ned funksjonsmessig.

Dette er en klokke som er det lengstlevende vi har testet av liknende klokker med så mange funksjoner og muligheter. Den er fullspekket med alt du trenger, en komplett følgesvenn både hva gjelder generell trening, helse og virkelig stor ytelse.

Alt du trenger på én skjerm, og her kan du legge til hvilke datafelt du ønsker. Den øverste linjen viser solcellelading gjemmom dagen som kan kan overvåke.

Ikke minst er den enkel å bruke, brukergrensesnittet er omtrent så enkelt at moren min kunne tatt den i bruk, og nå med en app som tillater alle redigeringsmuligheter og endringer gjør det jobben med å finspisse klokka enda bedre.

Og ja, skjermen er blassere enn de fleste andre på markedet hva gjelder smartklokker, men på absolutt alt annet dunker den de fleste konkurrentene ned i støvlene.

Dersom du trener mye og langt, enten du vil først i mål eller målet er å delta: Denne klokken er verdt den noe stive prisen.

9 Imponerende Garmin Fēnix 7X Sapphire Solar

Krysse av Svært nøyaktig GPS

Krysse av Bra touchskjerm

Krysse av Forbedret lommelyktfunksjon

Krysse av Solcellelading i skjerm

Krysse av Robust - og likevel lett Ting å tenke på Bytt Noe blass skjerm

Bytt Stor

Bytt Dyr