Norske reMarkable er klare med versjon to av sitt lese- og skrivebrett. Spesielt batteritiden er forbedret. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 24 Okt 2020 12:00

reMarkable er noe så sjelden som en norsk forbrukerteknologi-suksess, med et sekssifret antall solgte enheter verden over. Nå er selskapet klare med versjon to av sitt skrive- og lesebrett, og forbedringene fra første generasjon er mange:

To millimeter er barbert vekk, og med 4,7 millimeter hevder selskapet at reMarkable 2 nå er verdens tynneste tablet.

Prosessoren er oppgradert fra enkelkjerne til dobbelkjerne, og fra 1 til 1,2 GHz. RAM-mengden er doblet til 1 GB og skal være betydelig mer strømsnill enn tidligere.

Batterikapasiteten er den samme (3000 mAh, omtrent som en typisk mobiltelefon fra et par år tilbake), men levetiden skal være opptil tredoblet. reMarkable skal nå kunne brukes i opptil to uker på en lading og overleve i standby i tre måneder.

Selve materialet foran skjermen er et nytt komposittmateriale som skal gi en enda mer papirliknende følelse.

Den tilhørende pennen har fått doblet antall nivåer av trykkfølsomhet fra 2048 til 4096. Forsinkelsen er halvert til 21 millisekunder.

Føles betydelig mer påkostet

Førsteinntrykket av reMarkable 2 er definitivt at kvalitetsfølelsen er høynet en god del fra forrige utgave. Det er først og fremst en helt eksepsjonelt tynn dings, men føles likevel svært stivt og solid bygget. Plastknappene foran, som var en grell kontrast til resten av designet på den første versjonen, er borte, som også bidrar til helhetsinntrykket.

Det er utvilsomt fortsatt en reMarkable, bare en mer elegant og tynnere en. Det skal sies at vekten er økt fra den første generasjonen, nærmere bestemt fra 350 til akkurat over 400 gram, i hovedsak fordi reMarkable har byttet ut noe plast med aluminium for å stive opp.

Mikro-USB er byttet ut med USB-C, som seg hør og bør i 2020, og en liten knapp på toppen brukes for å skru brettet av og på eller vekke det fra dvale. Lagringsplassen ombord er fortsatt 8 GB, som skal være nok til rundt 100.000 sider med tekst.

Nytt cover, ny penn

Nytt er også et nytt læromslag, som kommer i tillegg til filtomslaget vi kjenner fra den første generasjonen. En liten ulempe med dette er at det ikke har en egen plass til pennen, slik filtomslaget har. I stedet må du feste pennen magnetisk på siden av brettet, som på langt nær føles like sikkert, selv om magneten er kraftig og holder pennen godt fast.

reMarkable har også hørt på noe av det blant annet vi ønsket oss da vi testet førsteutgaven, som var en penn med innebygget viskefunksjon. Marker Plus, som den nye pennetypen heter, har nemlig en egen sensor på toppen som lar deg snu den og viske ut direkte, akkurat som på en blyant med viskelær. Ulempen er at Marker Plus koster dobbelt så mye som den vanlige Marker-utgaven - 999 kroner mot 499, men viskefunksjonen fungerer i alle fall stort sett upåklagelig, om enn med litt betenkningstid en sjelden gang.

reMarkable 2 har lagt på seg litt i bredden, men til gjengjeld blitt litt lavere enn før. Det er også tynnere, men veier litt mer.

Det er også fortsatt litt irriterende at tuppene på pennen slites med bruk, og dermed må byttes ut. reMarkable sier at en gjennomsnittsbruker må bytte etter mellom tre og sju uker, og det følger med ni ekstra tupper når du kjøper en penn, altså rundt et års forbruk. Et nytt sett med tupper koster en drøy hundrings. Det må også nevnes at pennen til første generasjons reMarkable ikke fungerer veldig godt til reMarkable 2, så du må/bør kjøpe en ny. Litt synd for dem som allerede har en, og den nye typen har heller ikke plass til en ekstra tupp i toppen, slik den gamle hadde. Det gjelder både for versjonen med viskelær og den uten.

Ellers er programvaren stort sett den samme som tidligere, et Linux-basert system kalt Codex. Knappene i front er som nevnt historie, og erstattet av sveipebevegelser mot høyre og venstre for å hoppe mellom sider og et enkelt lite kryss i hjørnet for å komme tilbake til «hjemskjermen». Det er ikke noe mindre brukervennlig i bruk, selv om brettet fortsatt bruker et lite halvsekund hver gang du vil bytte mellom sider - akkurat litt for mye til at man ikke irriterer seg over det med jevne mellomrom.

