Test Moustache Samedi Xroad FS 3

Kanskje den beste pendlersykkelen vi har testet

Gjør kort prosess med dumper og humper.

Ole Henrik Johansen 5 min lesetid

Elsykler er i vinden som aldri før, enten du skal bruke den til å komme deg ut i marka, pendle til jobb eller vurderer å skifte ut bil nummer to til fordel for noe med pedaler.

Vi har testet en rekke elsykler i år, og en av de mest populære er trekking-syklene som koster mellom 30 000 og 42 000 kroner. Mye fordi disse er en god pendlersykkel med lys, bagasjebærer og skjermer, samtidig som de er utstyrt med fremdemper og dekk som lar deg trekke ut på grusveier og enkle skogstier når det trengs.

Nå har vi testet Moustache Samedi Xroad FS 3, en trekkingsykkel som utstyrsmessig fint kunne vært med i testen ovenfor, men som havnet utenfor på grunn av den stive prislappen.

Og grunnen til denne høyere prislappen er at den har noe de andre ikke har; en bakdemper.

9.5 Imponerende Moustache Samedi Xroad FS 3 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " En av de mest komfortable måtene å pendle med sykkel på " Fordeler Krysse av Bakdemperen gir skyhøy komfort på ujevnt underlag

Krysse av Meget trekkvillig motor

Krysse av Solid byggekvalitet

Krysse av Grei rekkevidde

Krysse av Gode bremser og gir

Krysse av God bagasjebærer

Krysse av God sittestilling Ting å tenke på Bytt Motoren er ikke helt lydløs

Bytt Kostbar

Solid og robust

Det kan godt hende du ikke har hørt om den franske sykkelprodusenten Moustache før, men det er et merke det er verdt å merke seg.

For dette er helt i toppen av byggekvalitet, også sammenlignet med de beste syklene vi testet i kategorien trekking under 42.000 kroner. Etter flere uker med testing merker vi godt at ting virkelig er på stell hva gjelder kvalitet, hvor du får en stiv og rigid ramme som gir deg god respons til underlaget du sykler på.

Sittekomforten er det heller ingenting å utsette på, du sitter ganske oppreist og komfortabelt, med gode holker som sikrer et godt grep på styret.

Rammen er en slags mellomting mellom et lavt innsteg og en mer tradisjonell herreramme, slik at den treffer godt uansett hva slags preferanse du har. Batteriet sitter godt plantet i undertuben på rammen, som for øvrig er en i en meget tøff blåfarge som er nesten på grensen mot krommet. Et skikkelig blikkfang.

Bakdemperen er med å gi denne sykkelen en meget høy komfort.

Det som skiller Moustache Samedi Xroad FS 3 fra mange andre trekkingmodeller er at den altså er fulldempet. Og demperen sitter plassert på mye den samme måten som tradisjonelle, terrenggående fulldempere; Omtrent rett under der salen er festet til rammen.

Sykkelen leveres også med en solid bagasjebærer, og ikke minst meget gode skjermer. Her er det svært lite slingring eller vibrasjoner når du sykler, og reflekterer resten av den gode byggekvaliteten.

Hjulene er på 27,5 tommer, som for eksempel Haibike Trekking 7.0 har, samt et dekk som er 27,5 x 2.10 i størrelse, hvilket betyr at du får et ganske bredt dekk med et mønster som egner seg godt til både asfalt og grus.

Hiver vi sykkelen på skulderen og tar den med bort til vekten, så stopper denne på 25,5 kilogram inkludert batteriet, som ikke er avskrekkende høyt til å være en trekking-modell.

Bosch-motoren er en av de beste vi har testet.

Bjørnesterk motor

Både batteri og motor blir levert av Bosch. Motoren er av typen Performance Line CX (generasjon 4), som vi stort sett bare har gode ting å si om, bortsett fra at den er litt mer høylytt enn flere andre motorer.

For dette er en motor som vil hjelpe deg opp de bratteste bakkene uten store anstrengelser, takket være solide 85 nm med dreiemoment. Det er også nesten den samme motoren som Cube-sykkelen som stakk av med seieren i fulldemper-testen vår er utstyrt med.

