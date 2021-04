Smartklokker med «alt» av funksjonalitet - til en ikke altfor dyr penge

Amazfit GTS 2 (til venstre) og GTR 2 er i praksis samme klokke, men med ulik utforming og ulik batteritid. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 2 Apr 2021 06:00

Amazfit er et merke som ikke er spesielt godt kjent i Norge, men produktene lages av Huami, som faktisk er en av verdens største produsenter av smartklokker, aktivitetsarmbånd og andre såkalte «wearables». Huami produserer også en del produkter for det mer kjente Xiaomi-merket.

Selskapets nye flaggskip heter GTS 2 og GTR 2, og er funksjonsmessig i praksis identiske - GTS-modellen har en Apple Watch-liknende form, mens GTR-modellen har en litt mer tradisjonell klokkeutforming med rund skjerm og tydelige knapper. Designmessig er de kanskje ikke de aller mest spennende klokkene der ute, men de er relativt nette og elegante og finnes også i flere fargevarianter enn de ganske streite sorte vi har hatt til test.

Amazfit-klokkene byr stort sett på de samme funksjonene som smartklokker flest anno 2021 gjør: Du kan måle de mest vanlige tingene, som puls, søvn og selvfølgelig steg og kalorier, og også litt mer avanserte ting som oksygenmetning i blodet.

Klokkene har også både høyttaler og mikrofon, slik at du kan svare på telefonen direkte på klokka så lenge telefonen er innenfor bluetooth-rekkevidde (de har ikke eSIM-støtte, og kan ikke brukes til å ringe med på egen hånd), og de har innebygget lagring slik at du kan lagre musikkfiler på dem og spille av på bluetooth-hodetelefoner uten å måtte ha med deg telefonen.

Identiske, med få unntak

Vi har brukt ganske mange uker med både GTS 2 og GTR 2 på håndleddet, og siden de er såpass like funksjonsmessig tester vi like godt begge to i samme slengen. Utover rund versus firkantet skjerm er det nemlig kun batteritiden som skiller de to - GTR 2 har oppgitt opptil to uker i typisk bruk, mens GTS 2 må nøye seg med en ukes brukstid per lading.

Disse tallene har også vist seg å stemme ganske godt med vår erfaring - i disse coronatider med litt mer begrenset mobilitet er nok også batteriangivelsene litt konservative, i alle fall om du ikke bruker GPS-en veldig ofte eller har skjermen i alltid på-modus. For GTR 2s del lå vi stort sett mellom 13 og 16 dager før vi måtte lade, mens GTS 2 stort sett overlevde i 7–8 dager - selvfølgelig avhengig av hvor mye du bruker GPS-en.

Begge deler vel innenfor det vi anser som akseptabelt - som jeg påpekte i testen av Huawei Watch Fit er det veldig greit å kunne basere seg på å lade klokka til en fast tid en gang i uka, for eksempel - eller annenhver uke, slik det altså kan være med GTR 2. Med skjermen alltid på halveres batteritiden ganske nøyaktig, er vår erfaring.

Lading gjøres for øvrig med en proprietær magnetlader som festes bakpå klokkene. De er også vanntette ned til 50 meter, og kan brukes for eksempel til svømming.

GTS 2 leveres med en silikonreim som bør kunne passe de fleste. For undertegnedes ganske smale herrehånd er det fire hull å stramme på og ni hull i motsatt retning. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Pene skjermer

GTS 2 leveres kun med silikonreim, mens du kan velge mellom lær eller silikon for GTR 2. Sistnevnte kalles der «Sport Edition», og vil definitivt være å anbefale om du har planer om å bruke klokken til trening og pulsmåling. Det er betydelig enklere å stramme en elastisk silikonreim enn det er å stramme en reim av lær, og passform er svært vesentlig når det kommer til kvaliteten på pulsmålingen når sensoren sitter på håndleddet.

Begge klokkene har en skarp og lyssterk AMOLED-skjerm som er lett å lese både i lys og mørke. Skjermoppløsningen tilsvarer mellom 326 og 341 piksler per tomme, som er mer enn godt nok til at du ikke klarer å skjelne de individuelle pikslene på skjermen. Sortnivået er dessuten godt, slik vi kjenner det fra andre AMOLED-skjermer, og fargene er spreke. Det må også nevnes at gorilla-glasset som dekker skjermen virker å være svært slitesterkt. Vi har altså brukt disse klokkene en god del, og vi kan ikke skjelne en eneste liten ripe i noen av dem.