E-ink-skjermen på reMarkable fungerer akkurat som vanlig papir og blir mer lesbar jo lysere det er.

Hvis det blir en versjon tre håper vi at reMarkable klarer å få plass til en enda litt kjappere prosessor, slik at disse små pausene blir kortere og færre. At knappene er byttet ut med sveip gjør dog at du ikke har noen måte å fortelle brettet at du vil hoppe mange sider av gangen, slik at «Jeg jobber»-animasjonen vi opplevde sist på mange måter blir kamuflert. I skrivebordsappen, hvor alt reMarkable-innholdet blir speilet, ser man hvor kjapt det kunne ha gått unna.

Det er også bare mulig å ha én reMarkable tilkoblet samme konto, i alle fall foreløpig. Det er kanskje mest irriterende for oss som tester, men greit å vite likevel.

reMarkable 2 er et ekstremt tynt brett. Likevel føles det solid og stivt.

Fortsatt utmerket til skriving

Selve skriveopplevelsen er det imidlertid veldig lite å si på. Da førsteutgaven ble lansert var forsinkelsen oppgitt til 55 millisekunder, men reMarkable sier at de gjennom programvareoppdateringer var i stand til å redusere den til rundt 40. Med versjon to er reMarkable nede i 21 millisekunder, og det gjør at skriveopplevelsen blir enda noen hakk mer autentisk.

Det nye komposittmaterialet gir dessuten en følelse av friksjon som minner enda mer om papir, selv om du selvfølgelig ikke får den myke følelsen av en blokk med ark under penna. Her er det tydelig at reMarkable har gjort en god jobb - du kan både høre og føle forskjellen om du sammenlikner direkte. Likevel: Versjon én var allerede ganske god på dette området, og versjon to føles derfor som en evolusjon, ikke en revolusjon.

Se forskjellen i forsinkelse i videoen under, filmet med 240 bilder i sekundet. Første generasjon til venstre, den nye til høyre:

Det går fint an å skrive også på en iPad, for eksempel, men opplevelsen er naturlig nok en helt annen - et helt glatt underlag kan ikke sammenliknes med friksjonen på en reMarkable, selv om Apples stylus faktisk har en god del lavere forsinkelse enn reMarkable klarer - helt nede i 9 millisekunder.

Igjen: reMarkable er unektelig en veldig spesialisert dings, men den gjør akkurat det den hevder på eska på en stort sett utmerket måte. Om formålet er å tegne i farger og ha en dings som fungerer til flere ting, så er en iPad med tilhørende penn et bedre valg.

En rekke ulike skriveverktøy. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Linjer, rutenett og alt mulig annet

Utvalget av blokker og ark på reMarkable er fortsatt stort, med alt fra ukeplaner og storyboards til noter og helt vanlige linjerte ark med og uten marger. Det skal nok godt gjøres å ikke finne en passende mal her. Som tidligere kan du laste opp PDF-dokumenter og e-bøker i ePUB-format, og du kan fortsatt skrible og markere i bøkene om du ønsker.

Som tidligere er det også slik at det å endre fonttype eller -størrelse i bøkene etter at du har skrevet på dem vil føre til at notatene dine havner helt på feil sted, men nå har i alle fall reMarkable fått inn en advarsel om akkurat dette.

«Problemet» med at utvisket tekst fortsatt vises svakt på skjermen er fortsatt der, men det kan hende det er litt mindre merkbart enn tidligere. Det plager meg i alle fall minimalt i denne omgang.

Slik ser det ut når vi skriver på reMarkable. Se hvordan tekstgjenkjenningen oversatte teksten på bildet under. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Betydelig oppgradert batteritid

Nytt er også en plugin til Google Chrome som lar deg konvertere nettsider til ren tekst og sende dem automatisk til reMarkable. Du kan også velge å eksportere til PDF for å få med bilder og alt, men det er i praksis det samme som å «printe» en nettside til PDF, og du må laste den opp til reMarkable selv via skrivebordsappen.

Funksjonen er praktisk hvis du for eksempel ser en artikkel du gjerne kunne tenke deg å lese, men helst vil gjøre det på e-papiret. Vi skulle dog gjerne sett at disse artiklene havnet i en egen mappe, og ikke bare sammen med resten av notatbøkene på brettet. Programvaren er dessuten i stand til å tolke håndskriften din og sende en digital versjon av teksten til e-post. Jeg forsøkte eksempelvis å skrive hele testen av Huawei Sound X på reMarkable 2, og akkurat tolkingen av den må sies å ha vært litt halvveis.