Det vi liker godt med denne motoren er at den i tillegg ikke er så «bremsende» når du kommer over hastigheten hvor motoren kutter ut å hjelpe deg.

Det kan nemlig være befriende å kunne tråkke for egen maskin over de 25 km/t som motoren bistår deg. Mange andre motorer setter nemlig «ned foten» når du når denne grensen, og motarbeider deg mer enn nødvendig. Det opplever vi ikke her.

Bremsene kommer fra Shimano, og gir deg gode stoppemuligheter.

Batteriet som følger med har en kapasitet på 500 wattimer, som er helt kurant om du ikke har planer om å sykle veldig lange avstander av gangen. Selv med maks trekkraft på motoren så vil batteriet holde rundt 6 mil.

Sammen med motor og batteri har de spekket opp denne sykkelen med et Shimano Deore 10 gir-system som passer godt inn. Da får du en slitesterk traver som vil holde det gående lenge uten for mye servicebehov. Likevel er det viktig å følge med, for godt vedlikehold vil gi deg en langt mer holdbar elsykkel over tid.

Bremsene er også gode, hvor du får et velkjent system fra Shimano i form av MT200, som også er kjent for å være holdbart og velfungerende. Og ikke minst kurant å sørve selv når det trengs. Vi har sett det samme Shimano-systemet gå igjen i mange av elsyklene vi har testet i denne prisklassen.

Bakdemperen reguleres med luft, og har i tillegg lockout om du vil ha en stiv bakende på sykkelen.

Bakdemper = himmelsk komfort

Som nevnt er det altså bakdemperen som er den tydeligste forskjellen mellom Mustache-elsykkelen og de andre trekking-syklene vi har testet. Og denne gjør virkelig en solid jobb med å gjøre sykkelturen så komfortabel som mulig.

På lik linje som en bakdemper på en terrengsykkel bør du justere lufttrykket slik at den matcher vekten din. Med for lite luft vil sykkelen bunne ut om du treffer en hard dump, og ikke minst gynge unødvendig.

Og ved for mye luft får du en motsatt opplevelse, der demperen ikke reagere slik den skal, og sykkelen oppfører seg mer som en tradisjonell trekking uten demping bak.

Sykkelen leveres også med en god fremdemper som også har lockout.

Så fort du har skrudd inn riktig trykk i demperen fungerer den helt ypperlig. Den er designet for nettopp denne sykkelen, slik at den ikke gynger spesielt mye, og gir en helt uanstrengt komfort mens du sykler. «Vaskebrett» på grusveier eller brosteinslagte veier sklir du bare over.

Fremdemperen er også god, og har omtrent den samme vandringen som bakdemperen, hvilket gir det hele en god balanse hvor sykkelen kjennes veldig stabil over fartsdumper i fart.

Moustache Samedi Xroad FS 3 er en av de aller beste elsyklene vi har testet.

Konklusjon

Moustache Samedi Xroad FS 3 er en elsykkel vi på kort tid har blitt veldig glad i, og ville vært en soleklar kandidat når vi skal ut og sykle på ulike underlag. Bakdemperen er spesielt utviklet for nettopp denne type elektrisk sykkel, og det merker du fort når du kommer deg av gårde.

Med riktig lufttrykk i demperen vil den jevne ut dumper på en suveren måte, og det er likevel lite duving når du tråkker på harde underlag. Dette er ganske vanlig med for eksempel en terrengsykkel som er fulldempet.

I tillegg er byggekvaliteten gjennomgående fra øverste hylle, hvor du får en solid og god sykkelopplevelse med en stiv ramme som gir god kontakt med underlaget.

Alt i alt treffer franske Moustache Samedi Xroad FS 3 omtrent blink over hele linjen etter vår mening, hvor du blant annet får en meget trekkvillig motor fra Bosch som også lar deg tråkke for egen maskin over 25 km/t uten for mye motstand.

Skal vi være pirkete så motoren som følger med litt mer bråkete enn de beste på markedet, og det er heller ikke til å stikke under stol at sykkelen koster en solid slump penger.

Likevel er dette en sykkel verdig av et Helt rått-stempel etter vår mening, og den aller beste pendlersykkelen vi har testet til dags dato.