Vil du ha et mer klassisk klokkeutseende kan du selvfølgelig også få det. Dette utseendet vil vise urviserne til enhver tid om du aktiverer alltid på-modus for skjermen. Det koster riktignok mye batteritid. Stein Jarle Olsen, Tek.no

PAI, ikke bare skritt

Navigasjonen er enkel: Fra hjemskjermen kan du sveipe opp for å se de siste varslingene fra telefonen, mens innstillingsmenyen ligger bak et sveip ned. Sveiper du mot høyre eller venstre kommer du til de ulike oversiktsskjermene med data. Her finner du puls, aktivitet og såkalt PAI - «Personal Activity Intelligence».

PAI er opprinnelig en NTNU-utviklet metode for å regne ut aktivitetsnivået ditt. Den baserer seg på forskning om at det har større helseeffekt å få opp pulsen ordentlig et par ganger i uka enn om du eksempelvis går 10.000 skritt i mer eller mindre rolig tempo hver dag, slik mange andre aktivitetsklokker gjerne har mål om (og som også Amazfit-klokkene vil markere hver gang du når). En times spasertur hvor du knapt får opp pulsen kan dermed gi 2 PAI, mens en 45 minutters løpetur med god intensitet kan være nok til å oppnå den maksimale PAI-scoren for en dag, som er 75.

Sentralt hos Amazfit: PAI, eller Personal Activity Intelligence. Stein Jarle Olsen, Tek.no

PAI-scoren din beregnes på rullende ukesbasis, altså er det alltid de siste sju dagene som teller, og målet er å holde deg over 100 til enhver tid - da har du trent så mye at det har god helseeffekt. Tallene er tilpasset hvordan systemet oppfatter deg og din fysiske form, slik at det er vanskeligere å oppnå 100 PAI for en som er i veldig god form enn for en som akkurat har begynt å trene, for eksempel.

Du kan for øvrig lese mer om professor Ulrik Wisløff og PAI-metoden i VG+-saken « NTNU-metoden: Få superkondis på 14 uker ».

Sidemenyen dukker opp når du trykker på sideknappen. Her kan du selv bestemme hvilke menypunkter som skal ligge. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Den tilhørende Zepp-appen vil også komme med forslag til hvordan du kan tjene PAI-poengene du mangler, men vi kunne kanskje ønsket oss at klokka var hakket flinkere til å minne oss på å trene. Du kan selvfølgelig sette opp bevegelsespåminnere, og du kan velge et klokkeutseende hvor PAI-tallet er synlig hver gang du ser på klokka, men utover det får du ingen oppfordringer om å trene. Det er litt synd.

Vi savner også muligheten til å legge inn økter manuelt, i tilfelle du driver med aktiviteter hvor det er vanskelig å ha på seg klokke eller du bare la igjen klokka før du dro hjemmefra. Dette kan du for eksempel hos Fitbit. Det skal også nevnes at du også bruke PAI-metoden med en rekke andre klokker med pulsmåler, deriblant Apple Watch, gjennom en separat app kalt PAI Health.

Zepp-appen er stort sett oversiktlig, med skjermbilder for det aller meste du kan lure på... Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ustabil app

Zepp-appen gir ellers god oversikt over de ulike måleparametrene, men vi må bemerke at vi har hatt mildt sagt varierende resultater med bluetooth-tilkoblingen mellom klokke og app. Iblant fungerer det utmerket, ofte må både appen restartes og bluetooth skrus av og på for at de skal snakke sammen. Mildt sagt irriterende.

Dessuten krever enkelte funksjoner - som for eksempel noe så enkelt som at klokka skal vibrere om telefonen ringer - at du setter opp en ekstra bluetooth-tilkobling, som ikke er veldig intuitivt om du ikke vet hva du gjør eller bruker tid i brukerveiledningen. Det er ganske fort gjort, men her er appen veldig lite til hjelp, ettersom skjermbildet som dukker opp er på kinesisk. Enkelte andre deler av appen leder også ingensteds, som for eksempel hvis du prøver å gå inn på forklaringen av hva som er en normal hvilepuls.