Ved andre anledninger har vi opplevd at reMarkable har vært i stand til å tolke teksten helt feilfritt, men da har vi lagt ekstra innsats i å skrive mer forståelig enn vanlig. Funksjonen er derfor potensielt kjekk å ha, men den avhenger nok veldig av om håndskriften din stort sett er kråketær eller ei. Jeg skriver nok relativt tydelig til (forholdsvis) ung mann å være.

Akkurat i dette tilfellet fungerte tekstgjenkjenningen utmerket. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Betydelig bedre kondis enn før

Batteritiden er kanskje den fremste årsaken til eventuelt å skulle oppgradere fra en førstegenerasjons reMarkable til en ny. Om du ikke bruker den aktivt kan den stå i standby i månedsvis, og selv i aktiv bruk merkes det veldig godt at brettet bruker betydelig mindre strøm enn før. Da brettet kom til test var det drøyt halvveis oppladet, og vi har i løpet av testen fulladet det én eneste gang.

To uker er nok ikke noe dårlig estimat fra reMarkables side, og definitivt en voksen oppgradering fra tidligere, tross at batteristørrelsen altså er den samme. Kanskje kunne vi ha ønsket oss at gjenværende batteri var synlig andre steder enn bare på hjemskjermen, men samtidig er det også greit å ha fullt fokus på innholdet når du er i skrive- eller tegnemodus, og batteritiden er altså også såpass god at du ikke trenger å tenke på det spesielt ofte.

Det skal også sies at reMarkable er flink til å gå i dvale om du legger det fra deg - først en enkel versjon hvor innholdet fortsatt vises på skjermen, og etter hvert full dvale med «reMarkable is sleeping» på skjermen. Uansett kan du vekke brettet med å trykke på knappen på toppen, og det våkner konsekvent i løpet av bare noen tideler av et sekund. Akkurat her er det ingenting i veien med ytelsen.

Det billigste etuiet er den såkalte «polymer weave».

Marker Plus-pennen har «viskelær» på toppen. Den letter kladding mange hakk.

Maler for de absolutt aller fleste bruksområder.

De tre knappene foran på første reMarkable har blitt til én knapp på toeren. En fin utvikling, synes vi.

Konklusjon

reMarkable er stort sett det samme nå som det var da vi testet førsteutgaven - et utmerket verktøy for dem som har blokk etter blokk liggende rundt og absolutt foretrekker å notere eller skrible for hånd. Og til akkurat det er den blitt betydelig bedre - bare noe så enkelt som å ha en penn med innebygget viskefunksjon er et stort steg opp i brukervennlighet. Selve brettet føles definitivt mer påkostet enn tidligere, og spesielt er den minimale tykkelsen (og hvor solid det likevel føles) imponerende.

reMarkable 2 er et utmerket verktøy for både skriving og lesing. Her i skinnmappa du kan få til. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Skriveopplevelsen var allerede god i den første versjonen, og den er blitt enda noen hakk bedre nå - hovedsaklig som følge av et nytt materiale på skjermen og halvert responstid. Om du var fornøyd med eneren her vil du garantert bli fornøyd med toeren. Batteritiden er også vesentlig forbedret fra tidligere.

En innvending er nok at reMarkable fortsatt er litt i seigeste laget ytelsesmessig. Ja, det er bedre enn før, men små pauser dukker fortsatt opp litt oftere enn vi skulle ønske. Om det er noe vi vil ønske oss til en eventuell versjon tre er det nok definitivt enda en litt hvassere prosessor.

I tillegg er det jo definitivt slik at reMarkable 2 er et ganske begrenset produkt rent funksjonsmessig, selv om reMarkable selv snakker om at det bidrar til fokus og konsentrasjon. Du skal vite akkurat hva du skal bruke det til for å få nytte av det, enten det er forelesningsnotater eller bokskriving.

Samtidig: Prisen har gått ned fra første versjon, med 3.990 kroner for selve brettet nå, selv om reMarkable tar seg godt betalt for tilbehøret. Med penn og etui snakker vi over 5.000 kroner, som blir til 6.500 kroner om du velger penn med viskefunksjon og det mest påkostede etuiet. Det er mange notatblokker, det.