...men noen ganger havner du i blindveier, som i skjermbildet til høyre. Stein Jarle Olsen, Tek.no

GPS-nøyaktigheten i Amazfit-klokkene er ålreit, i alle fall så lenge du ikke befinner deg i nærheten av høye bygg. Undertegnede løper iblant intervaller i nabolaget her, med bygg på alle kanter, og til den bruken holder ikke GPS-en her mål. Kartplottingene spriker til alle kanter, med titalls meter variasjon fra ruta vi faktisk sprang. Det gjør at det for eksempel blir veldig vanskelig å bruke hastighetsangivelsene på klokka til rettledning.

Det skal sies at høye bygg er vanskelig for GPS-er flest, men så ille som dette er det sjelden. Klokka sutrer også veldig fort over at den mister tilkoblingen om du for eksempel løper under en portal eller liknende. Kanskje hadde det vært bedre å tolerere litt lengre utfall og heller kalkulere vektoren selv i etterkant.

GPS-sporingen når du ikke har fullstendig fritt rundt deg må sies å være et ankepunkt. Her er ruta vi faktisk løp markert med svart. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Småting her og der

Pulsmålingen er på sin side ganske ålreit - og bedre jo strammere du får klokka til å sitte på huden, selv om også disse har visse problemer under raske pulsendringer, for eksempel på intervalløkter. Til forskjell fra Huawei-klokka vi testa nylig kan også Amazfit-klokkene brukes som pulssensorer selv om du ellers bruker for eksempel Runkeeper-appen på telefonen.

Under løping bør du definitivt aktivere skjermlåsen (kanskje spesielt på høst/vinter, når du gjerne løper med klær over klokka), for ellers lever klokka sitt eget liv. Skjermlåsen har imidlertid en egen evne til å løsne på egen hånd underveis, slik at vi er like langt. Det er irriterende, for det er ikke rent enkelt å navigere på klokka samtidig som du løper og febrilsk forsøker å komme tilbake til riktig skjermbilde.

Sensorer og ladekontakter under. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Skrittellingen virker å være realistisk, men av en eller annen grunn fungerer den utrolig dårlig mens vi spiller tennis. Jeg har forsøkt over en god del økter, med både GTS 2 (to stykker) og GTR 2, og klokkene teller konsekvent under halvparten av hva alle tidligere skrittellere har meldt om på tennisøktene. Akkurat hva det er med tennis som Amazfit-algoritmen ikke takler har jeg ikke svaret på, men vi ville ikke bli overrasket om det også gjelder andre sporter.

Vi savner også litt bedre treningsprogrammer på klokka, for eksempel muligheten til å sette opp en løpeøkt og få veiledning underveis. Setter du den i løpemodus har det ingenting annet å si enn at skjermen viser løpe-relevant informasjon. Samtidig: Dette er gjerne noe du må over på litt renere sportsklokker for å få.

En ikke så vanlig funksjon er innebygget mikrofon og høyttaler. Det betyr at du kan svare med klokka om det ringer på telefonen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Mye bra, men litt kluss for Amazfit. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Amazfit har laget to relativt elegante klokker - den ene med et litt mer klassisk utseende, den andre mer i typisk smartklokkeland - og pakket dem fulle med funksjoner. Her får du både høyttaler og mikrofon for telefonsamtaler, innebygget lagring for musikk og nærmest alle sensorer du kan tenke deg.

Og i det store og hele fungerer klokkene godt. De har skarpe, lyssterke skjermer, er responsive og kjappe og har god batteritid, spesielt for GTR 2. Men likevel er det litt for mye småpirk til at vi ender opp med noen helhetlig anbefaling. GPS-målingene er litt for følsomme for forstyrrelser, app-tilkoblingen for lunefull og det er i det hele tatt litt for mange små irritasjonsmomenter.

Det meste av dette er riktignok ting som høyst sannsynlig kan fikses med programvareoppdateringer, og de håper vi Amazfit etter hvert kommer med. Det teller heller ikke til Amazfits fordel at GTS 2 og GTR 2 koster nesten dobbelt så mye som for eksempel Huaweis nesten identiske Watch Fit.

Inntil videre blir det derfor ikke mer enn en litt lunken karakter.

